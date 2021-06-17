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Тарифна комісія НКРЕКП з липня знову підвищує собі зарплату на 50%

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Тарифна комісія НКРЕКП з липня знову підвищує собі зарплату на 50%

НКРЕКП планує підвищити фонд заробітної плани III квартал 2021 року на 47%, порівняно з аналогічним періодом 2020 року. Відповідний проєкт постанови НКРЕКП оприлюднений на сайті комісії в порядку денному 23 червня.

Зарплатний фонд на III квартал 2021 року становив 138 млн грн, порівняно з 93 млн грн в аналогічний період минулого року. Для цього НКРЕКП на III квартал вирішила підвищити ставку плати на своє утримання на 21%.

З липня 2021 року ставка становитиме 0,058% порівняно з 0,048% в аналогічний період минулого року. Ставку на регулювання зобов'язані платити всі постачальники газу, електроенергії та житлово-комунальних послуг до спеціального фонду державного бюджету. Ці кошти з бюджету спрямовуються на утримання комісії. Загальні витрати бюджету на утримання комісії в третьому кварталі збільшаться майже в половину до 178 млн грн.

Нагадаємо, на 2021 році члени НКРЕКП вирішили підвищити собі заробітну плату в 1,5 раза, збільшивши бюджетне фінансування до 700 млн грн на рік. У 2020 році їхня зарплата зросла в 2 рази до в середньому 2,1 млн грн. Крім зростання зарплат, НКРЕКП практикує преміювання членів комісії з 50% посадового окладу кожні 3 місяці. Остання премія в розмірі 1,25 млн грн була затверджена в кінці квітня.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+20
Тарифная комиссия НКРЭКУ с июля снова повышает себе зарплату на 50% - Цензор.НЕТ 2276Зебілам привіт
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17.06.2021 11:48
+8
На ковидньіе вьіплатьі медработникам денег нет...
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17.06.2021 12:09
+7
Тарифная комиссия НКРЭКУ с июля снова повышает себе зарплату на 50% - Цензор.НЕТ 9457
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17.06.2021 12:10
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Тарифная комиссия НКРЭКУ с июля снова повышает себе зарплату на 50% - Цензор.НЕТ 2276Зебілам привіт
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17.06.2021 11:48 Відповісти
-Вы же скоро умрете, вы же старенький. Вам же деньги вообще не нужны... Знаете, Киса, я, кажется, ничего вам не дам - добавил Остап (с)
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17.06.2021 12:14 Відповісти
Так ось де "вчителі" працюють за 4000 дольців. Нізащо б не здогадався. Тарифна комісія НКРЕКП з липня знову підвищує собі зарплату на 50% - Цензор.НЕТ 898
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17.06.2021 13:17 Відповісти
Ааааааааааа.все....
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17.06.2021 11:49 Відповісти
Когда уже вырастет парочка подходящих осин?...
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17.06.2021 11:49 Відповісти
Президент Владимир Зеленский подписал указ о запуске проекту "Зелена країна". В рамках этой программы за три года в Украине должны высадить миллиард деревьев. Тарифна комісія НКРЕКП з липня знову підвищує собі зарплату на 50% - Цензор.НЕТ 3276
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17.06.2021 12:56 Відповісти
Хорошо поели, можно и поспать)
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17.06.2021 11:50 Відповісти
"На всіх язиках все мовчить. Бо благоденствує!"
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17.06.2021 12:03 Відповісти
зе дно есть еще желающие за него голосовать?
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17.06.2021 12:03 Відповісти
Этим людям не нужно никуда двигаться - это Украина в **пе, а они живут неплохо. Раз! И зарплата на 50% подросла. А почему, за какие достижения и заслуги? А просто так: больше хотим и всё.
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17.06.2021 12:08 Відповісти
Тарифная комиссия НКРЭКУ с июля снова повышает себе зарплату на 50% - Цензор.НЕТ 9295
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17.06.2021 12:12 Відповісти
На ковидньіе вьіплатьі медработникам денег нет...
показати весь коментар
17.06.2021 12:09 Відповісти
Тарифная комиссия НКРЭКУ с июля снова повышает себе зарплату на 50% - Цензор.НЕТ 9457
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17.06.2021 12:10 Відповісти
Вот же "труженики", с большой буквы Т!
А почему не на 100% зарплатку повысить?!
Ведь о народе думают.
Золотые же люди!
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17.06.2021 12:11 Відповісти
повышает себе зарплату на 50%/ НКРЭКУ разрешила импорт электроэнергии из России и Беларуси . Виновата зёлёная энергетика. Все знают.
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17.06.2021 12:16 Відповісти
Здається, що у багатьох політиків перше правило - Батьківщіна не збідніє...
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17.06.2021 12:19 Відповісти
а кто-то думал, что у них другие цели...
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17.06.2021 12:26 Відповісти
А не треснут ли у них лица от такого аппетита на зарплаты?...Или можно поставить УЖЕ такой вопрос-а не пора ли их лицами проверять качество асфальта на "большом строгительстве дорог" ?!
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17.06.2021 12:30 Відповісти
тарифы ростут - надо повышать зарплаты. Все правильно.
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17.06.2021 12:35 Відповісти
Получается,любой пенсионер тоже может заявить,что с первого июля поднимает себе пенсию на 40% ? У нас -же страна равных возможностей!
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17.06.2021 12:35 Відповісти
Инфляция, повышение цен на продукты питания, а что тут такого ....
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17.06.2021 12:38 Відповісти
А что эта комиссия сделала полезного для простого народа? Ничего!
Так за что тогда им повышать зарплату? Ведь зарплата им из бюджета, а это народные деньги.
Вот и получается, что члены НКРЭКУ грабят народ дважды.
1. Повышением тарифов для нас
2. Увеличением себе зарплаты за деньги тоже из наших карманов.
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17.06.2021 12:48 Відповісти
Конец эпохи бедности!
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17.06.2021 13:06 Відповісти
Торопятся возглавить расстрельный списочек? Тарифна комісія НКРЕКП з липня знову підвищує собі зарплату на 50% - Цензор.НЕТ 1706
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17.06.2021 13:20 Відповісти
конец эпохи бедности
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17.06.2021 13:21 Відповісти
Так ведь дорожает же все
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17.06.2021 13:52 Відповісти
Може скоти вже подавляться. Ми оплачуючи за їхніми тарифами їх годуємо а їм всього мало. Звідки візьмуться нормальні тарифи якщо вони мають мільйоні зарплати
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17.06.2021 14:00 Відповісти
Шо вы скыгытэ?
Вы ж представления не имеете как подорожали новые ламборгини!.....
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17.06.2021 14:06 Відповісти
от якби і робітники могли своїм же рішенням так зарплату собі підвищувати...
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17.06.2021 15:24 Відповісти
Учитывая что члены НКРЭКУ назначены членограем не законно, следовательно кому-то пора у тюрьму и это я молчу за антиукраинскую и вредительскую деятельность НКРЭКУ
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17.06.2021 16:07 Відповісти
 
 