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Путин обвинил США в поддержке "кровавого государственного переворота" в Украине

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом Война в Украине

Путин обвинил США в поддержке

Президент РФ Владимир Путин пожаловался на то, что на Западе называют российскую политику "непредсказуемой", тогда как США сами ведут себя непредсказуемо. Перечисляя договора, из которых вышла Америка, Путин упомянул и Революцию Достоинства 2014 года в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Если вы возьмете ситуацию с Украиной, с Крымом – от этого все пляшет. Спрашивается, что стабильного в том, что поддержали государственный переворот в Украине? Когда бывший президент Янукович согласился со всеми требованиями оппозиции, но готов был уйти от власти и объявить через три месяца перевыборы. Нет, надо было совершить кровавый переворот, который привел к известным последствиям – Юго-Восток и Крым затем", - сказал Путин.

При этом хозяин Кремля говорил не "в Украине", а "на Украине".

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Он добавил, что не считает, что РФ ведет себя "непредсказуемо" и высказал мнение, что поведение Москвы "адекватно возникающим для нас угрозам".

При этом Путин предложил для обеспечения стабильности "договориться о правилах поведения" и уточнил, что увидел у Байдена такое желание.

Также президент РФ прокомментировал возможный свой визит в США и вероятный визит Байдена в Россию - по его словам, таких предпосылок на данный момент нет: "Байден не приглашал меня в гости, я тоже не приглашал Байдена, для этого должны созреть условия".

Читайте: Тема вступления Украины в НАТО в ходе саммита затрагивалась "мазком", – Путин

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+50
Байден предоставил ***** лишнюю площадку для полоумных высеров. Нахера оно было надо?
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16.06.2021 20:29
+42
Путин обвинил США в том, что США заставили Путина обнулить конституцию РФ.
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16.06.2021 20:29
+41
ПУТИН В.В ЧЕЙ КРЫМ УБЬЛЮДОК И КТО ЕГО ЗАХВАТИЛ АМЕРКИ АНЦЫ??? НУ НУ явно дедушка стал давно бабушкой..ледик недобитый.. тьфу гыдота ... финно угорская...
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16.06.2021 20:29
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наша песня хороша
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17.06.2021 00:26 Ответить
Галоперидола ему...
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17.06.2021 07:15 Ответить
ЩО ДО заяви Путлера : "Янукович погодився з усіма вимогами опозиції, але готовий був піти від влади і оголосити через три місяці перевибори Джерело: https://censor.net/ua/n3271881" ТАК , ЯНИК СПЕРШУ ПОГОДИВСЯ , але замість документального підтвердження таких умов , просто втік під крило Путлера , тобто зрікся повноважень .
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17.06.2021 12:32 Ответить
Ні. Коли він погодився ***** його викрав щоб тепер спекулювати.
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27.11.2021 23:02 Ответить
типичное поведение психопата - обвинение пострадавших.
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17.06.2021 13:36 Ответить
О каком перевороте блеет это недоразумение, давно мацу не кушавшее... Правительство, как и парламент ни на секунду не прекращали своей работы... 21 февраля 2014 года между участниками Евромайдана и правоохранительными органами президент Виктор Янукович и лидеры парламентской оппозиции при посредничестве высокопоставленных представителей Польши, Германии и Франции подписали «Соглашение об урегулировании политического кризиса на Украине»[3]. А кремлевская медаль от 20.02.2014 г за возвращение КРЫМА .
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17.06.2021 14:40 Ответить
"Если вы возьмете ситуацию с Украиной, с Крымом - от этого все пляшет. Спрашивается, что стабильного в том, что поддержали государственный переворот в Украине? Когда бывший президент Янукович согласился со всеми требованиями оппозиции, но готов был уйти от власти и объявить через три месяца перевыборы...
22 февраля на утреннем заседании Верховной рады было объявлено, что президент Янукович предыдущим вечером покинул Киев, при этом законопроект о восстановлении действия Конституции 2004 года остался неподписанным. Верховная рада удовлетворила заявление об отставке спикера парламента Владимира Рыбака. Новым главой Верховной рады был избран Александр Турчинов. Днём в телеэфир вышла видеозапись интервью с Януковичем, в котором он заявил, что не собирается подавать в отставку и не намерен подписывать решения Верховной рады, которые он считает противозаконными и принятыми под давлением, а происходящее в стране квалифицировал как «вандализм, бандитизм и государственный переворот». Через несколько часов Верховная рада приняла постановление, в котором заявила, что Янукович «неконституционным образом самоустранился от осуществления конституционных полномочий» и не выполняет свои обязанности, а также назначила досрочные президентские выборы на 25 мая 2014 года. За отстранение Януковича проголосовали 328 депутатов.
Янукович тем временем из Харькова тайно направился в Донецк.Путін звинуватив США у підтримці "кривавого державного перевороту" в Україні - Цензор.НЕТ 938 В ночь с 22 на 23 февраля российскими спецслужбами была проведена операция по эвакуации Виктора Януковича и членов его семьи в безопасное место на территории Крыма, а вскоре после того он был тайно перевезён на территорию РФ
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17.06.2021 14:49 Ответить
Сцарь шизонутих *****-путин , самий шизонутий на срашці.
Скажіть вже хто йому що після того як вони викрали януковача вже 2й президент став після виборів.... про який "переворот" воне верзе. Зовсім дед кабаєі здурів.
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27.11.2021 22:59 Ответить
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