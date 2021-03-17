Пропагандисты ТАСС вместо слов Байдена о Путине-убийце дали новость с заголовком: "Байден считает, что они с Путиным понимают друг друга". СКРИНШОТ
Вместо слов о том, что президент РФ является убийцей, российское государственное информагентство выпустило материал с заголовком "Байден считает, что они с Путиным понимают друг друга".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Российское государственное информагентство ТАСС подало эту новость под заголовком "Байден считает, что они с Путиным понимают друг друга". Через некоторое время редакция исправилась, и сейчас заголовок гласит "Байден заявил, что Россия должна будет заплатить за вмешательство в выборы в США".
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Байден назвал Путина убийцей в интервью американскому телеканалу ABC News. Журналист Джордж Стефанопулос спросил Байдена, считает ли он Путина убийцей. "Ммм, мм, да",— ответил президент США.
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Он добавил, что какое-то время назад встретился с Путиным и сказал ему, что не видит в нем души. "Я был один с ним в его кабинете, и там это произошло. Президент Буш говорил, что посмотрел в его глаза и увидел его душу. Я сказал: "Я посмотрел в ваши глаза и не думаю, что у вас есть душа". В ответ он посмотрел на меня и сказал: "Мы понимаем друг друга", - рассказал Байден.
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Байден додав, що Путін «заплатить ціну» за втручання в президентські вибори 2020 року. За словами американського президента, він попереджав Путіна про це під час першої телефонної розмови в січні. «Скоро ви побачите, як це станеться»,
Заява Байдена викликала моментальний обвал на російських ринках.Нафта відразу ж поперла вниз, в долар вгору... Ринки росії і рубль -моментально впали.
Рахункова палата росії вже попередила про загрозу нової паливної кризи в росії...
А завтрашньої доби проти росії будуть введені нові експортні санкції.
Тобто, Байден росію ощасливить.. свіжою порцією неймовірної радості та задоволення... бо ж сам Путін раніше розповідав про користь антиросійських санкцій...
Он просто повыбирал кусочки получше"
(с) ТАСС
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Andrei Piontkovsky
@apiontkovsky
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Знаменитый вопрос «Who is Mr.Putin ?» впервые был задан на Давосском форуме в январе 2000 года. 21 год понадобился Западу, чтобы выдавить из себя, наконец, адекватный ответ.