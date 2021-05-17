Богдан - Арахамии: "Чтобы их повысить, надо вас повесить"

Бывший глава Офиса Президента Андрей Богдан подшутил над руководителем парламентской фракции "СН" Давидом Арахамией.

На это обратил внимание главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Краткая, но содержательное обсуждение развернулось в Фейсбуке под постом, в котором замминистра экономики Светлана Панаиотиди сообщила об увольнении по собственному желанию.

"Спасибо за крутую работу. Ждем тебя после отдыха на повышение", - написал Арахамия.

"Чтобы их повысить, надо вас повесить", - откликнулся Богдан.

"Вдвойне смешно, потому что именно Богдан привел Арахамию во власть и добился его назначения на пост главы фракции. Но теперь взгляды немного изменились", - прокомментировал Бутусов.

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