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Літак Wizz Air рейсу "Катовіце-Запоріжжя" здійснив аварійну посадку в Польщі

Літак Wizz Air рейсу

Літак авіакомпанії Wizz Air сполученням Катовіце-Запоріжжя із 153 пасажирами на борту через технічні проблеми здійснив аварійну посадку в аеропорту вильоту "Пижовіце". Згодом пасажири іншим літаком перевізника вирушили в Україну.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Літак, на борту якого було 153 пасажири, стартував близько 14-ї години (за київським часом) з аеропорту "Пижовіце". Після старту екіпаж поінформував про технічну проблему, яка вимагала повернення до аеропорту вильоту", - повідомив прессекретар аеропорту "Пижовіце" (Катовіце) Пьотр Адамчик.

За його словами, перед посадкою екіпаж повинен був використати близько 3 тонн палива для зменшення ваги повітряного судна, щоб безпечно приземлитися в аеропорту. Відтак літак понад годину кружляв в околицях летовища. О 15:15 повітряне судно приземлилося в аеропорту в супроводі усіх рятувальників служб.

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Адамчик не підтвердив, але і не спростував інформацію, яку оприлюднили польські ЗМІ, що проблеми виникли з шасі літака. Утім, він підкреслив, що якби проблема була дуже серйозною, то літак сідав би негайно.

Речник летовища повідомив, що авіакомпанія Wizz Air, яка має в аеропорту "Пижовіце" свій великий парк літаків, відразу надала нове повітряне судно і о 16:40 пасажири цього рейсу вирушили в Україну. Він зауважив, що це був перший авіарейс на маршруті Катовіце-Запоріжжя після того, як з початком пандемії COVID-19 польоти було призупинено.

Автор: 

авіація (4115) Польща (8484) літак (2898) Wizz Air (278)


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Топ коментарі
+9
.. по информации у самолёта не сработала сигнализация убранного положения шасси. Экипаж выпустил шасси... и чтобы не испытывать судьбу выработал в выпущенными шасси топливо и благополучно сел. Лететь с выпущенными шасси...или убрав шасси с возможностью повторения неисправности вне базы глупо. Плюс самолёты авиакомпании могут контролировать и выполнять ремонт специалисты только названной авиакомпании, коих в нашем Запорожье быть не может априори. Никто не допустит к самолёту специалиста другой авиакомпании. Значит везти в Запорожье своих спецов... а если не повезёт и запчасти... а если не повезёт и что то серьёзное...то одни проблемы. А тут твоя база под тобой. Час покружил и всё рядышком и безболезненно.
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15.06.2021 20:30
+4
Интересно послушать мнение специалистов - зачем было кружить целый час, если за этот час можно было долететь в точку назначения. Чисто чтоб быть поближе к аэропорту на всякий случай?
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15.06.2021 18:35
+4
***
Самолет совершил аварийную посадку. Экипаж выскочил, и бегает вокpуг него.
Командиp пpичитает:
- Это из-за меня, я непpавильно заход постpоил, поздно pевеpс скомандовал...
Штуpман:
- Это я виноват, непpавильно куpс пpоложил, высоту непpавильно считывал...
Боpтинженеp:
- Hет, это я виноват, я не тот pежим двигателям установил...
Втоpой пилот..заикаясь:
- Бэля! Чуттть не уббббили, сволочи рукож*ппппые!
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15.06.2021 18:51
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Щось останнім часом все більше проблем як з літаками так і взагалі з самою компанією Wizz Air.
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15.06.2021 18:21 Відповісти
В чем проблемы с этой компанией?
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16.06.2021 00:52 Відповісти
Интересно послушать мнение специалистов - зачем было кружить целый час, если за этот час можно было долететь в точку назначения. Чисто чтоб быть поближе к аэропорту на всякий случай?
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15.06.2021 18:35 Відповісти
сумніваюсь що в Запорє є нормальні ремонтні бригади
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15.06.2021 18:39 Відповісти
Может и есть. Там рядом точно есть авиаремонтные заводы. Переделали бы самбель в бомбардировщик.
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15.06.2021 18:41 Відповісти
так я ж говорю - бiмба на борту, службы "экстренно справились с обстановкой"...
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15.06.2021 18:45 Відповісти
с бимбой они бы садились сразу, а не час круги нарезали.
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15.06.2021 18:47 Відповісти
сразу невозможно сесть,надо скинуть топливо, и шо, версия с бимбой невероятна?
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15.06.2021 19:00 Відповісти
Возможно, но опасно. Версия с бимбой вероятна, но сомневаюсь, что пилот стал бы час летать. Садился бы сразу. За час бимба вполне может взорваться и тогда всем капец.
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15.06.2021 19:02 Відповісти
бимба - это прикол, сортирная тактика ***** перед т.н. "встречей"!
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15.06.2021 19:11 Відповісти
..можно сесть с превышением веса..если того потребует ситуация. Сложности никакой. Просто после такой посадки необходимо выполнить массу работ по осмотру самолёта. А это не один день.
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15.06.2021 20:32 Відповісти
.. по информации у самолёта не сработала сигнализация убранного положения шасси. Экипаж выпустил шасси... и чтобы не испытывать судьбу выработал в выпущенными шасси топливо и благополучно сел. Лететь с выпущенными шасси...или убрав шасси с возможностью повторения неисправности вне базы глупо. Плюс самолёты авиакомпании могут контролировать и выполнять ремонт специалисты только названной авиакомпании, коих в нашем Запорожье быть не может априори. Никто не допустит к самолёту специалиста другой авиакомпании. Значит везти в Запорожье своих спецов... а если не повезёт и запчасти... а если не повезёт и что то серьёзное...то одни проблемы. А тут твоя база под тобой. Час покружил и всё рядышком и безболезненно.
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15.06.2021 20:30 Відповісти
Самолет Wizz Air рейса "Катовице-Запорожье" совершил аварийную посадку в Польше - Цензор.НЕТ 654
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15.06.2021 18:49 Відповісти
***
Самолет совершил аварийную посадку. Экипаж выскочил, и бегает вокpуг него.
Командиp пpичитает:
- Это из-за меня, я непpавильно заход постpоил, поздно pевеpс скомандовал...
Штуpман:
- Это я виноват, непpавильно куpс пpоложил, высоту непpавильно считывал...
Боpтинженеp:
- Hет, это я виноват, я не тот pежим двигателям установил...
Втоpой пилот..заикаясь:
- Бэля! Чуттть не уббббили, сволочи рукож*ппппые!
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15.06.2021 18:51 Відповісти
А МАРКУ САМОЛЕТА НЕ ГОВОРЯТ ! ДЕНЬГИ ИМ ВАЖНЕЙ ЛЮДЕЙ !!!
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15.06.2021 23:57 Відповісти
Лучше всё-таки летать на самолётах крупных авиакомпаний с давней многолетней хорошей репутацией типа Люфтганза, Бритиш Эйр и т.п. Ни разу в жизни не летал самолётами компаний типа Визз Айр.
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16.06.2021 02:30 Відповісти
 
 