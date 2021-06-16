С сегодняшнего дня вся Украина переходит в "зеленую" зону карантина
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что с 16 июня все области Украины перейдут в "зеленую" зону коронавируса. Показатели заболеваемости также соответствуют значениям ЕС для зеленой зоны. С улучшением ситуации многие карантинные ограничения будут ослаблены.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Карантин в Украине будет продлен до 31 августа по решению Кабинета Министров. Вместе с продлением карантина также ожидается его смягчение.
- С 16 июня массовые мероприятия в помещениях можно будет проводить со стопроцентной наполненностью. Ограничивать количество мест в помещениях необязательно.
- Социальная дистанция между людьми в помещении не ограничивается.
- Ношение масок или респираторов в помещениях и транспорте всё ещё обязательно.
- Если все участники и организаторы мероприятия имеют отрицательный тест на коронавирус, проведенный не позднее чем за 72 часа до мероприятия - им разрешено не носить маски. Также могут не носить маску лица, которые прошли полный курс вакцинации.
- При возвращении в Украину из заграницы больше не нужно загружать приложение "Вдома" для контроля самоизоляции.
Топ комментарии
+5 govtva
показать весь комментарий16.06.2021 16:57
+4 Порохобандерівець
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+3 aquarius580 .
показать весь комментарий16.06.2021 17:25
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Что Украину ждёт в ближайшем будущем ?
Режим чучхе: мобилизационная экономика, возможно карточки и рационирование, полный разрыв с ротшильдовской системой, возможно национализация Нацбанка.
Хорошо это или плохо ? Пожалуй, плюсов больше чем минусов. Но, посмотрим.
Більше жодна людина в його країні не захворіла, радісно чпокаються без перезервативів і славлять свого президента. Помирають, звичайно- саркома капоши, опортуністичні інфекції... Але жодного випадку СНІДу!
Для того чтобы закончился "ковид" достаточно было убрать Степанова.
Всё !
https://censor.net/ru/news/3271713/ukraina_nahoditsya_na_17m_meste_v_mire_i_na_tretem_v_evrope_po_kolichestvu_letalnyh_sluchaev_za_sutki
16.06.21 10:28 Депутатов Рады прививают от коронавируса вакциной Pfizer, - "слуга народа" Верещук
https://censor.net/ru/news/3271727/deputatov_rady_privivayut_ot_koronavirusa_vaktsinoyi_pfizer_sluga_naroda_vereschuk
видимо у кого то днюха
Но ЗЕ победил Ковид уже третий раз.
"за" и "граница" - это два разных слова
ps: І знову в коментах секта "неверящихвковид верящих великуюрасею". Інформаційної безпеки в країні нуль.