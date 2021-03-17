Байден считает Путина "убийцей": "Цена, которую он заплатит, вы скоро увидите"

Президент США Джо Байден считает президента РФ Владимира Путина убийцей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Байден заявил в интервью "ABC News".

Во вторник главное разведывательное управление США опубликовало отчет об иностранном вмешательстве в выборы 2020 года, в котором говорится, что президент России Владимир Путин курировал масштабные усилия, направленные на "очернение" кандидатуры президента Джо Байдена.

Байден заявил, что Путин ответит за вмешательство в выборы США.

"Он заплатит цену. Мы долго разговаривали - я знаю его относительно хорошо. И разговор начался с того, что я сказал: "Я знаю вас, и вы знаете меня. Если я установлю, что это произошло, то будьте готовы", - рассказал президент США.

Журналист Джордж Стефанопулос спросил у Байдена: "Вы знаете Путина. Вы думаете, что он убийца?"

"Ммм, да", - ответил президент США.

Напомним, ранее сообщалось, что власти России пытались повлиять на результаты выборов президента Соединенных Штатов, в том числе используя украинского нардепа Андрея Деркача.

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