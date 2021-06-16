Путін звинуватив США у підтримці "кривавого державного перевороту" в Україні
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Президент РФ Володимир Путін поскаржився на те, що на Заході називають російську політику "непередбачуваною", тоді як США самі поводяться непередбачувано. Перераховуючи договори, з яких вийшла Америка, Путін згадав і Революцію Гідності 2014 року в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Якщо ви візьмете ситуацію з Україною, з Кримом – від цього все танцює. Питається, що стабільного в тому, що підтримали державний переворот в Україні? Коли колишній президент Янукович погодився з усіма вимогами опозиції, але готовий був піти від влади і оголосити через три місяці перевибори. Ні, треба було зробити кривавий переворот, який призвів до відомих наслідків – Донбас і Крим потім", - сказав Путін.
При цьому господар Кремля говорив не "в Україні", а "на Україні".
Він додав, що не вважає, що РФ поводиться "непередбачувано" і висловив думку, що поведінка Москви "адекватна виникаючим для нас загрозам".
При цьому Путін запропонував для забезпечення стабільності "домовитися про правила поведінки" і уточнив, що побачив у Байдена таке бажання.
Також президент РФ прокоментував можливий свій візит до Америки і ймовірний візит Байдена до Росії - за його словами, таких передумов на даний момент немає: "Байден не запрошував мене в гості, я теж не запрошував Байдена, для цього повинні дозріти умови".
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22 февраля на утреннем заседании Верховной рады было объявлено, что президент Янукович предыдущим вечером покинул Киев, при этом законопроект о восстановлении действия Конституции 2004 года остался неподписанным. Верховная рада удовлетворила заявление об отставке спикера парламента Владимира Рыбака. Новым главой Верховной рады был избран Александр Турчинов. Днём в телеэфир вышла видеозапись интервью с Януковичем, в котором он заявил, что не собирается подавать в отставку и не намерен подписывать решения Верховной рады, которые он считает противозаконными и принятыми под давлением, а происходящее в стране квалифицировал как «вандализм, бандитизм и государственный переворот». Через несколько часов Верховная рада приняла постановление, в котором заявила, что Янукович «неконституционным образом самоустранился от осуществления конституционных полномочий» и не выполняет свои обязанности, а также назначила досрочные президентские выборы на 25 мая 2014 года. За отстранение Януковича проголосовали 328 депутатов.
Янукович тем временем из Харькова тайно направился в Донецк. В ночь с 22 на 23 февраля российскими спецслужбами была проведена операция по эвакуации Виктора Януковича и членов его семьи в безопасное место на территории Крыма, а вскоре после того он был тайно перевезён на территорию РФ
Скажіть вже хто йому що після того як вони викрали януковача вже 2й президент став після виборів.... про який "переворот" воне верзе. Зовсім дед кабаєі здурів.