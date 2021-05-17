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Богдан - Арахамії: "Щоб їх підвищити, треба вас повісити"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Колишній глава Офісу Президента Андрій Богдан пожартував над керівником парламентської фракції "СН" Давидом Арахамією.
На це звернув увагу головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
Коротке, але змістовне обговорення розгорнулося у Фейсбуці під постом, в якому заступник міністра економіки Світлана Панаіотіді повідомила про звільнення за власним бажанням.
"Дякуємо за круту роботу. Чекаємо тебе після відпочинку на підвищення", - написав Арахамія.
"Щоб їх підвищити, треба вас повісити", - відгукнувся Богдан.
"Удвічі смішно, тому що саме Богдан привів Арахамію у владу і домігся його призначення на пост глави фракції. Але тепер погляди трохи змінилися", - прокоментував Бутусов.
Топ коментарі
+45 Andriy Kalnyshevsky
показати весь коментар17.05.2021 20:20
+21 vitaliymkua
показати весь коментар17.05.2021 20:27
+19 Прощай немытая раССея
показати весь коментар17.05.2021 20:49
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Це моя особиста скромна думка)
Да тут у многих "взгляды изменились" И белые пальта самый ходовой товар.
Бывший Генеральный прокурор Руслан Рябошапка обвинил главу Офиса президента Андрея Ермака в симпатиях к Москве. В интервью "Радио Свобода" Рябошапка рассказал про фрагмент разговора в кабинете президента Владимира Зеленского, на котором присутствовал Рябошапка и Ермак.
Ссылаясь на государственную тайну, Рябошапка не стал пересказывать весь разговор, однако уточнил важный его фрагмент, который касался предложения Ермака отказаться от работы с Западом и переключиться на достижение договоренностей с российскими властями. "Другие люди его (президента Зеленского - ред.) сейчас окружают. Эти люди с другими ценностями. И я вам еще раз говорю, что Ермак - это человек, для которого Москва ближе, чем Вашингтон", - отметил он. Рябошапка добавил, что его мнение основывается на разговорах, свидетелем которых он был. "[Мое мнение] основывается на том, что я слышал в кабинете президента. Собственно, слова типа: зачем нам этот Запад, нам нужно договариваться с россиянами. Вот такого плана", - заявил бывший Генеральный прокурор."
"По плодам их узнаете их. " (Матфея. 7:16)
Евангелие от Луки 12 - 48
Украина видела и не таких долбо*** - выжила !!! была, есть и будет... и плевать на клоунов и прочее гастролирующее шапито... все - суета сует...
Не дождетесь!
Надеюсь тебя тоже с ними повесят, когда придет время "Ч", жирная свинья.
Ни тебя, мартышка Арахамия, ни тебя андрюшка.
Необходимым, но недостаточным условием смены власти будет что тебя, что тебя, макака, повесить.
Поэтому сразу за вашим повешением надо будет вести работу по определению следующих кандидатов на эшафот.
Но это мы уже без вас, мразей, определим
...
Интересно, а сколько ошибок Богдан делает в своей росписи?.. Вот так начинаешь понимать почему запрещена смертная казнь!!!
Богдан поступил погано. Может ошибался. Может покается.
Будем посмотреть
Зелебобы, вы за него точно голосовали ? По спискам какой партии ?