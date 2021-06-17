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СБУ запобігла нелегальному вивезенню за кордон комплектуючих для бронетехніки. ФОТО

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СБУ викрила канал нелегального переправлення за кордон товарів військового призначення. Учасники схеми намагалися незаконно відправити обладнання для інженерного забезпечення військових підрозділів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зокрема, співробітники СБУ затримали організатора схеми на спробі незаконного відправлення за кордон комплектуючих до броньованих евакуаційних машин БРЕМ-1.

Встановлено, що протиправну діяльність організував мешканець Хмельницького. Зловмисник налагодив канал незаконного експорту військової продукції до декількох країн Центральної Європи та Північної Америки. Для нелегального транскордонного переміщення ділки використовували сервіси міжнародного поштового зв’язку.

СБУ запобігла нелегальному вивезенню за кордон комплектуючих для бронетехніки 01

Фото: сайт СБУ

Слідчі органів безпеки розпочали кримінальне провадження за ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування для встановлення джерел надходження елементів озброєння і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до правопорушення.

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Заходи з викриття протиправної діяльності проводили співробітники Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України.

Автор: Анастасія Потіха
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Есть хоть одно решение суда по задержанной контрабанде？ Нет. Все договариваются, оперативники ловят, а потом офицеры с большими звездами покупают новый Лексус и всё, нет ни дел, ни приговоров.
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17.06.2021 11:09 Відповісти
 
 