Невідомі "замінували" будівлю Антимонопольного комітету в Києві
Робота Антимонопольного комітету України тимчасово заблокована через повідомлення про мінування.
Про це повідомляється на сторінці Антимонопольного комітету в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
Повідомляється, що всіх співробітників евакуйовано, на місці працюють поліція і вибухотехніки.
Будівля Антимонопольного комітету України розташована по вулиці Василя Липківського, 45 в Києві.
Топ коментарі
+2 tim link
показати весь коментар15.06.2021 16:09
+2 Orel Orlov
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+1 Сергей Андрейчев
показати весь коментар15.06.2021 16:17
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не иначе.
во как сопротивляются реформам ЗЕ, вражины !
Добрия люді памагалі тушить чем маглі-дровамі, вуглєм, керасіном та бензіном..