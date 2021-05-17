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Новости Политика Украины
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Богдан - Арахамии: "Чтобы их повысить, надо вас повесить"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Богдан - Арахамии: "Чтобы их повысить, надо вас повесить"

Бывший глава Офиса Президента Андрей Богдан подшутил над руководителем парламентской фракции "СН" Давидом Арахамией.

На это обратил внимание главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Краткая, но содержательное обсуждение развернулось в Фейсбуке под постом, в котором замминистра экономики Светлана Панаиотиди сообщила об увольнении по собственному желанию.

"Спасибо за крутую работу. Ждем тебя после отдыха на повышение", - написал Арахамия.

"Чтобы их повысить, надо вас повесить", - откликнулся Богдан.

"Вдвойне смешно, потому что именно Богдан привел Арахамию во власть и добился его назначения на пост главы фракции. Но теперь взгляды немного изменились", - прокомментировал Бутусов.

Читайте также: При Богдане Зеленский был интересным, нахрапистым, во все пытался вникать, - "слуга народа" Богуцкая

Богдан - Арахамии: Чтобы их повысить, надо вас повесить 01

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Топ комментарии
+45
не важно о чем спорили, - но пан Богдан должен висеть на соседней гилляке.
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17.05.2021 20:20
+21
Жабагадюкінг! Богдан - Арахамии: "Чтобы их повысить, надо вас повесить" - Цензор.НЕТ 5160

Богдан - Арахамии: "Чтобы их повысить, надо вас повесить" - Цензор.НЕТ 8277
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17.05.2021 20:27
+19
Богдан - Арахамії: "Щоб їх підвищити, треба вас повісити" - Цензор.НЕТ 6953
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17.05.2021 20:49
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не важно о чем спорили, - но пан Богдан должен висеть на соседней гилляке.
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17.05.2021 20:20 Ответить
Ты ещё молод и не знаешь что был период когда казна была пуста и ее наполнили миллиардами долларов не останавливая выплат зарплат и пенсий и восстанавливая обороноспособность армии!
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18.05.2021 20:24 Ответить
Богдан - Арахамії: "Щоб їх підвищити, треба вас повісити" - Цензор.НЕТ 8299
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18.05.2021 12:02 Ответить
Бачите, пан Андрію, на відміну від Єрмака, Подоляка, чи того ж Арахамія Богдан - не системний, не кацапський аґент, не україноненависник. Це такий собі пацанчик-рішала, якому з незрозумілого гумору вищих сил випав шанс потрапити на найвищі щаблі влади. І він потрапив. Але не втримався. Чому? Бо не системний. Не українофоб і не бачить у сирисири нічого позитивного, хоча безумовно совок застав. Простіше кажучи - це авантюрист. В міру романтичний. Тому саме шюфоги вішати надто жорстоко. 😊 Тим паче, що у майбутньому саме він надасть найцінніші покази на зелену шоблу.
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18.05.2021 12:18 Ответить
Люди які не ненавидять Україну не могли знаходитись в зекоманді, та ще й на керівних ролях.
Це моя особиста скромна думка)
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18.05.2021 12:33 Ответить
Я не сказав, що Богдан - патріот. Я сказав, що він точно не україноненависник. Він - авантюрист. Авантюрист не є патріотами апріорі. А як він опинився у команді Зєлжнского? Та просто! Він чудово знав, що це - авантюра. Яка навіть на його подив - вдалася.
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18.05.2021 12:38 Ответить
Можливо. Але його мотив не дуже цікавий так як і мотив якось пушиліна чи мотороли.
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18.05.2021 12:46 Ответить
Пушилін і моторило - то свідомі вороги, для яких саме існування України - нонсенс. І вони щиро прагнули (пушилін-дотепер) її знищити. Тобто це - вороги. В Богдан - просто шкідник. Його мета - не знищення України а максимальна нажива і кайф від цього. Причому кайф - на першому місці.
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18.05.2021 12:59 Ответить
Не зовсім згодний. Мотив у емемемщика пушиліна такий самий як і у богдана - нацарювати. Жив би він в Києві служив би в слузі народу. Так як і богдан живучи в Донецьку зараз би бігав з прапором дири. Було богдану вигідно зайти у владу від українофобів, це його ні на секунду не зупинило, тому особливої різниці між ними я не бачу.
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18.05.2021 13:10 Ответить
З пушилкою - можл во Ви і праві А щодо тєлєфона - то вони таки різні.
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18.05.2021 14:49 Ответить
Влучно Богдан - Арахамії: "Щоб їх підвищити, треба вас повісити" - Цензор.НЕТ 5380
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18.05.2021 15:20 Ответить
Рыба 🐠 гниет с головы ! Какой клоун такая и подтанцовка ! ( все без исключения МЕГАВОРЮГИ)
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18.05.2021 14:44 Ответить
кОшмар ! они без ошибок писать не могут ! и это люди на высших должностях государства, а не строители какие то !! Богдан - Арахамии: "Чтобы их повысить, надо вас повесить" - Цензор.НЕТ 2769
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17.05.2021 20:23 Ответить
Це зайвий приклад того, як безграмотні кухарки можуть керувати державою!
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17.05.2021 20:29 Ответить
***** - это типа "коричневый", но с ошибками...
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17.05.2021 20:49 Ответить
та я про то шо богдан написал , про английский молчу - может то такая Хфамилия реальная, все может быть
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17.05.2021 21:05 Ответить
Жабагадюкінг! Богдан - Арахамии: "Чтобы их повысить, надо вас повесить" - Цензор.НЕТ 5160

Богдан - Арахамии: "Чтобы их повысить, надо вас повесить" - Цензор.НЕТ 8277
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17.05.2021 20:27 Ответить
ИХВАСНАС- хрен поймешь
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18.05.2021 12:10 Ответить
Вдвойне смешно, потому что именно Богдан привел Арахамию во власть ... Но теперь взгляды немного изменились", - прокомментировал Бутусов
Да тут у многих "взгляды изменились" Богдан - Арахамии: "Чтобы их повысить, надо вас повесить" - Цензор.НЕТ 8639 И белые пальта самый ходовой товар.
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17.05.2021 20:27 Ответить
"Зачем Запад, нужно договариваться с россиянами", - Рябошапка о разговоре Ермака в кабинете Зеленского Рябошапка рассказал о фрагменте разговора в кабинете Зеленского о России, на котором присутствовал ​бывший Генпрокурор и Ермак.

Бывший Генеральный прокурор Руслан Рябошапка обвинил главу Офиса президента Андрея Ермака в симпатиях к Москве. В интервью "Радио Свобода" Рябошапка рассказал про фрагмент разговора в кабинете президента Владимира Зеленского, на котором присутствовал Рябошапка и Ермак.

Ссылаясь на государственную тайну, Рябошапка не стал пересказывать весь разговор, однако уточнил важный его фрагмент, который касался предложения Ермака отказаться от работы с Западом и переключиться на достижение договоренностей с российскими властями. "Другие люди его (президента Зеленского - ред.) сейчас окружают. Эти люди с другими ценностями. И я вам еще раз говорю, что Ермак - это человек, для которого Москва ближе, чем Вашингтон", - отметил он. Рябошапка добавил, что его мнение основывается на разговорах, свидетелем которых он был. "[Мое мнение] основывается на том, что я слышал в кабинете президента. Собственно, слова типа: зачем нам этот Запад, нам нужно договариваться с россиянами. Вот такого плана", - заявил бывший Генеральный прокурор."
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17.05.2021 20:31 Ответить
От корыта оттащили и пошел разрыв пукана😁😁😁😁😁
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17.05.2021 20:32 Ответить
Почитал коменты. Арахамия, Богдан, Ермак,. Главный на этом шоу один. И все его знают
Богдан - Арахамии: "Чтобы их повысить, надо вас повесить" - Цензор.НЕТ 5941
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17.05.2021 20:34 Ответить
Он не главный, главный его шеф в Кремле.
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17.05.2021 20:36 Ответить
это требует доказательств. Мой комментарий - нет
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17.05.2021 20:50 Ответить
Открой свой ум и глаза и узришь.

"По плодам их узнаете их. " (Матфея. 7:16)
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17.05.2021 20:55 Ответить
... И от всякого, кому дано много, много и потребуется; и кому много вверено, с того больше взыщут.

Евангелие от Луки 12 - 48
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17.05.2021 21:13 Ответить
Тогда ищите в Тель Авиве.
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18.05.2021 20:04 Ответить
понятно , кроме зебанутых 🤢 🐑🐏 23% Зехолуй путлера
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18.05.2021 16:23 Ответить
Он главный шут, но не главный в шоу.
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17.05.2021 20:50 Ответить
Влучно, смішно, та для криїни- страшно.
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17.05.2021 20:35 Ответить
Если до конца срока зеленые мрази досидят...,то уже и Порох не спасёт.
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17.05.2021 20:45 Ответить
Богдан - Арахамії: "Щоб їх підвищити, треба вас повісити" - Цензор.НЕТ 6007
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17.05.2021 20:50 Ответить
а давайте референдум - кого надо повесить первым...)))
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17.05.2021 20:36 Ответить
Богдан - Арахамии: "Чтобы их повысить, надо вас повесить" - Цензор.НЕТ 9342 подерутся
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17.05.2021 20:38 Ответить
шоу маст гоу он . Титаник под именем Украина будет тонуть с музыкой под аккомпанемент Квартал 95 ( Регион 95 России Чечня )
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17.05.2021 20:41 Ответить
почему-то уверен...что до "Титаника" не дойдем
Украина видела и не таких долбо*** - выжила !!! была, есть и будет... и плевать на клоунов и прочее гастролирующее шапито... все - суета сует...
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17.05.2021 20:46 Ответить
Оптимист Вы батенька однако. 100 лет назад в УНР некоторыe украинцы тоже были оптимистами.
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17.05.2021 20:49 Ответить
ну оптимист так сяк...реалист (поміркований))), но не фаталист
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17.05.2021 20:56 Ответить
Тем не менее после этого Украина после УНР не закончилась.
Не дождетесь!
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18.05.2021 11:01 Ответить
Гниди сперечаються за те хто з них більша гнида.
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17.05.2021 20:45 Ответить
Богдан - Арахамії: "Щоб їх підвищити, треба вас повісити" - Цензор.НЕТ 6953
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17.05.2021 20:49 Ответить
Вправо 👏👏👏🎯 Чекалкину !
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18.05.2021 16:26 Ответить
Очень содержательная беседа, впрочем как и вся зеленая шобла.
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17.05.2021 20:51 Ответить
В правовой стране Богдан бы сидел лет 13. А он еще голос подает...
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17.05.2021 20:55 Ответить
Молоток Бодя. Шутка, - месяца... Года.
Надеюсь тебя тоже с ними повесят, когда придет время "Ч", жирная свинья.
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17.05.2021 21:07 Ответить
Богдан, Арахамия, никого повышать не надо.
Ни тебя, мартышка Арахамия, ни тебя андрюшка.
Необходимым, но недостаточным условием смены власти будет что тебя, что тебя, макака, повесить.
Поэтому сразу за вашим повешением надо будет вести работу по определению следующих кандидатов на эшафот.
Но это мы уже без вас, мразей, определим
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17.05.2021 21:10 Ответить
Богдан, Єрмак, Арахамія.... ЩО пов'язує цих людей з Україною, окрім риторичного питання Шарікова "а гдє я столоватца буду?". Пропала країна.
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17.05.2021 21:20 Ответить
Фотографы, скоморохи, всякое ****** - крысы в банке
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17.05.2021 21:36 Ответить
"Чтобы их повысить надА вас повесить"
...
Интересно, а сколько ошибок Богдан делает в своей росписи?.. Вот так начинаешь понимать почему запрещена смертная казнь!!!
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17.05.2021 22:39 Ответить
у богдана налицо и на лице признаки алко деградации.
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18.05.2021 05:35 Ответить
Он прежде всего мой (!) адвокат, - Коломойский о Богдане./ Но есть место где Богдана боятся а ,значит, уважают. "Казліна ти дурна!" - ексглава ОП Богдан надавав по вухах козлу в київському зоопарку.
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18.05.2021 08:20 Ответить
Не судите, да не судимы будете.
Богдан поступил погано. Может ошибался. Может покается.
Будем посмотреть
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18.05.2021 11:04 Ответить
Неточность в цитировании Богдана и непонятность для меня " Вас" - "ИХ повысить"должно по логике обозначать "вас повесить" тоже во множественном числе ... А так получается только одного Арахамию, которого Богдан величает на Вы?
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18.05.2021 12:08 Ответить
Кто этот монгол ?
Зелебобы, вы за него точно голосовали ? По спискам какой партии ?
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18.05.2021 13:36 Ответить
Богдан - Арахамії: "Щоб їх підвищити, треба вас повісити" - Цензор.НЕТ 1271
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18.05.2021 13:37 Ответить
С ишаков спустились хитрожопые недоумки и сразу на Мерседесы,давай грабить используя власть, пусть берут не жалко, народ своими костями за приватизацию, так званую Земельную реформу в одни руки , продажу страны и превращение ее в колонию, а людей в рабов заплатит сполна.
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18.05.2021 14:00 Ответить
Вони там всі,курва, одне одного варті. Кровосісі,як сказав би микола азірович...
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18.05.2021 14:01 Ответить
ВСІ ХТО ПРИВОДЕ НАРКОМАНА ДО ВЛАДИ БУДУТЬ СМЕРДІТИ ВСЕ СВОЄ ЖИТТЯ Богдан - Арахамії: "Щоб їх підвищити, треба вас повісити" - Цензор.НЕТ 5051
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18.05.2021 14:33 Ответить
 
 