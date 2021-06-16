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Новости За рубежом
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Путин после встречи с Байденом: Всю оппозицию в РФ финансируют США

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Путин после встречи с Байденом: Всю оппозицию в РФ финансируют США

В США якобы есть закон о помощи отдельным политическим организациям на территории России.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин пресс-конференции после встречи с коллегой из США Джо Байденом, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"США приняли закон, согласно которому США объявили о том, что будут поддерживать определенные политические организации в России. В то же время, объявили РФ врагом. Публично сказали о том, что будут сдерживать развитие России. Вопрос: какие же организации политические должны поддерживать США в России, если они при этом еще им и платить. Ясно, что мы объявили их иностранными агентами. Это не прекращает их деятельность. И та организация, о которой вы сказали (ФБК Алексея Навального. - Ред.) публично призывала к массовым беспорядкам, публично вовлекла в уличные мероприятия несовершеннолетних и публично давала инструкции о том, как готовить "коктейли Молотова", - уверяет Путин.

Он добавил, что не допустит, чтобы в России происходили такие же события, как в США, когда штурмовали Капитолий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин намекнул, что американская власть - убийца, а не он

Напомним, 6 января в Конгрессе США проходило формальное утверждение победы Джо Байдена на выборах президента. Процедуру попытались сорвать сторонники на тот момент действующего президента Дональда Трампа: они прорвались в Капитолий. Вскоре здание освободили - и конгрессмены утвердили победу Байдена. В беспорядках погибли пять человек.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+6
ну дык,если сам не финансируешь,более того,гнобишь-кто то должен финансировать?
это как с дворовыми котятами.кто человечнее-тот и кормит.
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16.06.2021 20:23
+6
Он добавил, что не допустит, чтобы в России происходили такие же события, как в США, когда штурмовали Капитолий.

Тобто воно, по суті, зізналося, що організувало штурм Капітолію?
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16.06.2021 20:35
+5
Короче, кацап на путь исправления не стал !
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16.06.2021 20:26
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ну дык,если сам не финансируешь,более того,гнобишь-кто то должен финансировать?
это как с дворовыми котятами.кто человечнее-тот и кормит.
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16.06.2021 20:23 Ответить
Т.е. результат встречи нулевой.

И вот нафига это было надо?
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16.06.2021 20:24 Ответить
Короче, кацап на путь исправления не стал !
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16.06.2021 20:26 Ответить
Пока яйца не зажмут и не станет. Это еще с 2008 очевидно. Кто-то еще верит в Перезагрузка?
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16.06.2021 21:05 Ответить
надо надо приедет ли ПУТИН ИЛИ НОМЕРНОЕ ДУРАЧОК ДВОЙНИК.... приползло под уколами наркотой и прочей прелестью САМО убогое... США ни на что не рассчитывали им надо было узреть Путина лично он еще ТУТ или вместо него группа товарищей клонов...
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16.06.2021 20:26 Ответить
Зате тепер у США, з чистим сумлінням, можуть сказати: "Ми зробили все можливе"
А що станеться після цього з московіею - то таке... Не варте уваги, бо "вялікоскрєпні" не виявили бажання жити в цивілізованому світі
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16.06.2021 20:49 Ответить
Пиар обоюдный, и в глаза посмотреть
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16.06.2021 21:46 Ответить
дамс...таблєтки схоже діду не поможуть! тільки пиз..лі, тільки санкції, тільки хардкор
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16.06.2021 20:24 Ответить
***** скинь на Вороніж атомну бомбу як доказ своїх слів
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16.06.2021 20:25 Ответить
Тільки як буде дути західний чи південно-західний вітер.
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16.06.2021 20:28 Ответить
муйня виключно для внутримокшанського споживання. Гульфік - гєрой.ру. навєкі вєчньіє)))
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16.06.2021 20:25 Ответить
Заяложена заява в стилі "дрімучого совка"
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16.06.2021 20:26 Ответить
Больно бъют по нашим душам
(Голоса) за тыщи миль.
Зря (Америку)не глушим,
Зря не давим (Израиль).
Всей своей враждебной сутью
Подрывают и вредят
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16.06.2021 20:26 Ответить
гавно поселфилось и получило площадку для высеров.
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16.06.2021 20:27 Ответить
США поддерживали Путина и Собчака, чтобы они в 90-ом году вместе с Ельциным хлопнули совок. Путин хлопнул совок, хлопнет и Террорашку.
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16.06.2021 20:27 Ответить
Ой.
Чекистов надо было поголовно люстрировать и на колыму
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16.06.2021 21:49 Ответить
Очікуванно ні про що не домовились, бо з кацапнею усі домовленості марні, і нарешті США та ЄС це зрозуміли
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16.06.2021 20:27 Ответить
В общем осадок у Владимира ***** остался🤣
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16.06.2021 20:27 Ответить
ооо...понеслась душа в рай....
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16.06.2021 20:28 Ответить
Пуйло натякнув росіянам, що їм треба готуватись до життя, як Північній Кореї, а не як в Південній. Якщо росіянин патріот, звісно.
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16.06.2021 20:31 Ответить
Да он больной сукин сын.
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16.06.2021 20:33 Ответить
Он добавил, что не допустит, чтобы в России происходили такие же события, как в США, когда штурмовали Капитолий.

Тобто воно, по суті, зізналося, що організувало штурм Капітолію?
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16.06.2021 20:35 Ответить
проклятые мерикансы всё финансируют в рашке Путин после встречи с Байденом: Всю оппозицию в РФ финансируют США - Цензор.НЕТ 5726 только индейцев подданных хана на москва не финансируют Путин после встречи с Байденом: Всю оппозицию в РФ финансируют США - Цензор.НЕТ 5726
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16.06.2021 20:43 Ответить
Параноик. Или придурок...
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16.06.2021 20:53 Ответить
ох и придурок
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16.06.2021 20:55 Ответить
Старый шизик явно не ожидал такого поворота, недоволен сто процентов поэтому и несёт откровенный понос, облом ))))))
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16.06.2021 20:55 Ответить
Судя по истерическим воплям на пресс-конференции, ху.луша просто соснул на переговорах.
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16.06.2021 21:09 Ответить
Путин после встречи с Байденом: Всю оппозицию в РФ финансируют США - Цензор.НЕТ 7326
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16.06.2021 21:57 Ответить
и коммунистов?
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16.06.2021 22:01 Ответить
У совкового "святого" Сралина воображаемую оппозицию финансировала сигуранца, двуйка, Хирохито и т.п. А этот ублюдок питерский еще дальше ушел в своей паранойе.
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16.06.2021 22:03 Ответить
16 июня 1981 года в газете Известия был опубликован Указ Президиума Верховного Совета СССР о лишении Войновича Владимира гражданства СССР. Эта власть которая вынудила замечательного писателя уехать из страны, которая не гнушалась ничем даже и попыткой отравления- ничего не напоминает? -лишила теперь Владимира Войновича гражданства. Эта власть думала что еще долго просуществует... 17 июня Владимир Войнович написал открытое письмо господину Брежневу и это письмо оказалось пророческим. Все сбылось и очень быстро. Но столь же пророческим к сожалению оказался и роман -антиутопия Москва2042...увы. Замечательныеы романы и рассказы Владимира Войновича стоит читать. И вот цитата из одного из них- "- Везде, где есть свобода, демократия, реальные выборы, свободная пресса и независимый суд, люди живут лучше материально. Они больше уверены в своем будущем, у них меньше стресса, меньше психических заболеваний. Власть зависит от общества. Поэтому там меньше воруют, меньше берут взятки, меньше лгут, меньше пьют, меньше колются, меньше гибнут на дорогах, меньше убивают друг друга по пьянке, там справедливей суды, там чище дороги, там нет бездомных детей и бродячих собак. - Зато у нас, - она перебила, - духовность. - И, перейдя в наступление, сообщила мне все, что слышала по «ящику», что там везде засилие гомосексуалистов, там, если ты не голубой, и на работу нигде не устроишься, там привозят из России купленных или украденных детей, бьют их, убивают, расчленяют на органы, а тех, кого не расчленяют, выращивают в качестве пушечного мяса для грядущих войн. Европейцы пляшут под дудку американцев, без американцев шагу сделать не могут, а сами американцы вмешиваются в дела других стран, бомбят их, свергают одни правительства, ставят другие, Россию считают своим главным врагом. Их ненависть к России никак не зависит от нашего поведения. Как мы ни старались быть хорошими в их глазах, нам это никогда не помогало. Поэтому будем такими, как есть. И они остаются такими, как были. Они старались и стараются ослабить нашу страну и, чтобы как-то нам насолить, размещают вокруг нас военные базы, опять же подсыпают нам колорадских жуков, энцефалитных клещей, заражают наших гомиков СПИДом, а всех остальных птичьим гриппом, вирусом тропической лихорадки, устраивают в соседних с нами странах майданы и всякие оранжевые революции и вообще делают все, чтобы мы никогда не поднялись с колен. А мы мирные, добрые, открытые и душевные и доверчивые. И как хорошо мы бы жили, если бы не эти проклятые американцы. Вы со мной согласны? Я бы согласился, если бы потерял память. Но мне помнилось, что в конце советско-германской войны я ходил в американской рубашке, американских штанах и американских ботинках, ел американскую тушенку, жевал американскую жвачку, курил (тайком от родителей) американские сигареты. По дорогам страны носились американские грузовики: «студебеккеры», «шевроле», «форды» и юркие «виллисы», небо над головой бороздили американские дугласы, аэрокобры, аа попозже взлетел и «Ту-4», тяжелый бомбардировщик наш, но скопированный с американской летающей крепости «Б-29». Американцы, спасая Россию от голода, посылали ей продовольствие в конце девятнадцатого века, в начале двадцатого, делали это же во время нашей Великой Отечественной, но даже и тогда я помню, люди, уплетавшие американскую тушенку, замечали, что она сладковата, и задавались вопросом: не человечина ли в этих банках." Малиновый пеликан. Замечательный честный и несгибаемый Владимир Войнович!!!
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16.06.2021 22:40 Ответить
Путлер капут!
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17.06.2021 00:30 Ответить
во брехло. Навального и его фонд финансировали донатеры - граждане рф. Там ни копейки государственной из США. Иначе их бы прикрыли ещё несколько лет назад.
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17.06.2021 13:35 Ответить
 
 