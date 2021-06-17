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Новости Политика Украины
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зарплата (2301) НКРЭКУ (466)

Тарифная комиссия НКРЭКУ с июля снова повышает себе зарплату на 50%

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Тарифная комиссия НКРЭКУ с июля снова повышает себе зарплату на 50%

НКРЭКУ планирует повысить фонд заработной планы III квартал 2021 года на 47%, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Соответствующий проект постановления НКРЭКУ обнародован на сайте комиссии в повестке дня 23 июня.

Зарплатный фонд на III квартал 2021 года составил 138 млн грн, по сравнению с 93 млн грн в аналогичный период прошлого года. Для этого НКРЭКУ на III квартал решила повысить ставку платы на свое содержание на 21%.

С июля 2021 года ставка составит 0,058% по сравнению с 0,048% в аналогичный период прошлого года. Ставку на регулирование обязаны платить все поставщики газа, электроэнергии и жилищно-коммунальных услуг в специальный фонд государственного бюджета. Эти средства из бюджета направляются на содержание комиссии. Общие затраты бюджета на содержание комиссии в третьем квартале увеличится почти в половину до 178 млн грн.

Напомним, на 2021 году члены НКРЭКУ решили повысить себе заработные платы в 1,5 раза, увеличив бюджетное финансирование до 700 млн грн в год. В 2020 году их зарплата выросла в 2 раза до в среднем 2,1 млн грн. Помимо роста зарплат, НКРЭКУ практикует премирование членов комиссии по 50% должностного оклада каждые 3 месяца. Последняя премия в размере 1,25 млн грн была утверждена в конце апреля. 
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Топ комментарии
+20
Тарифная комиссия НКРЭКУ с июля снова повышает себе зарплату на 50% - Цензор.НЕТ 2276Зебілам привіт
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17.06.2021 11:48
+8
На ковидньіе вьіплатьі медработникам денег нет...
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17.06.2021 12:09
+7
Тарифная комиссия НКРЭКУ с июля снова повышает себе зарплату на 50% - Цензор.НЕТ 9457
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17.06.2021 12:10
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Тарифная комиссия НКРЭКУ с июля снова повышает себе зарплату на 50% - Цензор.НЕТ 2276Зебілам привіт
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17.06.2021 11:48 Ответить
-Вы же скоро умрете, вы же старенький. Вам же деньги вообще не нужны... Знаете, Киса, я, кажется, ничего вам не дам - добавил Остап (с)
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17.06.2021 12:14 Ответить
Так ось де "вчителі" працюють за 4000 дольців. Нізащо б не здогадався. Тарифна комісія НКРЕКП з липня знову підвищує собі зарплату на 50% - Цензор.НЕТ 898
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17.06.2021 13:17 Ответить
Ааааааааааа.все....
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17.06.2021 11:49 Ответить
Когда уже вырастет парочка подходящих осин?...
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17.06.2021 11:49 Ответить
Президент Владимир Зеленский подписал указ о запуске проекту "Зелена країна". В рамках этой программы за три года в Украине должны высадить миллиард деревьев. Тарифна комісія НКРЕКП з липня знову підвищує собі зарплату на 50% - Цензор.НЕТ 3276
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17.06.2021 12:56 Ответить
Хорошо поели, можно и поспать)
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17.06.2021 11:50 Ответить
"На всіх язиках все мовчить. Бо благоденствує!"
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17.06.2021 12:03 Ответить
зе дно есть еще желающие за него голосовать?
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17.06.2021 12:03 Ответить
Этим людям не нужно никуда двигаться - это Украина в **пе, а они живут неплохо. Раз! И зарплата на 50% подросла. А почему, за какие достижения и заслуги? А просто так: больше хотим и всё.
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17.06.2021 12:08 Ответить
Тарифная комиссия НКРЭКУ с июля снова повышает себе зарплату на 50% - Цензор.НЕТ 9295
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17.06.2021 12:12 Ответить
На ковидньіе вьіплатьі медработникам денег нет...
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17.06.2021 12:09 Ответить
Тарифная комиссия НКРЭКУ с июля снова повышает себе зарплату на 50% - Цензор.НЕТ 9457
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17.06.2021 12:10 Ответить
Вот же "труженики", с большой буквы Т!
А почему не на 100% зарплатку повысить?!
Ведь о народе думают.
Золотые же люди!
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17.06.2021 12:11 Ответить
повышает себе зарплату на 50%/ НКРЭКУ разрешила импорт электроэнергии из России и Беларуси . Виновата зёлёная энергетика. Все знают.
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17.06.2021 12:16 Ответить
Здається, що у багатьох політиків перше правило - Батьківщіна не збідніє...
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17.06.2021 12:19 Ответить
а кто-то думал, что у них другие цели...
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17.06.2021 12:26 Ответить
А не треснут ли у них лица от такого аппетита на зарплаты?...Или можно поставить УЖЕ такой вопрос-а не пора ли их лицами проверять качество асфальта на "большом строгительстве дорог" ?!
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17.06.2021 12:30 Ответить
тарифы ростут - надо повышать зарплаты. Все правильно.
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17.06.2021 12:35 Ответить
Получается,любой пенсионер тоже может заявить,что с первого июля поднимает себе пенсию на 40% ? У нас -же страна равных возможностей!
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17.06.2021 12:35 Ответить
Инфляция, повышение цен на продукты питания, а что тут такого ....
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17.06.2021 12:38 Ответить
А что эта комиссия сделала полезного для простого народа? Ничего!
Так за что тогда им повышать зарплату? Ведь зарплата им из бюджета, а это народные деньги.
Вот и получается, что члены НКРЭКУ грабят народ дважды.
1. Повышением тарифов для нас
2. Увеличением себе зарплаты за деньги тоже из наших карманов.
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17.06.2021 12:48 Ответить
Конец эпохи бедности!
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17.06.2021 13:06 Ответить
Торопятся возглавить расстрельный списочек? Тарифна комісія НКРЕКП з липня знову підвищує собі зарплату на 50% - Цензор.НЕТ 1706
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17.06.2021 13:20 Ответить
конец эпохи бедности
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17.06.2021 13:21 Ответить
Так ведь дорожает же все
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17.06.2021 13:52 Ответить
Може скоти вже подавляться. Ми оплачуючи за їхніми тарифами їх годуємо а їм всього мало. Звідки візьмуться нормальні тарифи якщо вони мають мільйоні зарплати
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17.06.2021 14:00 Ответить
Шо вы скыгытэ?
Вы ж представления не имеете как подорожали новые ламборгини!.....
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17.06.2021 14:06 Ответить
от якби і робітники могли своїм же рішенням так зарплату собі підвищувати...
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17.06.2021 15:24 Ответить
Учитывая что члены НКРЭКУ назначены членограем не законно, следовательно кому-то пора у тюрьму и это я молчу за антиукраинскую и вредительскую деятельность НКРЭКУ
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17.06.2021 16:07 Ответить
 
 