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С сегодняшнего дня вся Украина переходит в "зеленую" зону карантина

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что с 16 июня все области Украины перейдут в "зеленую" зону коронавируса. Показатели заболеваемости также соответствуют значениям ЕС для зеленой зоны. С улучшением ситуации многие карантинные ограничения будут ослаблены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Карантин в Украине будет продлен до 31 августа по решению Кабинета Министров. Вместе с продлением карантина также ожидается его смягчение.

  • С 16 июня массовые мероприятия в помещениях можно будет проводить со стопроцентной наполненностью. Ограничивать количество мест в помещениях необязательно.
  • Социальная дистанция между людьми в помещении не ограничивается.
  • Ношение масок или респираторов в помещениях и транспорте всё ещё обязательно.
  • Если все участники и организаторы мероприятия имеют отрицательный тест на коронавирус, проведенный не позднее чем за 72 часа до мероприятия - им разрешено не носить маски. Также могут не носить маску лица, которые прошли полный курс вакцинации.
  • При возвращении в Украину из заграницы больше не нужно загружать приложение "Вдома" для контроля самоизоляции.

Также смотрите: Кабмин продлит карантин до конца лета, - Шмыгаль. ВИДЕО

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+5
Эти маски нам еще долго сниться будут а впереди жара..
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16.06.2021 16:57
+4
Шах і мат, порохоботи! Завдяки презЕденту Зеленському Україна стала першою країною в світі, котра повністю перемогла епідемію Covid-19!
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16.06.2021 17:04
+3
Не преувеличивай.
Для того чтобы закончился "ковид" достаточно было убрать Степанова.
Всё !
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16.06.2021 17:25
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Эти маски нам еще долго сниться будут а впереди жара..
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16.06.2021 16:57 Ответить
Від сьогодні вся Україна переходить у "зелену" зону карантину - Цензор.НЕТ 3887
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16.06.2021 17:20 Ответить
В переводе: Генеральный Секретарь Данилов укрепил власть своего режима в такой степени что ему больше ничего не угрожает.
Что Украину ждёт в ближайшем будущем ?
Режим чучхе: мобилизационная экономика, возможно карточки и рационирование, полный разрыв с ротшильдовской системой, возможно национализация Нацбанка.
Хорошо это или плохо ? Пожалуй, плюсов больше чем минусов. Но, посмотрим.
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16.06.2021 16:59 Ответить
В Африці президент одної країни переміг СНІД. Він просто видав указ що СНІДу не існує і це все просто змова міжнародної фармацевтичної мафії.
Більше жодна людина в його країні не захворіла, радісно чпокаються без перезервативів і славлять свого президента. Помирають, звичайно- саркома капоши, опортуністичні інфекції... Але жодного випадку СНІДу!
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16.06.2021 17:02 Ответить
Шах і мат, порохоботи! Завдяки презЕденту Зеленському Україна стала першою країною в світі, котра повністю перемогла епідемію Covid-19!
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16.06.2021 17:04 Ответить
Хоч одне досягнення Бубочки. Поздоровляю вумний нарид.
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16.06.2021 17:22 Ответить
Не преувеличивай.
Для того чтобы закончился "ковид" достаточно было убрать Степанова.
Всё !
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16.06.2021 17:25 Ответить
Украина находится на 17-м месте в мире и на третьем в Европе по количеству летальных случаев за сутки. ИНФОГРАФИКА
https://censor.net/ru/news/3271713/ukraina_nahoditsya_na_17m_meste_v_mire_i_na_tretem_v_evrope_po_kolichestvu_letalnyh_sluchaev_za_sutki

16.06.21 10:28 Депутатов Рады прививают от коронавируса вакциной Pfizer, - "слуга народа" Верещук
https://censor.net/ru/news/3271727/deputatov_rady_privivayut_ot_koronavirusa_vaktsinoyi_pfizer_sluga_naroda_vereschuk
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16.06.2021 17:35 Ответить
Тиц ******! Не добили, потрібно добивать!
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16.06.2021 17:08 Ответить
Это сегодня устроили слуги в раде
видимо у кого то днюха

С сегодняшнего дня вся Украина переходит в "зеленую" зону карантина - Цензор.НЕТ 5453
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16.06.2021 17:10 Ответить
На переговорах в Женеве зеледент всех победил, коронавирус растоптал одной левой ногой с большим башмаком клоуна, всем зеленая зона для празднования необычайной победы. (и пфайзер в пунктах вакцинации не спрашивать, не бесите мирового зелидера, а то вдруг тупина с перепугу убийцей назовет)
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16.06.2021 17:11 Ответить
Мы и так уже два года в зеленой зоне лихорадки благодаря вумному нариду. А конца и края этому дибилизьму не видать.
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16.06.2021 17:20 Ответить
За Украиной третье место в Европе по смертности от Ковида.

Но ЗЕ победил Ковид уже третий раз.
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16.06.2021 17:28 Ответить
>При возвращении в Украину из заграницы Источник: https://censor.net/ru/n3271835

"за" и "граница" - это два разных слова
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16.06.2021 22:11 Ответить
придурки...у нас и так те маски никто не носил и ничего не соблюдал, а сейчас вообще все их снимут. В метро вообще уже страшно ездить. У всех дегенератов они в лучшем случае под носом.
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16.06.2021 22:54 Ответить
Ковид-истерики сами уже ********** - охота просто отдохнуть.
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17.06.2021 00:17 Ответить
"...не носить маску лица, которые прошли полный курс вакцинации." триндець, Одна надія, що влітку всі віруси і так вщухають, бо на інтелект людських мавп надії нема.

ps: І знову в коментах секта "неверящихвковид верящих великуюрасею". Інформаційної безпеки в країні нуль.
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17.06.2021 12:44 Ответить
"стрімке зростання захворюваності у Великій Британії спостерігається попри 60% вакцинованих від усього населення" https://www.bbc.com/ukrainian/news-57484877
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17.06.2021 12:53 Ответить
 
 