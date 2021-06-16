Від сьогодні вся Україна переходить у "зелену" зону карантину
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що з 16 червня всі області України перейдуть у "зелену" зону коронавірусу. Показники захворюваності також відповідають значенням ЄС для зеленої зони. З поліпшенням ситуації багато карантинних обмежень будуть послаблені.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Карантин в Україні буде продовжено до 31 серпня за рішенням Кабінету Міністрів. Разом з продовженням карантину також очікується його пом'якшення.
- З 16 червня масові заходи в приміщеннях можна буде проводити зі стовідсотковою наповненістю. Обмежувати кількість місць у приміщеннях необов'язково.
- Соціальна дистанція між людьми в приміщенні не обмежується.
- Носіння масок або респіраторів в приміщеннях і транспорті все ще обов'язково.
- Якщо всі учасники і організатори заходу мають негативний тест на коронавірус, проведений не пізніше ніж за 72 години до заходу - їм дозволено не носити маски. Також можуть не носити маску особи, які пройшли повний курс вакцинації.
- У разі повернення в Україну з-за кордону більше не потрібно завантажувати додаток "Вдома" для контролю самоізоляції.
Топ коментарі
+5 govtva
показати весь коментар16.06.2021 16:57
+4 Порохобандерівець
показати весь коментар16.06.2021 17:04
+3 aquarius580 .
показати весь коментар16.06.2021 17:25
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Будь ласка, зачекайте...
Что Украину ждёт в ближайшем будущем ?
Режим чучхе: мобилизационная экономика, возможно карточки и рационирование, полный разрыв с ротшильдовской системой, возможно национализация Нацбанка.
Хорошо это или плохо ? Пожалуй, плюсов больше чем минусов. Но, посмотрим.
Більше жодна людина в його країні не захворіла, радісно чпокаються без перезервативів і славлять свого президента. Помирають, звичайно- саркома капоши, опортуністичні інфекції... Але жодного випадку СНІДу!
Для того чтобы закончился "ковид" достаточно было убрать Степанова.
Всё !
https://censor.net/ru/news/3271713/ukraina_nahoditsya_na_17m_meste_v_mire_i_na_tretem_v_evrope_po_kolichestvu_letalnyh_sluchaev_za_sutki
16.06.21 10:28 Депутатов Рады прививают от коронавируса вакциной Pfizer, - "слуга народа" Верещук
https://censor.net/ru/news/3271727/deputatov_rady_privivayut_ot_koronavirusa_vaktsinoyi_pfizer_sluga_naroda_vereschuk
видимо у кого то днюха
Но ЗЕ победил Ковид уже третий раз.
"за" и "граница" - это два разных слова
ps: І знову в коментах секта "неверящихвковид верящих великуюрасею". Інформаційної безпеки в країні нуль.