Россия и США договорились о возвращении послов
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Президент России Владимир Путин заявил, что договорился со своим американским коллегой Джозефом Байденом о взаимном возвращении послов в столицы двух стран.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"Что касается возвращения послов в места своей работы: в Москву, соответственно, американского посла, в Вашингтон - российского, то мы договорились что этот вопрос решен. Когда конкретно - завтра, послезавтра - то это вопрос чисто технического характера", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров.
Он оценил завершившиеся переговоры как конструктивные.
"Разговор был весьма конструктивен. Общая оценка - я считаю, что не было никакой враждебности. Наоборот. Наша встреча происходила, конечно, в принципиальном ключе, по многим позициям наши оценки расходятся. Но, на мой взгляд, все-таки с обеих сторон было продемонстрировано желание понять друг друга и искать пути к сближению позиций", - сказал президент РФ журналистам.
Напоминаем, посол России в США вылетел в Москву 21 марта для консультаций после того, как Байден в интервью дал утвердительный ответ на вопрос, считает ли он российского президента "убийцей". Посол США в Москве Джон Салливан покинул РФ 22 апреля.
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желательно сближение границ НАТО с эрэфией на востоке.
Вместе с тем, очень слабым звеном его речи было то, что все свое заявление он прочитал с листочка, не отрывая глаз. Он так и не назвал конкретных фактов в перечне коррупционных действий окружения Ющенко. И не посмотрел в глаза Порошенко, когда говорил свои громкие фразы.
- Чому ми маємо боротись з урядом Тімошенко? Може треба боротись з російськими впливами?
- Ні, ми маємо боротись з урядом Тімошенко, - одповів Петро.
Тоді ректор підвівсь, сказав, що він не буде брати в цьому участь і покинув засідання.
Где юлина победа?
Трохи політичного лікбезу для юлєфоба. Після майже трьох тижнів екстримальних морозів у Січні 2009го і повного відключення транзиту з Раші тиск газу в мережах почав падати. Була б невеличка аварія на газогоні реверсу і Україна перетворилась би на один великий "алчевськ", бо в Луганську морози тримались на мінус 30. Не було б газу, не було б світла, води, зв'язку, припинилась би будь яка логістика продовольча, паливна, всі служби, лікарні закриваються. Кількість жертв рахується мільонами. Так само потерпала і Європа. Тим більш, що в них нема газових сховищ. Але і Раша теж втрачала кожен день по мільярду доларів. Газ у свердловині не можна перекрити вентилем. Надмірний тиск в мережах скидали в факелах. Було декілька руйнівних аварій в Сибіру. Путєн називав недоговороздатною Україну, а Ющ забив на всі ці проблеми і поїхав кататись на лижах у повністю незалежний від газу Буковель. Вся відповідальність ложилась на прем'єра. Ось, в яких умовах підписувавсь цей контракт. Але і всі європейці теж підписали з Рашою подібні контракти! Що і врахував потім Стокгольм і до 2012го європейці повикидали путінські хотєлки з своїх контрактів. А Україна чекала, чомусь, аж до 2016го. Юля вчергове врятувала Україну, підписавши кабальний для Раші контракт, де всі спірні питання вирішує не путєн, а Стокгольм. Врятувала і репутаційно перед Європою, і фізично від замерзання, усунувши ризики катастрофи, і подарувавши незалежність від Раші і її вентеля. Тільки українці замість, щоб подякувати їй, кинули її до буцегарні, познущались і вже 12 років поливають брудом. Тричі поміняли її на абинеюлєк, а тепер потужно скиглять, що все так погано.
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Чому тоді, якщо Юлін договір такий поганий, Кобалєв з Вітренко намагались його пролонгувати? Але це їм не вдалось і кількість обов'язкового транзиту була зменьшена вдвічі, а строк договору обмежений 5 роками. Може юлєфоб це пояснити?