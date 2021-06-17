Отношения между ЕС и РФ могут ухудшиться еще больше, - Боррель
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Отношения между ЕС и Россией замкнуты в "негативную спираль" и вероятно дальнейшее ухудшение ситуации.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП", об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
По словам Борреля, блок должен стремиться к "предсказуемым и стабильным" отношениям в надежде на улучшение отношений в будущем, добавив, что более тесные связи - лишь "отдаленная перспектива".
Боррель подчеркнул, что ЕС должен "противодействовать" нарушениям прав человека в России, "сдерживать" Москву, наращивая оборонительный потенциал и тесно сотрудничая с Группой семи (G7) и НАТО, а также "вовлекать" Россию в вопросы, вызывающие взаимный интерес.
Возможные области сотрудничества включают борьбу с изменением климата, устранение "экономических раздражителей", налаживание контактов между людьми - например, посредством упрощения визового режима и обменов - и, наконец, сотрудничество по некоторым вопросам региональной и глобальной безопасности.
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какие могут быть отношения между людьми и орками, между цивилизованными людьми и гопниками-отморозками?
Так той, хто з ним зустрічався в Женеві, розписався за весь Захід: що він його представляє.
Ви що, його прес-конференцію не слухали ?
Стільки талдичилося про європейських союзників, приїхав до вас, набалакався і зустрівся.
А ви тепер фронду розводите.
Їй-Богу, ліва рука не знає, що робить права.
Newsmax
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President Biden claims he will act tough on Russia while representing the West rather than placing America first, Emerald Robinson reports. nws.mx/tv
Інакше й не назвеш.