Богдан шутит в Фейсбуке об антиолигархических судах
Экс-глава Офиса президента троллит в соцсетях своих бывших коллег.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу Андрея Богдана в Фейсбуке.
"По результатам совещания в ОП решено создать антиолигархические суды", - подписал Богдан картинку.
Топ комментарии
+12 Bush Reagan
показать весь комментарий15.06.2021 18:40
+7 Олег Петрович #320765
показать весь комментарий15.06.2021 18:42
+7 дмитрий иванов #379098
показать весь комментарий15.06.2021 18:46
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Чего не скажешь об шестёрках олигархов всех мастей, разрывающихся по поводу этого закона.
Кащей устал. Если б он не был бессмертным, давно бы сдох.
Все тело старика заскорузло от белков и желтков. Часть из них уже засохла, часть протухла.
Кащей смердел.
В руках старик тупо держал очередное яйцо, внутрь которого затолкал иголку.
Запихать же само яйцо в жопу утки оказалось нелегкой задачей...
Якщо таке станеться, а Бєня "зажме", то вангування Берези про позачергові вибори президента цієї осені може таки збутися.