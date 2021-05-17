Богдан - Арахамії: "Щоб їх підвищити, треба вас повісити"

Колишній глава Офісу Президента Андрій Богдан пожартував над керівником парламентської фракції "СН" Давидом Арахамією.

На це звернув увагу головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Коротке, але змістовне обговорення розгорнулося у Фейсбуці під постом, в якому заступник міністра економіки Світлана Панаіотіді повідомила про звільнення за власним бажанням.

"Дякуємо за круту роботу. Чекаємо тебе після відпочинку на підвищення", - написав Арахамія.

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"Щоб їх підвищити, треба вас повісити", - відгукнувся Богдан.

"Удвічі смішно, тому що саме Богдан привів Арахамію у владу і домігся його призначення на пост глави фракції. Але тепер погляди трохи змінилися", - прокоментував Бутусов.