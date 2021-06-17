Росія і США домовилися про повернення послів
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Президент Росії Володимир Путін заявив, що домовився зі своїм американським колегою Джозефом Байденом про взаємне повернення послів у столиці двох країн.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
"Що стосується повернення послів у місця своєї роботи: в Москву, відповідно, американського посла, у Вашингтон - російського, то ми домовилися що це питання вирішене. Коли конкретно - завтра, післязавтра - то це питання чисто технічного характеру", - сказав Путін на пресконференції за підсумками переговорів.
Він оцінив переговори як конструктивні.
"Розмова була досить конструктивною. Загальна оцінка - я вважаю, що не було ніякої ворожості. Навпаки. Наша зустріч відбувалася, звичайно, в принциповому ключі, щодо багатьох позицій наші оцінки розходяться. Але, на мій погляд, все-таки з обох сторін було продемонстровано бажання зрозуміти один одного і шукати шляхи до зближення позицій", - сказав президент РФ журналістам.
Нагадуємо, посол Росії в США вилетів до Москви 21 березня для консультацій після того, як Байден в інтерв'ю дав ствердну відповідь на запитання, чи вважає він російського президента "вбивцею". Посол США в Москві Джон Салліван покинув РФ 22 квітня.
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желательно сближение границ НАТО с эрэфией на востоке.
Вместе с тем, очень слабым звеном его речи было то, что все свое заявление он прочитал с листочка, не отрывая глаз. Он так и не назвал конкретных фактов в перечне коррупционных действий окружения Ющенко. И не посмотрел в глаза Порошенко, когда говорил свои громкие фразы.
- Чому ми маємо боротись з урядом Тімошенко? Може треба боротись з російськими впливами?
- Ні, ми маємо боротись з урядом Тімошенко, - одповів Петро.
Тоді ректор підвівсь, сказав, що він не буде брати в цьому участь і покинув засідання.
Где юлина победа?
Трохи політичного лікбезу для юлєфоба. Після майже трьох тижнів екстримальних морозів у Січні 2009го і повного відключення транзиту з Раші тиск газу в мережах почав падати. Була б невеличка аварія на газогоні реверсу і Україна перетворилась би на один великий "алчевськ", бо в Луганську морози тримались на мінус 30. Не було б газу, не було б світла, води, зв'язку, припинилась би будь яка логістика продовольча, паливна, всі служби, лікарні закриваються. Кількість жертв рахується мільонами. Так само потерпала і Європа. Тим більш, що в них нема газових сховищ. Але і Раша теж втрачала кожен день по мільярду доларів. Газ у свердловині не можна перекрити вентилем. Надмірний тиск в мережах скидали в факелах. Було декілька руйнівних аварій в Сибіру. Путєн називав недоговороздатною Україну, а Ющ забив на всі ці проблеми і поїхав кататись на лижах у повністю незалежний від газу Буковель. Вся відповідальність ложилась на прем'єра. Ось, в яких умовах підписувавсь цей контракт. Але і всі європейці теж підписали з Рашою подібні контракти! Що і врахував потім Стокгольм і до 2012го європейці повикидали путінські хотєлки з своїх контрактів. А Україна чекала, чомусь, аж до 2016го. Юля вчергове врятувала Україну, підписавши кабальний для Раші контракт, де всі спірні питання вирішує не путєн, а Стокгольм. Врятувала і репутаційно перед Європою, і фізично від замерзання, усунувши ризики катастрофи, і подарувавши незалежність від Раші і її вентеля. Тільки українці замість, щоб подякувати їй, кинули її до буцегарні, познущались і вже 12 років поливають брудом. Тричі поміняли її на абинеюлєк, а тепер потужно скиглять, що все так погано.
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Чому тоді, якщо Юлін договір такий поганий, Кобалєв з Вітренко намагались його пролонгувати? Але це їм не вдалось і кількість обов'язкового транзиту була зменьшена вдвічі, а строк договору обмежений 5 роками. Може юлєфоб це пояснити?