Невідомі "замінували" будівлю Антимонопольного комітету в Києві

Робота Антимонопольного комітету України тимчасово заблокована через повідомлення про мінування.

Про це повідомляється на сторінці Антимонопольного комітету в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що всіх співробітників евакуйовано, на місці працюють поліція і вибухотехніки.

Будівля Антимонопольного комітету України розташована по вулиці Василя Липківського, 45 в Києві.