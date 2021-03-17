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Россия отозвала посла из США для консультаций после слов Байдена о Путине-убийце

Россия отозвала посла из США для консультаций после слов Байдена о Путине-убийце

Посол России в США Анатолий Антонов приглашен в Москву на консультации по дальнейшему вектору российско-американских отношений.

Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, информирует Цензор.НЕТ.

"Посол России в Вашингтоне А.И. Антонов приглашен в Москву на консультации, проводимые с целью проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США", - сказано в ее заявлении.

Захарова отмечает, что "не за горами символический рубеж в 100 дней" пребывания у власти новой американской администрации, это, по мнению МИД РФ - подходящий повод для оценки действий команды президента США Джо Байдена.

Читайте на Цензор.НЕТ: Байден считает Путина "убийцей": "Цена, которую он заплатит, вы скоро увидите"

По ее словам, для российской стороны главным является определение способов выправить российско-американские связи, которые Вашингтон в последние годы якобы завел в "тупик".

"Мы заинтересованы в том, чтобы не допустить их (двусторонних связей. – Ред.) необратимой деградации, если американцы осознают связанные с этим риски", – добавила Захарова.

Также на Цензор.НЕТ: Пропагандисты ТАСС вместо слов Байдена о Путине-убийце дали новость с заголовком: "Байден считает, что они с Путиным понимают друг друга". СКРИНШОТ

Автор: 

дипломатия (1463) россия (95441) США (26528)


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Топ комментарии
+52
НЕ в бровь а в глаз !!! Убийца и *****
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17.03.2021 21:33
+31
як я обожнюю холодну війну між Держдепом і кремлем... після яких країни завільняються від касапської окупаційї...
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17.03.2021 21:35
+30
будуть думать и гадать, как ответить, если байден скажет- ***** лалалалала! )
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17.03.2021 21:34
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Росія відкликала посла з США для консультацій після слів Байдена про Путіна-вбивцю - Цензор.НЕТ 9040
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17.03.2021 22:24 Ответить
Последнее противостояние северных болот с Америкой привело к выпрашиванию ножек Буша.
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17.03.2021 22:27 Ответить
Все. Доигрался Байден. Звиздец Воронежу.
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17.03.2021 22:28 Ответить
Росія відкликала посла з США для консультацій після слів Байдена про Путіна-вбивцю - Цензор.НЕТ 4965
Очевидная ответка ху...йла: - "Сам дурак!"
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17.03.2021 22:29 Ответить
Та ну ,шо это за порнография ,войну объявите Штатам чего от то тянуть кота за яйца ,раньше сядешь раньше выйдешь ...
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17.03.2021 22:29 Ответить
Та да. Была надежда шо Московия крякнет к 2040 году. Но ху...йло нашло способ сократить этот срок
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17.03.2021 22:48 Ответить
Хе-хе, даёшь разрыв дипотношений и полную блокаду поставки в Залесье аргентинской муки, вот это у них ломка начнется))
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17.03.2021 22:37 Ответить
Если посол глухой пусть цука по губам читает...
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17.03.2021 22:47 Ответить
Посла решили отозвать от греха подальше, пока его оттуда не послали в известном направлении
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17.03.2021 22:51 Ответить
А шо, мне нравицца такой Байден !!!
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17.03.2021 22:54 Ответить
Сразу видно шо человек пришел в Белый Дом не в носу ковыряться
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17.03.2021 22:58 Ответить
Ну, так а я за шо ???
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17.03.2021 23:01 Ответить
Посол, наверное, матюкается сейчас. Сидел себе в Америке, и тут внезапно в эту Москву дурацкую ехать.
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17.03.2021 22:58 Ответить
Интересно получается. Американцы пока не воюют с московским сатанатом, просто они честные люди и прямо называют сатанинское отродье человечества подходящими словами. А Украинская влада, что прошлая что эта, боится пукнуть в сторону сатанинской грязной нечисти которая уже 7 лет убивает Украинцев, отобрала территории и всеми силами пытается уничтожить Украину. Если уж трусливые зайцы боитесь пинками погнать сатанинских типа дипломатов назад в их смердячее болото, то хоть наберитесь мужества в глаза говорить всемирной мрази что она мразь.
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17.03.2021 22:59 Ответить
А Порошенко всё время, на всех уровнях, во всех форматах обвинял кремлёвского выродка в агрессии, в нападении, в убийстве наших граждан.... Вы, наверное,прослушали....
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17.03.2021 23:21 Ответить
Алё, кремлёвские, сходите кто-нибудь в подземелье потыкайте крысу палкой... Оно ещё живое или уже остывает? Почему не возражает Байдену?
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17.03.2021 23:16 Ответить
Надо шоб еще Унылая Лошадь доцю свою из ненавистной Омерики отозвал. А то как-то нескрепно получается..😁 Она уже и на москвоязе с трудом говорит...
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17.03.2021 23:42 Ответить
При всей моей ненависти к расее и путину лично так ляпать в интервью дипломатическое фиаско для любого государственного лидера . Другой вопрос что байден читает ответы на вопросы заранее подготовленные ,а значит что его недалекая команда подставила старика под удар , зная что вскором времени его и так придеться менять на Камалу Харис . Самое противное что ничего байден против путина делать не будет . Очередная болтовня для публики .
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18.03.2021 01:14 Ответить
А чего дочь Пескова и прочих детишек "элиты" РФ не отозвал?

Бегите рашисты за железньій зановес Кацапстана.
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18.03.2021 01:50 Ответить
дочке писькова в ********* нельзя, она так любит расею что даже не выучила русский язык, деткам лаврова вообще всё побарабану, они давно с американскими паспортами.
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18.03.2021 11:27 Ответить
Что ж, самокритично высказалась о необратимой деградации, и не оспоришь.
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18.03.2021 08:47 Ответить
Империя зла....
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18.03.2021 10:13 Ответить
Шаровары и украинский язык -главная цель!
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18.03.2021 10:31 Ответить
...главная цель протухшей кремлевской консервы...
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18.03.2021 10:32 Ответить
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