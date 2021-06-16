Від сьогодні вся Україна переходить у "зелену" зону карантину

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що з 16 червня всі області України перейдуть у "зелену" зону коронавірусу. Показники захворюваності також відповідають значенням ЄС для зеленої зони. З поліпшенням ситуації багато карантинних обмежень будуть послаблені.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Карантин в Україні буде продовжено до 31 серпня за рішенням Кабінету Міністрів. Разом з продовженням карантину також очікується його пом'якшення.

З 16 червня масові заходи в приміщеннях можна буде проводити зі стовідсотковою наповненістю. Обмежувати кількість місць у приміщеннях необов'язково.

Соціальна дистанція між людьми в приміщенні не обмежується.

Носіння масок або респіраторів в приміщеннях і транспорті все ще обов'язково.

Якщо всі учасники і організатори заходу мають негативний тест на коронавірус, проведений не пізніше ніж за 72 години до заходу - їм дозволено не носити маски. Також можуть не носити маску особи, які пройшли повний курс вакцинації.

У разі повернення в Україну з-за кордону більше не потрібно завантажувати додаток "Вдома" для контролю самоізоляції.

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