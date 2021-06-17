СБУ предотвратила нелегальный вывоз за границу комплектующих для бронетехники. ФОТО
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СБУ разоблачила канал нелегальной переправки за границу товаров военного назначения. Участники схемы пытались незаконно отправить оборудование для инженерного обеспечения воинских подразделений.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
В частности, сотрудники СБУ задержали организатора схемы на попытке незаконного отправления за границу комплектующих к бронированным эвакуационным машинам БРЭМ-1.
Установлено, что противоправную деятельность организовал житель Хмельницкого. Злоумышленник наладил канал незаконного экспорта военной продукции в нескольких стран Центральной Европы и Северной Америки. Для нелегального трансграничного перемещения злоумышленники использовали сервисы международной почтовой связи.
Следователи органов безопасности начали уголовное производство по ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное расследование для установления источников поступления элементов вооружения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к правонарушению.
Мероприятия по разоблачению противоправной деятельности проводили сотрудники Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБ Украины.
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