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Евросоюз представил новую стратегию отношений с РФ: Основные принципы - отталкивание, сдерживание и взаимодействие

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Евросоюз представил новую стратегию отношений с РФ: Основные принципы - отталкивание, сдерживание и взаимодействие

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в среду представил совместный документ внешнеполитической службы ЕС и Еврокомиссии, в котором изложена стратегия отношений блока с Россией, основанная на трех принципах: отталкивании, сдерживании и взаимодействии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на обнародованный документ.

В ЕС отмечают, что Россия подрывает международное право и ключевые принципы ОБСЕ и Совета Европы, которые она обязалась выполнять. Она пытается влиять, вмешиваться и дестабилизировать ЕС и его государства-члены, а также страны-партнеры, использует политические репрессии, в том числе против прав человека и основных свобод, чтобы сохранить нынешний политический и экономический порядок в стране.

В связи с этим в подготовленный документ внесены пять принципов, одобренные еще в 2016 году, которыми руководствуется ЕС в отношениях с Россией:

- полное выполнение Минских договоренностей как ключевое условие любых существенных изменений в отношениях ЕС;

- укрепление отношений с восточными партнерами ЕС и другими соседями;

- повышение устойчивости ЕС;

- выборочное взаимодействие с Россией по вопросам, которые находятся в интересах ЕС;

- поддержка контактов между людьми и гражданского общества в России.

Для ответа на стратегический вызов со стороны РФ в соответствии с этими принципами Еврокомиссия и высокий представитель ЕС предлагают, чтобы Евросоюз одновременно отталкивал, сдерживал и взаимодействовал с Россией.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отношения между ЕС и РФ могут ухудшиться еще больше, - Боррель

Отталкивание. ЕС будет продолжать выступать против нарушений прав человека и выступать в защиту демократических ценностей, в том числе на международных форумах. ЕС будет продолжать заявлять о систематических нарушениях Россией международного права в Украине, Грузии и других странах.

ЕС подтвердит свою поддержку Украины и ее территориальной целостности, суверенитета и независимости. Это включает в себя призыв к России взять на себя ответственность как сторона конфликта и полностью выполнить Минские соглашения.

ЕС будет и в дальнейшем должным образом реагировать на злонамеренные действия российского правительства, включая гибридные угрозы, и будет стремиться ограничить ресурсы, которые российское правительство может использовать для проведения своей вредной внешней политики.

Сдерживание. Стратегия предлагает противодействовать угрозам и злонамеренным действиям РФ более систематически и согласованно, обеспечивая при этом координацию с партнерами-единомышленниками, такими как НАТО и G7.

ЕС должен и дальше развивать свой потенциал кибербезопасности и защиты, а также свои стратегические коммуникационные возможности. ЕС продолжит укреплять свои возможности противостоять гибридным угрозам и лучше использовать рычаги влияния, которые предоставляет переход на альтернативные источники энергии.

ЕС усилит поддержку восточных партнеров, работая над полной реализацией потенциала Восточного партнерства.

Взаимодействие. Для продвижения своих собственных интересов ЕС хочет привлекать Россию к решению нескольких ключевых задач, таких как борьба с пандемией коронавируса и борьба с изменением климата и другими экологическими проблемами.

Стратегия предлагает более техническое взаимодействие с правительством по экономическим вопросам.

ЕС будет расширять контакты между людьми, может включать упрощение визового режима для некоторых граждан России, а также усилит поддержку российского гражданского общества и правозащитников.

Также ЕС считает необходимым сотрудничество с РФ в рамках "Северного измерения", в Арктике, по предотвращению конфликтов и относительно региональных и глобальных вопросов - от Ирана и Ближнего Востока в Афганистан, от борьбы с терроризмом до нераспространения ядерного оружия.

Представленный документ 24-25 июня на саммите в Брюсселе обсудят лидеры ЕС. На его основе они будут разрабатывать пути дальнейшего развития политики ЕС в отношении России.
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Топ комментарии
+2
Вы там воюйте, а мы вас морально поддержим, что выгодно с Россией мы будем решать в своих интересах, я правильно понял, если коротко?
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17.06.2021 13:36
+2
Кнут, морковка и упряжь в переводе с политкорректного дипломатического.
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17.06.2021 13:49
+1
Надеяться нам реально только на Господа Бога, остальное - утопия
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17.06.2021 14:05
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Правила форума Совет форумчан
я глубоко обеспокоился ...
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17.06.2021 13:30 Ответить
Євросоюз представив нову стратегію відносин з РФ: Основні принципи - відштовхування, стримування та взаємодія - Цензор.НЕТ 6093
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17.06.2021 14:09 Ответить
Нюню..Камасутра якась... Евросоюз представил новую стратегию отношений с РФ: Основные принципы - отталкивание, сдерживание и взаимодействие - Цензор.НЕТ 6065
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17.06.2021 13:35 Ответить
Вы там воюйте, а мы вас морально поддержим, что выгодно с Россией мы будем решать в своих интересах, я правильно понял, если коротко?
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17.06.2021 13:36 Ответить
Та ДА. Сьомий рік одна і таж сама стратегія.
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17.06.2021 14:28 Ответить
Можно простить, КОНСЕРВАТОРЫ, а мы лопушки, никак не поймем.
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17.06.2021 14:32 Ответить
Ми розмінна монета між ЄС та парашею
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17.06.2021 15:16 Ответить
На відштовхуванні можна і зупинитися Евросоюз представил новую стратегию отношений с РФ: Основные принципы - отталкивание, сдерживание и взаимодействие - Цензор.НЕТ 4046
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17.06.2021 13:40 Ответить
Стратегия в стиле лебедь, рак, и щука.
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17.06.2021 13:41 Ответить
Однажды лебедь раком щучил...))
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17.06.2021 14:02 Ответить
Кнут, морковка и упряжь в переводе с политкорректного дипломатического.
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17.06.2021 13:49 Ответить
Евросоюз представил новую стратегию отношений с РФ: Основные принципы - отталкивание, сдерживание и взаимодействие - Цензор.НЕТ 3914
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17.06.2021 13:54 Ответить
Надеяться нам реально только на Господа Бога, остальное - утопия
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17.06.2021 14:05 Ответить
..."ЕС будет и в дальнейшем должным образом реагировать на злонамеренные действия российского правительства, включая гибридные угрозы, и будет стремиться ограничить ресурсы, которые российское правительство может использовать для проведения своей вредной внешней политики"... Источник: https://censor.net/ru/n3272010

Всі необхідні ресурси вони отримують від шалених цін нафти і газу. На решту ваших ресурсів їм начхати.
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17.06.2021 14:17 Ответить
Основные принципы - глубокая озабоченность, всесторонняя обеспокоенность, детская неожиданность.
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17.06.2021 15:33 Ответить
НО ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП -ОТСАСЫВАНИЕ! а ПОТОМ РАБОТА ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКИХ ПОЛИТИКОВ НА ОРДЕ В ГАЗО-НЕФТЕ КОМПАНИЯХ!
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17.06.2021 18:50 Ответить
 
 