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Путин - Байдену о словах об убийце: "Кто обзывается, тот так и сам называется". ВИДЕО

Президент Российской Федерации Владимир Путин ответил президенту США Джо Байдену на его слова об убийце. Он сказал, что пожелал бы ему "быть здоровым".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Ранее Байден назвал Путина убийцей и пообещал, что Россия ответит за вмешательство в американские выборы 2020 года.

"Я бы сказал ему - "Будьте здоровы". Когда мы оцениваем других людей и страны - это как смотреть в зеркало... Кто обзывается, тот так и сам называется", - прокомментировал президент РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Байден считает Путина "убийцей": "Цена, которую он заплатит, вы скоро увидите"

Также в Кремле отреагировали на такие слова Байдена. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что это очень плохие высказывания.

Напомним, 17 марта президент США Джо Байден в ответ на вопрос журналиста о том, считает ли он Путина убийцей, сказал "Ммм, да". Российские пропагандисты дали эту новость под заголовком о взаимопонимании двух президентов. После Россия отозвала из США посла для консультаций.

Автор: 

Байден Джо (2787) путин владимир (31236) россия (95454) США (26542)


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Топ комментарии
+96
всрался плешивый дед больше чем на "сам дурак" ума не хватило
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18.03.2021 13:55
+70
Путин - Байдену о словах об убийце: "Кто обзывается, тот так и сам называется" - Цензор.НЕТ 1806
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18.03.2021 13:58
+62
Путін - Байдену щодо слів про вбивцю: "Хто обзивається, той так і сам називається" - Цензор.НЕТ 7197
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18.03.2021 14:10
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Страница 4 из 4
и кто после такого ответа старый маразматик ?
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18.03.2021 17:09 Ответить
...сказало *****, и заплакало... 😆
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18.03.2021 17:11 Ответить
ОТ НЕГО .... ОЖИДАЛИ,
А ОН - ЧИЖИКА СЪЕЛ.
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18.03.2021 17:16 Ответить
Ось тепер появиться море симпатиків США на східних теренах України. Всі почнуть лизати, адже ******* сильного, а тут же прилетить ....
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18.03.2021 17:24 Ответить
дно дно дно дно дно дно
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18.03.2021 17:25 Ответить
если кремлёвская крыса пожелала здоровья американцу - ждите распространения ею - новых штаммов ковируса -100 %
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18.03.2021 17:26 Ответить
мне показалось что ботокс этой фразой- "будьте здоровы" кинул угрозу лично Байдену...после всех скандалов с новичком я думаю это воспринимать нужно именно так и отвечать на это США нужно соответственно.
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18.03.2021 17:30 Ответить
мне не больно - курица довольна
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18.03.2021 17:31 Ответить
Велеречивый бункерный дед несётся в объятия Альцгеймера со скоростью 40 махов, станция "Размягчение мозга" благополучно пройдена. Эх ,Кащенко не дожил...
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18.03.2021 17:41 Ответить
У старика Кабаєва безповоротно криша посунулась. А туполобий каацапських люмпен верещатиме про "могоходовочку" і "у путьена есть ПЛАН и он снова всех переиграл". Маразм не оргазм.
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18.03.2021 21:58 Ответить
Если обидчивое ***** пожелало тебе здоровья, это значит теперь нужно быть крайне осторожным и существенно усилить охрану, Джо.
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18.03.2021 17:46 Ответить
Высказывания (оценки!) - плохие, а действия кремлевской клики - хорошие?, это понимать так, песковська сволота!
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18.03.2021 17:55 Ответить
Путін - Байдену щодо слів про вбивцю: "Хто обзивається, той так і сам називається" - Цензор.НЕТ 660
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18.03.2021 17:56 Ответить
кто отзывается, тот ****** называется
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18.03.2021 21:01 Ответить
По логике этого дурачка, если это можно назвать логикой, московиты, обзывая украинцев фашистами, сами же фашистами и являются. Умственный уровень московитов не позволяет им понять, что принцип "сам дурак", действует не в их пользу.
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18.03.2021 18:02 Ответить
У кацапов как:
русский националист - это патриот своей страны
украинский националист - это обязательно фашист.
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18.03.2021 18:30 Ответить
Путін - Байдену щодо слів про вбивцю: "Хто обзивається, той так і сам називається" - Цензор.НЕТ 2747
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18.03.2021 18:36 Ответить
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18.03.2021 18:47 Ответить
Не удивлюсь, что в кооперативе озера зреет заговор по смещению ***** и назначения либераста говновального...сейчас из него делают жертву... не хотят ворюги бабло терять из-за неадеквата пугающего мир надувными ракетами...
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18.03.2021 18:09 Ответить
ЧМО ИСПРАЖНИЛОСЬ ОРАЛЬНО
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18.03.2021 19:52 Ответить
Путін - Байдену щодо слів про вбивцю: "Хто обзивається, той так і сам називається" - Цензор.НЕТ 4563
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18.03.2021 18:11 Ответить
По ходу таки деменция.)
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18.03.2021 18:13 Ответить
Вчерашний день можно считать началом новой Холодной войны 2.0
Легким движением руки, Владимир Путлер и не слишком рукопожатного, но все же государственного лидера, играющего свою роль на международной арене, которого в последнее время даже снова стали приглашать то в Израиль, то в Австрию - превратился в Каддафи и Саддама Хусейна.
А вместе с ним, и его страна из мирового игрока - превратилась в балалайню 👍🏼🤣
За семь секунд.
Двумя слогами: "I do".
Давай ботоксный фюрер , не хворай !
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18.03.2021 18:15 Ответить
Дозвольте внести поправку, не "не хворай", а що б здох, причому тривалий час в муках.
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18.03.2021 18:33 Ответить
Це ж реакція тільки на слова. А як скрючить, коли будуть певні дії.
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18.03.2021 18:29 Ответить
Старое ***.ло стало доходягой.
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18.03.2021 18:31 Ответить
Видно что карлик-педофил путин больше не "мачо", а полудохлое, задроченное чмо. Гореть тебе в аду убийца и отравитель.
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18.03.2021 18:36 Ответить
А когда это пуйло мачо был?
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18.03.2021 19:15 Ответить
Путін - Байдену щодо слів про вбивцю: "Хто обзивається, той так і сам називається" - Цензор.НЕТ 9113
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18.03.2021 18:43 Ответить
жди от этой недоделанной ***** пакостей.
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18.03.2021 18:58 Ответить
ДО ЧЕГО МЫ ДОЖИЛИ !!!??? ЧТО СТАРЫЙ МАРАЗМАТИК ПОХОЖИЙ НА ДУРНОВАТУЮ БАБУЛЬКУ, ИМЕЕТ ЯДЕРНУЮ КНОПКУ !!!
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18.03.2021 18:59 Ответить
"Когда мы оцениваем других людей и страны - это как смотреть в зеркало... Кто обзывается, тот так и сам называется." © *****
А, ну тепер зрозуміло. Якщо кацапи кажуть "Хахли - ета фашисти!" - це означає, що вони вважають фашистами самі себе.
"Так ета же савсєм другоє дєло!" Хітрó, хітрó...
Насправді - зовсім не хітрó. Просто після слів Байдена про вбивцю ***** всралося і відчуло себе хлопчиком для побиття. Звідси і риторика опущенця (на 1:00 у цьому відео):
Вот знаєтє, я вспамінаю - в дєтствє ми ва дварє кагда спорілі, ми гаварілі друг другу так: "Кто обзывается, тот так и называется."
Тьху, мля. Жалюгідна гидота.
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18.03.2021 19:02 Ответить
Путін - Байдену щодо слів про вбивцю: "Хто обзивається, той так і сам називається" - Цензор.НЕТ 2859
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18.03.2021 19:20 Ответить
Путін - Байдену щодо слів про вбивцю: "Хто обзивається, той так і сам називається" - Цензор.НЕТ 1009
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18.03.2021 19:20 Ответить
Путін - Байдену щодо слів про вбивцю: "Хто обзивається, той так і сам називається" - Цензор.НЕТ 1765
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18.03.2021 19:49 Ответить

Про "турецького" і "таракана", але в одному флаконі, https://www.youtube.com/watch?t=59&v=3QamB_ZH8Wg&feature=youtu.be було у нашого "найвеличнішого":

Путін - Байдену щодо слів про вбивцю: "Хто обзивається, той так і сам називається" - Цензор.НЕТ 6287
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18.03.2021 20:59 Ответить
Не девочки, а бабушки, с сомнительными половыми признаками
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20.03.2021 11:15 Ответить
Пе*та кацапии, реально холодная война 2, многие понятия не имеют что это. Разорвут ее на куски как совок, очень гуд
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18.03.2021 19:22 Ответить
Але дехто має розуміння, що воно таке. Це дійсно - піхва-срср-2.
Very good!
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18.03.2021 20:58 Ответить
"Вєлічайший" з-поміж кацапів ботоксний обнулянт догрався. Тому й почуває себе як битий собака. Хоча ще півроку тому президент Америки в нього з долоні клював, життя виглядало безхмарним, і все було таким обнадійливим для паРаші...

Путін - Байдену щодо слів про вбивцю: "Хто обзивається, той так і сам називається" - Цензор.НЕТ 7943
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18.03.2021 19:24 Ответить
крашеный или фотошопнутый
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18.03.2021 19:36 Ответить
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18.03.2021 20:19 Ответить
"...півроку тому президент Америки в нього з долоні клював" - зрозуміло, мова про тодішнього "рудого" президента Трампа. Вибори нового відбулись чотири з половиною місяці тому, а його інавгурація - майже два місяці тому.
Ставлення нової адміністрації президента США до ***** є кардинально відмінним.
До речі, з півгодини тому на Радіо НВ якраз згадували ставлення Трампа до *****. Нагадали, що за всю каденцію Трампа йому тричі задавали пряме питання: "Чи вважаєте Ви Путіна злочинцем і вбивцею?" (Ведучий принагідно нагадав, що покійний республіканець МакКейн ствердно відповідав на це питання.) Так от першого разу Трамп нічого не відповів і просто втік від журналістів. Другого разу сказав: "Я особисто не був свідком його злочинів, тому нічого не можу сказати." Втретє знов "відморозився": "Ну у нас в країні багато людей вбивають, то й що з того?" Ведучий на радіо звернув увагу, що в останній відповіді Трамп використав один зі штампів роспропаганди.
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18.03.2021 20:41 Ответить
Вот что ботокс животворящий делает !
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18.03.2021 22:03 Ответить
Пуйло обосрался не на шутку. Понял что Байден в отличии от Обамы- его не боится. Пуйло привык что его все боятся,пусть как гопника-но боятся. А тут такой облом
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18.03.2021 19:26 Ответить
т.е. предъяву Байдена не опроверг
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18.03.2021 19:27 Ответить
Кровавый дедушка ***** впал в детство.
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18.03.2021 19:35 Ответить
Что при совке, что сейчас расейское общество изображает из себя простодушных весёлых классных парней с добрым таким вождём, что скрывается за этими масками показала история. Страна дураков усеянная черепами.
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18.03.2021 19:41 Ответить
Президент вроде, а ведет себя как ч.м.о.
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18.03.2021 19:42 Ответить
у него всегда такая речь была - гопника из ленинградской подворотни. чем-то становится похож на Зелёного.
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19.03.2021 00:01 Ответить
Путін - Байдену щодо слів про вбивцю: "Хто обзивається, той так і сам називається" - Цензор.НЕТ 4172
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18.03.2021 19:48 Ответить
задело ********* , подгорает очко, а оно не резиновое.... а на чеченскую бутылку всётаки прийдёьбся присесть ... ну и на американскую тоже.
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18.03.2021 20:01 Ответить
Состарился сильно...
Пора готовить запас алкоголя...
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18.03.2021 20:20 Ответить
в МИД расейской федераСтии очень переживали что, в ответ на слова Байдена, ботоксный кремлевский гном, известный в миру, как "ху@ло", начнет как всегда кривляться, строить рожицы, рассказывать пошлые анекдоты и показывать в экран свою ботоксную задницу, но, на этот раз все обошлось, он просто взял и сказал: "кто как обзывается, тот так и называется..."Путін - Байдену щодо слів про вбивцю: "Хто обзивається, той так і сам називається" - Цензор.НЕТ 8175 во истину, это "достойный" ответ "важьдя" всего ватно-совкодрочерского стада нашей галактики ...
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18.03.2021 20:29 Ответить
Не "важьдя", а "воШьдя", не путайте.
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18.03.2021 20:35 Ответить
Я так понимаю кабаев-кривоногих еще нарывается и на прилет маленькой американской ракеты, за угрозы Президенту США.
P.S. А харя то путинская, все круглее и круглее становится,-наверное у китайцев решил лечится, "солнцеподобным" хочет стать, но на такую харю никакого ботокса не хватит, все равно будка рязанская проглядывать будет.
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18.03.2021 20:32 Ответить
"Кто обзывается, тот так и сам называется"

уровень - детский сад, младшая группа. убогий лиговский гопник.
убогий ботоксный Сцарёк-лысогном. убогая паРаша.))
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18.03.2021 21:16 Ответить
"МИД рассасеи начал подготовку разговора Сцарька-лысогнома с Байденом"
На Смоленской площади:
валадимер валадимерович, если будете просить деньги, а Джо не даст, скажите "Жадина, говядина, соленый огурец, на полу валяется, никто его не ест!"
Если он начнëт какую-то инфу сливать, скажите "Ябеда соленая, на горшке вареная, шишками обитая, чтоб не была сердитая!"
Если Джо будет говорит про несоблюдение международных правил, скажите "Плакса, вакса, гуталин, проглотил горелый блин"
Можете ещё использовать "Обманули дурака на четыре кулака"
Ежели он будет говорить про американскую исключительность, то "Воображуля высший сорт! Куда едешь? - На курорт. - На курорте пусто. Выросла капуста!"
Когда речь зайдëт про санкции "Вредина-вредина! До дырки проедена,
Кое-как одета, твоя песня спета!"
Ну и на всякий случай "Болтай, болтай, язык не потеряй!", "Сплетница, сплетница, не споткнись на лестнице!"
Про президента и вице-президента "Тили-тили-тесто, жених и невеста,
Поехали купаться - стали целоваться!"

убогое пуйло) убогая обосРашка))
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18.03.2021 21:39 Ответить
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18.03.2021 21:53 Ответить
Та не впало в детство рыбоглазое *****, не впало... Не на этой детской дразнилке нужно акцентировать своё внимание. Акцент необходимо ставить на том, што во-первых: Байден ***** ошарашил, когда откровенно назвал его "убийцей" и вся кремлядская ******** до сих пор не может отбить дупля в том, што именно произошло и как они должны себя вести в такой ситуации. Согласитесь, што Байден лихо закрутил эту ситуёвину. А во-вторых: поднять свой хвост на Штаты казламордые подсцыкивают и именно поэтому ***** абасралось как-то серьёзно ответить Байдену.
Всё просто: ***** АБАСРАЛОСЬ !!!
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18.03.2021 21:54 Ответить
Мавпа,яка всім погрожувала ядерною бомбою,зараз тільки скиглить у відповідь.-----------------------------Путін - Байдену щодо слів про вбивцю: "Хто обзивається, той так і сам називається" - Цензор.НЕТ 5808https://tlgrm.ru/channels/@kremlin_mother_expert Кремлёвский мамковед 2 часа назад
tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=17940 https://forms.tlgrm.ru/channels/report?cid=1050451805&pid=17940&iframe=1
🇺🇸💬🇷🇺Уровень политической дискуссии Президента на международной арене опустился до детских дразнилок: ответ Путина на выпад Байдена означает, что эпоха путинской политики эскалации осталась в прошлом. Посткрымская геополитика Кремля состояла в том, что Путин все время поражал Запад своей готовностью обострять отношения в большей степени, чем Запад в моменте был к этому готов, а потому был вынужден пассивно «реагировать». Теперь - и именно это демонстрирует ответ Байдена - Вашингтон психологически готов к «опережающим ответам» (в отличие от Европы).
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18.03.2021 22:01 Ответить
Интеллектуальный и моральный уровень вождя московитов (бывшей шавки из ленинградской подвортни) давно известен. Просто у некоторых не хватает политической воли указать на его место.
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20.03.2021 11:34 Ответить
Байден напал на Беслан,Норд Ост и подлодку Курск....,Плешивый Хмырь Мавзолейный не при делах... и не убийца...
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18.03.2021 22:15 Ответить
Путін - Байдену щодо слів про вбивцю: "Хто обзивається, той так і сам називається" - Цензор.НЕТ 4232
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18.03.2021 22:19 Ответить
прошу, панове.



як агент фсб козирь-дєрьмак, призначений на свою посаду пiсля оману, зливав iнформацiю по вагнерiвцям на масквабад...

https://youtu.be/iLSz04mmkHY
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18.03.2021 22:24 Ответить
Кто ****** называется - таковым и является!
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18.03.2021 22:52 Ответить
Ну, вообще-то товарищ чекист, Байден не обзывается, а констатирует факт.....тебя этому не учили в школе убийц КГБ ? Гэбэшник под дурачка играет, пытаясь серъёзное обвинение в убийстве приравнять к безхитростной детской игре. " Новичок" пошлёшь Байдену или как ?
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18.03.2021 23:07 Ответить
Дохляк смердючий
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19.03.2021 05:55 Ответить
Перевів у жарт ?
Кращої відповіді не знайшлось. Впав у маразм дідуган
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19.03.2021 09:17 Ответить
"Кто обзывается, тот так и сам называется"

Вже хто хто, а кацапи обгадили весь світ своїми наклепами.
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19.03.2021 09:22 Ответить
ссыканул педофил путенин... это хорошо...
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19.03.2021 09:39 Ответить
Старе - шо мале. Але ж яке воно... убожище
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19.03.2021 09:46 Ответить
Путін - Байдену щодо слів про вбивцю: "Хто обзивається, той так і сам називається" - Цензор.НЕТ 5569
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19.03.2021 09:56 Ответить
президент рузвельт перекормил русскихПутін - Байдену щодо слів про вбивцю: "Хто обзивається, той так і сам називається" - Цензор.НЕТ 9323
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19.03.2021 10:33 Ответить
" "Кто обзывается, тот так и сам называется""
Мля... я реально это вижу? Это не сон? Ущипните меня кто нибудь, только нежно...
Глава огромной ядерной державы оперирует тезисами ясельной группы? А на остальные вопросы он говорит "тра-та-та, я в домике"?
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19.03.2021 11:09 Ответить
Для Украины - хуже не придумаешь. Радуются этому исключительно подвальные бараны. Так как Путин - это дрочилово с большой буквы, он теперь будет надрачивать Байдена постоянно - он очень самолюбив и обидчив - и самой удобной мишенью для него будет Украина. И это будет касаться Донбасса - ужесточение военных действий. Возможно проникновение в связи с обострением и провокация в Херсонской области - кроме озабоченностей и якобы санкций Байден ничего не сможет сделать. Вот и все - Украина снова крайняя.
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19.03.2021 11:16 Ответить
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