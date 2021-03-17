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Байден считает Путина "убийцей": "Цена, которую он заплатит, вы скоро увидите"

Байден считает Путина

Президент США Джо Байден считает президента РФ Владимира Путина убийцей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Байден заявил в интервью "ABC News".

Во вторник главное разведывательное управление США опубликовало отчет об иностранном вмешательстве в выборы 2020 года, в котором говорится, что президент России Владимир Путин курировал масштабные усилия, направленные на "очернение" кандидатуры президента Джо Байдена.

Байден заявил, что Путин ответит за вмешательство в выборы США.

"Он заплатит цену. Мы долго разговаривали - я знаю его относительно хорошо. И разговор начался с того, что я сказал: "Я знаю вас, и вы знаете меня. Если я установлю, что это произошло, то будьте готовы", - рассказал президент США.

Журналист Джордж Стефанопулос спросил у Байдена: "Вы знаете Путина. Вы думаете, что он убийца?"

"Ммм, да", - ответил президент США.

Напомним, ранее сообщалось, что власти России пытались повлиять на результаты выборов президента Соединенных Штатов, в том числе используя украинского нардепа Андрея Деркача.

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Автор: 

Байден Джо (2785) путин владимир (31225) россия (95420) США (26513)


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Топ комментарии
+132
На моей памяти первый президент, который путина напрямую назвал убийцей.
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17.03.2021 13:45
+92
Запевай ,ПУТИН-***** ..ла-ла -ла -ла.....
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17.03.2021 13:42
+56
пороть будут путьку, пороть
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17.03.2021 13:43
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Страница 4 из 4
писда ватной пыне..))
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17.03.2021 20:23 Ответить
https://twitter.com/newkc14
https://twitter.com/newkc14
https://twitter.com/newkc14


https://twitter.com/newkc14
https://twitter.com/newkc14

Kavkaz Center

@newkc14

·https://twitter.com/newkc14/status/1372153071199993857 6 ч

Своим заявлением Байден фактически объявил Путина международным изгоем, и все кто будут иметь с ним дело будут рассматриваться Вашингтоном как пособники убийцы и противники США
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17.03.2021 20:25 Ответить
да прямо, не удивлюсь, если макрон радостно рванет к нему еще раз помокнуть под дождем
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17.03.2021 21:01 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=AZWaDHjFkqfEf239zRHzePWQ6PC9PH2mXW3REziW__QkSv50TccgPUsBmQZUg60P32tD_J0ac4F9hHZeICkDSv3wFtsJybDdWhNVtrx6h0D4KujyR1mWZjFyRIpedCNxe2Y&__tn__=-UC%2CP-R Андрій Смолій

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&eid=ARDgx8A00PuGh8YUQh14N8swKyadWXk5STv0mF49QbaTPhtCfkMXntKqQdBsY_mxv7FiFi4qqjKMxRRm&fref=mentions# 5 ч. ·

Байден назвав Путіна вбивцею. Чітко і без ніяких «какая разніца», «проста пхрєстать стрєлять» чи «подивитись в очі».

Все чітко і зрозуміло. На відміну від нашого «слуги народу» Зеленського, що збирається проводити зустрічі з кожним з лідерів Нормандського формату, в тому числі й вбивцею, як його називає весь цивілізований світ.

США готують нові санкції проти ворожої для більшої частини світу держави - Росії. Тим часом у нас Медведчуки, Деркачі, Шурфичі та решта рашистів - далі гуляють по парламенту. Рішення РНБО для них як не було. Коломойський разом з ними. Зеленський мовчить, мабуть так і треба, за версією зеленої влади.

От вам і відповідь на питання чому Байден навіть СМСку кинути Зеленському не хоче, не те щоб поговорити по телефону.

«Беззуба» влада, яка далі продовжує сидіти на двох стільцях. Висновків не буде.

Стежте за https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=AZWaDHjFkqfEf239zRHzePWQ6PC9PH2mXW3REziW__QkSv50TccgPUsBmQZUg60P32tD_J0ac4F9hHZeICkDSv3wFtsJybDdWhNVtrx6h0D4KujyR1mWZjFyRIpedCNxe2Y&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=AZWaDHjFkqfEf239zRHzePWQ6PC9PH2mXW3REziW__QkSv50TccgPUsBmQZUg60P32tD_J0ac4F9hHZeICkDSv3wFtsJybDdWhNVtrx6h0D4KujyR1mWZjFyRIpedCNxe2Y&__tn__=-]K-R Андрій Смолій
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17.03.2021 20:42 Ответить
ваш Ким воняет похлеще ******** Гундяева после его скаканий на Чаплинде,
а мнение какой то ************ интересно тольлько вам, жующим кал табачно-водочного
попа ....
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18.03.2021 07:26 Ответить
Каддафі, Бен Ладен, вже черга підійшла путлера. Це буде свято для планети Земля.
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17.03.2021 21:01 Ответить
Браво Байдену! Истинный мировой лидер! Кремлёвская шизоидная крыса получила чёрную метку. Думаю, в ближайшие дни вся кремлёвская кодла начнёт готовиться к торжественным, пышным похоронам.... Будут ковырять дырку в кремлёвской стене.... Оркестры начнут свои репетиции.... Думаю сходить к расейскому консульству и отнести им венок с поздравительными надписями на лентах....
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17.03.2021 21:34 Ответить
пора мацкве устроить дневной стрит рейсинг на лафетах
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17.03.2021 22:16 Ответить
На лаптях с балалайками
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17.03.2021 22:34 Ответить
Последняя фраза от этого Га*дона прозвучит когда в бункере закроется дверь , Держитесь !
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17.03.2021 22:19 Ответить
Байден теж колись грався в перезагрузку з Путіним. Але йдуть зміни. Пішов Чемберлен і прийшов Черчіль.
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17.03.2021 22:20 Ответить
Хорош Байден!
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17.03.2021 22:24 Ответить
Фубль уже пошел валится после заявления Байдена
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17.03.2021 22:39 Ответить
Байден вважає Путіна "вбивцею": "Ціну, яку він заплатить, ви скоро побачите" - Цензор.НЕТ 9439
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17.03.2021 22:57 Ответить
Обісцяний педофіл-путін,а разом з ним і всі його холопи.😃😃😃
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17.03.2021 23:36 Ответить
Та хєр його тепер дістанеш з бункеру. Ця гнида ссиклива до непристойності
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17.03.2021 23:38 Ответить
путина сдерживает Байден, но Лубянка и Генштаб настаивают.

--- https://www.youtube.com/watch?v=kpNdoQFXDps
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17.03.2021 23:54 Ответить
"Цена, которую он заплатит, вы скоро увидите"

----------------------------------
Вот когда увидим какую цену заплатило ху*ло, тогда и порассуждать можно. А пока питерское чмо чувствует себя комфортно и в безопасности.
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18.03.2021 00:24 Ответить
эти слова уже стоят больше, чем высеры Пескова и Лаврова с Чуркиным,
простое да ...
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18.03.2021 07:28 Ответить
Во вторник главное разведывательное управление США опубликовало отчет об иностранном вмешательстве в выборы 2020 года, в котором говорится, что президент России Владимир Путин курировал масштабные усилия, направленные на "очернение" кандидатуры президента Джо Байдена. Источник: https://censor.net/ru/n3253878

Байден вважає Путіна "вбивцею": "Ціну, яку він заплатить, ви скоро побачите" - Цензор.НЕТ 9934
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18.03.2021 00:40 Ответить
не захотело ***** у Зека леденец посасать, теперь Витёк его покатает ...
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18.03.2021 07:30 Ответить
Слова без відповідних дій - це порожні слова.

Якщо ж дії суперечать словам, тоді такі слова - брехня.

Саме так у Джо Байдена.
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18.03.2021 00:50 Ответить
Не П#ЗДИ, ГНИДА КОЗЛОРОГАЯ.
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18.03.2021 01:20 Ответить
Ну что же, второй после человека разумного, посмотрим. Это в паРАШке сначала накосячить, а потом все кругом виноваты, включая кривизну земной поверхности.
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18.03.2021 01:51 Ответить
да, это Байден читал написанное Письковым, не стоит Вашего внимания ...
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18.03.2021 07:31 Ответить
Байден вважає Путіна "вбивцею": "Ціну, яку він заплатить, ви скоро побачите" - Цензор.НЕТ 8958 я не бункерная Крыса
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18.03.2021 01:22 Ответить
Байден вважає Путіна "вбивцею": "Ціну, яку він заплатить, ви скоро побачите" - Цензор.НЕТ 502
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18.03.2021 01:23 Ответить
Байден вважає Путіна "вбивцею": "Ціну, яку він заплатить, ви скоро побачите" - Цензор.НЕТ 4553
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18.03.2021 01:25 Ответить
Молодец Байден. Пора всем президентам мира называть эту мразь путина убийцей.
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18.03.2021 01:52 Ответить
ГЛАВНОЕ В ОЧЕЛО ЕГО ПРИВСЕЛЮДНО СДЕЛАТЬ !)
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18.03.2021 04:10 Ответить
Пропогандосоловьи просто в шоке - они не могут успокоиться, что даже Хусейна так США не называли , да никого ... И как теперь на 20- ку ехать ? БЯДА У РАШИСТОВ - их опустили, а они не знают что делать . Даже украинская тема не в формате - напоминает все же ИМ СВОЛОЧАМ что они убийцы
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18.03.2021 05:08 Ответить
Нарешті , достойна людина!!!!
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18.03.2021 07:05 Ответить
кацапьё решило , что воронежем янки не отделаются, будут бомбить кремль ...
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18.03.2021 07:33 Ответить
Фюрер кремля сам себя спалил кажись в 2007 году была создана банда "специальных операций за бугром",нечто подобное когда то создал Феликс Дзержинский незадолго до своей смерти в 1926 году в дохлом сссре
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18.03.2021 07:40 Ответить
Байден вважає Путіна "вбивцею": "Ціну, яку він заплатить, ви скоро побачите" - Цензор.НЕТ 2017 это эмблема РАБссиянских сил по терроризму за рубежом.Ошибся я,год создания 2009
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18.03.2021 07:47 Ответить
Место дислокации Кубинка II,Моск.область.подчиняется Генштабу РАБссии.Количество эскадрона смерти засекречено.Действующий командир генерал-майор Валерий Флюстиков.
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18.03.2021 07:51 Ответить
Эти силы существовали и раньше. Назывались "спецназ". До этого в НКВД был "осназ". В США таким занимается подразделение под названием "Зеленые береты". И, вообще, упоминания о диверсантах есть даже в истории Пунических войн.
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18.03.2021 10:32 Ответить
восстановления (а "великие чекисты" руководители Серебрянский,Шпигельгляс,Судоплатов, Питовранов....)
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18.03.2021 09:28 Ответить
Хоч один президент називає речі своїми іменами, на весь СВІТ!!!
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18.03.2021 08:18 Ответить
надеемся, что этот выродок, демонизирующий планету, уйдет вскоре в историю как тля. Жаль, что одна шестая суши, просто нафарширована ненормальными людьми и вылезет еще одна какая нибудь мелкая гнида, возомнившая себя чем то
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18.03.2021 08:33 Ответить
Правильно сказал! А еще Пуйло - быдло и наглота. А Байден - наш пацан!
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18.03.2021 08:55 Ответить
и это все клинический идиот прятал от американцев. вещал - это все чепуха, этого неможет быть.Что то прокурор по трампу медлит. а потом весь пасьянс сложится. А у членограя все портки уже мокрые, эрмак и свои не может просушыть, пока американцы ограничились деркачем и сашком.
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18.03.2021 09:34 Ответить
Страшно стало!!! Переполошились в Москве после вчерашнего резонансного заявления президента США и доклада американской разведки… -
https://news24ru.net/v-rossii-zayavili-ob-ugroze-obrusheniya-otnosheniy-s-ssha/ Россия заявила об угрозе обрушения отношений с США
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18.03.2021 10:14 Ответить
такое обычно вслух не говорят, даже если хочется...бо это ослабляет твою переговорную позицию...
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18.03.2021 11:33 Ответить
Наконец хоть один человек назвал Кто есть кто.А то все слушают херню " Нас там нет..."
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18.03.2021 11:49 Ответить
Підтримую Джо́зефа Робине́тта Ба́йдена-мла́дшего!!!! Та його висновок!!
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18.03.2021 11:50 Ответить
Самая страшная цена, которую мог бы заплатить Путин - успешная, процветающая Украина, вид на жительство в которой мечтают получить десятки миллионов россиян. Потому что тогда для подавляющего большинства его граждан не стоял бы вопрос какой вектор развития лучше.
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18.03.2021 12:52 Ответить
Изьять у его окружения и их родственников (особенно ФСБшников) активы за рубежом и не выпускать из мордора - они его сами грохнут
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18.03.2021 13:32 Ответить
Блін, куда тікати? Ростов вже Янукович зайняв...
Байден вважає Путіна "вбивцею": "Ціну, яку він заплатить, ви скоро побачите" - Цензор.НЕТ 117
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18.03.2021 13:36 Ответить
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