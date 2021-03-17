Пропагандисты ТАСС вместо слов Байдена о Путине-убийце дали новость с заголовком: "Байден считает, что они с Путиным понимают друг друга". СКРИНШОТ

Вместо слов о том, что президент РФ является убийцей, российское государственное информагентство выпустило материал с заголовком "Байден считает, что они с Путиным понимают друг друга".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Российское государственное информагентство ТАСС подало эту новость под заголовком "Байден считает, что они с Путиным понимают друг друга". Через некоторое время редакция исправилась, и сейчас заголовок гласит "Байден заявил, что Россия должна будет заплатить за вмешательство в выборы в США".

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Байден назвал Путина убийцей в интервью американскому телеканалу ABC News. Журналист Джордж Стефанопулос спросил Байдена, считает ли он Путина убийцей. "Ммм, мм, да",— ответил президент США.

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Он добавил, что какое-то время назад встретился с Путиным и сказал ему, что не видит в нем души. "Я был один с ним в его кабинете, и там это произошло. Президент Буш говорил, что посмотрел в его глаза и увидел его душу. Я сказал: "Я посмотрел в ваши глаза и не думаю, что у вас есть душа". В ответ он посмотрел на меня и сказал: "Мы понимаем друг друга", - рассказал Байден.