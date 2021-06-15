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Неизвестные "заминировали" здание Антимонопольного комитета в Киеве

Работа Антимонопольного комитета Украины временно заблокирована из-за сообщения о минировании.

Об этом сообщается на странице Антимонопольного комитета в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ. 

Сообщается, что все сотрудники эвакуированы, на месте работают полиция и взрывотехники.

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Здание Антимонопольного комитета Украины расположено по улице Василия Липковского, 45 в Киеве.

Неизвестные заминировали здание Антимонопольного комитета в Киеве 01

минирование (1445) Антимонопольный комитет (482)


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Топ комментарии
+2
а нафига этот комитет бездельников то нужен?..какой эффект от его "бурной деятельности"?))
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15.06.2021 16:09
+2
Разогнать нахрен, один черт ничего не делают ))
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15.06.2021 16:29
+1
Такой же,что и от "антикоррупционных"организаций,только бюджет-проедают.
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15.06.2021 16:17
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а нафига этот комитет бездельников то нужен?..какой эффект от его "бурной деятельности"?))
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15.06.2021 16:09 Ответить
Та може самі і подзвонили
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15.06.2021 16:12 Ответить
с них станется))..на шашлыки свалят..))
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15.06.2021 16:14 Ответить
Такой же,что и от "антикоррупционных"организаций,только бюджет-проедают.
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15.06.2021 16:17 Ответить
а шо, " неизвестные " с телефона-автомата звонили? или полудурки и дальше будут реагировать на пи(..)деж и имитировать бурную деятельность???
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15.06.2021 16:13 Ответить
Судя по тому как крупный бизнес подавил всех мелких, то от комитета осталась одна вывеска, может кто решил из них рыпнуться, вот и нате.
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15.06.2021 16:13 Ответить
"Фронт освобождения олигархов" !!!

не иначе.
во как сопротивляются реформам ЗЕ, вражины !
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15.06.2021 16:15 Ответить
Внєзапно загарєлось зданійо налоговой...
Добрия люді памагалі тушить чем маглі-дровамі, вуглєм, керасіном та бензіном..
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15.06.2021 16:19 Ответить
Разогнать нахрен, один черт ничего не делают ))
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15.06.2021 16:29 Ответить
В такой момент обычно "пропадают" документы.
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15.06.2021 16:56 Ответить
 
 