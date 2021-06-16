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Новости За рубежом
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Байден (2381) посол (1728) путин (29865) США (23238)

Россия и США договорились о возвращении послов

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Россия и США договорились о возвращении послов

Президент России Владимир Путин заявил, что договорился со своим американским коллегой Джозефом Байденом о взаимном возвращении послов в столицы двух стран.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Что касается возвращения послов в места своей работы: в Москву, соответственно, американского посла, в Вашингтон - российского, то мы договорились что этот вопрос решен. Когда конкретно - завтра, послезавтра - то это вопрос чисто технического характера", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров.

Он оценил завершившиеся переговоры как конструктивные.

"Разговор был весьма конструктивен. Общая оценка - я считаю, что не было никакой враждебности. Наоборот. Наша встреча происходила, конечно, в принципиальном ключе, по многим позициям наши оценки расходятся. Но, на мой взгляд, все-таки с обеих сторон было продемонстрировано желание понять друг друга и искать пути к сближению позиций", - сказал президент РФ журналистам.

Напоминаем, посол России в США вылетел в Москву 21 марта для консультаций после того, как Байден в интервью дал утвердительный ответ на вопрос, считает ли он российского президента "убийцей". Посол США в Москве Джон Салливан покинул РФ 22 апреля.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+8
нужно ещё кнопку перезагрузки не забыть вернуть ...
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16.06.2021 19:33
+5
Биоматериал откладывал.
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16.06.2021 19:38
+4
Замітили, він кашляє постійно. Може фсьо?
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16.06.2021 19:45
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Российского посла возвращают на бутылке.
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16.06.2021 19:31 Ответить
что-то нашей послихи не слышно и не видно)
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16.06.2021 19:32 Ответить
нужно ещё кнопку перезагрузки не забыть вернуть ...
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16.06.2021 19:33 Ответить
консультации с расейским послом доказали,шо ***** таки убийца...раз посла возвращают-признали
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16.06.2021 19:33 Ответить
"Но, на мой взгляд, все-таки с обеих сторон было продемонстрировано желание понять друг друга и искать пути к сближению позиций", - сказал президент РФ"

желательно сближение границ НАТО с эрэфией на востоке.
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16.06.2021 19:34 Ответить
Биоматериал откладывал.
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16.06.2021 19:38 Ответить
Замітили, він кашляє постійно. Може фсьо?
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16.06.2021 19:45 Ответить
В "декого" вже істерики після цієї зустрічі... Россия и США договорились о возвращении послов - Цензор.НЕТ 7251
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16.06.2021 19:37 Ответить
Тыц и нет ватного ублюдка😂🌷×××
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16.06.2021 19:46 Ответить
Нам справжні результати ніхто не скаже. Тим не меньш відчуття, що твою долю вирішували без твоєї участі. Хто зна, може це і краще. Щоб довго не страждати
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16.06.2021 19:51 Ответить
А чому ти так радієш ГНИДА кацапська? Шо твоє КУЙло домовилось з вашими лютими ворогами - підступними та злющими піндосами? Россия и США договорились о возвращении послов - Цензор.НЕТ 9509
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16.06.2021 19:56 Ответить
Доречі Зєля підгадив американцям Маркаровою, які її не сприйняли, а навзамін американці досі не призначили посла в Україну. Зєля не дебіл. Він все робить грамотно на шкоду Україні, фахово псує відносини з нашими стратегічними партнерами. А українці сплять і пускають бульби з носу
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16.06.2021 19:38 Ответить
То ти ще раз за зеленського проголосуєш?
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16.06.2021 19:49 Ответить
ти не відповів.
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16.06.2021 19:57 Ответить
Специальность и призвание зеледента быть клоуном. У него ничего другого не получается. Он только читает написанные ему тексты, а вот вопрос в том кто пишет ему тексты интересен: или бородатая бабушка или в кремле...
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16.06.2021 20:01 Ответить
Звісно, що в кремлі. Бєня втратив в грошах. Єдиний з усіх олігархів. Останній Бєнін вплив - Богдан, пішов, гупнувши дверима.
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16.06.2021 20:25 Ответить
Ну так Порох чем тебе не угодил тогда?
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16.06.2021 20:51 Ответить
Петро зруйнував шанси на світле майбутнє України у Вересні 2005го, коли "в сльозах і соплях" зруйнував помаранчеву коаліцію. Знав, що є такий - Петро, але на пресконференції смертельно хворого на онко Зінченка, картина стала маслом. Все інше - проекція тих подій. Але політичні уподобання це більше з області вірю-невірю. Тому запропонував би компроміс Петру - владу національної довіри, де Зеркаль(фактично креатура Петра) през, Юля прем'єр, а Петро - шеф МЗС.
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16.06.2021 21:16 Ответить
То есть это не слизняк Ющ с Жулей, пришедшие к власти и со временем избавившись от Пороха, просрали надежды Украинского народа, а только он?
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16.06.2021 21:21 Ответить
Своим заявлением Зинченко произвел впечатление на журналистов. Большинство из тех, кто смог на этой пресс-конференции сесть, долго аплодировали ему после заявления.

Вместе с тем, очень слабым звеном его речи было то, что все свое заявление он прочитал с листочка, не отрывая глаз. Он так и не назвал конкретных фактов в перечне коррупционных действий окружения Ющенко. И не посмотрел в глаза Порошенко, когда говорил свои громкие фразы.
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16.06.2021 21:25 Ответить
Про конкретні факти в нього хтось питав? Ющ тоді заявив Юлі "не чипай моїх хлопців". А першим про корупцію в оточненні Ющенка заявив шеф СБУ Турчинов. Ющ тоді підім'яв під себе нафто-газові потоки, зруйнував договір з Рашою по 50 дол. за тисячу до 2009го і завів прокладку Фірташа-Могілєвіча росукренерго з газом по 170 дол. за тисячу. Одного разу на засіданні РНБО під головуванням Порошенка був і ректор Могилянки Брюховецький. Порошенко все засідання робив доповідь і навчав, як боротись з урядом Тімошенко. Брюховецький не витримав і каже:
- Чому ми маємо боротись з урядом Тімошенко? Може треба боротись з російськими впливами?
- Ні, ми маємо боротись з урядом Тімошенко, - одповів Петро.
Тоді ректор підвівсь, сказав, що він не буде брати в цьому участь і покинув засідання.
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16.06.2021 23:19 Ответить
А это тот знаменитый договор про "уникальную цену", когда мы с небольшой отсрочкой начинали платить дороже чем в Европе в объемах которые мы не сможем даже взять? Ну супер договор, всем спасибо, все должны даже не взяв, Юля газовая принцесса.
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16.06.2021 23:26 Ответить
Хто пану це сказав? Телевізор? Ціна у 2009му за росгаз для України була 232 дол. за тисячу, ця ціна навіть в Юліному вироку зазначена. Це найнижча ціна з європейських. Там ціна з 300 тільки починалась. Договір був типовий, який підписували всі європейці. Тільки вони через Стокгольм повикидали всі російські хотєлки, а Янек натомість подарував росіянам Крим. А Юля б в Стокгольм пішла. Меньше думайте телевізором, а більше головою, Сергію. По цьому договору Газпром платив обов'якові "качай, або плати" щорічні 3 мільярди доларів за транзит 110 млрд. кубів. На них Україна і докуповувала росгаз. Решта був газ української добичі. Фактично труба годувала Україну. Поганий договір?
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16.06.2021 23:48 Ответить
Правда, договор от 19 января предусматривал 20%-ную скидку в цене на один год - 2009-й. И то не за красивые глаза, а за сохранение ставки транзита $1,7 за 100 км. Однако в 2010-м не было 20%-ной скидки. И уже в первом квартале цена газа получилась $305, во втором - $335, после чего и было подписано Харьковское соглашение Виктора Януковича и Дмитрия Медведева, которое даровало нам 30%-ную скидку. Несложно просчитать, что без нее сегодняшняя цена была бы выше $450.

Где юлина победа?
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16.06.2021 23:53 Ответить
Пан юлєфоб за кого голосував у 2010му? Противсіх? Противсіхи привели Янека. От з Янека тепер і запитуй. Юля б не віддавала Крим, тим більш за неіснуючу знижку.
Трохи політичного лікбезу для юлєфоба. Після майже трьох тижнів екстримальних морозів у Січні 2009го і повного відключення транзиту з Раші тиск газу в мережах почав падати. Була б невеличка аварія на газогоні реверсу і Україна перетворилась би на один великий "алчевськ", бо в Луганську морози тримались на мінус 30. Не було б газу, не було б світла, води, зв'язку, припинилась би будь яка логістика продовольча, паливна, всі служби, лікарні закриваються. Кількість жертв рахується мільонами. Так само потерпала і Європа. Тим більш, що в них нема газових сховищ. Але і Раша теж втрачала кожен день по мільярду доларів. Газ у свердловині не можна перекрити вентилем. Надмірний тиск в мережах скидали в факелах. Було декілька руйнівних аварій в Сибіру. Путєн називав недоговороздатною Україну, а Ющ забив на всі ці проблеми і поїхав кататись на лижах у повністю незалежний від газу Буковель. Вся відповідальність ложилась на прем'єра. Ось, в яких умовах підписувавсь цей контракт. Але і всі європейці теж підписали з Рашою подібні контракти! Що і врахував потім Стокгольм і до 2012го європейці повикидали путінські хотєлки з своїх контрактів. А Україна чекала, чомусь, аж до 2016го. Юля вчергове врятувала Україну, підписавши кабальний для Раші контракт, де всі спірні питання вирішує не путєн, а Стокгольм. Врятувала і репутаційно перед Європою, і фізично від замерзання, усунувши ризики катастрофи, і подарувавши незалежність від Раші і її вентеля. Тільки українці замість, щоб подякувати їй, кинули її до буцегарні, познущались і вже 12 років поливають брудом. Тричі поміняли її на абинеюлєк, а тепер потужно скиглять, що все так погано.
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17.06.2021 05:41 Ответить
Соглашение от 19 января Юлия Тимошенко назвала победой Украины. Какова же была цена этой победы? В контракте четко записано: базовая цена для Украины - $450 (именно из-за этой базовой цены для нас сейчас газ обходится дороже, чем многим европейским странам). Сейчас Тимошенко заявляет, что на тот момент это была среднеевропейская цена и даже приводит справку правительства Польши, согласно которой та получала газ в конце 2008-го по цене выше $500. Однако в меморандуме Ющенко и Тимошенко от 1 января 2009 года они называют $250 среднеевропейской ценой! А $450 среднеевропейской ценой называла только Россия.

В ту же тему...
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17.06.2021 00:00 Ответить
Пан юлєфоб нагло бреше, що газ для України дорожчій, ніж для Європи. Але Бог йому суддя.
Чому тоді, якщо Юлін договір такий поганий, Кобалєв з Вітренко намагались його пролонгувати? Але це їм не вдалось і кількість обов'язкового транзиту була зменьшена вдвічі, а строк договору обмежений 5 роками. Може юлєфоб це пояснити?
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17.06.2021 05:49 Ответить
А зачем тупину два северных потока? Если так великолепно для всех через Украинскую ГТС газ качался?
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17.06.2021 00:33 Ответить
Пан юлєфоб мене питає? Чому пан юлєфоб не питає у своїх обранців, у янека, пєці і зєлі? Йди плати комрне олігархам, бо викинуть на смітник за борги!!! Олігархи хочуть скупити всю елітну нерухомість в Європі за рахунок дебільних українців.
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17.06.2021 05:54 Ответить
Мені в цій історії цікаво одне - як розділили Україну два (.......)?
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16.06.2021 19:47 Ответить
схоже фантазії на тему "Байден морщить куйла" так і залишились солодкими мріями... Россия и США договорились о возвращении послов - Цензор.НЕТ 526
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16.06.2021 19:51 Ответить
Ну, єто ненадовго )) Думаю, що може й встигнуть доїхати.
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16.06.2021 19:56 Ответить
 
 