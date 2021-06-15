Неизвестные "заминировали" здание Антимонопольного комитета в Киеве
Работа Антимонопольного комитета Украины временно заблокирована из-за сообщения о минировании.
Об этом сообщается на странице Антимонопольного комитета в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.
Сообщается, что все сотрудники эвакуированы, на месте работают полиция и взрывотехники.
Здание Антимонопольного комитета Украины расположено по улице Василия Липковского, 45 в Киеве.
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+2 tim link
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не иначе.
во как сопротивляются реформам ЗЕ, вражины !
Добрия люді памагалі тушить чем маглі-дровамі, вуглєм, керасіном та бензіном..