Директора "Укрпошти" призначатиме наглядова рада без конкурсу, - рішення Кабміну

Генерального директора "Укрпошти", щоб уникнути загрози для реалізації інвестиційної програми на EUR100 млн, тепер призначатиме наглядова рада компанії без конкурсного відбору з боку держави, свідчить постанова Кабінету Міністрів України.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У пояснювальній записці до документа, зокрема, зазначено, що ухвалення цього рішення було необхідним, оскільки проведення конкурсу та встановлення його результатів займуть не менше пів року, і "протягом цього часу невизначеність з кандидатурою керівника компанії може поставити під загрозу стратегічну інвестиційну програму обсягом у EUR100 млн, спрямовану на глобальний розвиток і сучасну трансформацію стратегічного підприємства".

Також дивіться: "Укрпошта" продала на відкритому аукціоні за 237 тис. грн колишню будівлю церкви. ФОТО