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Россиянину Кошкину в США грозит до 15 лет тюрьмы за киберпреступления

Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

Россиянину Кошкину в США грозит до 15 лет тюрьмы за киберпреступления

Суд штата Коннектикут признал россиянина Олега Кошкина виновным в предоставлении "криптоуслуг", которые помогали хакерам получать доступ к компьютерам.

Об этом сообщает Радіо Свобода со ссылкой на Министерство юстиции США, передает Цензор.НЕТ.

По данным обвинения, 41-летний Кошкин руководил веб-сайтами, которые помогали делать недоступным для выявления хакерское программное обеспечение типа "бот-сетей, троянов удаленного управления, клавиатурных шпионов, программ для кражи учетных данных и майнинга криптовалюта".

"Ответчик разработал и руководил сервисом, который был ключевым инструментом для некоторых наиболее вредоносных киберпреступников мира, в том числе, которые использовали программы для требования выкупа", - заявил помощник генерального прокурора Николас МакКвейд.

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Он добавил, что приговор должен послужить "предостережением для тех, кто предоставляет инфраструктуру киберпреступникам".

Кошкина арестовали в Калифорнии в 2019 году. Ему грозит до 15 лет заключения, приговор объявят 20 сентября.

Он оказывал услуги другому россиянину Петру Левашову, который руководил бот-сетью Kelihos. Она скомпрометировала более 50 тысяч компьютеров, прежде чем ее разоблачило Федеральное бюро расследований. Левашов признал вину в 2018 году.

Автор: Анна Судак
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І навіть "заглянутьпутінувглаза" не спробують ??? Россиянину Кошкину в США грозит до 15 лет тюрьмы за киберпреступления - Цензор.НЕТ 9362
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16.06.2021 22:56 Ответить
Эх Кошкин-Кошкин. Такая ведь у тебя фамилия пушистая.
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16.06.2021 23:01 Ответить
Потрапить в камеру до міцного нігера на перевиховання. І стане там не Кошкін, а Кошкіна...
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16.06.2021 23:02 Ответить
Сонька Кошкіна абідіцца.
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16.06.2021 23:17 Ответить
Не факт. Може вона мріє потайки про міцного нігера.
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16.06.2021 23:26 Ответить
На козлодерню кошкина!)
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16.06.2021 23:12 Ответить
а плешивый заявил Байдену, что раиссия не настолько развита чтобы плодить киберпреступников....нормальных бомберов и моджахедов - да....
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16.06.2021 23:21 Ответить
Будет там в кокошнике негров обслуживать ... Россиянину Кошкину в США грозит до 15 лет тюрьмы за киберпреступления - Цензор.НЕТ 1816
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16.06.2021 23:27 Ответить
А не проще было бы посадить посадить кацапа на электрический стул!
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16.06.2021 23:29 Ответить
 
 