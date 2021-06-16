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Новости Политика Украины
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Кабмин (13804) наблюдательный совет (93) Укрпочта (289)

Директора "Укрпочты" будет назначать набсовет без конкурса, - решение Кабмина

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Директора

Генерального директора "Укрпочты" во избежание угрозы для реализации инвестиционной программы на EUR100 млн теперь будет назначать наблюдательный совет компании без конкурсного отбора со стороны государства, свидетельствует постановление Кабинета Министров Украины.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В пояснительной записке к документу, в частности, указано, что принятие данного решения было необходимым, поскольку проведение конкурса и установление его результатов займут не менее полугода, и "на протяжении этого времени неопределенность с кандидатурой руководителя компании может поставить под угрозу стратегическую инвестиционную программу объемом в EUR100 млн, направленную на глобальное развитие и современную трансформацию стратегического предприятия".

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Топ комментарии
+3
русский мирЪ потек из всех щелей
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16.06.2021 16:56
+2
Ето правильно, давно пора нормального крепкого хозяйственника на 14 900 гривен в мес. поставить, шоб у власноті токо квартира в Козятине и жигули шестерка 85-го года, а теща успешный бизнезвумен.
Мы тут менеджеров с европейскими зарплатами не любим.
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16.06.2021 17:03
+2
Пліснява в турборежимі прямує в мордор. "Зробили разом !!!"
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16.06.2021 17:08
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А на всех расчитано не было!
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16.06.2021 16:54 Ответить
Это вы лучше почтальонам расскажите которые за пару тысяч работают а директору 4 млн. зарплата. Директора "Укрпочты" будет назначать набсовет без конкурса, - решение Кабмина - Цензор.НЕТ 9680
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16.06.2021 16:56 Ответить
"все отнять и поделить..."
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16.06.2021 18:03 Ответить
русский мирЪ потек из всех щелей
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16.06.2021 16:56 Ответить
Відділення Миколаєва, любе окрім Глапоштампта, зайдіть туди що б отримати відправлення, що б відправити щось... Квест починається з порогу. За порогом ви попадаєте в часи СРСР, років 80-х...
Крім матів нічого не хочеться говорити.
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16.06.2021 16:56 Ответить
Тебе дешевая доставка или красота отделений нужна?
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16.06.2021 18:00 Ответить
Не ТОБІ, а Вам. Бо я з Вами за столом не сидів, не брудершафтив. Це по перше.
По друге, мені потрібен комплексний пакет послуг, від інтерфейсу закладу, сервісного обслуговування, до швидкості пересилки.
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17.06.2021 16:35 Ответить
Ти ба який ти пихатий. В інтернеті всі на ти.
Незадоволений послугами - ніхто тебе силомиць не затягує. А комплексний пакет відразу усюди не зробиш. Почали з головного - дешева та доволі швидка доставка, підтягли систему відстеження вантажу.
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17.06.2021 16:52 Ответить
А чого тебе так корячить з під VPN? Підтролюєш з Лахти?
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17.06.2021 19:34 Ответить
Ага, хейтерів УкрПочти. Директора "Укрпошти" призначатиме наглядова рада без конкурсу, - рішення Кабміну - Цензор.НЕТ 5023
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17.06.2021 19:57 Ответить
Ну небольшой прогресс есть, во всяком случае в Харькове и отделения отремонтировали и скорость доставки улучшилась, однозначно
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16.06.2021 18:16 Ответить
ну вот...теперь и Трамп может попробоваться... а то Мелани запилила ))))Директора "Укрпочты" будет назначать набсовет без конкурса, - решение Кабмина - Цензор.НЕТ 4985
...
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16.06.2021 16:57 Ответить
Ето правильно, давно пора нормального крепкого хозяйственника на 14 900 гривен в мес. поставить, шоб у власноті токо квартира в Козятине и жигули шестерка 85-го года, а теща успешный бизнезвумен.
Мы тут менеджеров с европейскими зарплатами не любим.
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16.06.2021 17:03 Ответить
И наплевать что он сделал предприятие прибыльным. Главное чтобы много не получал.
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16.06.2021 18:02 Ответить
Пліснява в турборежимі прямує в мордор. "Зробили разом !!!"
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16.06.2021 17:08 Ответить
А и правильно.

Тендеры нах. Конкурсы нах. Прозрачность работы нах.
Ручное управление рулит. Ручные назначения рулят. Бабло в конвертах рулит. Договорняки рулят.

И почему это нам МВФ денег не дает и в НАТО нас прямо сейчас не принимают...
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16.06.2021 17:26 Ответить
а помню зелох обещал "равные, прозрачные и единые правила для всей Украины" (с)
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16.06.2021 17:42 Ответить
люди читают >|<опой
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16.06.2021 19:01 Ответить
Ликвидировать гнойный фурункул по имени укрпочта,никто пропажи и не заметит.
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16.06.2021 23:00 Ответить
Откуда вас берут ликвидаторов?
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17.06.2021 16:54 Ответить
 
 