Россия отозвала посла из США для консультаций после слов Байдена о Путине-убийце
Посол России в США Анатолий Антонов приглашен в Москву на консультации по дальнейшему вектору российско-американских отношений.
Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, информирует Цензор.НЕТ.
"Посол России в Вашингтоне А.И. Антонов приглашен в Москву на консультации, проводимые с целью проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США", - сказано в ее заявлении.
Захарова отмечает, что "не за горами символический рубеж в 100 дней" пребывания у власти новой американской администрации, это, по мнению МИД РФ - подходящий повод для оценки действий команды президента США Джо Байдена.
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По ее словам, для российской стороны главным является определение способов выправить российско-американские связи, которые Вашингтон в последние годы якобы завел в "тупик".
"Мы заинтересованы в том, чтобы не допустить их (двусторонних связей. – Ред.) необратимой деградации, если американцы осознают связанные с этим риски", – добавила Захарова.
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Очевидная ответка ху...йла: - "Сам дурак!"
Бегите рашисты за железньій зановес Кацапстана.