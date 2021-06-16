Семейные врачи смогут выдавать справки о полном курсе вакцинации, - Шмыгаль
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Сегодня правительство примет решение разрешить семейным врачам выдавать справки о полной вакцинации от коронавируса. Речь идет о завершении прививок двумя дозами.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина, об этом в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Сегодня вносим изменения, которые позволят семейным врачам выдавать справки, удостоверяющие прохождение полного курса вакцинации", - отметил премьер.
Глава правительства также отметил, что ежедневно в Украине делают практически 50 тысяч прививок, и в ближайшее время будут ускоряться.
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