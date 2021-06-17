Тарифна комісія НКРЕКП з липня знову підвищує собі зарплату на 50%
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НКРЕКП планує підвищити фонд заробітної плани III квартал 2021 року на 47%, порівняно з аналогічним періодом 2020 року. Відповідний проєкт постанови НКРЕКП оприлюднений на сайті комісії в порядку денному 23 червня.
Зарплатний фонд на III квартал 2021 року становив 138 млн грн, порівняно з 93 млн грн в аналогічний період минулого року. Для цього НКРЕКП на III квартал вирішила підвищити ставку плати на своє утримання на 21%.
З липня 2021 року ставка становитиме 0,058% порівняно з 0,048% в аналогічний період минулого року. Ставку на регулювання зобов'язані платити всі постачальники газу, електроенергії та житлово-комунальних послуг до спеціального фонду державного бюджету. Ці кошти з бюджету спрямовуються на утримання комісії. Загальні витрати бюджету на утримання комісії в третьому кварталі збільшаться майже в половину до 178 млн грн.
Нагадаємо, на 2021 році члени НКРЕКП вирішили підвищити собі заробітну плату в 1,5 раза, збільшивши бюджетне фінансування до 700 млн грн на рік. У 2020 році їхня зарплата зросла в 2 рази до в середньому 2,1 млн грн. Крім зростання зарплат, НКРЕКП практикує преміювання членів комісії з 50% посадового окладу кожні 3 місяці. Остання премія в розмірі 1,25 млн грн була затверджена в кінці квітня.
Будь ласка, зачекайте...
А почему не на 100% зарплатку повысить?!
Ведь о народе думают.
Золотые же люди!
Так за что тогда им повышать зарплату? Ведь зарплата им из бюджета, а это народные деньги.
Вот и получается, что члены НКРЭКУ грабят народ дважды.
1. Повышением тарифов для нас
2. Увеличением себе зарплаты за деньги тоже из наших карманов.
Вы ж представления не имеете как подорожали новые ламборгини!.....