Тема вступу України в НАТО під час саміту зачіпалася "мазком", - Путін
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Тема вступу України в НАТО обговорювалася під час зустрічі президента США Джо Байдена з його російським колегою Володимиром Путіним.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"З приводу вступу України в НАТО... Ця тема порушувалася "мазком". І тут, мабуть, нічого обговорювати", - заявив Путін під час свого брифінгу в Женеві.
Він також зазначив, що Джо Байден погодився з тим, що в основі врегулювання збройного конфлікту на сході України мають лежати Мінські угоди.
"Що стосується України, то ця тема зачіпалася. Не можу сказати, що вже дуже детально. Але, наскільки я зрозумів президента Байдена, він згоден з тим, що в основі врегулювання на південному сході України повинні лежати Мінські угоди", - сказав Путін на пресконференції за підсумками переговорів із президентом США.
Будь ласка, зачекайте...
Байден: "Угу. Я думаю вступает..."
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І таки вивернув...
Оте, у яке зЕ заглядав...
крыса кремлёвская показала как она унижает нашу страну
Putin, 68, who was first to brief reporters, said the meeting had been constructive, without hostility, and had showed the leaders' desire to understand each other.
He also said Russia and the United States shared a responsibility for nuclear stability, and would hold talks on possible changes to their recently extended New START arms limitation treaty.
But he showed little appetite for compromise on a range of other issues, dismissing Washington's concerns about the arrest of opposition figurehead Alexei Navalny, about Russia's increased military presence near Ukraine's eastern border, and about U.S. suggestions that unidentified Russians are responsible for a series of cyber-attacks in the United States.
Putin said Navalny had ignored the law and had known what would happen if he returned to Russia from Germany, where he had received treatment for an attempt inside Russia to kill him with poison. He also accused Kyiv of breaking the terms of a ceasefire agreement with pro-Russian rebels in eastern Ukraine.
The Kremlin leader said Washington and Moscow would start consultations on cybersecurity, adding that most cyber-attacks on Russia came from the United States.
The U.S. and Russia will return their ambassadors to their posts in Moscow and Washington, said Wednesday following a summit with President Joe Biden in Geneva.
Putin says Biden extended nuclear treaty
Russian President Vladimir Putin announces that US President Joe Biden 'extended the New Start Treaty by another five years' that deals with nuclear arms reduction.
Мені смішно читати, як фанатики =козака= самі себе підбадьорюють, умовляють, шукають якісь додаткові знаки і придумують =перемоги=.
Є чутки що у нього проблеми з заднім проходом.
МАЗО́К, зка, чол.
1. Накладання фарби (гриму, клею тощо) коротким рухом, ледве торкаючись пензлем і т. ін. http://sum.in.ua/s/mazok
После того, как вы пришли в кабинет, врач попросит вас провести тщательный туалет полового члена и вытереть его салфеткой. После этого в уретру на глубину нескольких сантиметров вводят специальное устройство - зонд.
При этом могут возникать болевые ощущения, степень которых зависит от стадии воспалительного процесса. После нескольких вращательных движений зонд извлекается из уретры.
После этого мазок готовится для исследования под микроскопом, посева на питательную среду или исследования с помощью молекулярных методов.
На месте взятия мазка остаются повреждения, которые будут некоторое время болеть. Также эти участки будут раздражаться во время мочеиспускания.