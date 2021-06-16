Директора "Укрпочты" будет назначать набсовет без конкурса, - решение Кабмина
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Генерального директора "Укрпочты" во избежание угрозы для реализации инвестиционной программы на EUR100 млн теперь будет назначать наблюдательный совет компании без конкурсного отбора со стороны государства, свидетельствует постановление Кабинета Министров Украины.
Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В пояснительной записке к документу, в частности, указано, что принятие данного решения было необходимым, поскольку проведение конкурса и установление его результатов займут не менее полугода, и "на протяжении этого времени неопределенность с кандидатурой руководителя компании может поставить под угрозу стратегическую инвестиционную программу объемом в EUR100 млн, направленную на глобальное развитие и современную трансформацию стратегического предприятия".
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Крім матів нічого не хочеться говорити.
По друге, мені потрібен комплексний пакет послуг, від інтерфейсу закладу, сервісного обслуговування, до швидкості пересилки.
Незадоволений послугами - ніхто тебе силомиць не затягує. А комплексний пакет відразу усюди не зробиш. Почали з головного - дешева та доволі швидка доставка, підтягли систему відстеження вантажу.
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Мы тут менеджеров с европейскими зарплатами не любим.
Тендеры нах. Конкурсы нах. Прозрачность работы нах.
Ручное управление рулит. Ручные назначения рулят. Бабло в конвертах рулит. Договорняки рулят.
И почему это нам МВФ денег не дает и в НАТО нас прямо сейчас не принимают...