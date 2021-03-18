Путін - Байдену щодо слів про вбивцю: "Хто обзивається, той так і сам називається". ВIДЕО
Президент Російської Федерації Володимир Путін відповів президенту США Джо Байдену на його слова про вбивцю. Він сказав, що побажав би йому "бути здоровим".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Раніше Байден назвав Путіна вбивцею і пообіцяв, що Росія відповість за втручання в американські вибори 2020 року.
"Я б сказав йому - "Будьте здорові". Коли ми оцінюємо інших людей і країни - це як дивитися в дзеркало ... Хто обзивається, той так і сам називається", - прокоментував президент РФ.
Також у Кремлі відреагували на такі слова Байдена. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков сказав, що це дуже погані висловлювання.
Нагадаємо, 17 березня президент США Джо Байден у відповідь на запитання журналіста про те, чивважає він Путіна вбивцею, сказав "Ммм, так". Російські пропагандисти дали цю новину під заголовком про взаєморозуміння двох президентів. Згодом Росія відкликала з США посла для консультацій.
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А ОН - ЧИЖИКА СЪЕЛ.
русский националист - это патриот своей страны
украинский националист - это обязательно фашист.
Легким движением руки, Владимир Путлер и не слишком рукопожатного, но все же государственного лидера, играющего свою роль на международной арене, которого в последнее время даже снова стали приглашать то в Израиль, то в Австрию - превратился в Каддафи и Саддама Хусейна.
А вместе с ним, и его страна из мирового игрока - превратилась в балалайню 👍🏼🤣
За семь секунд.
Двумя слогами: "I do".
Давай ботоксный фюрер , не хворай !
А, ну тепер зрозуміло. Якщо кацапи кажуть "Хахли - ета фашисти!" - це означає, що вони вважають фашистами самі себе.
"Так ета же савсєм другоє дєло!" Хітрó, хітрó...
Насправді - зовсім не хітрó. Просто після слів Байдена про вбивцю ***** всралося і відчуло себе хлопчиком для побиття. Звідси і риторика опущенця (на 1:00 у цьому відео):
Вот знаєтє, я вспамінаю - в дєтствє ми ва дварє кагда спорілі, ми гаварілі друг другу так: "Кто обзывается, тот так и называется."
Тьху, мля. Жалюгідна гидота.
Про "турецького" і "таракана", але в одному флаконі, https://www.youtube.com/watch?t=59&v=3QamB_ZH8Wg&feature=youtu.be було у нашого "найвеличнішого":
Very good!
Ставлення нової адміністрації президента США до ***** є кардинально відмінним.
До речі, з півгодини тому на Радіо НВ якраз згадували ставлення Трампа до *****. Нагадали, що за всю каденцію Трампа йому тричі задавали пряме питання: "Чи вважаєте Ви Путіна злочинцем і вбивцею?" (Ведучий принагідно нагадав, що покійний республіканець МакКейн ствердно відповідав на це питання.) Так от першого разу Трамп нічого не відповів і просто втік від журналістів. Другого разу сказав: "Я особисто не був свідком його злочинів, тому нічого не можу сказати." Втретє знов "відморозився": "Ну у нас в країні багато людей вбивають, то й що з того?" Ведучий на радіо звернув увагу, що в останній відповіді Трамп використав один зі штампів роспропаганди.
Пора готовить запас алкоголя...
P.S. А харя то путинская, все круглее и круглее становится,-наверное у китайцев решил лечится, "солнцеподобным" хочет стать, но на такую харю никакого ботокса не хватит, все равно будка рязанская проглядывать будет.
уровень - детский сад, младшая группа. убогий лиговский гопник.
убогий ботоксный Сцарёк-лысогном. убогая паРаша.))
На Смоленской площади:
валадимер валадимерович, если будете просить деньги, а Джо не даст, скажите "Жадина, говядина, соленый огурец, на полу валяется, никто его не ест!"
Если он начнëт какую-то инфу сливать, скажите "Ябеда соленая, на горшке вареная, шишками обитая, чтоб не была сердитая!"
Если Джо будет говорит про несоблюдение международных правил, скажите "Плакса, вакса, гуталин, проглотил горелый блин"
Можете ещё использовать "Обманули дурака на четыре кулака"
Ежели он будет говорить про американскую исключительность, то "Воображуля высший сорт! Куда едешь? - На курорт. - На курорте пусто. Выросла капуста!"
Когда речь зайдëт про санкции "Вредина-вредина! До дырки проедена,
Кое-как одета, твоя песня спета!"
Ну и на всякий случай "Болтай, болтай, язык не потеряй!", "Сплетница, сплетница, не споткнись на лестнице!"
Про президента и вице-президента "Тили-тили-тесто, жених и невеста,
Поехали купаться - стали целоваться!"
убогое пуйло) убогая обосРашка))
Всё просто: ***** АБАСРАЛОСЬ !!!
tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=17940 https://forms.tlgrm.ru/channels/report?cid=1050451805&pid=17940&iframe=1
🇺🇸💬🇷🇺Уровень политической дискуссии Президента на международной арене опустился до детских дразнилок: ответ Путина на выпад Байдена означает, что эпоха путинской политики эскалации осталась в прошлом. Посткрымская геополитика Кремля состояла в том, что Путин все время поражал Запад своей готовностью обострять отношения в большей степени, чем Запад в моменте был к этому готов, а потому был вынужден пассивно «реагировать». Теперь - и именно это демонстрирует ответ Байдена - Вашингтон психологически готов к «опережающим ответам» (в отличие от Европы).
як агент фсб козирь-дєрьмак, призначений на свою посаду пiсля оману, зливав iнформацiю по вагнерiвцям на масквабад...
https://youtu.be/iLSz04mmkHY
Кращої відповіді не знайшлось. Впав у маразм дідуган
Вже хто хто, а кацапи обгадили весь світ своїми наклепами.
Мля... я реально это вижу? Это не сон? Ущипните меня кто нибудь, только нежно...
Глава огромной ядерной державы оперирует тезисами ясельной группы? А на остальные вопросы он говорит "тра-та-та, я в домике"?