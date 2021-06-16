Путин намекнул, что американская власть - убийца, а не он
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Владимир Путин давно выяснил у Джо Байдена, что тот имел в виду, назвав президента РФ убийцей.
Об этом Путин заявил во время пресс-конференции по итогам саммита США-Россия, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Вопрос по этому поводу Путину поставил один из российских журналистов. Он старательно избегал упоминания слова "убийца", но контекст вопроса и ответ не оставляют сомнения, о чем шла речь.
"Что касается резких заявлений… Что сказать, мы все знаем эти заявления. Но после этого президент Байден мне позвонил, мы объяснялись, и меня его объяснения устроили. И он предложил мне встречу", - заверил Путин.
Он также выступил с критикой американской власти, которая, по его мнению, ответственна за смерть людей в Афганистане и в Ираке: "Кто несет за это ответственность, кто убийца?".
Напомним, 17 марта в интервью Джо Байден заявил, что считает Путина "убийцей". В свою очередь Путин ответил: "Кто обзывается, тот так и сам называется".
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос "Путин - убийца?" может стоить сотни жизней украинских воинов на Донбассе.
Пожалуйста, подождите...
Який Афган , який Ірак ? А хто відповідальний за смерті українців на Донбасі .? Так - кто убийца?
https://edition.cnn.com/videos/world/2021/06/12/boris-johnson-intv-sot-biden-putin-nr-ward-vpx.cnn
https://www.thegatewaypundit.com/2021/06/biden-freezes-like-deer-headlights-10-seconds-straight-reporter-asks-vladimir-putin-video/
весь світ , тільки не він і його челядь !
Фраза ,, Нас там нет" - це основний їх меседж і відверта брехня !
Час покаже.
Заспокойтеся.
ЦН вам тоді ще тиждень писатиме по цитатках з дубляжем, щоб не забули.
Але щоб збагнути такі речі, потрібні мізки, а вони є не у всіх.
По школе обе сборные слабенькие. Мы слабы для дальнейших подвигов, думаю, что на этом ЧЕ мы не покажем хорошего футбола. Как у Испании, Германии, Франции или Украины. Нам до этих команд еще далеко. Наш футбол неконкурентоспособен. Тем более, с потерей Жиркова и Фернандеса», - отметил Боярский.
Чечня что, нападала на Россию ?