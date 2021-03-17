Байден считает Путина "убийцей": "Цена, которую он заплатит, вы скоро увидите"
Президент США Джо Байден считает президента РФ Владимира Путина убийцей.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Байден заявил в интервью "ABC News".
Во вторник главное разведывательное управление США опубликовало отчет об иностранном вмешательстве в выборы 2020 года, в котором говорится, что президент России Владимир Путин курировал масштабные усилия, направленные на "очернение" кандидатуры президента Джо Байдена.
Байден заявил, что Путин ответит за вмешательство в выборы США.
"Он заплатит цену. Мы долго разговаривали - я знаю его относительно хорошо. И разговор начался с того, что я сказал: "Я знаю вас, и вы знаете меня. Если я установлю, что это произошло, то будьте готовы", - рассказал президент США.
Журналист Джордж Стефанопулос спросил у Байдена: "Вы знаете Путина. Вы думаете, что он убийца?"
"Ммм, да", - ответил президент США.
Напомним, ранее сообщалось, что власти России пытались повлиять на результаты выборов президента Соединенных Штатов, в том числе используя украинского нардепа Андрея Деркача.
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·https://twitter.com/newkc14/status/1372153071199993857 6 ч
Своим заявлением Байден фактически объявил Путина международным изгоем, и все кто будут иметь с ним дело будут рассматриваться Вашингтоном как пособники убийцы и противники США
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&eid=ARDgx8A00PuGh8YUQh14N8swKyadWXk5STv0mF49QbaTPhtCfkMXntKqQdBsY_mxv7FiFi4qqjKMxRRm&fref=mentions# 5 ч. ·
Байден назвав Путіна вбивцею. Чітко і без ніяких «какая разніца», «проста пхрєстать стрєлять» чи «подивитись в очі».
Все чітко і зрозуміло. На відміну від нашого «слуги народу» Зеленського, що збирається проводити зустрічі з кожним з лідерів Нормандського формату, в тому числі й вбивцею, як його називає весь цивілізований світ.
США готують нові санкції проти ворожої для більшої частини світу держави - Росії. Тим часом у нас Медведчуки, Деркачі, Шурфичі та решта рашистів - далі гуляють по парламенту. Рішення РНБО для них як не було. Коломойський разом з ними. Зеленський мовчить, мабуть так і треба, за версією зеленої влади.
От вам і відповідь на питання чому Байден навіть СМСку кинути Зеленському не хоче, не те щоб поговорити по телефону.
«Беззуба» влада, яка далі продовжує сидіти на двох стільцях. Висновків не буде.
Стежте за https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=AZWaDHjFkqfEf239zRHzePWQ6PC9PH2mXW3REziW__QkSv50TccgPUsBmQZUg60P32tD_J0ac4F9hHZeICkDSv3wFtsJybDdWhNVtrx6h0D4KujyR1mWZjFyRIpedCNxe2Y&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=AZWaDHjFkqfEf239zRHzePWQ6PC9PH2mXW3REziW__QkSv50TccgPUsBmQZUg60P32tD_J0ac4F9hHZeICkDSv3wFtsJybDdWhNVtrx6h0D4KujyR1mWZjFyRIpedCNxe2Y&__tn__=-]K-R Андрій Смолій
а мнение какой то ************ интересно тольлько вам, жующим кал табачно-водочного
попа ....
--- https://www.youtube.com/watch?v=kpNdoQFXDps
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Вот когда увидим какую цену заплатило ху*ло, тогда и порассуждать можно. А пока питерское чмо чувствует себя комфортно и в безопасности.
простое да ...
Якщо ж дії суперечать словам, тоді такі слова - брехня.
Саме так у Джо Байдена.
https://news24ru.net/v-rossii-zayavili-ob-ugroze-obrusheniya-otnosheniy-s-ssha/ Россия заявила об угрозе обрушения отношений с США