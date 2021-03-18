Путін - Байдену щодо слів про вбивцю: "Хто обзивається, той так і сам називається". ВIДЕО

Президент Російської Федерації Володимир Путін відповів президенту США Джо Байдену на його слова про вбивцю. Він сказав, що побажав би йому "бути здоровим".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Раніше Байден назвав Путіна вбивцею і пообіцяв, що Росія відповість за втручання в американські вибори 2020 року.

"Я б сказав йому - "Будьте здорові". Коли ми оцінюємо інших людей і країни - це як дивитися в дзеркало ... Хто обзивається, той так і сам називається", - прокоментував президент РФ.

Також у Кремлі відреагували на такі слова Байдена. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков сказав, що це дуже погані висловлювання.

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Нагадаємо, 17 березня президент США Джо Байден у відповідь на запитання журналіста про те, чивважає він Путіна вбивцею, сказав "Ммм, так". Російські пропагандисти дали цю новину під заголовком про взаєморозуміння двох президентів. Згодом Росія відкликала з США посла для консультацій.