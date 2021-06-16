Путин после встречи с Байденом: Всю оппозицию в РФ финансируют США

В США якобы есть закон о помощи отдельным политическим организациям на территории России.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин пресс-конференции после встречи с коллегой из США Джо Байденом, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"США приняли закон, согласно которому США объявили о том, что будут поддерживать определенные политические организации в России. В то же время, объявили РФ врагом. Публично сказали о том, что будут сдерживать развитие России. Вопрос: какие же организации политические должны поддерживать США в России, если они при этом еще им и платить. Ясно, что мы объявили их иностранными агентами. Это не прекращает их деятельность. И та организация, о которой вы сказали (ФБК Алексея Навального. - Ред.) публично призывала к массовым беспорядкам, публично вовлекла в уличные мероприятия несовершеннолетних и публично давала инструкции о том, как готовить "коктейли Молотова", - уверяет Путин.

Он добавил, что не допустит, чтобы в России происходили такие же события, как в США, когда штурмовали Капитолий.

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Напомним, 6 января в Конгрессе США проходило формальное утверждение победы Джо Байдена на выборах президента. Процедуру попытались сорвать сторонники на тот момент действующего президента Дональда Трампа: они прорвались в Капитолий. Вскоре здание освободили - и конгрессмены утвердили победу Байдена. В беспорядках погибли пять человек.