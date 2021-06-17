Полицейский пытался съесть полученную взятку на Черкасщине, - прокуратура
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На Черкасщине полицейский вымогал $2 тыс. за возврат изъятого автомобиля. Во время задержания он пытался съесть полученные деньги.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Черкасщины.
Так, старший дознаватель сектора дознания Уманского районного управления полиции Главного управления Национальной полиции в Черкасской области требовал неправомерную выгоду в размере 2000 долларов США за возвращение изъятого автомобиля "Audi" А6.
15 июня около 16:00, полицейский, находясь рядом с помещением Нацполиции во время встречи с заявителем, получил от него часть неправомерной выгоды в размере 500 долларов США после чего был задержан.
С целью избежания уголовной ответственности и уничтожения улик задержанный пытался съесть полученные денежные средства.
Сейчас решается вопрос об уведомлении лицу о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Полицейскому может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
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-- Отдай колбасу! -- взывал Остап. -- Отдай колбасу, дурак! Я все прощу!(с)
У меня две альтернативные версии - либо большой гурман в еде, либо оголодал сильно от непосильной работы. ))
(с)
-А хорошо ли вас кормят, сынок?
-Хорошо, мама, еще и остается.
-А что вы делаете с тем, что остается?
-Съедаем. Еще и мало.