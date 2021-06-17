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Полицейский пытался съесть полученную взятку на Черкасщине, - прокуратура

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Полицейский пытался съесть полученную взятку на Черкасщине, - прокуратура

На Черкасщине полицейский вымогал $2 тыс. за возврат изъятого автомобиля. Во время задержания он пытался съесть полученные деньги.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Черкасщины.

Так, старший дознаватель сектора дознания Уманского районного управления полиции Главного управления Национальной полиции в Черкасской области требовал неправомерную выгоду в размере 2000 долларов США за возвращение изъятого автомобиля "Audi" А6.

15 июня около 16:00, полицейский, находясь рядом с помещением Нацполиции во время встречи с заявителем, получил от него часть неправомерной выгоды в размере 500 долларов США после чего был задержан.

С целью избежания уголовной ответственности и уничтожения улик задержанный пытался съесть полученные денежные средства.

Сейчас решается вопрос об уведомлении лицу о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Полицейскому может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд взял под стражу замглавы Черниговской ОГА, который вместе с сообщником был задержан при получении $160 тыс. взятки. ФОТО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+6
😂комедия.ГБР пришлось бы сутки ждать пока он их вернёт.
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17.06.2021 10:18
+5
Поліцейський намагався з'їсти отриманий хабар на Черкащині, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6206
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17.06.2021 10:39
+3
Просто голоден был))
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17.06.2021 10:20
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О це діло.
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17.06.2021 10:17 Ответить
-Отец Федор не стал медлить. Повинуясь благодетельному инстинкту, он схватил концессионную колбасу, хлеб и побежал прочь.
-- Отдай колбасу! -- взывал Остап. -- Отдай колбасу, дурак! Я все прощу!(с)
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17.06.2021 11:02 Ответить
😂комедия.ГБР пришлось бы сутки ждать пока он их вернёт.
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17.06.2021 10:18 Ответить
В обменнике не приняли бы все равно, после очка
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17.06.2021 10:19 Ответить
Просто голоден был))
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17.06.2021 10:20 Ответить
Без соли не зашло
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17.06.2021 10:21 Ответить
Десятку сожрал, четыреста девяносто списали? Как же теперь посчитать, сколько он сожрал на самом деле? Все довольны- один сыт, другие по деньгах))
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17.06.2021 10:22 Ответить
"С целью избежания уголовной ответственности и уничтожения улик задержанный пытался съесть полученные денежные средства".
Полицейский пытался съесть полученную взятку на Черкасщине, - прокуратура - Цензор.НЕТ 2503

У меня две альтернативные версии - либо большой гурман в еде, либо оголодал сильно от непосильной работы. ))
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17.06.2021 10:23 Ответить
Звездой СИЗО будет рассказывая как поужинал 500 баксами.
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17.06.2021 10:23 Ответить
да он просто голодный был...
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17.06.2021 10:23 Ответить
Українські поліцейські - вони такі, їх хлібом не годуй.
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17.06.2021 10:28 Ответить
Вот таких надо закрывать на долго.
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17.06.2021 10:32 Ответить
И, не подавился?
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17.06.2021 10:34 Ответить
Если Аваков сожрёт 00000000000000000,1% от того что он спионерил ,никакая реанимация ему уже не поможет . Поліцейський намагався з'їсти отриманий хабар на Черкащині, - прокуратура - Цензор.НЕТ 9986
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17.06.2021 10:37 Ответить
смачного
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17.06.2021 10:37 Ответить
Поліцейський намагався з'їсти отриманий хабар на Черкащині, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6206
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17.06.2021 10:39 Ответить
Это был самый дорогой завтрак в его никчемной жизни.
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17.06.2021 10:39 Ответить
бедняка, это же 20 бумажек съесть я бы не смог
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17.06.2021 10:40 Ответить
Слабак, такие в полиции не нужны.
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17.06.2021 10:51 Ответить
Помнится, гепа с допой реально сожрали... во времена министра МВД луценки...
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17.06.2021 10:49 Ответить
человек недоедает))
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17.06.2021 11:03 Ответить
Рецептик блюда на ЮТУБ буднт очень популярным, несомненно.
(с)
-А хорошо ли вас кормят, сынок?
-Хорошо, мама, еще и остается.
-А что вы делаете с тем, что остается?
-Съедаем. Еще и мало.
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17.06.2021 11:09 Ответить
Поліцейський намагався з'їсти отриманий хабар на Черкащині, - прокуратура - Цензор.НЕТ 2771
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17.06.2021 11:16 Ответить
я бы посмотрел, как мусор жрет 20 купюр. забавное зрелище было бы.
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17.06.2021 11:18 Ответить
Атестацію не пройшов.Нехай тренується на туалетному папірі
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17.06.2021 11:48 Ответить
Обжора))
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17.06.2021 12:08 Ответить
Ничто не ново... В Умани такой случай произошел лет 12 тому.."Цыган" беспредельничап на клеверном, остановил фуру с контрабасом. а фура крышевалась сбушниками.. Поліцейський намагався з'їсти отриманий хабар на Черкащині, - прокуратура - Цензор.НЕТ 9502 так он тоже скушал. его в неотложку, попросили дохторов, что дали ему отрыгнуть тот отрыгнул баксики..вообщем смешная была история..
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17.06.2021 13:34 Ответить
Оце смачний хабар. Жаль що банкноти а не монети
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17.06.2021 13:59 Ответить
 
 