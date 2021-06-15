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Богдан шутит в Фейсбуке об антиолигархических судах

Богдан шутит в Фейсбуке об антиолигархических судах

Экс-глава Офиса президента троллит в соцсетях своих бывших коллег.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу Андрея Богдана в Фейсбуке.

"По результатам совещания в ОП решено создать антиолигархические суды", - подписал Богдан картинку.

Читайте: Богдан - Арахамии: "Чтобы их повысить, надо вас повесить"

Богдан шутит в Фейсбуке об антиолигархических судах 01

Автор: 

Богдан Андрей (384) Офис Президента (1795)


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Топ комментарии
+12
В Германии уже готовы открыть новую линию по сборке золотых порше для этих судей.
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15.06.2021 18:40
+7
Ещё один абиженый В очередь укины дети в очередь
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15.06.2021 18:42
+7
Отож, шутник шутки пытается шутить, после того как сам вылетел из власти как пробка от шампусика, поставив анти-рекорд по времени пребывания. Одноразовый скорострел типа дубинского, шевченко и прочего мусора
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15.06.2021 18:46
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Первый после Ленки шутник оказывается.
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15.06.2021 18:39 Ответить
Отож, шутник шутки пытается шутить, после того как сам вылетел из власти как пробка от шампусика, поставив анти-рекорд по времени пребывания. Одноразовый скорострел типа дубинского, шевченко и прочего мусора
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15.06.2021 18:46 Ответить
Напевне нарід вже призабув, хто по суті зробив Зєлєнского президентом, ввів у тонкощі владної політики, допоміг розпустити (незаконно) ВР VII скликання і здійснював юридичний супровід під час виборів? Зєлєнскій "відлячив" вірного пса, вик нувши на вулицю. Це теж показово. Зєлєнскій залежить таки від мацкви. І та залежність настільки велика, що за її командою він викине всіх, на кого там пальцем покажуть. Незважаючи на особисті зобов'язання і послуги, які йому зробила людина. У цьому випадку моральна перевага все-таки на боці Богдана. 😊
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15.06.2021 20:34 Ответить
Опять рука кремля?
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16.06.2021 05:25 Ответить
В Германии уже готовы открыть новую линию по сборке золотых порше для этих судей.
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15.06.2021 18:40 Ответить
Ещё один абиженый В очередь укины дети в очередь
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15.06.2021 18:42 Ответить
а чего не шутить. за полгода протолкнул что было нужно. срубил бабла нехило, можно и пошутить.
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15.06.2021 18:47 Ответить
Байден Беню не посадит,полномочий таких нет,а вот Финансовая полиция США вцепилась с Игорь Валерьевича железными клещами...
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15.06.2021 18:49 Ответить
Це не фейк, тут БАЙ правий. А головою суду слід поставити генпрокурора та міністра юстиціїї Государства Бенін Порткова. Кретинізм зашкалює. (спочатку був нарцисизм, що плавно переходить в кретинізм)
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15.06.2021 18:49 Ответить
Когда там антиолигархический суд будет судить каломойше с ахметовым?!
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15.06.2021 18:49 Ответить
Вспоминая сказку, заяц с уткой согласились с кощеем.
Чего не скажешь об шестёрках олигархов всех мастей, разрывающихся по поводу этого закона.
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15.06.2021 18:50 Ответить
Богдан оказался самым умным в этом шапито, - вовремя свалил мерзавец. А вот Вову повясят на берёзке=)
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15.06.2021 18:52 Ответить
Это его свалили. Сам он был бы рад возглавить эту шоблу.
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15.06.2021 18:54 Ответить
Богдан шутит в Фейсбуке об антиолигархических судах - Цензор.НЕТ 2433
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15.06.2021 18:52 Ответить
Богдан шутит в Фейсбуке об антиолигархических судах - Цензор.НЕТ 8922
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15.06.2021 18:54 Ответить
Я так понял, антиолигархический суд, это такой суд, чисто для олигархов) Быстро, легко, удобно)
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15.06.2021 18:55 Ответить
***
Кащей устал. Если б он не был бессмертным, давно бы сдох.
Все тело старика заскорузло от белков и желтков. Часть из них уже засохла, часть протухла.
Кащей смердел.
В руках старик тупо держал очередное яйцо, внутрь которого затолкал иголку.
Запихать же само яйцо в жопу утки оказалось нелегкой задачей...
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15.06.2021 18:56 Ответить
Зуби вже вставив?Богдан шутит в Фейсбуке об антиолигархических судах - Цензор.НЕТ 2707
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15.06.2021 18:58 Ответить
Кучма Олигархию начал строить в 1994 году,когда Богдан и Зеля были пианэрами переходящими в камсамолизм...
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15.06.2021 19:02 Ответить
під кожного олігарха створювати окремий суд
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15.06.2021 19:02 Ответить
Перед своей второй Каденцией Леонид Данилыч бегал по эфирам ТВ Украины с 2 чемоданами КОМПРОМАТа на всех политиков Украины.....Данилыча избрали на 2 срок...,а дальше убийство Гонгадзе и Майдан Украина Без кучмы... короткая у вас память Панове
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15.06.2021 19:08 Ответить
Почему-то патриоты вдруг стали защитниками бедных олигархов от диктатуры Зеленского. К чему бы это.
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15.06.2021 19:17 Ответить
Богдан шутит в Фейсбуке об антиолигархических судах - Цензор.НЕТ 2850
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15.06.2021 19:29 Ответить
https://www.depo.ua/ukr/politics/zelenskiy-planue-voseni-zvilniti-avakova-zmi-202106151333804 Зеленський хоче звільнити Авакова, повідомляє "НВ" із посиланням на джерела у фракції "Слуга народу"За словами нардепів, ідея звільнення Авакова уже обговорюється, але поки що остаточного рішення ще немає. Якщо ж Зеленський таки вирішить звільнити чинного міністра внутрішніх справ, то процес, який базуватиметься на минулорічній постанові ВР, розпочнеться в Верховній Раді восени, під час наступної сесії парламенту. Як пояснили у "Слузі народу", президент вирішив, що може сам усім керувати - тож Аваков, як зайвий центр прийняття рішень, йому непотрібен. Нагадаємо, 5 червня 2020 року 55 народних депутатів зареєстрували у Раді проєкт постанови №3606 про звільнення Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ. Збір підписів під відповідним проєктом постанови ініціювала фракція партії "Голос". Але члени комітету Верховної Ради із питань правоохоронної діяльності не внесли до порядку денного засідання проєкт цієї постанови.
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15.06.2021 20:05 Ответить
Тоді найвеличнішому точно капець. Одним з тих, хто зробив це недолуге преЗЕдентом, був саме рюкзаков. І, коли цю крису усунуть від його годувальні з держбюджету, рукзакян стримуватись не буде - потопить ЗЕ! разом з собою... Якщо Бєня не компенсує втрати.
Якщо таке станеться, а Бєня "зажме", то вангування Берези про позачергові вибори президента цієї осені може таки збутися.
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15.06.2021 21:19 Ответить
В правовій державі цей "шутнік" сидів би років 15 з конфіскацією майна. Лайно.
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15.06.2021 20:58 Ответить
 
 