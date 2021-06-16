УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14907 відвідувачів онлайн
Новини Здоров'я Коронавірус і карантин
4 484 18
Кабмін (6254) карантин (16073) COVID-19 (18055) коронавірус (16702)

Від сьогодні вся Україна переходить у "зелену" зону карантину

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що з 16 червня всі області України перейдуть у "зелену" зону коронавірусу. Показники захворюваності також відповідають значенням ЄС для зеленої зони. З поліпшенням ситуації багато карантинних обмежень будуть послаблені.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Карантин в Україні буде продовжено до 31 серпня за рішенням Кабінету Міністрів. Разом з продовженням карантину також очікується його пом'якшення.

  • З 16 червня масові заходи в приміщеннях можна буде проводити зі стовідсотковою наповненістю. Обмежувати кількість місць у приміщеннях необов'язково.
  • Соціальна дистанція між людьми в приміщенні не обмежується.
  • Носіння масок або респіраторів в приміщеннях і транспорті все ще обов'язково.
  • Якщо всі учасники і організатори заходу мають негативний тест на коронавірус, проведений не пізніше ніж за 72 години до заходу - їм дозволено не носити маски. Також можуть не носити маску особи, які пройшли повний курс вакцинації.
  • У разі повернення в Україну з-за кордону більше не потрібно завантажувати додаток "Вдома" для контролю самоізоляції.

Також читайте: Сімейні лікарі зможуть видавати довідки про повний курс вакцинації, - Шмигаль

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+5
Эти маски нам еще долго сниться будут а впереди жара..
показати весь коментар
16.06.2021 16:57
+4
Шах і мат, порохоботи! Завдяки презЕденту Зеленському Україна стала першою країною в світі, котра повністю перемогла епідемію Covid-19!
показати весь коментар
16.06.2021 17:04
+3
Не преувеличивай.
Для того чтобы закончился "ковид" достаточно было убрать Степанова.
Всё !
показати весь коментар
16.06.2021 17:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Эти маски нам еще долго сниться будут а впереди жара..
показати весь коментар
16.06.2021 16:57 Відповісти
Від сьогодні вся Україна переходить у "зелену" зону карантину - Цензор.НЕТ 3887
показати весь коментар
16.06.2021 17:20 Відповісти
В переводе: Генеральный Секретарь Данилов укрепил власть своего режима в такой степени что ему больше ничего не угрожает.
Что Украину ждёт в ближайшем будущем ?
Режим чучхе: мобилизационная экономика, возможно карточки и рационирование, полный разрыв с ротшильдовской системой, возможно национализация Нацбанка.
Хорошо это или плохо ? Пожалуй, плюсов больше чем минусов. Но, посмотрим.
показати весь коментар
16.06.2021 16:59 Відповісти
В Африці президент одної країни переміг СНІД. Він просто видав указ що СНІДу не існує і це все просто змова міжнародної фармацевтичної мафії.
Більше жодна людина в його країні не захворіла, радісно чпокаються без перезервативів і славлять свого президента. Помирають, звичайно- саркома капоши, опортуністичні інфекції... Але жодного випадку СНІДу!
показати весь коментар
16.06.2021 17:02 Відповісти
Шах і мат, порохоботи! Завдяки презЕденту Зеленському Україна стала першою країною в світі, котра повністю перемогла епідемію Covid-19!
показати весь коментар
16.06.2021 17:04 Відповісти
Хоч одне досягнення Бубочки. Поздоровляю вумний нарид.
показати весь коментар
16.06.2021 17:22 Відповісти
Не преувеличивай.
Для того чтобы закончился "ковид" достаточно было убрать Степанова.
Всё !
показати весь коментар
16.06.2021 17:25 Відповісти
Украина находится на 17-м месте в мире и на третьем в Европе по количеству летальных случаев за сутки. ИНФОГРАФИКА
https://censor.net/ru/news/3271713/ukraina_nahoditsya_na_17m_meste_v_mire_i_na_tretem_v_evrope_po_kolichestvu_letalnyh_sluchaev_za_sutki

16.06.21 10:28 Депутатов Рады прививают от коронавируса вакциной Pfizer, - "слуга народа" Верещук
https://censor.net/ru/news/3271727/deputatov_rady_privivayut_ot_koronavirusa_vaktsinoyi_pfizer_sluga_naroda_vereschuk
показати весь коментар
16.06.2021 17:35 Відповісти
Тиц ******! Не добили, потрібно добивать!
показати весь коментар
16.06.2021 17:08 Відповісти
Это сегодня устроили слуги в раде
видимо у кого то днюха

С сегодняшнего дня вся Украина переходит в "зеленую" зону карантина - Цензор.НЕТ 5453
показати весь коментар
16.06.2021 17:10 Відповісти
На переговорах в Женеве зеледент всех победил, коронавирус растоптал одной левой ногой с большим башмаком клоуна, всем зеленая зона для празднования необычайной победы. (и пфайзер в пунктах вакцинации не спрашивать, не бесите мирового зелидера, а то вдруг тупина с перепугу убийцей назовет)
показати весь коментар
16.06.2021 17:11 Відповісти
Мы и так уже два года в зеленой зоне лихорадки благодаря вумному нариду. А конца и края этому дибилизьму не видать.
показати весь коментар
16.06.2021 17:20 Відповісти
За Украиной третье место в Европе по смертности от Ковида.

Но ЗЕ победил Ковид уже третий раз.
показати весь коментар
16.06.2021 17:28 Відповісти
>При возвращении в Украину из заграницы Источник: https://censor.net/ru/n3271835

"за" и "граница" - это два разных слова
показати весь коментар
16.06.2021 22:11 Відповісти
придурки...у нас и так те маски никто не носил и ничего не соблюдал, а сейчас вообще все их снимут. В метро вообще уже страшно ездить. У всех дегенератов они в лучшем случае под носом.
показати весь коментар
16.06.2021 22:54 Відповісти
Ковид-истерики сами уже ********** - охота просто отдохнуть.
показати весь коментар
17.06.2021 00:17 Відповісти
"...не носить маску лица, которые прошли полный курс вакцинации." триндець, Одна надія, що влітку всі віруси і так вщухають, бо на інтелект людських мавп надії нема.

ps: І знову в коментах секта "неверящихвковид верящих великуюрасею". Інформаційної безпеки в країні нуль.
показати весь коментар
17.06.2021 12:44 Відповісти
"стрімке зростання захворюваності у Великій Британії спостерігається попри 60% вакцинованих від усього населення" https://www.bbc.com/ukrainian/news-57484877
показати весь коментар
17.06.2021 12:53 Відповісти
 
 