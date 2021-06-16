Путин намекнул, что американская власть - убийца, а не он

Владимир Путин давно выяснил у Джо Байдена, что тот имел в виду, назвав президента РФ убийцей.

Об этом Путин заявил во время пресс-конференции по итогам саммита США-Россия, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Вопрос по этому поводу Путину поставил один из российских журналистов. Он старательно избегал упоминания слова "убийца", но контекст вопроса и ответ не оставляют сомнения, о чем шла речь.

"Что касается резких заявлений… Что сказать, мы все знаем эти заявления. Но после этого президент Байден мне позвонил, мы объяснялись, и меня его объяснения устроили. И он предложил мне встречу", - заверил Путин.

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Он также выступил с критикой американской власти, которая, по его мнению, ответственна за смерть людей в Афганистане и в Ираке: "Кто несет за это ответственность, кто убийца?".

Напомним, 17 марта в интервью Джо Байден заявил, что считает Путина "убийцей". В свою очередь Путин ответил: "Кто обзывается, тот так и сам называется".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос "Путин - убийца?" может стоить сотни жизней украинских воинов на Донбассе.