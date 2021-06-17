Росія і США домовилися про повернення послів

Президент Росії Володимир Путін заявив, що домовився зі своїм американським колегою Джозефом Байденом про взаємне повернення послів у столиці двох країн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Що стосується повернення послів у місця своєї роботи: в Москву, відповідно, американського посла, у Вашингтон - російського, то ми домовилися що це питання вирішене. Коли конкретно - завтра, післязавтра - то це питання чисто технічного характеру", - сказав Путін на пресконференції за підсумками переговорів.

Він оцінив переговори як конструктивні.

"Розмова була досить конструктивною. Загальна оцінка - я вважаю, що не було ніякої ворожості. Навпаки. Наша зустріч відбувалася, звичайно, в принциповому ключі, щодо багатьох позицій наші оцінки розходяться. Але, на мій погляд, все-таки з обох сторін було продемонстровано бажання зрозуміти один одного і шукати шляхи до зближення позицій", - сказав президент РФ журналістам.

Нагадуємо, посол Росії в США вилетів до Москви 21 березня для консультацій після того, як Байден в інтерв'ю дав ствердну відповідь на запитання, чи вважає він російського президента "вбивцею". Посол США в Москві Джон Салліван покинув РФ 22 квітня.

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