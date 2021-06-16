Путин обвинил США в поддержке "кровавого государственного переворота" в Украине
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Президент РФ Владимир Путин пожаловался на то, что на Западе называют российскую политику "непредсказуемой", тогда как США сами ведут себя непредсказуемо. Перечисляя договора, из которых вышла Америка, Путин упомянул и Революцию Достоинства 2014 года в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Если вы возьмете ситуацию с Украиной, с Крымом – от этого все пляшет. Спрашивается, что стабильного в том, что поддержали государственный переворот в Украине? Когда бывший президент Янукович согласился со всеми требованиями оппозиции, но готов был уйти от власти и объявить через три месяца перевыборы. Нет, надо было совершить кровавый переворот, который привел к известным последствиям – Юго-Восток и Крым затем", - сказал Путин.
При этом хозяин Кремля говорил не "в Украине", а "на Украине".
Он добавил, что не считает, что РФ ведет себя "непредсказуемо" и высказал мнение, что поведение Москвы "адекватно возникающим для нас угрозам".
При этом Путин предложил для обеспечения стабильности "договориться о правилах поведения" и уточнил, что увидел у Байдена такое желание.
Также президент РФ прокомментировал возможный свой визит в США и вероятный визит Байдена в Россию - по его словам, таких предпосылок на данный момент нет: "Байден не приглашал меня в гости, я тоже не приглашал Байдена, для этого должны созреть условия".
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22 февраля на утреннем заседании Верховной рады было объявлено, что президент Янукович предыдущим вечером покинул Киев, при этом законопроект о восстановлении действия Конституции 2004 года остался неподписанным. Верховная рада удовлетворила заявление об отставке спикера парламента Владимира Рыбака. Новым главой Верховной рады был избран Александр Турчинов. Днём в телеэфир вышла видеозапись интервью с Януковичем, в котором он заявил, что не собирается подавать в отставку и не намерен подписывать решения Верховной рады, которые он считает противозаконными и принятыми под давлением, а происходящее в стране квалифицировал как «вандализм, бандитизм и государственный переворот». Через несколько часов Верховная рада приняла постановление, в котором заявила, что Янукович «неконституционным образом самоустранился от осуществления конституционных полномочий» и не выполняет свои обязанности, а также назначила досрочные президентские выборы на 25 мая 2014 года. За отстранение Януковича проголосовали 328 депутатов.
Янукович тем временем из Харькова тайно направился в Донецк. В ночь с 22 на 23 февраля российскими спецслужбами была проведена операция по эвакуации Виктора Януковича и членов его семьи в безопасное место на территории Крыма, а вскоре после того он был тайно перевезён на территорию РФ
Скажіть вже хто йому що після того як вони викрали януковача вже 2й президент став після виборів.... про який "переворот" воне верзе. Зовсім дед кабаєі здурів.