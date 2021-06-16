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Новини Політика України
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Кабмін (6254) наглядова рада (80) Укрпошта (271)

Директора "Укрпошти" призначатиме наглядова рада без конкурсу, - рішення Кабміну

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Директора

Генерального директора "Укрпошти", щоб уникнути загрози для реалізації інвестиційної програми на EUR100 млн, тепер призначатиме наглядова рада компанії без конкурсного відбору з боку держави, свідчить постанова Кабінету Міністрів України.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У пояснювальній записці до документа, зокрема, зазначено, що ухвалення цього рішення було необхідним, оскільки проведення конкурсу та встановлення його результатів займуть не менше пів року, і "протягом цього часу невизначеність з кандидатурою керівника компанії може поставити під загрозу стратегічну інвестиційну програму обсягом у EUR100 млн, спрямовану на глобальний розвиток і сучасну трансформацію стратегічного підприємства".

Також дивіться: "Укрпошта" продала на відкритому аукціоні за 237 тис. грн колишню будівлю церкви. ФОТО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
русский мирЪ потек из всех щелей
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16.06.2021 16:56
+2
Ето правильно, давно пора нормального крепкого хозяйственника на 14 900 гривен в мес. поставить, шоб у власноті токо квартира в Козятине и жигули шестерка 85-го года, а теща успешный бизнезвумен.
Мы тут менеджеров с европейскими зарплатами не любим.
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16.06.2021 17:03
+2
Пліснява в турборежимі прямує в мордор. "Зробили разом !!!"
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16.06.2021 17:08
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А на всех расчитано не было!
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16.06.2021 16:54 Відповісти
Это вы лучше почтальонам расскажите которые за пару тысяч работают а директору 4 млн. зарплата. Директора "Укрпочты" будет назначать набсовет без конкурса, - решение Кабмина - Цензор.НЕТ 9680
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16.06.2021 16:56 Відповісти
"все отнять и поделить..."
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16.06.2021 18:03 Відповісти
русский мирЪ потек из всех щелей
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16.06.2021 16:56 Відповісти
Відділення Миколаєва, любе окрім Глапоштампта, зайдіть туди що б отримати відправлення, що б відправити щось... Квест починається з порогу. За порогом ви попадаєте в часи СРСР, років 80-х...
Крім матів нічого не хочеться говорити.
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16.06.2021 16:56 Відповісти
Тебе дешевая доставка или красота отделений нужна?
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16.06.2021 18:00 Відповісти
Не ТОБІ, а Вам. Бо я з Вами за столом не сидів, не брудершафтив. Це по перше.
По друге, мені потрібен комплексний пакет послуг, від інтерфейсу закладу, сервісного обслуговування, до швидкості пересилки.
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17.06.2021 16:35 Відповісти
Ти ба який ти пихатий. В інтернеті всі на ти.
Незадоволений послугами - ніхто тебе силомиць не затягує. А комплексний пакет відразу усюди не зробиш. Почали з головного - дешева та доволі швидка доставка, підтягли систему відстеження вантажу.
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17.06.2021 16:52 Відповісти
А чого тебе так корячить з під VPN? Підтролюєш з Лахти?
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17.06.2021 19:34 Відповісти
Ага, хейтерів УкрПочти. Директора "Укрпошти" призначатиме наглядова рада без конкурсу, - рішення Кабміну - Цензор.НЕТ 5023
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17.06.2021 19:57 Відповісти
Ну небольшой прогресс есть, во всяком случае в Харькове и отделения отремонтировали и скорость доставки улучшилась, однозначно
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16.06.2021 18:16 Відповісти
ну вот...теперь и Трамп может попробоваться... а то Мелани запилила ))))Директора "Укрпочты" будет назначать набсовет без конкурса, - решение Кабмина - Цензор.НЕТ 4985
...
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16.06.2021 16:57 Відповісти
Ето правильно, давно пора нормального крепкого хозяйственника на 14 900 гривен в мес. поставить, шоб у власноті токо квартира в Козятине и жигули шестерка 85-го года, а теща успешный бизнезвумен.
Мы тут менеджеров с европейскими зарплатами не любим.
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16.06.2021 17:03 Відповісти
И наплевать что он сделал предприятие прибыльным. Главное чтобы много не получал.
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16.06.2021 18:02 Відповісти
Пліснява в турборежимі прямує в мордор. "Зробили разом !!!"
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16.06.2021 17:08 Відповісти
А и правильно.

Тендеры нах. Конкурсы нах. Прозрачность работы нах.
Ручное управление рулит. Ручные назначения рулят. Бабло в конвертах рулит. Договорняки рулят.

И почему это нам МВФ денег не дает и в НАТО нас прямо сейчас не принимают...
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16.06.2021 17:26 Відповісти
а помню зелох обещал "равные, прозрачные и единые правила для всей Украины" (с)
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16.06.2021 17:42 Відповісти
люди читают >|<опой
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16.06.2021 19:01 Відповісти
Ликвидировать гнойный фурункул по имени укрпочта,никто пропажи и не заметит.
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16.06.2021 23:00 Відповісти
Откуда вас берут ликвидаторов?
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17.06.2021 16:54 Відповісти
 
 