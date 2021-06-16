УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15800 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниЗа кордономВійна в Україні Агресія Росії проти України
21 960 109
Байден (2335) путін (21449) Янукович (10402) Євромайдан (912)

Путін звинуватив США у підтримці "кривавого державного перевороту" в Україні

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном Війна в Україні

Путін звинуватив США у підтримці

Президент РФ Володимир Путін поскаржився на те, що на Заході називають російську політику "непередбачуваною", тоді як США самі поводяться непередбачувано. Перераховуючи договори, з яких вийшла Америка, Путін згадав і Революцію Гідності 2014 року в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Якщо ви візьмете ситуацію з Україною, з Кримом – від цього все танцює. Питається, що стабільного в тому, що підтримали державний переворот в Україні? Коли колишній президент Янукович погодився з усіма вимогами опозиції, але готовий був піти від влади і оголосити через три місяці перевибори. Ні, треба було зробити кривавий переворот, який призвів до відомих наслідків – Донбас і Крим потім", - сказав Путін.

При цьому господар Кремля говорив не "в Україні", а "на Україні".

Він додав, що не вважає, що РФ поводиться "непередбачувано" і висловив думку, що поведінка Москви "адекватна виникаючим для нас загрозам".

Читайте також: Путін натякнув, що американська влада - вбивця, а не він

При цьому Путін запропонував для забезпечення стабільності "домовитися про правила поведінки" і уточнив, що побачив у Байдена таке бажання.

Також президент РФ прокоментував можливий свій візит до Америки і ймовірний візит Байдена до Росії - за його словами, таких передумов на даний момент немає: "Байден не запрошував мене в гості, я теж не запрошував Байдена, для цього повинні дозріти умови".

Читайте також: Тема вступу України в НАТО під час саміту зачіпалася "мазком", - Путін
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+50
Байден предоставил ***** лишнюю площадку для полоумных высеров. Нахера оно было надо?
показати весь коментар
16.06.2021 20:29
+42
Путин обвинил США в том, что США заставили Путина обнулить конституцию РФ.
показати весь коментар
16.06.2021 20:29
+41
ПУТИН В.В ЧЕЙ КРЫМ УБЬЛЮДОК И КТО ЕГО ЗАХВАТИЛ АМЕРКИ АНЦЫ??? НУ НУ явно дедушка стал давно бабушкой..ледик недобитый.. тьфу гыдота ... финно угорская...
показати весь коментар
16.06.2021 20:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
наша песня хороша
показати весь коментар
17.06.2021 00:26 Відповісти
Галоперидола ему...
показати весь коментар
17.06.2021 07:15 Відповісти
ЩО ДО заяви Путлера : "Янукович погодився з усіма вимогами опозиції, але готовий був піти від влади і оголосити через три місяці перевибори Джерело: https://censor.net/ua/n3271881" ТАК , ЯНИК СПЕРШУ ПОГОДИВСЯ , але замість документального підтвердження таких умов , просто втік під крило Путлера , тобто зрікся повноважень .
показати весь коментар
17.06.2021 12:32 Відповісти
Ні. Коли він погодився ***** його викрав щоб тепер спекулювати.
показати весь коментар
27.11.2021 23:02 Відповісти
типичное поведение психопата - обвинение пострадавших.
показати весь коментар
17.06.2021 13:36 Відповісти
О каком перевороте блеет это недоразумение, давно мацу не кушавшее... Правительство, как и парламент ни на секунду не прекращали своей работы... 21 февраля 2014 года между участниками Евромайдана и правоохранительными органами президент Виктор Янукович и лидеры парламентской оппозиции при посредничестве высокопоставленных представителей Польши, Германии и Франции подписали «Соглашение об урегулировании политического кризиса на Украине»[3]. А кремлевская медаль от 20.02.2014 г за возвращение КРЫМА .
показати весь коментар
17.06.2021 14:40 Відповісти
"Если вы возьмете ситуацию с Украиной, с Крымом - от этого все пляшет. Спрашивается, что стабильного в том, что поддержали государственный переворот в Украине? Когда бывший президент Янукович согласился со всеми требованиями оппозиции, но готов был уйти от власти и объявить через три месяца перевыборы...
22 февраля на утреннем заседании Верховной рады было объявлено, что президент Янукович предыдущим вечером покинул Киев, при этом законопроект о восстановлении действия Конституции 2004 года остался неподписанным. Верховная рада удовлетворила заявление об отставке спикера парламента Владимира Рыбака. Новым главой Верховной рады был избран Александр Турчинов. Днём в телеэфир вышла видеозапись интервью с Януковичем, в котором он заявил, что не собирается подавать в отставку и не намерен подписывать решения Верховной рады, которые он считает противозаконными и принятыми под давлением, а происходящее в стране квалифицировал как «вандализм, бандитизм и государственный переворот». Через несколько часов Верховная рада приняла постановление, в котором заявила, что Янукович «неконституционным образом самоустранился от осуществления конституционных полномочий» и не выполняет свои обязанности, а также назначила досрочные президентские выборы на 25 мая 2014 года. За отстранение Януковича проголосовали 328 депутатов.
Янукович тем временем из Харькова тайно направился в Донецк.Путін звинуватив США у підтримці "кривавого державного перевороту" в Україні - Цензор.НЕТ 938 В ночь с 22 на 23 февраля российскими спецслужбами была проведена операция по эвакуации Виктора Януковича и членов его семьи в безопасное место на территории Крыма, а вскоре после того он был тайно перевезён на территорию РФ
показати весь коментар
17.06.2021 14:49 Відповісти
Сцарь шизонутих *****-путин , самий шизонутий на срашці.
Скажіть вже хто йому що після того як вони викрали януковача вже 2й президент став після виборів.... про який "переворот" воне верзе. Зовсім дед кабаєі здурів.
показати весь коментар
27.11.2021 22:59 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 