Літак Wizz Air рейсу "Катовіце-Запоріжжя" здійснив аварійну посадку в Польщі

Літак авіакомпанії Wizz Air сполученням Катовіце-Запоріжжя із 153 пасажирами на борту через технічні проблеми здійснив аварійну посадку в аеропорту вильоту "Пижовіце". Згодом пасажири іншим літаком перевізника вирушили в Україну.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Літак, на борту якого було 153 пасажири, стартував близько 14-ї години (за київським часом) з аеропорту "Пижовіце". Після старту екіпаж поінформував про технічну проблему, яка вимагала повернення до аеропорту вильоту", - повідомив прессекретар аеропорту "Пижовіце" (Катовіце) Пьотр Адамчик.

За його словами, перед посадкою екіпаж повинен був використати близько 3 тонн палива для зменшення ваги повітряного судна, щоб безпечно приземлитися в аеропорту. Відтак літак понад годину кружляв в околицях летовища. О 15:15 повітряне судно приземлилося в аеропорту в супроводі усіх рятувальників служб.

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Адамчик не підтвердив, але і не спростував інформацію, яку оприлюднили польські ЗМІ, що проблеми виникли з шасі літака. Утім, він підкреслив, що якби проблема була дуже серйозною, то літак сідав би негайно.

Речник летовища повідомив, що авіакомпанія Wizz Air, яка має в аеропорту "Пижовіце" свій великий парк літаків, відразу надала нове повітряне судно і о 16:40 пасажири цього рейсу вирушили в Україну. Він зауважив, що це був перший авіарейс на маршруті Катовіце-Запоріжжя після того, як з початком пандемії COVID-19 польоти було призупинено.