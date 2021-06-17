Відносини між ЄС і РФ можуть погіршитися ще більше, - Боррель
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Відносини між ЄС і Росією замкнуті в "негативну спіраль" і ймовірне подальше погіршення ситуації.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП", про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.
За словами Борреля, блок має прагнути до "передбачуваних і стабільних" відносин у надії на поліпшення відносин у майбутньому, додавши, що більш тісні зв'язки - лише "віддалена перспектива".
Боррель підкреслив, що ЄС має "протидіяти" порушенням прав людини в Росії, "стримувати" Москву, нарощуючи оборонний потенціал і тісно співпрацюючи з Групою семи (G7) і НАТО, а також "залучати" Росію в питання, що викликають взаємний інтерес.
Можливі галузі співпраці передбачають боротьбу зі зміною клімату, усунення "економічних подразників", налагодження контактів між людьми - наприклад, за допомогою спрощення візового режиму та обмінів - і, нарешті, співпраця з деяких питань регіональної та глобальної безпеки.
Будь ласка, зачекайте...
какие могут быть отношения между людьми и орками, между цивилизованными людьми и гопниками-отморозками?
Так той, хто з ним зустрічався в Женеві, розписався за весь Захід: що він його представляє.
Ви що, його прес-конференцію не слухали ?
Стільки талдичилося про європейських союзників, приїхав до вас, набалакався і зустрівся.
А ви тепер фронду розводите.
Їй-Богу, ліва рука не знає, що робить права.
Newsmax
1stiSpu1 ohoranrsofrsefd ·
President Biden claims he will act tough on Russia while representing the West rather than placing America first, Emerald Robinson reports. nws.mx/tv
Інакше й не назвеш.