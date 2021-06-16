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Байден про переговори з Путіним: Завжди краще зустрічатися віч-на-віч

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Байден про переговори з Путіним: Завжди краще зустрічатися віч-на-віч

Президент США Джо Байден вважає, що особиста зустріч з президентом РФ є найкращою можливістю, щоб зрозуміти один одного.

Про це Байден сказав під час фотосесії, на початку його переговорів з російським лідером Володимиром Путіним у Женеві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я думаю, що завжди краще зустрічатися віч-на-віч", - зазначив американський президент.

Короткі висловлювання президентів було погано чутно – через галас із боку представників преси. Усі намагалися поставити свої запитання та встигнути зробити фото або відео. CNN описує цей момент як "хаотична сутичка репортерів", причому з обох сторін.

"У певний момент Байден, очевидно, запитав у держсекретаря Ентоні Блінкена, що відбувається. Зрештою він, здається, просто припинив говорити, усвідомлюючи, що його не чують",- зазначають журналісти CNN.

Дивіться: Байден і Путін проводять зустріч у Женеві: Переговори у вузькому складі завершені, продовжувалися майже 2 години. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Американські репортери, які змогли взяти участь у зустрічі, сказали, що встигли викрикнути три запитання Байдену й Путіну. Один цікавився у Путіна, чи не боїться той лідера опозиції Олексія Навального. Інший запитав, що Путін робитиме, якщо Україна приєднається до НАТО. Ще один хотів дізнатися у Байдена, чи довіряє він Путіну.

Нагадуємо, двосторонній саміт США-Росія за участю президентів Джо Байдена і Володимира Путіна почався в середу, 16 червня, на віллі Ла Гранж у Женеві. Спочатку лідери зустрілися біля входу на віллу, потім відбулася коротка зйомка їх в бібліотеці на тлі глобуса. З обох сторін були присутні президент, глави зовнішньополітичних відомств і по одному перекладачеві.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
_Похоже он всему миру намерен устроить жопу. Своим безответственным отношением к рейхсии! Урод...
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16.06.2021 17:42
+6
То - убийца, то - чтобы лучше понять! Какое же лицемерное гавнище.
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16.06.2021 17:39
+6
бидон уже законтаченый ******))) чмо бесхребетное
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16.06.2021 17:42
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https://www.youtube.com/watch?v=GbfeH6Q8PzY
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16.06.2021 17:38 Відповісти
Байден про переговори з Путіним: Завжди краще зустрічатися віч-на-віч - Цензор.НЕТ 3608
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16.06.2021 18:24 Відповісти
Вот до чего доводит роман с лободой...
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16.06.2021 18:29 Відповісти
и с лабудой
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17.06.2021 07:09 Відповісти
бидон тоже в шоколадный глаз ***** заглянул?
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16.06.2021 17:39 Відповісти
_Похоже он всему миру намерен устроить жопу. Своим безответственным отношением к рейхсии! Урод...
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16.06.2021 17:42 Відповісти
Главное, чтобы бутылка у тебя из шоколадного глаза не выскакивала
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16.06.2021 17:44 Відповісти
вафлеглоталку захлопни, падаль козлорылая
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16.06.2021 17:48 Відповісти
Шо петушок, бомбит, вафел зауральский
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16.06.2021 17:50 Відповісти
усохни, петух мокшанский
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16.06.2021 17:51 Відповісти
На бутылку, петушок, и лапти завяжи, слетят
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16.06.2021 17:52 Відповісти
Какой невоспитаный мордовский вафлист
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16.06.2021 18:15 Відповісти
Байден іміітував перемовини, а уХйло повірило
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16.06.2021 17:39 Відповісти
таки чомусь й вова вчить лідерів ЗАХОДУ
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16.06.2021 17:40 Відповісти
То - убийца, то - чтобы лучше понять! Какое же лицемерное гавнище.
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16.06.2021 17:39 Відповісти
шо такое кацапа? Байден о переговорах с Путиным: Всегда лучше встречаться с глазу на глаз - Цензор.НЕТ 1701
ты возмусчён?
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16.06.2021 17:43 Відповісти
зебизяна ты млять тупая. Договорятся где-то посередине?
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16.06.2021 18:01 Відповісти
ага...посредине,между полупопий ***** Байден про переговори з Путіним: Завжди краще зустрічатися віч-на-віч - Цензор.НЕТ 824
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16.06.2021 18:25 Відповісти
Что происходит?))) ---- Звучит многообещающе)))
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16.06.2021 17:41 Відповісти
Байден о переговорах с Путиным: Всегда лучше встречаться с глазу на глаз - Цензор.НЕТ 6663
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16.06.2021 17:43 Відповісти
бидон уже законтаченый ******))) чмо бесхребетное
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16.06.2021 17:42 Відповісти
Ты как на ***** говоришь, куратор разрешил?
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16.06.2021 17:49 Відповісти
Опущеный, ложечка с дырочкой
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16.06.2021 18:16 Відповісти
лучше не так...лучше встретиться и сразу в глаз. Байден о переговорах с Путиным: Всегда лучше встречаться с глазу на глаз - Цензор.НЕТ 1846

Байден о переговорах с Путиным: Всегда лучше встречаться с глазу на глаз - Цензор.НЕТ 3341
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16.06.2021 17:42 Відповісти
Байден про переговори з Путіним: Завжди краще зустрічатися віч-на-віч - Цензор.НЕТ 9400
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16.06.2021 18:00 Відповісти
Хорошо с убийцей встречаться с глазу на глаз... Слегка неоднозначно звучит Байден о переговорах с Путиным: Всегда лучше встречаться с глазу на глаз - Цензор.НЕТ 9154
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16.06.2021 17:43 Відповісти
Швець говорить- головне взяти біоматеріал з типу уХйла - мож з руки Байдена вийде...
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16.06.2021 17:43 Відповісти
Сейчас они вдвоем закрылись,скинули кожу и скользят друг по другу щупальцами,рептилии мерзкие.
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16.06.2021 17:50 Відповісти
Ну твоё то *****, мразь поганая
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16.06.2021 17:51 Відповісти
***** мерзкая тварь,только с х-то оно моё?Это общая проблема человечества.
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16.06.2021 17:53 Відповісти
Байден про переговори з Путіним: Завжди краще зустрічатися віч-на-віч - Цензор.НЕТ 1523Байден про переговори з Путіним: Завжди краще зустрічатися віч-на-віч - Цензор.НЕТ 2707
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16.06.2021 18:11 Відповісти
Цьому пацієнтові японських мультиків більше не показувати.

Байден про переговори з Путіним: Завжди краще зустрічатися віч-на-віч - Цензор.НЕТ 2312
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16.06.2021 18:17 Відповісти
пока что результатом "переговоров" стала фотосесия ***** для доказательств что оно не *****.
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16.06.2021 17:52 Відповісти
*****, батенька, воистину *****!
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16.06.2021 17:53 Відповісти
Правильно, но надо не забывать, что врач может принять сторону пациента.
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16.06.2021 17:53 Відповісти
Глубокомысленное наблюдение на основе собственного опыта?
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16.06.2021 17:57 Відповісти
значит таки позвонил в антракте зенелоху....ибо откуда он про глаза ***** знает? )))))
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16.06.2021 17:56 Відповісти
Они у зеледента на потолке в спальне нарисованы и он смело в них смотрит перед сном.
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16.06.2021 17:58 Відповісти
Краще було б зробити зустріч у стилі капітана Прайса... і зробити із Макарова своєрідну люстру, так би мовити... Байден про переговори з Путіним: Завжди краще зустрічатися віч-на-віч - Цензор.НЕТ 8871
(Макаров - еквівалент ***** за сюжетом серії, хто не в курсі)
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16.06.2021 18:07 Відповісти
Стала известна причина отказа Байдена от пресс-конференции с Путиным после саммита
Президент США Джо Байден отказался от совместной пресс-конференции с российским лидером Владимиром Путиным, поскольку это позволит хозяину Кремля самоутвердиться за счет американцев -источник Белый Дом
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16.06.2021 18:17 Відповісти
Он его и так c обнуленного поднял, типа лидер совка
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16.06.2021 18:36 Відповісти
так того - наш мЄга галактический оманский того же мнения - он просто в ауте от того , что Байден с "вЄликим пУ" встретился - а не он ... Байден про переговори з Путіним: Завжди краще зустрічатися віч-на-віч - Цензор.НЕТ 1268
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16.06.2021 18:19 Відповісти
Интересно уже результат узнать, какие проблемы они там разрулили.
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16.06.2021 18:19 Відповісти
У безбожников своя правда у каждого, нет почвы для договоров
Пиар да трескотня типа мы решалы
Говорящая голова конторы вообще не самостоятельна
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16.06.2021 18:41 Відповісти
Никто ещё переговоры не рассматривал под тем углом, что байден будет склонят ***** выступить общим фронтом против Китая, в экономическом плане. А в виде плюшки за это - аванс в виде уступок позиции по СП-2, введя для блезира смехотворные санкции.
Безопасность, в том числе и украинский вопрос там вряд ли были в приоритете. У байдена в приоритете китайский вопрос, а так же вопросы о правах махального и изменению климата больше волнуют.
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16.06.2021 19:05 Відповісти
Слушал по NBC комментарий Макфола (бывшего посла США в параше). Так вот он заявил, что и Байден, и ***** прилетели на эту встречу с послами. То есть планируется вернуть послов в мацкву и Вашингтон. А это плохой сигнал...
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16.06.2021 18:36 Відповісти
Для кого плохой ? И чем ?
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16.06.2021 20:18 Відповісти
К путину на западе относятся как к псих больному-не провоцируют его чтобы болезнь не прогрессировала.
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16.06.2021 18:56 Відповісти
сейчас на пресс-конференции Путин на вопрос о "красных линиях" ответил приблизительно так: "они знают о наших линиях, мы об их. но подробно мы этот вопрос не обсуждали".
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16.06.2021 19:21 Відповісти
 
 