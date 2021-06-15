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Невідомі "замінували" будівлю Антимонопольного комітету в Києві

Робота Антимонопольного комітету України тимчасово заблокована через повідомлення про мінування.

Про це повідомляється на сторінці Антимонопольного комітету в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що всіх співробітників евакуйовано, на місці працюють поліція і вибухотехніки.

Будівля Антимонопольного комітету України розташована по вулиці Василя Липківського, 45 в Києві.

Невідомі замінували будівлю Антимонопольного комітету в Києві 01

Автор: 

мінування (1217) Антимонопольний комітет (1762)


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Топ коментарі
+2
а нафига этот комитет бездельников то нужен?..какой эффект от его "бурной деятельности"?))
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15.06.2021 16:09
+2
Разогнать нахрен, один черт ничего не делают ))
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15.06.2021 16:29
+1
Такой же,что и от "антикоррупционных"организаций,только бюджет-проедают.
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15.06.2021 16:17
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а нафига этот комитет бездельников то нужен?..какой эффект от его "бурной деятельности"?))
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15.06.2021 16:09 Відповісти
Та може самі і подзвонили
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15.06.2021 16:12 Відповісти
с них станется))..на шашлыки свалят..))
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15.06.2021 16:14 Відповісти
Такой же,что и от "антикоррупционных"организаций,только бюджет-проедают.
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15.06.2021 16:17 Відповісти
а шо, " неизвестные " с телефона-автомата звонили? или полудурки и дальше будут реагировать на пи(..)деж и имитировать бурную деятельность???
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15.06.2021 16:13 Відповісти
Судя по тому как крупный бизнес подавил всех мелких, то от комитета осталась одна вывеска, может кто решил из них рыпнуться, вот и нате.
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15.06.2021 16:13 Відповісти
"Фронт освобождения олигархов" !!!

не иначе.
во как сопротивляются реформам ЗЕ, вражины !
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15.06.2021 16:15 Відповісти
Внєзапно загарєлось зданійо налоговой...
Добрия люді памагалі тушить чем маглі-дровамі, вуглєм, керасіном та бензіном..
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15.06.2021 16:19 Відповісти
Разогнать нахрен, один черт ничего не делают ))
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15.06.2021 16:29 Відповісти
В такой момент обычно "пропадают" документы.
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15.06.2021 16:56 Відповісти
 
 