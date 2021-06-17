УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15347 відвідувачів онлайн
Новини Події Хабарники
8 627 28
хабар (3982) Нацполіція (13906) прокуратура (3170) Умань (220) Черкащина (648)

Поліцейський намагався з'їсти отриманий хабар на Черкащині, - прокуратура

Новини Цензор.НЕТ Події

Поліцейський намагався з'їсти отриманий хабар на Черкащині, - прокуратура

На Черкащині поліцейський вимагав $2 тис. за повернення вилученого автомобіля. Під час затримання він намагався з'їсти одержані гроші.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Черкащини.

Так, старший дізнавач сектору дізнання Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області вимагав неправомірну вигоду в розмірі 2000 доларів США за повернення вилученого автомобіля Audi А6.

15 червня близько 16:00 поліцейський, перебуваючи поруч із приміщенням Нацполіції, під час зустрічі із заявником отримав від нього частину неправомірної вигоди в розмірі 500 доларів США, після чого був затриманий.

З метою уникнення кримінальної відповідальності та знищення доказів затриманий намагався з’їсти отримані грошові кошти.


Наразі вирішується питання про повідомлення особі про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України. Поліцейському може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна.

Також дивіться: Суд узяв під варту заступника голови Чернігівської ОДА, якого разом зі спільником було затримано під час одержання $160 тис. хабаря. ФОТО

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+6
😂комедия.ГБР пришлось бы сутки ждать пока он их вернёт.
показати весь коментар
17.06.2021 10:18
+5
Поліцейський намагався з'їсти отриманий хабар на Черкащині, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6206
показати весь коментар
17.06.2021 10:39
+3
Просто голоден был))
показати весь коментар
17.06.2021 10:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
О це діло.
показати весь коментар
17.06.2021 10:17 Відповісти
-Отец Федор не стал медлить. Повинуясь благодетельному инстинкту, он схватил концессионную колбасу, хлеб и побежал прочь.
-- Отдай колбасу! -- взывал Остап. -- Отдай колбасу, дурак! Я все прощу!(с)
показати весь коментар
17.06.2021 11:02 Відповісти
😂комедия.ГБР пришлось бы сутки ждать пока он их вернёт.
показати весь коментар
17.06.2021 10:18 Відповісти
В обменнике не приняли бы все равно, после очка
показати весь коментар
17.06.2021 10:19 Відповісти
Просто голоден был))
показати весь коментар
17.06.2021 10:20 Відповісти
Без соли не зашло
показати весь коментар
17.06.2021 10:21 Відповісти
Десятку сожрал, четыреста девяносто списали? Как же теперь посчитать, сколько он сожрал на самом деле? Все довольны- один сыт, другие по деньгах))
показати весь коментар
17.06.2021 10:22 Відповісти
"С целью избежания уголовной ответственности и уничтожения улик задержанный пытался съесть полученные денежные средства".
Полицейский пытался съесть полученную взятку на Черкасщине, - прокуратура - Цензор.НЕТ 2503

У меня две альтернативные версии - либо большой гурман в еде, либо оголодал сильно от непосильной работы. ))
показати весь коментар
17.06.2021 10:23 Відповісти
Звездой СИЗО будет рассказывая как поужинал 500 баксами.
показати весь коментар
17.06.2021 10:23 Відповісти
да он просто голодный был...
показати весь коментар
17.06.2021 10:23 Відповісти
Українські поліцейські - вони такі, їх хлібом не годуй.
показати весь коментар
17.06.2021 10:28 Відповісти
Вот таких надо закрывать на долго.
показати весь коментар
17.06.2021 10:32 Відповісти
И, не подавился?
показати весь коментар
17.06.2021 10:34 Відповісти
Если Аваков сожрёт 00000000000000000,1% от того что он спионерил ,никакая реанимация ему уже не поможет . Поліцейський намагався з'їсти отриманий хабар на Черкащині, - прокуратура - Цензор.НЕТ 9986
показати весь коментар
17.06.2021 10:37 Відповісти
смачного
показати весь коментар
17.06.2021 10:37 Відповісти
Поліцейський намагався з'їсти отриманий хабар на Черкащині, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6206
показати весь коментар
17.06.2021 10:39 Відповісти
Это был самый дорогой завтрак в его никчемной жизни.
показати весь коментар
17.06.2021 10:39 Відповісти
бедняка, это же 20 бумажек съесть я бы не смог
показати весь коментар
17.06.2021 10:40 Відповісти
Слабак, такие в полиции не нужны.
показати весь коментар
17.06.2021 10:51 Відповісти
Помнится, гепа с допой реально сожрали... во времена министра МВД луценки...
показати весь коментар
17.06.2021 10:49 Відповісти
человек недоедает))
показати весь коментар
17.06.2021 11:03 Відповісти
Рецептик блюда на ЮТУБ буднт очень популярным, несомненно.
(с)
-А хорошо ли вас кормят, сынок?
-Хорошо, мама, еще и остается.
-А что вы делаете с тем, что остается?
-Съедаем. Еще и мало.
показати весь коментар
17.06.2021 11:09 Відповісти
Поліцейський намагався з'їсти отриманий хабар на Черкащині, - прокуратура - Цензор.НЕТ 2771
показати весь коментар
17.06.2021 11:16 Відповісти
я бы посмотрел, как мусор жрет 20 купюр. забавное зрелище было бы.
показати весь коментар
17.06.2021 11:18 Відповісти
Атестацію не пройшов.Нехай тренується на туалетному папірі
показати весь коментар
17.06.2021 11:48 Відповісти
Обжора))
показати весь коментар
17.06.2021 12:08 Відповісти
Ничто не ново... В Умани такой случай произошел лет 12 тому.."Цыган" беспредельничап на клеверном, остановил фуру с контрабасом. а фура крышевалась сбушниками.. Поліцейський намагався з'їсти отриманий хабар на Черкащині, - прокуратура - Цензор.НЕТ 9502 так он тоже скушал. его в неотложку, попросили дохторов, что дали ему отрыгнуть тот отрыгнул баксики..вообщем смешная была история..
показати весь коментар
17.06.2021 13:34 Відповісти
Оце смачний хабар. Жаль що банкноти а не монети
показати весь коментар
17.06.2021 13:59 Відповісти
 
 