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Путин намекнул, что американская власть - убийца, а не он

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Путин намекнул, что американская власть - убийца, а не он

Владимир Путин давно выяснил у Джо Байдена, что тот имел в виду, назвав президента РФ убийцей.

Об этом Путин заявил во время пресс-конференции по итогам саммита США-Россия, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Вопрос по этому поводу Путину поставил один из российских журналистов. Он старательно избегал упоминания слова "убийца", но контекст вопроса и ответ не оставляют сомнения, о чем шла речь.

"Что касается резких заявлений… Что сказать, мы все знаем эти заявления. Но после этого президент Байден мне позвонил, мы объяснялись, и меня его объяснения устроили. И он предложил мне встречу", - заверил Путин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский снова не ответил на вопрос "Путин - убийца?": Нельзя отвечать на такие вопросы, даже если очень хочется

Он также выступил с критикой американской власти, которая, по его мнению, ответственна за смерть людей в Афганистане и в Ираке: "Кто несет за это ответственность, кто убийца?".

Напомним, 17 марта в интервью Джо Байден заявил, что считает Путина "убийцей". В свою очередь Путин ответил: "Кто обзывается, тот так и сам называется".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос "Путин - убийца?" может стоить сотни жизней украинских воинов на Донбассе.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+17
чего ж так дергался на пресс-конференции..., и ногами так "танцевал"....- что энурез... Путин намекнул, что американская власть - убийца, а не он - Цензор.НЕТ 5436
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16.06.2021 19:53
+16
Путин намекнул, что американская власть - убийца, а не он - Цензор.НЕТ 6631
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16.06.2021 19:58
+10
Он также выступил с критикой американской власти, которая, по его мнению, ответственна за смерть людей в Афганистане и в Ираке: "Кто несет за это ответственность, кто убийца?". Источник: https://censor.net/ru/n3271876
Який Афган , який Ірак ? А хто відповідальний за смерті українців на Донбасі .? Так - кто убийца?
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16.06.2021 20:00
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ЭтА ********** многохАдовАчкА такая... Путин намекнул, что американская власть - убийца, а не он - Цензор.НЕТ 9279
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16.06.2021 19:51 Ответить
Путин намекнул, что американская власть - убийца, а не он - Цензор.НЕТ 8440
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16.06.2021 19:51 Ответить
Путин намекнул, что американская власть - убийца, а не он - Цензор.НЕТ 2537
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16.06.2021 20:07 Ответить
чего ж так дергался на пресс-конференции..., и ногами так "танцевал"....- что энурез... Путин намекнул, что американская власть - убийца, а не он - Цензор.НЕТ 5436
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16.06.2021 19:53 Ответить
то есть, получается, что Байден назвал его убийцей и тут же полез извиняться? Если Пыня брешет, Байден должен об этом сказать. Путин намекнул, что американская власть - убийца, а не он - Цензор.НЕТ 630
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16.06.2021 19:55 Ответить
Байден уже ответил на этот вопрос на прессконференции перед встречей с путиным "Я тоже смеюсь" - был его ответ .
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16.06.2021 20:00 Ответить
у куйла агония)
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16.06.2021 19:56 Ответить
да понимать надо что все бренди поносы бред идиота расчитан на пипл Прашки...
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16.06.2021 20:16 Ответить
Путин намекнул, что он педагог, а не педофил.
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16.06.2021 19:57 Ответить
Путин намекнул, что американская власть - убийца, а не он - Цензор.НЕТ 1807
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16.06.2021 20:06 Ответить
***** не любить дітей по справжньому? Капєц...
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16.06.2021 20:13 Ответить
Для володи главное в жизни - сохранение лица. Поэтому он весьма изощрён в интерпретациях. Похож на ужа на сковородке.
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16.06.2021 19:57 Ответить
Путин намекнул, что американская власть - убийца, а не он - Цензор.НЕТ 6631
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16.06.2021 19:58 Ответить
Он также выступил с критикой американской власти, которая, по его мнению, ответственна за смерть людей в Афганистане и в Ираке: "Кто несет за это ответственность, кто убийца?". Источник: https://censor.net/ru/n3271876
Який Афган , який Ірак ? А хто відповідальний за смерті українців на Донбасі .? Так - кто убийца?
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16.06.2021 20:00 Ответить
Он первый решил всем быстро *********, а потом как всегда переобуется, Хочет небось проверить, о чем заявит официально Джо. Будет прямым, или обвинит в брехне?
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16.06.2021 20:00 Ответить
Так за дві години х-ло всі питання аднім мазком "вирішило".
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16.06.2021 20:01 Ответить
пошел бред сивой кобылы в лунную ночь...
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16.06.2021 20:01 Ответить
Текст гуоьфіка на пресухе взятий з допиту іоана кровавого в х/ф "Іван Васильович мєняєт...". Для послєдьішей))))
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16.06.2021 20:02 Ответить
На саммите G7 Борис Джонсон ушел от прямого ответа на вопрос согласен ли он что Путин убийца.
https://edition.cnn.com/videos/world/2021/06/12/boris-johnson-intv-sot-biden-putin-nr-ward-vpx.cnn
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16.06.2021 20:02 Ответить
А вот как американец(ты же американец)считаешь путена убийцей украинцев?Коцапы убивают украинцев?Какое мнение американца?
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16.06.2021 20:14 Ответить
Даже ваш президент так не считает. Почему Америка должна?
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16.06.2021 20:16 Ответить
А ты как считаешь?Интересно мнение американца.
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16.06.2021 20:20 Ответить
как по мне так путен убийца , а вот что отвечает в понедельник Джо Байден - перед встречей с путиным (смотри видео)

https://www.thegatewaypundit.com/2021/06/biden-freezes-like-deer-headlights-10-seconds-straight-reporter-asks-vladimir-putin-video/
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16.06.2021 20:24 Ответить
Мне и без видео достаточно того что коцапы убивают украинцев во главе со старым маразматиком.
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16.06.2021 20:28 Ответить
Наш президент не лох,он же говорил,но ссыкун ещё тот.
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16.06.2021 20:22 Ответить
+5
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16.06.2021 20:22 Ответить
Так какое мнение американца?😂🌷
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16.06.2021 20:32 Ответить
Чего удрал?😂🌷
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16.06.2021 20:59 Ответить
ну, ну. видно що джо жахнув дєда
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16.06.2021 20:02 Ответить
Кремлівський упирь , не тільки вбивця , а якась неземна , психічнохвора істота , яка намагається звинувачувати в усьому
весь світ , тільки не він і його челядь !
Фраза ,, Нас там нет" - це основний їх меседж і відверта брехня !
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16.06.2021 20:04 Ответить
Читайте Суворова
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16.06.2021 21:42 Ответить
Читал ....
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17.06.2021 00:03 Ответить
пасллвіцьі і пагаворкі замєняют кацапу моск.
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16.06.2021 20:05 Ответить
Схоже вони там багато про що домовились....
Час покаже.
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16.06.2021 20:13 Ответить
Бідонобіли, ваш "животворящий" даватиме свою прес-конференцію через півтори години.
Заспокойтеся.
ЦН вам тоді ще тиждень писатиме по цитатках з дубляжем, щоб не забули.
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16.06.2021 20:27 Ответить
Карлик відкрито нагромадив війська на нашому кордоні і саме Байден його зупинив.
Але щоб збагнути такі речі, потрібні мізки, а вони є не у всіх. Путін натякнув, що американська влада - вбивця, а не він - Цензор.НЕТ 3064
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16.06.2021 23:23 Ответить
Порох - Дрібні тверді частинки, які зависають у повітрі або осідають на поверхні чого-небудь; пил, курява.
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16.06.2021 20:28 Ответить
По́рох - тверда система, яка містить органічні і неорганічні сполуки, здатні стійко (без переходу у детонацію) горіти у широкому інтервалі зовнішнього тиску (0,1-1000 МПа), виділяючи велику кількість газів з температурою 1200-3700 °С.
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16.06.2021 21:10 Ответить
Україна сама на себе напала, Навальний сам в тюрму приїхав, Америка сама собе кібеатакує, дуже важлива Арктика, інші питання одним мазком Путін натякнув, що американська влада - вбивця, а не він - Цензор.НЕТ 83
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16.06.2021 20:32 Ответить
Байден повторил что кремлевская моль - обычный серийный убийца и это ху.лушу устроило.
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16.06.2021 21:05 Ответить
«Игра не понравилась. Не люблю такое нервный и напряженный футбол, но молодцы, что победили. Появился шанс выйти из группы. А в целом, хочу сказать, что с такой игрой мы далеко не пройдем. Хорошо, что победили финнов и то, если бы не ВАР и помощь мирового масштаба, то с первого гола Финляндии можно было посыпать голову пеплом.

По школе обе сборные слабенькие. Мы слабы для дальнейших подвигов, думаю, что на этом ЧЕ мы не покажем хорошего футбола. Как у Испании, Германии, Франции или Украины. Нам до этих команд еще далеко. Наш футбол неконкурентоспособен. Тем более, с потерей Жиркова и Фернандеса», - отметил Боярский.
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16.06.2021 21:43 Ответить
10 лет СэСэСэР, наследником которого объявила себя Кацапия, оккупировал Афганистан, менял там диктаторов, убил там больше миллионов афганцев , а теперь выходит, что убийца США. Типично кацапское гнидное поведение.
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16.06.2021 21:56 Ответить
***** про уткинцев в Сирии забыл, сколько штук завалили? зЕлох, боюсь что скоро ***** будет руководить "95", оно хоть что то новое придумывает, а не тырит! Кстати довольно таки смешно!
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16.06.2021 22:21 Ответить
А две чеченские войны - кто сравнял Грозный с землей ?
Чечня что, нападала на Россию ?
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16.06.2021 23:25 Ответить
Ніхто нічого не підписував, кожен залишився при своїй думці.Дивлячись як путлер звинувачує США у підтримки та допомоги Україні, то ясно одне, що США хрін ложили на думку путлера.Якщо до чогось домовились би, то і виступ перед журналістами був би спільний.Надія кацапії на обмін Сирії на Україну не підтверджується.Так, що смерть кацапії ніхто не скасовував.
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17.06.2021 00:25 Ответить
 
 