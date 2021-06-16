Директора "Укрпошти" призначатиме наглядова рада без конкурсу, - рішення Кабміну
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Генерального директора "Укрпошти", щоб уникнути загрози для реалізації інвестиційної програми на EUR100 млн, тепер призначатиме наглядова рада компанії без конкурсного відбору з боку держави, свідчить постанова Кабінету Міністрів України.
Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
У пояснювальній записці до документа, зокрема, зазначено, що ухвалення цього рішення було необхідним, оскільки проведення конкурсу та встановлення його результатів займуть не менше пів року, і "протягом цього часу невизначеність з кандидатурою керівника компанії може поставити під загрозу стратегічну інвестиційну програму обсягом у EUR100 млн, спрямовану на глобальний розвиток і сучасну трансформацію стратегічного підприємства".
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Крім матів нічого не хочеться говорити.
По друге, мені потрібен комплексний пакет послуг, від інтерфейсу закладу, сервісного обслуговування, до швидкості пересилки.
Незадоволений послугами - ніхто тебе силомиць не затягує. А комплексний пакет відразу усюди не зробиш. Почали з головного - дешева та доволі швидка доставка, підтягли систему відстеження вантажу.
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Мы тут менеджеров с европейскими зарплатами не любим.
Тендеры нах. Конкурсы нах. Прозрачность работы нах.
Ручное управление рулит. Ручные назначения рулят. Бабло в конвертах рулит. Договорняки рулят.
И почему это нам МВФ денег не дает и в НАТО нас прямо сейчас не принимают...