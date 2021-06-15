Неизвестные "заминировали" здание Антимонопольного комитета в Киеве

Работа Антимонопольного комитета Украины временно заблокирована из-за сообщения о минировании.

Об этом сообщается на странице Антимонопольного комитета в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

Сообщается, что все сотрудники эвакуированы, на месте работают полиция и взрывотехники.

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Здание Антимонопольного комитета Украины расположено по улице Василия Липковского, 45 в Киеве.