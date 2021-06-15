Богдан шутит в Фейсбуке об антиолигархических судах

Экс-глава Офиса президента троллит в соцсетях своих бывших коллег.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу Андрея Богдана в Фейсбуке.

"По результатам совещания в ОП решено создать антиолигархические суды", - подписал Богдан картинку.

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