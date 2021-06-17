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вокзал (258) Киев (24542) Метрополитен (966) минирование (1408)

Неизвестные "заминировали" Центральный и Южный ж/д вокзалы, а также станцию метро "Крещатик"

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Неизвестные

Сегодня, 17 июня, неизвестные "заминировали" здание Центрального и Южного железнодорожных вокзалов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзализницы".

"Временно ограничена работа Центрального и Южного железнодорожных вокзалов из-за сообщения о минировании. Поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы. Просим сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к неудобствам", - следует из сообщения.

В то же время, по данным пресс-службы "Киевского метрополитена" из-за сообщения о минировании закрыта на вход и выход также станция киевского метрополитена "Крещатик".

"Станция "Крещатик" и пересадка закрыты на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании! Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки", - отметили в пресс-службе "подземки".

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Автор: Ірина Дашківська
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Да известные , ватные манкурты за 15 рубчиков из ********* на водяру готовы любую подлость совершить
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17.06.2021 11:32 Ответить
 
 