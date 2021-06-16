Путін натякнув, що американська влада - вбивця, а не він
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Володимир Путін давно з'ясував у Джо Байдена, що той мав на увазі, назвавши президента РФ убивцею.
Про це Путін заявив під час пресконференції за підсумками саміту США-Росія, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Запитання з цього приводу Путіну поставив один з російських журналістів. Він старанно уникав згадки слова "вбивця", але контекст запитання та відповідь не лишали сумніву в тому, про що йшлося.
"Що стосується різких заяв… Що сказати, ми всі знаємо ці заяви. Але після цього президент Байден мені зателефонував, ми з’ясували стосунки, мене його пояснення влаштували. І він запропонував мені зустріч", - запевнив Путін.
Він втім виступив із критикою американської влади, яка, на його думку несе відповідальність за смерть людей в Афганістані та в Іраку. "Хто несе за це відповідальність, хто убивця?"
Нагадаємо, 17 березня в інтерв'ю Джо Байден заявив, що вважає Путіна "вбивцею". Зі свого боку Путін відповів: "Хто обзивається, той так і сам називається".
Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання "Путін - вбивця?" може коштувати сотні життів українських воїнів на Донбасі.
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Який Афган , який Ірак ? А хто відповідальний за смерті українців на Донбасі .? Так - кто убийца?
https://edition.cnn.com/videos/world/2021/06/12/boris-johnson-intv-sot-biden-putin-nr-ward-vpx.cnn
https://www.thegatewaypundit.com/2021/06/biden-freezes-like-deer-headlights-10-seconds-straight-reporter-asks-vladimir-putin-video/
весь світ , тільки не він і його челядь !
Фраза ,, Нас там нет" - це основний їх меседж і відверта брехня !
Час покаже.
Заспокойтеся.
ЦН вам тоді ще тиждень писатиме по цитатках з дубляжем, щоб не забули.
Але щоб збагнути такі речі, потрібні мізки, а вони є не у всіх.
По школе обе сборные слабенькие. Мы слабы для дальнейших подвигов, думаю, что на этом ЧЕ мы не покажем хорошего футбола. Как у Испании, Германии, Франции или Украины. Нам до этих команд еще далеко. Наш футбол неконкурентоспособен. Тем более, с потерей Жиркова и Фернандеса», - отметил Боярский.
Чечня что, нападала на Россию ?