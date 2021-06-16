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Тема вступу України в НАТО під час саміту зачіпалася "мазком", - Путін

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Тема вступу України в НАТО під час саміту зачіпалася

Тема вступу України в НАТО обговорювалася під час зустрічі президента США Джо Байдена з його російським колегою Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"З приводу вступу України в НАТО... Ця тема порушувалася "мазком". І тут, мабуть, нічого обговорювати", - заявив Путін під час свого брифінгу в Женеві.

Він також зазначив, що Джо Байден погодився з тим, що в основі врегулювання збройного конфлікту на сході України мають лежати Мінські угоди.

"Що стосується України, то ця тема зачіпалася. Не можу сказати, що вже дуже детально. Але, наскільки я зрозумів президента Байдена, він згоден з тим, що в основі врегулювання на південному сході України повинні лежати Мінські угоди", - сказав Путін на пресконференції за підсумками переговорів із президентом США.

Читайте також: Байден про переговори з Путіним: Завжди краще зустрічатися віч-на-віч
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Топ коментарі
+18
смотрю сейчас лайв, - деда аж тресет всего. Видно, - Байден плешивого крепко вжарил!
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16.06.2021 19:16
+12
Тема вступления Украины в НАТО в ходе саммита затрагивалась "мазком", – Путин - Цензор.НЕТ 8355
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16.06.2021 19:23
+9
руссенфюрера зовут *****...
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16.06.2021 19:25
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Як пише журналіст The Guardian Ендрю Рот, замість трьох раундів переговори обмежилися двома, що стало несподіванкою для журналістів. Це може свідчити або про те, що все пішло не за планом, або навпаки - що сторони вирішили прискоритися з якихось питань.
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16.06.2021 19:15 Відповісти
Путин; "Украина вступает в НАТО ?"
Байден: "Угу. Я думаю вступает..." Тема вступу України в НАТО під час саміту зачіпалася "мазком", - Путін - Цензор.НЕТ 6384
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17.06.2021 00:29 Відповісти
смотрю сейчас лайв, - деда аж тресет всего. Видно, - Байден плешивого крепко вжарил!
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16.06.2021 19:16 Відповісти
Видно **** психануло - стар уже 😀😀😀
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16.06.2021 19:18 Відповісти
Его реально трусит всего. Более того, - черненькая афроамериканка позволила себе сказать что он 5 минут воду лил и не ответил ей... Его реально избивают сейчас
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16.06.2021 19:24 Відповісти
А может это чекистский вариант номер В ? Разыграл нервный срыв , чтобы не брать обязательств ?
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16.06.2021 19:27 Відповісти
очень перепуганый
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16.06.2021 19:24 Відповісти
Глазки-то у него того: сейчас-сейчас слезки потеукт. Пересрал "толсто".Ну а как-же:доця,которая очень либер ,"упакована" по личной просьбе Байдуши,в один из лондонских СИЗО, лярды и лярды "зелени", "занятые" у вечно пьяной и безмозглой ватной биомассы порастыканы по всему миру и дядюшка Джо может в любой момент дать отмашку на их изьятие,в перспективе маячит гаагский трибунал и наидостойнейшая для него награда на Земле-виселица! Не зарыдаешь тут...
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16.06.2021 20:28 Відповісти
руссенфюрера зовут *****...
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16.06.2021 19:25 Відповісти
Меркель-ты??? Все таки расчитывает на должность в газпроме?
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16.06.2021 19:42 Відповісти
Тема вступу України в НАТО під час саміту зачіпалася "мазком", - Путін - Цензор.НЕТ 6823
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16.06.2021 19:46 Відповісти
Это уже давно имя собственное! Дещица тоже малолетка?
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16.06.2021 19:50 Відповісти
Слабенько, русский. Тем более, шо ***** - вовсе не оскорбление, а имя, фамилия и должность фюрерка дикой русни.
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16.06.2021 19:55 Відповісти
Истину глаголишь! Тема вступу України в НАТО під час саміту зачіпалася "мазком", - Путін - Цензор.НЕТ 6224
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16.06.2021 21:58 Відповісти
Кинь ссылку !
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16.06.2021 19:25 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=KlHnQlD5Czs
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16.06.2021 20:13 Відповісти
"насколько я понял президента Байдена..." - це класика "вмикання йолопа". Схоже, що ***** його самого міцно затиснули у лещата... Чекаємо пресухи Байдена.
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16.06.2021 20:37 Відповісти
хотілось би почути і іншу сторону.
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16.06.2021 19:18 Відповісти
*уйло мазком затронуло))
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16.06.2021 19:19 Відповісти
торкнуло Тема вступления Украины в НАТО в ходе саммита затрагивалась "мазком", – Путин - Цензор.НЕТ 5484
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16.06.2021 19:22 Відповісти
Мазком. По губах...
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16.06.2021 20:38 Відповісти
Мазок это больно
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16.06.2021 19:19 Відповісти
Тема вступления Украины в НАТО в ходе саммита затрагивалась "мазком", – Путин - Цензор.НЕТ 8062

...
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16.06.2021 19:19 Відповісти
Підпис під фото: Байден: "І тут оцей недомірок каже мені: «Зато у нас в Карєлії воооо-о-о-т такіє лохі в озьорах живут!».
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16.06.2021 19:45 Відповісти
да просто рассказали ему сколько лежит на его счетах семейных и сколько может остаться на старость, если.....
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16.06.2021 19:20 Відповісти
какой то знак свыше все же был Тема вступления Украины в НАТО в ходе саммита затрагивалась "мазком", – Путин - Цензор.НЕТ 3787

Тема вступления Украины в НАТО в ходе саммита затрагивалась "мазком", – Путин - Цензор.НЕТ 7329
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16.06.2021 19:21 Відповісти
Это уже альцгеймер 😀😀😀
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16.06.2021 19:28 Відповісти
а, може, это он взгляд отводил, чтобы в глаза Байдена не заглянуть
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16.06.2021 19:32 Відповісти
Сцал, как обычно. Боялся ликвидации.
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16.06.2021 21:59 Відповісти
паучка увидел Тема вступу України в НАТО під час саміту зачіпалася "мазком", - Путін - Цензор.НЕТ 9781
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17.06.2021 00:30 Відповісти
Интересно, "биоматериалы" этого кремлевского мазка фсб-шники съедают на месте или везут нарасиюшку "домой"?
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16.06.2021 19:23 Відповісти
Повезут в мавзолей воскрешать им (мазком) картавого.
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16.06.2021 19:26 Відповісти
Я имел ввиду, что мазок - это кличка х*йла... Тогда, чтоб воскресить картавого... какая-то некрофилия...
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16.06.2021 20:37 Відповісти
шо,джо таки вмазал?не зря он шота про глаз говорил Тема вступления Украины в НАТО в ходе саммита затрагивалась "мазком", – Путин - Цензор.НЕТ 5571
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16.06.2021 19:23 Відповісти
Джозеф
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16.06.2021 19:27 Відповісти
Говорив, що виверне ***** око...
І таки вивернув...
Оте, у яке зЕ заглядав...
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16.06.2021 20:42 Відповісти
Тема вступления Украины в НАТО в ходе саммита затрагивалась "мазком", – Путин - Цензор.НЕТ 8355
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16.06.2021 19:23 Відповісти
Стоит ли отвечать тому, кто зарегистрировался на форуме лишь два часа назад...
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16.06.2021 19:43 Відповісти
Байден предложил провести переговоры прекрасно понимая что никаких результатов не будет. Чтобы потом сказать: видите, я сделал всё что мог, даже приостановил санкции. Но ***** неугомонное, поэтому мы будем бить Орду больно и долго.
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16.06.2021 19:59 Відповісти
Беднота там только среди тех, кто не хочет работать и развиваться и живет на пособие, на которое, действительно, не особенно разгонишься.
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16.06.2021 19:45 Відповісти
Давненько я не видел репортажи москальских журнашлюх про Гарлем, о человеке с 5-й авеню. Тема вступу України в НАТО під час саміту зачіпалася "мазком", - Путін - Цензор.НЕТ 6947
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16.06.2021 19:51 Відповісти
Потому,что у больного на голову карликового диктатора недоимперии есть ядерное оружие. А ,,справедливость,, есть только на россии
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16.06.2021 19:45 Відповісти
Навіть цікаво, скільки негрів готові змінити свій бідолашний Кливленд на квітучу Бугульму.
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16.06.2021 19:46 Відповісти
русский, расскажи о процветании белых в стране-помойке.
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16.06.2021 19:56 Відповісти
Всё у них хорошо,повесили навесные замки на мусорные баки при продовольственных магазинах,теперь пенсионеры не смогут разную холеру распространять.Не стоят на месте короче
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16.06.2021 20:18 Відповісти
вы правы, негры и беднота присутствует, при этом эти негры и беднота живут в 10 раз лучше чем 60% росиян
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16.06.2021 20:19 Відповісти
Дуже не впевнено. Так не відповідають, коли отримали те, що хотіли, значить не отримали.
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16.06.2021 19:24 Відповісти
"мазком" ....типа в упор не вижу...
крыса кремлёвская показала как она унижает нашу страну
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16.06.2021 19:33 Відповісти
нам наср..ть на его внимание ! Тема вступу України в НАТО під час саміту зачіпалася "мазком", - Путін - Цензор.НЕТ 8730
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17.06.2021 00:39 Відповісти
мазком по ботоксной харе.
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16.06.2021 19:38 Відповісти
https://www.newsmax.com/headline/biden-putin-the-latest/2021/06/16/id/1025313/?fbclid=IwAR3rZO7HmPlku1zM_Ynr9zS1n1g7Eaxq78DiaULDzPloOw3hm6yZXiHm-O4

Putin, 68, who was first to brief reporters, said the meeting had been constructive, without hostility, and had showed the leaders' desire to understand each other.
He also said Russia and the United States shared a responsibility for nuclear stability, and would hold talks on possible changes to their recently extended New START arms limitation treaty.
But he showed little appetite for compromise on a range of other issues, dismissing Washington's concerns about the arrest of opposition figurehead Alexei Navalny, about Russia's increased military presence near Ukraine's eastern border, and about U.S. suggestions that unidentified Russians are responsible for a series of cyber-attacks in the United States.
Putin said Navalny had ignored the law and had known what would happen if he returned to Russia from Germany, where he had received treatment for an attempt inside Russia to kill him with poison. He also accused Kyiv of breaking the terms of a ceasefire agreement with pro-Russian rebels in eastern Ukraine.
The Kremlin leader said Washington and Moscow would start consultations on cybersecurity, adding that most cyber-attacks on Russia came from the United States.

The U.S. and Russia will return their ambassadors to their posts in Moscow and Washington, said Wednesday following a summit with President Joe Biden in Geneva.

Putin says Biden extended nuclear treaty

Russian President Vladimir Putin announces that US President Joe Biden 'extended the New Start Treaty by another five years' that deals with nuclear arms reduction.

Мені смішно читати, як фанатики =козака= самі себе підбадьорюють, умовляють, шукають якісь додаткові знаки і придумують =перемоги=.
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16.06.2021 19:39 Відповісти
Чем-чем затрагивалась?
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16.06.2021 19:41 Відповісти
Неприємне це слово - "мазок". Чомусь воно асоціюється із отриманням санітарної книжки.
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16.06.2021 19:42 Відповісти
У ***** це слово із асоціативного ряда.
Є чутки що у нього проблеми з заднім проходом.
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16.06.2021 19:48 Відповісти
Моль решила намекнуть, что у Байдена "єті" дни.
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16.06.2021 19:44 Відповісти
"Но, насколько я понял президента Байдена, он согласен с тем, что в основе урегулирования на юго-востоке Украины должны лежать Минские соглашения" А шо таке ЮГ?
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16.06.2021 19:44 Відповісти
Так брал Байден мазок у ***** или нет?
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16.06.2021 19:47 Відповісти
"Мазком" в смысле Байден начал об этом говорить, а Солнцеликий говорит: "ты ладно, не будем об этом". Старина Байден говорит: "ну ладно, проехали". Так что ли? Тема вступу України в НАТО під час саміту зачіпалася "мазком", - Путін - Цензор.НЕТ 7946
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16.06.2021 19:51 Відповісти
Ну-у,це заяви *****,якому немає ніякої віри, а що скаже Байден? Одне втішає,що Україну,здається, він не "злив".
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16.06.2021 19:54 Відповісти
Ага, мазнул Байден писей по ботоксному личку)
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16.06.2021 19:56 Відповісти
Мазок - то з живопису.

МАЗО́К, зка, чол.
1. Накладання фарби (гриму, клею тощо) коротким рухом, ледве торкаючись пензлем і т. ін. http://sum.in.ua/s/mazok
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16.06.2021 19:56 Відповісти
Або взяття аналізу на статеві інфекції.
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16.06.2021 22:02 Відповісти
ага, "мазнули" когось по наглому є...лу
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16.06.2021 20:03 Відповісти
И это ПРАВИЛЬНО... Почему? Потому что страна НАХОДЯЩАЯСЯ В ГРАНИЦАХ ТОТАЛЬНОЙ КОРРУПЦИИ не является авторитетом НИ ДЛЯ КОГО!!!... С приходом Зеленского НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ НИЧЕГО, а в некоторых случаях усматривается ОТКРОВЕННОЕ УХУДШЕНИЕ не имеющее никаких сдвигов к лучшему или менее негативному. ВЫВОД - народ Украины склонный к ВЕРЕ В СКАЗКИ паскуд-популистов попросту ПОИМЕЛИ ЕЩЁ РАЗ, но уже с садо-мазохистской направленностью. Желание ЗЕ-ПРОФАНОВ войти в историю РЕФОРМАТОРАМИи СПАСИТЕЛЯМИ ОТЕЧЕСТВА превращается в БАНАЛЬНОЕ ЗАРАБАТЫВАНИЕ ОЧКОВ в рейтингах и ПРИПРЯТАННОЕ от людей ПРИОБРЕТЕНИЕ АКТИВОВ вне и в границах Украины. Это я к тому... что ДО ТЕХ ПОР пока ЛЮДИ не ВОЗЬМУТ ГОЛОВУ В РУКИ благоденствия в государстве ЖДАТЬ НЕ ОТКУДА.
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16.06.2021 20:05 Відповісти
Тема вступу України в НАТО під час саміту зачіпалася "мазком", - Путін - Цензор.НЕТ 9384
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16.06.2021 20:33 Відповісти
Тема вступления Украины в НАТО в ходе саммита затрагивалась мазком Тема вступу України в НАТО під час саміту зачіпалася "мазком", - Путін - Цензор.НЕТ 6283 полового органа анкл Байдена по отверствиям х?йла))). А його отвори напевно ж ВСІ в статусі сороміцьких)))))
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16.06.2021 21:09 Відповісти
Походу дела мазком они обе водят ослу оманскому по губам.
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16.06.2021 21:11 Відповісти
мазком, это как хреном по губам?
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16.06.2021 21:37 Відповісти
Как берется мазок на триппер у мужчин

После того, как вы пришли в кабинет, врач попросит вас провести тщательный туалет полового члена и вытереть его салфеткой. После этого в уретру на глубину нескольких сантиметров вводят специальное устройство - зонд.
При этом могут возникать болевые ощущения, степень которых зависит от стадии воспалительного процесса. После нескольких вращательных движений зонд извлекается из уретры.
После этого мазок готовится для исследования под микроскопом, посева на питательную среду или исследования с помощью молекулярных методов.
На месте взятия мазка остаются повреждения, которые будут некоторое время болеть. Также эти участки будут раздражаться во время мочеиспускания.
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16.06.2021 21:52 Відповісти
 
 