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Пропагандисты ТАСС вместо слов Байдена о Путине-убийце дали новость с заголовком: "Байден считает, что они с Путиным понимают друг друга". СКРИНШОТ

Пропагандисты ТАСС вместо слов Байдена о Путине-убийце дали новость с заголовком:

Вместо слов о том, что президент РФ является убийцей, российское государственное информагентство выпустило материал с заголовком "Байден считает, что они с Путиным понимают друг друга".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Российское государственное информагентство ТАСС подало эту новость под заголовком "Байден считает, что они с Путиным понимают друг друга". Через некоторое время редакция исправилась, и сейчас заголовок гласит "Байден заявил, что Россия должна будет заплатить за вмешательство в выборы в США".

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Байден назвал Путина убийцей в интервью американскому телеканалу ABC News. Журналист Джордж Стефанопулос спросил Байдена, считает ли он Путина убийцей. "Ммм, мм, да",— ответил президент США.

Читайте на Цензор.НЕТ: Байден считает Путина "убийцей": "Цена, которую он заплатит, вы скоро увидите"

Он добавил, что какое-то время назад встретился с Путиным и сказал ему, что не видит в нем души. "Я был один с ним в его кабинете, и там это произошло. Президент Буш говорил, что посмотрел в его глаза и увидел его душу. Я сказал: "Я посмотрел в ваши глаза и не думаю, что у вас есть душа". В ответ он посмотрел на меня и сказал: "Мы понимаем друг друга", - рассказал Байден.

Пропагандисты ТАСС вместо слов Байдена о Путине-убийце дали новость с заголовком: Байден считает, что они с Путиным понимают друг друга 01

Автор: 

Байден Джо (2785) пропаганда (3672) путин владимир (31231) россия (95441)


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Топ комментарии
+36
Тяжело кацапским пропагандонам - крутятся как говно в ополонке.
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17.03.2021 16:35
+17
Пропагандисты ТАСС вместо слов Байдена о Путине-убийце дали новость с заголовком: "Байден считает, что они с Путиным понимают друг друга" - Цензор.НЕТ 2742

.
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17.03.2021 17:39
+16
надеюсь Байден захочет войти в историю,и розвалит к чертям собачим ********,а мы ему в этом поможем!!!!!
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17.03.2021 17:15
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ТАСС о том, что Байден назвал Путина "Байден считает, что они с Путиным понимают друг друга" - Цензор.НЕТ 2642
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17.03.2021 16:33 Ответить
ты сегодня многостаночница, с трех адресов строчишь. на премию насосешь.
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17.03.2021 16:37 Ответить
https://censor.net/ru/user/401787 - не отвлекайся..., кирдык твоему любимому *****-путену. Любитель ты наш "рускаво мира"
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17.03.2021 17:15 Ответить
Президент США Джо Байден в інтерв'ю телеканалу ABC відповів ствердно на питання, чи вважає він російського лідера Володимира Путіна вбивцею. Байден відповів: «Так, вважаю». Він згадав одну з давніх зустрічей з Путіним, в ході якої сказав російському президенту, що у нього «немає душі». За словами Байдена, Путін у відповідь подивився на його та заявив: «Ми розуміємо один одного».

Байден додав, що Путін «заплатить ціну» за втручання в президентські вибори 2020 року. За словами американського президента, він попереджав Путіна про це під час першої телефонної розмови в січні. «Скоро ви побачите, як це станеться»,

Заява Байдена викликала моментальний обвал на російських ринках.Нафта відразу ж поперла вниз, в долар вгору... Ринки росії і рубль -моментально впали.

Рахункова палата росії вже попередила про загрозу нової паливної кризи в росії...

А завтрашньої доби проти росії будуть введені нові експортні санкції.

Тобто, Байден росію ощасливить.. свіжою порцією неймовірної радості та задоволення... бо ж сам Путін раніше розповідав про користь антиросійських санкцій...
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17.03.2021 18:13 Ответить
Якщо Байден зумів знайти "смірітєльную рубашку" для Путіна, то для ЗЕ - знайде однозначно...
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17.03.2021 18:16 Ответить
Тяжело кацапским пропагандонам - крутятся как говно в ополонке.
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17.03.2021 16:35 Ответить
да ну , с такой аудиторией , хавают все .
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17.03.2021 17:22 Ответить
Упал намоченый тасс...
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17.03.2021 16:36 Ответить
Ну не знаю, що повинен сказати тепер про х@йла лох43, щоб Байден подзвонив)))
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17.03.2021 16:37 Ответить
"Хм, да", ..ла-ла -ла....
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17.03.2021 17:05 Ответить
Телевизор делает большое дело....так телевизор может сыграть злую шутку с кремлёвским Фюрером, который не вылазит с подземного хранилища
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17.03.2021 17:08 Ответить
Тут даже второклассник перевести правильно в состоянии.
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17.03.2021 17:09 Ответить
надеюсь Байден захочет войти в историю,и розвалит к чертям собачим ********,а мы ему в этом поможем!!!!!
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17.03.2021 17:15 Ответить
божья роса...
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17.03.2021 17:17 Ответить
"Слухи о том, что Вяликий ел говно - не соответсвуют действительности
Он просто повыбирал кусочки получше"
(с) ТАСС
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17.03.2021 17:25 Ответить
Пропагандисты ТАСС вместо слов Байдена о Путине-убийце дали новость с заголовком: "Байден считает, что они с Путиным понимают друг друга" - Цензор.НЕТ 2742

.
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17.03.2021 17:39 Ответить
спирту можна не жаліти.
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17.03.2021 18:15 Ответить
https://twitter.com/apiontkovsky
https://twitter.com/apiontkovsky

Andrei Piontkovsky

@apiontkovsky

·https://twitter.com/apiontkovsky/status/1372195670031994882 1 ч

Знаменитый вопрос «Who is Mr.Putin ?» впервые был задан на Давосском форуме в январе 2000 года. 21 год понадобился Западу, чтобы выдавить из себя, наконец, адекватный ответ.
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17.03.2021 18:18 Ответить
Головне,щоб в кацапії не закінчилась бояра. А все інше якось пох... пересічному кацапу.
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17.03.2021 18:27 Ответить
Председатель госдуиы рассии володин сегодня заявил что путин не убийца!... и не ху...ло
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17.03.2021 18:34 Ответить
да... ТАСС уполномочен прогудеть......
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17.03.2021 19:22 Ответить
Весь світ, крім кацапів чекає,коли ботоксній морді повилазять більмаї.
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17.03.2021 20:15 Ответить
КацапСМИ как никогда правы. Байден сказал Пуйлу что он убийца. Путин его понял и промолчал. Значит согласился, что убийца!
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17.03.2021 20:38 Ответить
Якщо ЗЕгенерат не здасть Бэню з потрохами то опиниться разом з ним на лаві підсудних. Так що вибір у ЗЕ лише один. У Бєні ще є якийсь час "на втекти". Але ж куди? Немає на планеті такої шпарини звідки його не витягнуть...
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17.03.2021 21:17 Ответить
Пропагандисти ТАСС замість слів Байдена про Путіна-вбивцю дали новину із заголовком: "Байден вважає, що вони з Путіним розуміють один одного" - Цензор.НЕТ 7904
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17.03.2021 21:48 Ответить
Советский анекдот, президент Картер предложил Брежневу: "Зачем вся эта дорогостоящая гонка вооружений, давай побежим наперегонки, кто первый прибежит тот и победил в "холодной войне". Брежнев, чтобы не показать слабости, согласился. Картер прибежал первым, через 20 минут приплёлся запыхавшийся Брежнев. На следующий день газета "Правда" вышла с заметкой: "Состоялся забег президента США и генерального секретаря ЦК КПСС, дорогого и любимого Л.И. Брежнева, Леонид Ильич занял почётное второе место, Картер пришёл предпоследним".
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17.03.2021 21:55 Ответить
В ТАСС РАБОТАЕТ ТОЛЬКО ******* ! ))
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18.03.2021 01:20 Ответить
 
 