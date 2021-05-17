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Богдан - Арахамії: "Щоб їх підвищити, треба вас повісити"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Богдан - Арахамії: "Щоб їх підвищити, треба вас повісити"

Колишній глава Офісу Президента Андрій Богдан пожартував над керівником парламентської фракції "СН" Давидом Арахамією.

На це звернув увагу головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Коротке, але змістовне обговорення розгорнулося у Фейсбуці під постом, в якому заступник міністра економіки Світлана Панаіотіді повідомила про звільнення за власним бажанням.

"Дякуємо за круту роботу. Чекаємо тебе після відпочинку на підвищення", - написав Арахамія.

Читайте також: Кабмін звільнив заступницю міністра економіки Панаіотіді

"Щоб їх підвищити, треба вас повісити", - відгукнувся Богдан.

"Удвічі смішно, тому що саме Богдан привів Арахамію у владу і домігся його призначення на пост глави фракції. Але тепер погляди трохи змінилися", - прокоментував Бутусов.

Богдан - Арахамії: Щоб їх підвищити, треба вас повісити 01

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Топ коментарі
+45
не важно о чем спорили, - но пан Богдан должен висеть на соседней гилляке.
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17.05.2021 20:20
+21
Жабагадюкінг! Богдан - Арахамии: "Чтобы их повысить, надо вас повесить" - Цензор.НЕТ 5160

Богдан - Арахамии: "Чтобы их повысить, надо вас повесить" - Цензор.НЕТ 8277
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17.05.2021 20:27
+19
Богдан - Арахамії: "Щоб їх підвищити, треба вас повісити" - Цензор.НЕТ 6953
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17.05.2021 20:49
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не важно о чем спорили, - но пан Богдан должен висеть на соседней гилляке.
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17.05.2021 20:20 Відповісти
Ты ещё молод и не знаешь что был период когда казна была пуста и ее наполнили миллиардами долларов не останавливая выплат зарплат и пенсий и восстанавливая обороноспособность армии!
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18.05.2021 20:24 Відповісти
Богдан - Арахамії: "Щоб їх підвищити, треба вас повісити" - Цензор.НЕТ 8299
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18.05.2021 12:02 Відповісти
Бачите, пан Андрію, на відміну від Єрмака, Подоляка, чи того ж Арахамія Богдан - не системний, не кацапський аґент, не україноненависник. Це такий собі пацанчик-рішала, якому з незрозумілого гумору вищих сил випав шанс потрапити на найвищі щаблі влади. І він потрапив. Але не втримався. Чому? Бо не системний. Не українофоб і не бачить у сирисири нічого позитивного, хоча безумовно совок застав. Простіше кажучи - це авантюрист. В міру романтичний. Тому саме шюфоги вішати надто жорстоко. 😊 Тим паче, що у майбутньому саме він надасть найцінніші покази на зелену шоблу.
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18.05.2021 12:18 Відповісти
Люди які не ненавидять Україну не могли знаходитись в зекоманді, та ще й на керівних ролях.
Це моя особиста скромна думка)
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18.05.2021 12:33 Відповісти
Я не сказав, що Богдан - патріот. Я сказав, що він точно не україноненависник. Він - авантюрист. Авантюрист не є патріотами апріорі. А як він опинився у команді Зєлжнского? Та просто! Він чудово знав, що це - авантюра. Яка навіть на його подив - вдалася.
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18.05.2021 12:38 Відповісти
Можливо. Але його мотив не дуже цікавий так як і мотив якось пушиліна чи мотороли.
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18.05.2021 12:46 Відповісти
Пушилін і моторило - то свідомі вороги, для яких саме існування України - нонсенс. І вони щиро прагнули (пушилін-дотепер) її знищити. Тобто це - вороги. В Богдан - просто шкідник. Його мета - не знищення України а максимальна нажива і кайф від цього. Причому кайф - на першому місці.
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18.05.2021 12:59 Відповісти
Не зовсім згодний. Мотив у емемемщика пушиліна такий самий як і у богдана - нацарювати. Жив би він в Києві служив би в слузі народу. Так як і богдан живучи в Донецьку зараз би бігав з прапором дири. Було богдану вигідно зайти у владу від українофобів, це його ні на секунду не зупинило, тому особливої різниці між ними я не бачу.
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18.05.2021 13:10 Відповісти
З пушилкою - можл во Ви і праві А щодо тєлєфона - то вони таки різні.
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18.05.2021 14:49 Відповісти
Влучно Богдан - Арахамії: "Щоб їх підвищити, треба вас повісити" - Цензор.НЕТ 5380
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18.05.2021 15:20 Відповісти
Рыба 🐠 гниет с головы ! Какой клоун такая и подтанцовка ! ( все без исключения МЕГАВОРЮГИ)
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18.05.2021 14:44 Відповісти
кОшмар ! они без ошибок писать не могут ! и это люди на высших должностях государства, а не строители какие то !! Богдан - Арахамии: "Чтобы их повысить, надо вас повесить" - Цензор.НЕТ 2769
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17.05.2021 20:23 Відповісти
Це зайвий приклад того, як безграмотні кухарки можуть керувати державою!
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17.05.2021 20:29 Відповісти
***** - это типа "коричневый", но с ошибками...
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17.05.2021 20:49 Відповісти
та я про то шо богдан написал , про английский молчу - может то такая Хфамилия реальная, все может быть
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17.05.2021 21:05 Відповісти
Жабагадюкінг! Богдан - Арахамии: "Чтобы их повысить, надо вас повесить" - Цензор.НЕТ 5160

Богдан - Арахамии: "Чтобы их повысить, надо вас повесить" - Цензор.НЕТ 8277
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17.05.2021 20:27 Відповісти
ИХВАСНАС- хрен поймешь
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18.05.2021 12:10 Відповісти
Вдвойне смешно, потому что именно Богдан привел Арахамию во власть ... Но теперь взгляды немного изменились", - прокомментировал Бутусов
Да тут у многих "взгляды изменились" Богдан - Арахамии: "Чтобы их повысить, надо вас повесить" - Цензор.НЕТ 8639 И белые пальта самый ходовой товар.
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17.05.2021 20:27 Відповісти
"Зачем Запад, нужно договариваться с россиянами", - Рябошапка о разговоре Ермака в кабинете Зеленского Рябошапка рассказал о фрагменте разговора в кабинете Зеленского о России, на котором присутствовал ​бывший Генпрокурор и Ермак.

Бывший Генеральный прокурор Руслан Рябошапка обвинил главу Офиса президента Андрея Ермака в симпатиях к Москве. В интервью "Радио Свобода" Рябошапка рассказал про фрагмент разговора в кабинете президента Владимира Зеленского, на котором присутствовал Рябошапка и Ермак.

Ссылаясь на государственную тайну, Рябошапка не стал пересказывать весь разговор, однако уточнил важный его фрагмент, который касался предложения Ермака отказаться от работы с Западом и переключиться на достижение договоренностей с российскими властями. "Другие люди его (президента Зеленского - ред.) сейчас окружают. Эти люди с другими ценностями. И я вам еще раз говорю, что Ермак - это человек, для которого Москва ближе, чем Вашингтон", - отметил он. Рябошапка добавил, что его мнение основывается на разговорах, свидетелем которых он был. "[Мое мнение] основывается на том, что я слышал в кабинете президента. Собственно, слова типа: зачем нам этот Запад, нам нужно договариваться с россиянами. Вот такого плана", - заявил бывший Генеральный прокурор."
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17.05.2021 20:31 Відповісти
От корыта оттащили и пошел разрыв пукана😁😁😁😁😁
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17.05.2021 20:32 Відповісти
Почитал коменты. Арахамия, Богдан, Ермак,. Главный на этом шоу один. И все его знают
Богдан - Арахамии: "Чтобы их повысить, надо вас повесить" - Цензор.НЕТ 5941
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17.05.2021 20:34 Відповісти
Он не главный, главный его шеф в Кремле.
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17.05.2021 20:36 Відповісти
это требует доказательств. Мой комментарий - нет
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17.05.2021 20:50 Відповісти
Открой свой ум и глаза и узришь.

"По плодам их узнаете их. " (Матфея. 7:16)
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17.05.2021 20:55 Відповісти
... И от всякого, кому дано много, много и потребуется; и кому много вверено, с того больше взыщут.

Евангелие от Луки 12 - 48
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17.05.2021 21:13 Відповісти
Тогда ищите в Тель Авиве.
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18.05.2021 20:04 Відповісти
понятно , кроме зебанутых 🤢 🐑🐏 23% Зехолуй путлера
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18.05.2021 16:23 Відповісти
Он главный шут, но не главный в шоу.
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17.05.2021 20:50 Відповісти
Влучно, смішно, та для криїни- страшно.
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17.05.2021 20:35 Відповісти
Если до конца срока зеленые мрази досидят...,то уже и Порох не спасёт.
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17.05.2021 20:45 Відповісти
Богдан - Арахамії: "Щоб їх підвищити, треба вас повісити" - Цензор.НЕТ 6007
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17.05.2021 20:50 Відповісти
а давайте референдум - кого надо повесить первым...)))
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17.05.2021 20:36 Відповісти
Богдан - Арахамии: "Чтобы их повысить, надо вас повесить" - Цензор.НЕТ 9342 подерутся
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17.05.2021 20:38 Відповісти
шоу маст гоу он . Титаник под именем Украина будет тонуть с музыкой под аккомпанемент Квартал 95 ( Регион 95 России Чечня )
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17.05.2021 20:41 Відповісти
почему-то уверен...что до "Титаника" не дойдем
Украина видела и не таких долбо*** - выжила !!! была, есть и будет... и плевать на клоунов и прочее гастролирующее шапито... все - суета сует...
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17.05.2021 20:46 Відповісти
Оптимист Вы батенька однако. 100 лет назад в УНР некоторыe украинцы тоже были оптимистами.
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17.05.2021 20:49 Відповісти
ну оптимист так сяк...реалист (поміркований))), но не фаталист
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17.05.2021 20:56 Відповісти
Тем не менее после этого Украина после УНР не закончилась.
Не дождетесь!
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18.05.2021 11:01 Відповісти
Гниди сперечаються за те хто з них більша гнида.
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17.05.2021 20:45 Відповісти
Богдан - Арахамії: "Щоб їх підвищити, треба вас повісити" - Цензор.НЕТ 6953
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17.05.2021 20:49 Відповісти
Вправо 👏👏👏🎯 Чекалкину !
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18.05.2021 16:26 Відповісти
Очень содержательная беседа, впрочем как и вся зеленая шобла.
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17.05.2021 20:51 Відповісти
В правовой стране Богдан бы сидел лет 13. А он еще голос подает...
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17.05.2021 20:55 Відповісти
Молоток Бодя. Шутка, - месяца... Года.
Надеюсь тебя тоже с ними повесят, когда придет время "Ч", жирная свинья.
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17.05.2021 21:07 Відповісти
Богдан, Арахамия, никого повышать не надо.
Ни тебя, мартышка Арахамия, ни тебя андрюшка.
Необходимым, но недостаточным условием смены власти будет что тебя, что тебя, макака, повесить.
Поэтому сразу за вашим повешением надо будет вести работу по определению следующих кандидатов на эшафот.
Но это мы уже без вас, мразей, определим
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17.05.2021 21:10 Відповісти
Богдан, Єрмак, Арахамія.... ЩО пов'язує цих людей з Україною, окрім риторичного питання Шарікова "а гдє я столоватца буду?". Пропала країна.
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17.05.2021 21:20 Відповісти
Фотографы, скоморохи, всякое ****** - крысы в банке
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17.05.2021 21:36 Відповісти
"Чтобы их повысить надА вас повесить"
...
Интересно, а сколько ошибок Богдан делает в своей росписи?.. Вот так начинаешь понимать почему запрещена смертная казнь!!!
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17.05.2021 22:39 Відповісти
у богдана налицо и на лице признаки алко деградации.
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18.05.2021 05:35 Відповісти
Он прежде всего мой (!) адвокат, - Коломойский о Богдане./ Но есть место где Богдана боятся а ,значит, уважают. "Казліна ти дурна!" - ексглава ОП Богдан надавав по вухах козлу в київському зоопарку.
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18.05.2021 08:20 Відповісти
Не судите, да не судимы будете.
Богдан поступил погано. Может ошибался. Может покается.
Будем посмотреть
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18.05.2021 11:04 Відповісти
Неточность в цитировании Богдана и непонятность для меня " Вас" - "ИХ повысить"должно по логике обозначать "вас повесить" тоже во множественном числе ... А так получается только одного Арахамию, которого Богдан величает на Вы?
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18.05.2021 12:08 Відповісти
Кто этот монгол ?
Зелебобы, вы за него точно голосовали ? По спискам какой партии ?
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18.05.2021 13:36 Відповісти
Богдан - Арахамії: "Щоб їх підвищити, треба вас повісити" - Цензор.НЕТ 1271
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18.05.2021 13:37 Відповісти
С ишаков спустились хитрожопые недоумки и сразу на Мерседесы,давай грабить используя власть, пусть берут не жалко, народ своими костями за приватизацию, так званую Земельную реформу в одни руки , продажу страны и превращение ее в колонию, а людей в рабов заплатит сполна.
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18.05.2021 14:00 Відповісти
Вони там всі,курва, одне одного варті. Кровосісі,як сказав би микола азірович...
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18.05.2021 14:01 Відповісти
ВСІ ХТО ПРИВОДЕ НАРКОМАНА ДО ВЛАДИ БУДУТЬ СМЕРДІТИ ВСЕ СВОЄ ЖИТТЯ Богдан - Арахамії: "Щоб їх підвищити, треба вас повісити" - Цензор.НЕТ 5051
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18.05.2021 14:33 Відповісти
 
 