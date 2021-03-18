Путин - Байдену о словах об убийце: "Кто обзывается, тот так и сам называется". ВИДЕО

Президент Российской Федерации Владимир Путин ответил президенту США Джо Байдену на его слова об убийце. Он сказал, что пожелал бы ему "быть здоровым".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Ранее Байден назвал Путина убийцей и пообещал, что Россия ответит за вмешательство в американские выборы 2020 года.

"Я бы сказал ему - "Будьте здоровы". Когда мы оцениваем других людей и страны - это как смотреть в зеркало... Кто обзывается, тот так и сам называется", - прокомментировал президент РФ.

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Также в Кремле отреагировали на такие слова Байдена. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что это очень плохие высказывания.

Напомним, 17 марта президент США Джо Байден в ответ на вопрос журналиста о том, считает ли он Путина убийцей, сказал "Ммм, да". Российские пропагандисты дали эту новость под заголовком о взаимопонимании двух президентов. После Россия отозвала из США посла для консультаций.