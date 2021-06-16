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Семейные врачи смогут выдавать справки о полном курсе вакцинации, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Семейные врачи смогут выдавать справки о полном курсе вакцинации, - Шмыгаль

Сегодня правительство примет решение разрешить семейным врачам выдавать справки о полной вакцинации от коронавируса. Речь идет о завершении прививок двумя дозами.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина, об этом в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Сегодня вносим изменения, которые позволят семейным врачам выдавать справки, удостоверяющие прохождение полного курса вакцинации", - отметил премьер.

Глава правительства также отметил, что ежедневно в Украине делают практически 50 тысяч прививок, и в ближайшее время будут ускоряться.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+5
И при пересечении границы с ЕС засуньте себе эти справки в одно место. Паспорт вакцинации должен быть строго утвержденного ЕС образца.
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16.06.2021 13:46
+3
Вкажіть відразу прайс за справку і вбєте двох зайців одним пострілом -отримаєте 100 % "вакцинацію" і не треба буде жодних траншів від МВФ. Клоуни паршиві .ви так і не можете зрозуміти .що абсолютна кількість людей при тямі не хоче собі ваш фуфломіцин колоти.
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16.06.2021 13:50
+1
ооо... начинается )))) у них этих справок ...как гуталину))))
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16.06.2021 13:56
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И при пересечении границы с ЕС засуньте себе эти справки в одно место. Паспорт вакцинации должен быть строго утвержденного ЕС образца.
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16.06.2021 13:46 Ответить
От же сволочи, себе и пфайцер и доки нужного образца, а нариду ыуфломицин с туалетной бумажкой где будет сказано что им что-то вкололи.
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16.06.2021 14:03 Ответить
Нащо вам доки? Головне - від ковідли не померти. ><
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16.06.2021 15:16 Ответить
Вкажіть відразу прайс за справку і вбєте двох зайців одним пострілом -отримаєте 100 % "вакцинацію" і не треба буде жодних траншів від МВФ. Клоуни паршиві .ви так і не можете зрозуміти .що абсолютна кількість людей при тямі не хоче собі ваш фуфломіцин колоти.
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16.06.2021 13:50 Ответить
ооо... начинается )))) у них этих справок ...как гуталину))))
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16.06.2021 13:56 Ответить
Мвф, пфайцер, бумажки, НАТО. Все делается чтоб отсеч Украину от международной поддержки. Мы на грани коллапса походу.
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16.06.2021 14:04 Ответить
Из Украины строится копия РФ и Беларуси.
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16.06.2021 14:06 Ответить
Так забажав мудрий нарід поприколу.
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16.06.2021 14:13 Ответить
И по чем справка?
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16.06.2021 14:05 Ответить
Шо ти не верблюд. Семейные врачи смогут выдавать справки о полном курсе вакцинации, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8855
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16.06.2021 14:12 Ответить
Чому сімейні лікарі не розсилають запрошення на вакцинацію своїм пацієнтам?
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16.06.2021 14:11 Ответить
розсилають. Принаймні у сімейного висять рекламки із запрошенням. Навіть стрілочки почіпляли до кабінета вакцинації, аби піпл не блудив Сімейні лікарі зможуть видавати довідки про повний курс вакцинації, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 462
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16.06.2021 19:03 Ответить
А международный сертификат? Кому нужна эта лягушечья грамота ль семейного врача?
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16.06.2021 14:50 Ответить
Можно подтереться будет как кодом из говнодии. Сегодня у нотариуса был - вместе поржали.
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16.06.2021 15:35 Ответить
Справка от врача польскому пограничнику. А почему не психиатору. Так прикольней будет.
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16.06.2021 15:57 Ответить
 
 