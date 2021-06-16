УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13365 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Коронавірус і карантин
2 545 16
карантин (16073) лікарі (1099) Денис Шмигаль (2721) COVID-19 (18055) коронавірус (16702)

Сімейні лікарі зможуть видавати довідки про повний курс вакцинації, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Сімейні лікарі зможуть видавати довідки про повний курс вакцинації, - Шмигаль

Сьогодні уряд ухвалить рішення дозволити сімейним лікарям видавати довідки про повну вакцинацію проти коронавірусу. Йдеться про завершення щеплень двома дозами.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні вносимо зміни, які дозволять сімейним лікарям видавати довідки, що засвідчують проходження повного курсу вакцинації", - зазначив прем'єр.

Глава уряду також зазначив, що щодня в Україні роблять практично 50 тисяч щеплень, і найближчим часом будуть прискорюватися.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін продовжить карантин до кінця літа, - Шмигаль

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+5
И при пересечении границы с ЕС засуньте себе эти справки в одно место. Паспорт вакцинации должен быть строго утвержденного ЕС образца.
показати весь коментар
16.06.2021 13:46
+3
Вкажіть відразу прайс за справку і вбєте двох зайців одним пострілом -отримаєте 100 % "вакцинацію" і не треба буде жодних траншів від МВФ. Клоуни паршиві .ви так і не можете зрозуміти .що абсолютна кількість людей при тямі не хоче собі ваш фуфломіцин колоти.
показати весь коментар
16.06.2021 13:50
+1
ооо... начинается )))) у них этих справок ...как гуталину))))
показати весь коментар
16.06.2021 13:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
И при пересечении границы с ЕС засуньте себе эти справки в одно место. Паспорт вакцинации должен быть строго утвержденного ЕС образца.
показати весь коментар
16.06.2021 13:46 Відповісти
От же сволочи, себе и пфайцер и доки нужного образца, а нариду ыуфломицин с туалетной бумажкой где будет сказано что им что-то вкололи.
показати весь коментар
16.06.2021 14:03 Відповісти
Нащо вам доки? Головне - від ковідли не померти. ><
показати весь коментар
16.06.2021 15:16 Відповісти
Вкажіть відразу прайс за справку і вбєте двох зайців одним пострілом -отримаєте 100 % "вакцинацію" і не треба буде жодних траншів від МВФ. Клоуни паршиві .ви так і не можете зрозуміти .що абсолютна кількість людей при тямі не хоче собі ваш фуфломіцин колоти.
показати весь коментар
16.06.2021 13:50 Відповісти
ооо... начинается )))) у них этих справок ...как гуталину))))
показати весь коментар
16.06.2021 13:56 Відповісти
Мвф, пфайцер, бумажки, НАТО. Все делается чтоб отсеч Украину от международной поддержки. Мы на грани коллапса походу.
показати весь коментар
16.06.2021 14:04 Відповісти
Из Украины строится копия РФ и Беларуси.
показати весь коментар
16.06.2021 14:06 Відповісти
Так забажав мудрий нарід поприколу.
показати весь коментар
16.06.2021 14:13 Відповісти
И по чем справка?
показати весь коментар
16.06.2021 14:05 Відповісти
Шо ти не верблюд. Семейные врачи смогут выдавать справки о полном курсе вакцинации, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8855
показати весь коментар
16.06.2021 14:12 Відповісти
Чому сімейні лікарі не розсилають запрошення на вакцинацію своїм пацієнтам?
показати весь коментар
16.06.2021 14:11 Відповісти
розсилають. Принаймні у сімейного висять рекламки із запрошенням. Навіть стрілочки почіпляли до кабінета вакцинації, аби піпл не блудив Сімейні лікарі зможуть видавати довідки про повний курс вакцинації, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 462
показати весь коментар
16.06.2021 19:03 Відповісти
А международный сертификат? Кому нужна эта лягушечья грамота ль семейного врача?
показати весь коментар
16.06.2021 14:50 Відповісти
Можно подтереться будет как кодом из говнодии. Сегодня у нотариуса был - вместе поржали.
показати весь коментар
16.06.2021 15:35 Відповісти
Справка от врача польскому пограничнику. А почему не психиатору. Так прикольней будет.
показати весь коментар
16.06.2021 15:57 Відповісти
 
 