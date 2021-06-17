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Новости За рубежом
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Отношения между ЕС и РФ могут ухудшиться еще больше, - Боррель

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Отношения между ЕС и РФ могут ухудшиться еще больше, - Боррель

Отношения между ЕС и Россией замкнуты в "негативную спираль" и вероятно дальнейшее ухудшение ситуации.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП", об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

По словам Борреля, блок должен стремиться к "предсказуемым и стабильным" отношениям в надежде на улучшение отношений в будущем, добавив, что более тесные связи - лишь "отдаленная перспектива".

Боррель подчеркнул, что ЕС должен "противодействовать" нарушениям прав человека в России, "сдерживать" Москву, наращивая оборонительный потенциал и тесно сотрудничая с Группой семи (G7) и НАТО, а также "вовлекать" Россию в вопросы, вызывающие взаимный интерес.

Возможные области сотрудничества включают борьбу с изменением климата, устранение "экономических раздражителей", налаживание контактов между людьми - например, посредством упрощения визового режима и обменов - и, наконец, сотрудничество по некоторым вопросам региональной и глобальной безопасности.

Читайте: Боррель в ООН приветствовал инициативу Крымской платформы и заявил об участии в саммите

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+7
Ты глянь, и жирные коты из Франции и Германии поняли, что фюрер репоедов - Куйло из подворотни.
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17.06.2021 09:34
+7
Вовлекайте вовлекайте...
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17.06.2021 09:37
+6
Хитрость в том, что путинский режим - это гибридный фашистский режим. Его вертухаи хамовато-ксенофобской, гэбэшно-гебельсовской пропаганды, в отличие от прежних фашистов, даже имея уже у себя подобные концлагеря, будут цинично и как обычно лживо уверять, что они - якобы "антифашисты". Всему миру надо давно осознать, что нынешние кремлёвские бандиты - это фашисты, но они пока ещё маскируют эту свою мерзкую сущность. Если бы не реакция мирового сообщества в Ср"шке уже давно чинуши гарцевали бы в эсэсовской форме. И сейчас они спонсируют всевозможных экстремистов по миру. Именно благодаря кремлёвским подачкам вся эта мерзость снова поднимает голову: шовинисты, расисты, юдофобы, ксенофобы и т. п.

Відносини між ЄС і РФ можуть погіршитися ще більше, - Боррель - Цензор.НЕТ 1996
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17.06.2021 09:41
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Ты глянь, и жирные коты из Франции и Германии поняли, что фюрер репоедов - Куйло из подворотни.
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17.06.2021 09:34 Ответить
Но СП-2 строить всё равно не перестанут.
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17.06.2021 10:34 Ответить
Вовлекайте вовлекайте...
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17.06.2021 09:37 Ответить
Между Европейским союзом и мордорской азиатской Ордой вообще не должно быть никаких отношений:

какие могут быть отношения между людьми и орками, между цивилизованными людьми и гопниками-отморозками?
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17.06.2021 09:41 Ответить
Орки живут в Мордоре (на расие) Что непонятного?
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17.06.2021 10:27 Ответить
Там люди не живут,не вводи людей в заблуждение,рептилия.
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17.06.2021 10:35 Ответить
Рашистское животное , в спам ,скотина, время ответственности за свои преступления против Украины только наступают ,будете удушены а-ля сссссссср ,злобные подонки , слепая ветвь недоразвития человекоподобных...
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17.06.2021 11:12 Ответить
Дрыщ обосранный, быдло, живущее на расее, по опросу Левада-центр, 78% высказалось за войну с Украиной. Поэтому, говноед лаптекопытный, запомни пословицу : Кацап - это на национальность а диагноз, а расея - сорт говна. И пшел нах с бандеровского сайта !
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17.06.2021 10:44 Ответить
на рашке - орки. В США и ЕС - добрые эльфы. Не знал ?
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17.06.2021 10:34 Ответить
Это совсем другое ! Они несли им добро и демократию !
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17.06.2021 10:47 Ответить
Уася,ерничать будешь татаромордва, на пляшке из под горилки...
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17.06.2021 11:15 Ответить
Хитрость в том, что путинский режим - это гибридный фашистский режим. Его вертухаи хамовато-ксенофобской, гэбэшно-гебельсовской пропаганды, в отличие от прежних фашистов, даже имея уже у себя подобные концлагеря, будут цинично и как обычно лживо уверять, что они - якобы "антифашисты". Всему миру надо давно осознать, что нынешние кремлёвские бандиты - это фашисты, но они пока ещё маскируют эту свою мерзкую сущность. Если бы не реакция мирового сообщества в Ср"шке уже давно чинуши гарцевали бы в эсэсовской форме. И сейчас они спонсируют всевозможных экстремистов по миру. Именно благодаря кремлёвским подачкам вся эта мерзость снова поднимает голову: шовинисты, расисты, юдофобы, ксенофобы и т. п.

Відносини між ЄС і РФ можуть погіршитися ще більше, - Боррель - Цензор.НЕТ 1996
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17.06.2021 09:41 Ответить
Та не маскуються вони, всі все бачать. Гітлера теж бачили і були вельмо стурбовані поки їх самих не почали бомбити.
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17.06.2021 10:00 Ответить
Европа и сама хочет портить отношеня-поэтому и поставили главой ЕС человека по фамилии Бардель,чтобы отношения были бардак.
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17.06.2021 09:41 Ответить
пассивные толерасты
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17.06.2021 09:44 Ответить
А з ким покращуються відносини у запаребріка?
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17.06.2021 09:45 Ответить
Там зараз топлять за відновлення гулагу. В теорії КНР та КНДР.
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17.06.2021 09:53 Ответить
Жодному слову европейців вірити не можна.Невміняємі толерасти, що власними руками повністю ісламізували свій европейський дім і далі продовжують цей процес додаючи ще й геїзацію.
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17.06.2021 10:08 Ответить
Ууууу,ляха-муха, кислыми щами и лаптями потянуло через монитор
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17.06.2021 11:18 Ответить
Якщо говорять правду за европейців, це зовсім не означає що стоять за московію. Промий вочі, лопух.
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17.06.2021 11:40 Ответить
Ну, здрасьте.
Так той, хто з ним зустрічався в Женеві, розписався за весь Захід: що він його представляє.
Ви що, його прес-конференцію не слухали ?
Стільки талдичилося про європейських союзників, приїхав до вас, набалакався і зустрівся.
А ви тепер фронду розводите.
Їй-Богу, ліва рука не знає, що робить права.

Newsmax

1stiSpu1 ohoranrsofrsefd ·

President Biden claims he will act tough on Russia while representing the West rather than placing America first, Emerald Robinson reports. nws.mx/tv
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17.06.2021 10:12 Ответить
Таємниці версальського двору і підкилимні інтриги. ))
Інакше й не назвеш. Відносини між ЄС і РФ можуть погіршитися ще більше, - Боррель - Цензор.НЕТ 9529
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17.06.2021 10:29 Ответить
Дай того Бог,дай Бог,чтобы у ЕС с козломордией отношения только ухудшались вплоть до полнлго развала кацапстана!
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17.06.2021 13:09 Ответить
 
 