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Новини
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Ухвалення законопроєкту про промвикиди зупинить науково-технічний прогрес в Україні, - еколог

Ухвалення законопроєкту про промвикиди зупинить науково-технічний прогрес в Україні, - еколог

Ухвалення законопроєкту про зниження промислових викидів (4167) в запропонованій редакції буде гальмувати науково-технічний розвиток України.

Про це заявила президент Всеукраїнської громадської організації "Жива планета" Світлана Берзіна.

"Закон в тій редакції, яка фінально обговорювалася, не давав чіткої відповіді на питання, яким чином НДТМ (Довідник найкращих доступних технологій і методів) буде управлятися. Тому що висновки на основі НДТМ будуть причиною для перегляду нормативів. А ось хто управляє НДТМ, який статус цього документа, в законі відсутнє. відсутнє розуміння взагалі, хто буде керувати цими документами, хто буде переглядати, як будуть взагалі розроблятися ці найкращі доступні технології та методи", - розповіла Берзіна. Вона також зазначила, що сліпе копіювання європейських екологічних норм і НДТМ без урахування стану і можливостей вітчизняної промисловості і економіки в цілому будуть мати негативні наслідки для розвитку нашої країни.

"Голі перекази з європейських брефів - це на корені губить взагалі науково-технічний прогрес в Україні. Виходить, що ми взагалі не беремо до уваги те, що відбувається в нашій країні. А у нас з багатьох галузей усе-таки є найкращий технічний потенціал", - пояснила Берзіна.

Раніше гендиректор Центру екології і розвитку нових технологій Владислав Антипов заявляв, що законопроєкт про зниження промислових викидів (4167) не має бути жорсткішим, ніж вимагають європейські директиви, його необхідно доопрацювати з урахуванням зауважень бізнесу. У свою чергу директор GMK Center Станіслав Зінченко вважає, що ухвалення запропонованого урядом законопроєкту про промислові викиди призведе до знищення цілих галузей економіки, на його думку, документ потребує доопрацювання.

Автор: 

промисловість (590) екологія (1346)


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Эммм... А он был?
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15.06.2021 16:08 Відповісти
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15.06.2021 16:18 Відповісти
Я теж поіржав
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15.06.2021 18:18 Відповісти
не должен быть жестче, чем требуют европейские директивы, его необходимо доработать с учетом замечаний бизнеса. Источник: https://censor.net/ru/n3271592
Бандитскую малину бизнес спросили:
- Можно ли списывать старые вагоны?
- Бандитская малина бизнес собрался на совет
- Бандитская малина бизнес врагу сказала нет!
- Можно ли принимать закон о промвыбросах?
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15.06.2021 16:18 Відповісти
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ "ЖИВАЯ ПЛАНЕТА"
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Чого б це донька запоребрикової структури стала перейматися науково-технічним прогресом в Україні?
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15.06.2021 18:19 Відповісти
Я не понял. Мухи против говна? Экологи, которые должны грызть глотки за уменьшение выбросов, против уменьшения? Круто
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16.06.2021 01:03 Відповісти
 
 