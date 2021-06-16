С сегодняшнего дня вся Украина переходит в "зеленую" зону карантина

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что с 16 июня все области Украины перейдут в "зеленую" зону коронавируса. Показатели заболеваемости также соответствуют значениям ЕС для зеленой зоны. С улучшением ситуации многие карантинные ограничения будут ослаблены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Карантин в Украине будет продлен до 31 августа по решению Кабинета Министров. Вместе с продлением карантина также ожидается его смягчение.

С 16 июня массовые мероприятия в помещениях можно будет проводить со стопроцентной наполненностью. Ограничивать количество мест в помещениях необязательно.

Социальная дистанция между людьми в помещении не ограничивается.

Ношение масок или респираторов в помещениях и транспорте всё ещё обязательно.

Если все участники и организаторы мероприятия имеют отрицательный тест на коронавирус, проведенный не позднее чем за 72 часа до мероприятия - им разрешено не носить маски. Также могут не носить маску лица, которые прошли полный курс вакцинации.

При возвращении в Украину из заграницы больше не нужно загружать приложение "Вдома" для контроля самоизоляции.

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