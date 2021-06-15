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Самолет Wizz Air рейса "Катовице-Запорожье" совершил аварийную посадку в Польше

Самолет Wizz Air рейса

Самолет авиакомпании Wizz Air сообщением Катовице-Запорожье со 153 пассажирами на борту из-за технических проблем совершил аварийную посадку в аэропорту вылета "Пыжовице". Впоследствии пассажиры другим самолетом перевозчика отправились в Украину.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Самолет, на борту которого находились 153 пассажира, стартовал около 14 часов (по киевскому времени) из аэропорта "Пыжовице". После старта экипаж сообщил о технической проблеме, которая требовала возвращения в аэропорт вылета", - сообщил пресс-секретарь аэропорта "Пыжовице" (Катовице) Петр Адамчик..

По его словам, перед посадкой экипаж должен был использовать около 3 тонн топлива для уменьшения веса воздушного судна, чтобы безопасно приземлиться в аэропорту. Поэтому самолет более часа кружил в окрестностях аэропорта. В 15:15 воздушное судно приземлилось в аэропорту в сопровождении всех спасателей служб.

Адамчик не подтвердил, но и не опроверг информацию, которую обнародовали польские СМИ, что проблемы возникли с шасси самолета. Впрочем, он подчеркнул, что если бы проблема была очень серьезной, то самолет садился бы немедленно.

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Представитель аэропорта сообщил, что авиакомпания Wizz Air, которая имеет в аэропорту "Пыжовице" свой большой парк самолетов, сразу дала новое воздушное судно и в 16:40 пассажиры этого рейса отправились в Украину. Он отметил, что это был первый авиарейс по маршруту Катовице-Запорожье после того, как с началом пандемии COVID-19 полеты были приостановлены.

Автор: 

авиация (2822) Польша (8403) самолет (3588) Wizz Air (36)


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Топ комментарии
+9
.. по информации у самолёта не сработала сигнализация убранного положения шасси. Экипаж выпустил шасси... и чтобы не испытывать судьбу выработал в выпущенными шасси топливо и благополучно сел. Лететь с выпущенными шасси...или убрав шасси с возможностью повторения неисправности вне базы глупо. Плюс самолёты авиакомпании могут контролировать и выполнять ремонт специалисты только названной авиакомпании, коих в нашем Запорожье быть не может априори. Никто не допустит к самолёту специалиста другой авиакомпании. Значит везти в Запорожье своих спецов... а если не повезёт и запчасти... а если не повезёт и что то серьёзное...то одни проблемы. А тут твоя база под тобой. Час покружил и всё рядышком и безболезненно.
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15.06.2021 20:30
+4
Интересно послушать мнение специалистов - зачем было кружить целый час, если за этот час можно было долететь в точку назначения. Чисто чтоб быть поближе к аэропорту на всякий случай?
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15.06.2021 18:35
+4
***
Самолет совершил аварийную посадку. Экипаж выскочил, и бегает вокpуг него.
Командиp пpичитает:
- Это из-за меня, я непpавильно заход постpоил, поздно pевеpс скомандовал...
Штуpман:
- Это я виноват, непpавильно куpс пpоложил, высоту непpавильно считывал...
Боpтинженеp:
- Hет, это я виноват, я не тот pежим двигателям установил...
Втоpой пилот..заикаясь:
- Бэля! Чуттть не уббббили, сволочи рукож*ппппые!
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15.06.2021 18:51
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Щось останнім часом все більше проблем як з літаками так і взагалі з самою компанією Wizz Air.
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15.06.2021 18:21 Ответить
В чем проблемы с этой компанией?
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16.06.2021 00:52 Ответить
Интересно послушать мнение специалистов - зачем было кружить целый час, если за этот час можно было долететь в точку назначения. Чисто чтоб быть поближе к аэропорту на всякий случай?
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15.06.2021 18:35 Ответить
сумніваюсь що в Запорє є нормальні ремонтні бригади
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15.06.2021 18:39 Ответить
Может и есть. Там рядом точно есть авиаремонтные заводы. Переделали бы самбель в бомбардировщик.
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15.06.2021 18:41 Ответить
так я ж говорю - бiмба на борту, службы "экстренно справились с обстановкой"...
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15.06.2021 18:45 Ответить
с бимбой они бы садились сразу, а не час круги нарезали.
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15.06.2021 18:47 Ответить
сразу невозможно сесть,надо скинуть топливо, и шо, версия с бимбой невероятна?
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15.06.2021 19:00 Ответить
Возможно, но опасно. Версия с бимбой вероятна, но сомневаюсь, что пилот стал бы час летать. Садился бы сразу. За час бимба вполне может взорваться и тогда всем капец.
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15.06.2021 19:02 Ответить
бимба - это прикол, сортирная тактика ***** перед т.н. "встречей"!
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15.06.2021 19:11 Ответить
..можно сесть с превышением веса..если того потребует ситуация. Сложности никакой. Просто после такой посадки необходимо выполнить массу работ по осмотру самолёта. А это не один день.
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15.06.2021 20:32 Ответить
.. по информации у самолёта не сработала сигнализация убранного положения шасси. Экипаж выпустил шасси... и чтобы не испытывать судьбу выработал в выпущенными шасси топливо и благополучно сел. Лететь с выпущенными шасси...или убрав шасси с возможностью повторения неисправности вне базы глупо. Плюс самолёты авиакомпании могут контролировать и выполнять ремонт специалисты только названной авиакомпании, коих в нашем Запорожье быть не может априори. Никто не допустит к самолёту специалиста другой авиакомпании. Значит везти в Запорожье своих спецов... а если не повезёт и запчасти... а если не повезёт и что то серьёзное...то одни проблемы. А тут твоя база под тобой. Час покружил и всё рядышком и безболезненно.
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15.06.2021 20:30 Ответить
Самолет Wizz Air рейса "Катовице-Запорожье" совершил аварийную посадку в Польше - Цензор.НЕТ 654
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15.06.2021 18:49 Ответить
***
Самолет совершил аварийную посадку. Экипаж выскочил, и бегает вокpуг него.
Командиp пpичитает:
- Это из-за меня, я непpавильно заход постpоил, поздно pевеpс скомандовал...
Штуpман:
- Это я виноват, непpавильно куpс пpоложил, высоту непpавильно считывал...
Боpтинженеp:
- Hет, это я виноват, я не тот pежим двигателям установил...
Втоpой пилот..заикаясь:
- Бэля! Чуттть не уббббили, сволочи рукож*ппппые!
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15.06.2021 18:51 Ответить
А МАРКУ САМОЛЕТА НЕ ГОВОРЯТ ! ДЕНЬГИ ИМ ВАЖНЕЙ ЛЮДЕЙ !!!
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15.06.2021 23:57 Ответить
Лучше всё-таки летать на самолётах крупных авиакомпаний с давней многолетней хорошей репутацией типа Люфтганза, Бритиш Эйр и т.п. Ни разу в жизни не летал самолётами компаний типа Визз Айр.
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16.06.2021 02:30 Ответить
 
 