Самолет Wizz Air рейса "Катовице-Запорожье" совершил аварийную посадку в Польше

Самолет авиакомпании Wizz Air сообщением Катовице-Запорожье со 153 пассажирами на борту из-за технических проблем совершил аварийную посадку в аэропорту вылета "Пыжовице". Впоследствии пассажиры другим самолетом перевозчика отправились в Украину.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Самолет, на борту которого находились 153 пассажира, стартовал около 14 часов (по киевскому времени) из аэропорта "Пыжовице". После старта экипаж сообщил о технической проблеме, которая требовала возвращения в аэропорт вылета", - сообщил пресс-секретарь аэропорта "Пыжовице" (Катовице) Петр Адамчик..

По его словам, перед посадкой экипаж должен был использовать около 3 тонн топлива для уменьшения веса воздушного судна, чтобы безопасно приземлиться в аэропорту. Поэтому самолет более часа кружил в окрестностях аэропорта. В 15:15 воздушное судно приземлилось в аэропорту в сопровождении всех спасателей служб.

Адамчик не подтвердил, но и не опроверг информацию, которую обнародовали польские СМИ, что проблемы возникли с шасси самолета. Впрочем, он подчеркнул, что если бы проблема была очень серьезной, то самолет садился бы немедленно.

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Представитель аэропорта сообщил, что авиакомпания Wizz Air, которая имеет в аэропорту "Пыжовице" свой большой парк самолетов, сразу дала новое воздушное судно и в 16:40 пассажиры этого рейса отправились в Украину. Он отметил, что это был первый авиарейс по маршруту Катовице-Запорожье после того, как с началом пандемии COVID-19 полеты были приостановлены.