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Путін - Байдену щодо слів про вбивцю: "Хто обзивається, той так і сам називається". ВIДЕО

Президент Російської Федерації Володимир Путін відповів президенту США Джо Байдену на його слова про вбивцю. Він сказав, що побажав би йому "бути здоровим".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Раніше Байден назвав Путіна вбивцею і пообіцяв, що Росія відповість за втручання в американські вибори 2020 року.

"Я б сказав йому - "Будьте здорові". Коли ми оцінюємо інших людей і країни - це як дивитися в дзеркало ... Хто обзивається, той так і сам називається", - прокоментував президент РФ.

Також у Кремлі відреагували на такі слова Байдена. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков сказав, що це дуже погані висловлювання.

Також читайте: Пєсков щодо слів Байдена про Путіна-"вбивцю": Дуже погано, США не хочуть налагоджувати відносини з РФ

Нагадаємо, 17 березня президент США Джо Байден у відповідь на запитання журналіста про те, чивважає він Путіна вбивцею, сказав "Ммм, так". Російські пропагандисти дали цю новину під заголовком про взаєморозуміння двох президентів. Згодом Росія відкликала з США посла для консультацій.

Автор: 

Байден Джо (2885) путін володимир (23785) росія (65052) США (22685)


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Топ коментарі
+96
всрался плешивый дед больше чем на "сам дурак" ума не хватило
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18.03.2021 13:55
+70
Путин - Байдену о словах об убийце: "Кто обзывается, тот так и сам называется" - Цензор.НЕТ 1806
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18.03.2021 13:58
+62
Путін - Байдену щодо слів про вбивцю: "Хто обзивається, той так і сам називається" - Цензор.НЕТ 7197
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18.03.2021 14:10
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и кто после такого ответа старый маразматик ?
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18.03.2021 17:09 Відповісти
...сказало *****, и заплакало... 😆
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18.03.2021 17:11 Відповісти
ОТ НЕГО .... ОЖИДАЛИ,
А ОН - ЧИЖИКА СЪЕЛ.
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18.03.2021 17:16 Відповісти
Ось тепер появиться море симпатиків США на східних теренах України. Всі почнуть лизати, адже ******* сильного, а тут же прилетить ....
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18.03.2021 17:24 Відповісти
дно дно дно дно дно дно
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18.03.2021 17:25 Відповісти
если кремлёвская крыса пожелала здоровья американцу - ждите распространения ею - новых штаммов ковируса -100 %
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18.03.2021 17:26 Відповісти
мне показалось что ботокс этой фразой- "будьте здоровы" кинул угрозу лично Байдену...после всех скандалов с новичком я думаю это воспринимать нужно именно так и отвечать на это США нужно соответственно.
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18.03.2021 17:30 Відповісти
мне не больно - курица довольна
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18.03.2021 17:31 Відповісти
Велеречивый бункерный дед несётся в объятия Альцгеймера со скоростью 40 махов, станция "Размягчение мозга" благополучно пройдена. Эх ,Кащенко не дожил...
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18.03.2021 17:41 Відповісти
У старика Кабаєва безповоротно криша посунулась. А туполобий каацапських люмпен верещатиме про "могоходовочку" і "у путьена есть ПЛАН и он снова всех переиграл". Маразм не оргазм.
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18.03.2021 21:58 Відповісти
Если обидчивое ***** пожелало тебе здоровья, это значит теперь нужно быть крайне осторожным и существенно усилить охрану, Джо.
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18.03.2021 17:46 Відповісти
Высказывания (оценки!) - плохие, а действия кремлевской клики - хорошие?, это понимать так, песковська сволота!
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18.03.2021 17:55 Відповісти
Путін - Байдену щодо слів про вбивцю: "Хто обзивається, той так і сам називається" - Цензор.НЕТ 660
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18.03.2021 17:56 Відповісти
кто отзывается, тот ****** называется
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18.03.2021 21:01 Відповісти
По логике этого дурачка, если это можно назвать логикой, московиты, обзывая украинцев фашистами, сами же фашистами и являются. Умственный уровень московитов не позволяет им понять, что принцип "сам дурак", действует не в их пользу.
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18.03.2021 18:02 Відповісти
У кацапов как:
русский националист - это патриот своей страны
украинский националист - это обязательно фашист.
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18.03.2021 18:30 Відповісти
Путін - Байдену щодо слів про вбивцю: "Хто обзивається, той так і сам називається" - Цензор.НЕТ 2747
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18.03.2021 18:36 Відповісти
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18.03.2021 18:47 Відповісти
Не удивлюсь, что в кооперативе озера зреет заговор по смещению ***** и назначения либераста говновального...сейчас из него делают жертву... не хотят ворюги бабло терять из-за неадеквата пугающего мир надувными ракетами...
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18.03.2021 18:09 Відповісти
ЧМО ИСПРАЖНИЛОСЬ ОРАЛЬНО
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18.03.2021 19:52 Відповісти
Путін - Байдену щодо слів про вбивцю: "Хто обзивається, той так і сам називається" - Цензор.НЕТ 4563
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18.03.2021 18:11 Відповісти
По ходу таки деменция.)
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18.03.2021 18:13 Відповісти
Вчерашний день можно считать началом новой Холодной войны 2.0
Легким движением руки, Владимир Путлер и не слишком рукопожатного, но все же государственного лидера, играющего свою роль на международной арене, которого в последнее время даже снова стали приглашать то в Израиль, то в Австрию - превратился в Каддафи и Саддама Хусейна.
А вместе с ним, и его страна из мирового игрока - превратилась в балалайню 👍🏼🤣
За семь секунд.
Двумя слогами: "I do".
Давай ботоксный фюрер , не хворай !
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18.03.2021 18:15 Відповісти
Дозвольте внести поправку, не "не хворай", а що б здох, причому тривалий час в муках.
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18.03.2021 18:33 Відповісти
Це ж реакція тільки на слова. А як скрючить, коли будуть певні дії.
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18.03.2021 18:29 Відповісти
Старое ***.ло стало доходягой.
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18.03.2021 18:31 Відповісти
Видно что карлик-педофил путин больше не "мачо", а полудохлое, задроченное чмо. Гореть тебе в аду убийца и отравитель.
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18.03.2021 18:36 Відповісти
А когда это пуйло мачо был?
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18.03.2021 19:15 Відповісти
Путін - Байдену щодо слів про вбивцю: "Хто обзивається, той так і сам називається" - Цензор.НЕТ 9113
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18.03.2021 18:43 Відповісти
жди от этой недоделанной ***** пакостей.
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18.03.2021 18:58 Відповісти
ДО ЧЕГО МЫ ДОЖИЛИ !!!??? ЧТО СТАРЫЙ МАРАЗМАТИК ПОХОЖИЙ НА ДУРНОВАТУЮ БАБУЛЬКУ, ИМЕЕТ ЯДЕРНУЮ КНОПКУ !!!
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18.03.2021 18:59 Відповісти
"Когда мы оцениваем других людей и страны - это как смотреть в зеркало... Кто обзывается, тот так и сам называется." © *****
А, ну тепер зрозуміло. Якщо кацапи кажуть "Хахли - ета фашисти!" - це означає, що вони вважають фашистами самі себе.
"Так ета же савсєм другоє дєло!" Хітрó, хітрó...
Насправді - зовсім не хітрó. Просто після слів Байдена про вбивцю ***** всралося і відчуло себе хлопчиком для побиття. Звідси і риторика опущенця (на 1:00 у цьому відео):
Вот знаєтє, я вспамінаю - в дєтствє ми ва дварє кагда спорілі, ми гаварілі друг другу так: "Кто обзывается, тот так и называется."
Тьху, мля. Жалюгідна гидота.
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18.03.2021 19:02 Відповісти
Путін - Байдену щодо слів про вбивцю: "Хто обзивається, той так і сам називається" - Цензор.НЕТ 2859
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18.03.2021 19:20 Відповісти
Путін - Байдену щодо слів про вбивцю: "Хто обзивається, той так і сам називається" - Цензор.НЕТ 1009
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18.03.2021 19:20 Відповісти
Путін - Байдену щодо слів про вбивцю: "Хто обзивається, той так і сам називається" - Цензор.НЕТ 1765
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18.03.2021 19:49 Відповісти

Про "турецького" і "таракана", але в одному флаконі, https://www.youtube.com/watch?t=59&v=3QamB_ZH8Wg&feature=youtu.be було у нашого "найвеличнішого":

Путін - Байдену щодо слів про вбивцю: "Хто обзивається, той так і сам називається" - Цензор.НЕТ 6287
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18.03.2021 20:59 Відповісти
Не девочки, а бабушки, с сомнительными половыми признаками
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20.03.2021 11:15 Відповісти
Пе*та кацапии, реально холодная война 2, многие понятия не имеют что это. Разорвут ее на куски как совок, очень гуд
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18.03.2021 19:22 Відповісти
Але дехто має розуміння, що воно таке. Це дійсно - піхва-срср-2.
Very good!
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18.03.2021 20:58 Відповісти
"Вєлічайший" з-поміж кацапів ботоксний обнулянт догрався. Тому й почуває себе як битий собака. Хоча ще півроку тому президент Америки в нього з долоні клював, життя виглядало безхмарним, і все було таким обнадійливим для паРаші...

Путін - Байдену щодо слів про вбивцю: "Хто обзивається, той так і сам називається" - Цензор.НЕТ 7943
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18.03.2021 19:24 Відповісти
крашеный или фотошопнутый
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18.03.2021 19:36 Відповісти
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18.03.2021 20:19 Відповісти
"...півроку тому президент Америки в нього з долоні клював" - зрозуміло, мова про тодішнього "рудого" президента Трампа. Вибори нового відбулись чотири з половиною місяці тому, а його інавгурація - майже два місяці тому.
Ставлення нової адміністрації президента США до ***** є кардинально відмінним.
До речі, з півгодини тому на Радіо НВ якраз згадували ставлення Трампа до *****. Нагадали, що за всю каденцію Трампа йому тричі задавали пряме питання: "Чи вважаєте Ви Путіна злочинцем і вбивцею?" (Ведучий принагідно нагадав, що покійний республіканець МакКейн ствердно відповідав на це питання.) Так от першого разу Трамп нічого не відповів і просто втік від журналістів. Другого разу сказав: "Я особисто не був свідком його злочинів, тому нічого не можу сказати." Втретє знов "відморозився": "Ну у нас в країні багато людей вбивають, то й що з того?" Ведучий на радіо звернув увагу, що в останній відповіді Трамп використав один зі штампів роспропаганди.
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18.03.2021 20:41 Відповісти
Вот что ботокс животворящий делает !
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18.03.2021 22:03 Відповісти
Пуйло обосрался не на шутку. Понял что Байден в отличии от Обамы- его не боится. Пуйло привык что его все боятся,пусть как гопника-но боятся. А тут такой облом
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18.03.2021 19:26 Відповісти
т.е. предъяву Байдена не опроверг
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18.03.2021 19:27 Відповісти
Кровавый дедушка ***** впал в детство.
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18.03.2021 19:35 Відповісти
Что при совке, что сейчас расейское общество изображает из себя простодушных весёлых классных парней с добрым таким вождём, что скрывается за этими масками показала история. Страна дураков усеянная черепами.
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18.03.2021 19:41 Відповісти
Президент вроде, а ведет себя как ч.м.о.
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18.03.2021 19:42 Відповісти
у него всегда такая речь была - гопника из ленинградской подворотни. чем-то становится похож на Зелёного.
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19.03.2021 00:01 Відповісти
Путін - Байдену щодо слів про вбивцю: "Хто обзивається, той так і сам називається" - Цензор.НЕТ 4172
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18.03.2021 19:48 Відповісти
задело ********* , подгорает очко, а оно не резиновое.... а на чеченскую бутылку всётаки прийдёьбся присесть ... ну и на американскую тоже.
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18.03.2021 20:01 Відповісти
Состарился сильно...
Пора готовить запас алкоголя...
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18.03.2021 20:20 Відповісти
в МИД расейской федераСтии очень переживали что, в ответ на слова Байдена, ботоксный кремлевский гном, известный в миру, как "ху@ло", начнет как всегда кривляться, строить рожицы, рассказывать пошлые анекдоты и показывать в экран свою ботоксную задницу, но, на этот раз все обошлось, он просто взял и сказал: "кто как обзывается, тот так и называется..."Путін - Байдену щодо слів про вбивцю: "Хто обзивається, той так і сам називається" - Цензор.НЕТ 8175 во истину, это "достойный" ответ "важьдя" всего ватно-совкодрочерского стада нашей галактики ...
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18.03.2021 20:29 Відповісти
Не "важьдя", а "воШьдя", не путайте.
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18.03.2021 20:35 Відповісти
Я так понимаю кабаев-кривоногих еще нарывается и на прилет маленькой американской ракеты, за угрозы Президенту США.
P.S. А харя то путинская, все круглее и круглее становится,-наверное у китайцев решил лечится, "солнцеподобным" хочет стать, но на такую харю никакого ботокса не хватит, все равно будка рязанская проглядывать будет.
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18.03.2021 20:32 Відповісти
"Кто обзывается, тот так и сам называется"

уровень - детский сад, младшая группа. убогий лиговский гопник.
убогий ботоксный Сцарёк-лысогном. убогая паРаша.))
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18.03.2021 21:16 Відповісти
"МИД рассасеи начал подготовку разговора Сцарька-лысогнома с Байденом"
На Смоленской площади:
валадимер валадимерович, если будете просить деньги, а Джо не даст, скажите "Жадина, говядина, соленый огурец, на полу валяется, никто его не ест!"
Если он начнëт какую-то инфу сливать, скажите "Ябеда соленая, на горшке вареная, шишками обитая, чтоб не была сердитая!"
Если Джо будет говорит про несоблюдение международных правил, скажите "Плакса, вакса, гуталин, проглотил горелый блин"
Можете ещё использовать "Обманули дурака на четыре кулака"
Ежели он будет говорить про американскую исключительность, то "Воображуля высший сорт! Куда едешь? - На курорт. - На курорте пусто. Выросла капуста!"
Когда речь зайдëт про санкции "Вредина-вредина! До дырки проедена,
Кое-как одета, твоя песня спета!"
Ну и на всякий случай "Болтай, болтай, язык не потеряй!", "Сплетница, сплетница, не споткнись на лестнице!"
Про президента и вице-президента "Тили-тили-тесто, жених и невеста,
Поехали купаться - стали целоваться!"

убогое пуйло) убогая обосРашка))
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18.03.2021 21:39 Відповісти
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18.03.2021 21:53 Відповісти
Та не впало в детство рыбоглазое *****, не впало... Не на этой детской дразнилке нужно акцентировать своё внимание. Акцент необходимо ставить на том, што во-первых: Байден ***** ошарашил, когда откровенно назвал его "убийцей" и вся кремлядская ******** до сих пор не может отбить дупля в том, што именно произошло и как они должны себя вести в такой ситуации. Согласитесь, што Байден лихо закрутил эту ситуёвину. А во-вторых: поднять свой хвост на Штаты казламордые подсцыкивают и именно поэтому ***** абасралось как-то серьёзно ответить Байдену.
Всё просто: ***** АБАСРАЛОСЬ !!!
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18.03.2021 21:54 Відповісти
Мавпа,яка всім погрожувала ядерною бомбою,зараз тільки скиглить у відповідь.-----------------------------Путін - Байдену щодо слів про вбивцю: "Хто обзивається, той так і сам називається" - Цензор.НЕТ 5808https://tlgrm.ru/channels/@kremlin_mother_expert Кремлёвский мамковед 2 часа назад
tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=17940 https://forms.tlgrm.ru/channels/report?cid=1050451805&pid=17940&iframe=1
🇺🇸💬🇷🇺Уровень политической дискуссии Президента на международной арене опустился до детских дразнилок: ответ Путина на выпад Байдена означает, что эпоха путинской политики эскалации осталась в прошлом. Посткрымская геополитика Кремля состояла в том, что Путин все время поражал Запад своей готовностью обострять отношения в большей степени, чем Запад в моменте был к этому готов, а потому был вынужден пассивно «реагировать». Теперь - и именно это демонстрирует ответ Байдена - Вашингтон психологически готов к «опережающим ответам» (в отличие от Европы).
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18.03.2021 22:01 Відповісти
Интеллектуальный и моральный уровень вождя московитов (бывшей шавки из ленинградской подвортни) давно известен. Просто у некоторых не хватает политической воли указать на его место.
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20.03.2021 11:34 Відповісти
Байден напал на Беслан,Норд Ост и подлодку Курск....,Плешивый Хмырь Мавзолейный не при делах... и не убийца...
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18.03.2021 22:15 Відповісти
Путін - Байдену щодо слів про вбивцю: "Хто обзивається, той так і сам називається" - Цензор.НЕТ 4232
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18.03.2021 22:19 Відповісти
прошу, панове.



як агент фсб козирь-дєрьмак, призначений на свою посаду пiсля оману, зливав iнформацiю по вагнерiвцям на масквабад...

https://youtu.be/iLSz04mmkHY
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18.03.2021 22:24 Відповісти
Кто ****** называется - таковым и является!
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18.03.2021 22:52 Відповісти
Ну, вообще-то товарищ чекист, Байден не обзывается, а констатирует факт.....тебя этому не учили в школе убийц КГБ ? Гэбэшник под дурачка играет, пытаясь серъёзное обвинение в убийстве приравнять к безхитростной детской игре. " Новичок" пошлёшь Байдену или как ?
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18.03.2021 23:07 Відповісти
Дохляк смердючий
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19.03.2021 05:55 Відповісти
Перевів у жарт ?
Кращої відповіді не знайшлось. Впав у маразм дідуган
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19.03.2021 09:17 Відповісти
"Кто обзывается, тот так и сам называется"

Вже хто хто, а кацапи обгадили весь світ своїми наклепами.
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19.03.2021 09:22 Відповісти
ссыканул педофил путенин... это хорошо...
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19.03.2021 09:39 Відповісти
Старе - шо мале. Але ж яке воно... убожище
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19.03.2021 09:46 Відповісти
Путін - Байдену щодо слів про вбивцю: "Хто обзивається, той так і сам називається" - Цензор.НЕТ 5569
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19.03.2021 09:56 Відповісти
президент рузвельт перекормил русскихПутін - Байдену щодо слів про вбивцю: "Хто обзивається, той так і сам називається" - Цензор.НЕТ 9323
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19.03.2021 10:33 Відповісти
" "Кто обзывается, тот так и сам называется""
Мля... я реально это вижу? Это не сон? Ущипните меня кто нибудь, только нежно...
Глава огромной ядерной державы оперирует тезисами ясельной группы? А на остальные вопросы он говорит "тра-та-та, я в домике"?
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19.03.2021 11:09 Відповісти
Для Украины - хуже не придумаешь. Радуются этому исключительно подвальные бараны. Так как Путин - это дрочилово с большой буквы, он теперь будет надрачивать Байдена постоянно - он очень самолюбив и обидчив - и самой удобной мишенью для него будет Украина. И это будет касаться Донбасса - ужесточение военных действий. Возможно проникновение в связи с обострением и провокация в Херсонской области - кроме озабоченностей и якобы санкций Байден ничего не сможет сделать. Вот и все - Украина снова крайняя.
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19.03.2021 11:16 Відповісти
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