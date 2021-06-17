УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15317 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
2 739 29
росія (47327) Євросоюз (7138) Боррель (810)

Відносини між ЄС і РФ можуть погіршитися ще більше, - Боррель

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Відносини між ЄС і РФ можуть погіршитися ще більше, - Боррель

Відносини між ЄС і Росією замкнуті в "негативну спіраль" і ймовірне подальше погіршення ситуації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП", про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

За словами Борреля, блок має прагнути до "передбачуваних і стабільних" відносин у надії на поліпшення відносин у майбутньому, додавши, що більш тісні зв'язки - лише "віддалена перспектива".

Боррель підкреслив, що ЄС має "протидіяти" порушенням прав людини в Росії, "стримувати" Москву, нарощуючи оборонний потенціал і тісно співпрацюючи з Групою семи (G7) і НАТО, а також "залучати" Росію в питання, що викликають взаємний інтерес.

Можливі галузі співпраці передбачають боротьбу зі зміною клімату, усунення "економічних подразників", налагодження контактів між людьми - наприклад, за допомогою спрощення візового режиму та обмінів - і, нарешті, співпраця з деяких питань регіональної та глобальної безпеки.

Також читайте: Боррель в ООН привітав ініціативу Кримської платформи і заявив про участь у саміті

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+7
Ты глянь, и жирные коты из Франции и Германии поняли, что фюрер репоедов - Куйло из подворотни.
показати весь коментар
17.06.2021 09:34
+7
Вовлекайте вовлекайте...
показати весь коментар
17.06.2021 09:37
+6
Хитрость в том, что путинский режим - это гибридный фашистский режим. Его вертухаи хамовато-ксенофобской, гэбэшно-гебельсовской пропаганды, в отличие от прежних фашистов, даже имея уже у себя подобные концлагеря, будут цинично и как обычно лживо уверять, что они - якобы "антифашисты". Всему миру надо давно осознать, что нынешние кремлёвские бандиты - это фашисты, но они пока ещё маскируют эту свою мерзкую сущность. Если бы не реакция мирового сообщества в Ср"шке уже давно чинуши гарцевали бы в эсэсовской форме. И сейчас они спонсируют всевозможных экстремистов по миру. Именно благодаря кремлёвским подачкам вся эта мерзость снова поднимает голову: шовинисты, расисты, юдофобы, ксенофобы и т. п.

Відносини між ЄС і РФ можуть погіршитися ще більше, - Боррель - Цензор.НЕТ 1996
показати весь коментар
17.06.2021 09:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ты глянь, и жирные коты из Франции и Германии поняли, что фюрер репоедов - Куйло из подворотни.
показати весь коментар
17.06.2021 09:34 Відповісти
Но СП-2 строить всё равно не перестанут.
показати весь коментар
17.06.2021 10:34 Відповісти
Вовлекайте вовлекайте...
показати весь коментар
17.06.2021 09:37 Відповісти
Между Европейским союзом и мордорской азиатской Ордой вообще не должно быть никаких отношений:

какие могут быть отношения между людьми и орками, между цивилизованными людьми и гопниками-отморозками?
показати весь коментар
17.06.2021 09:41 Відповісти
Орки живут в Мордоре (на расие) Что непонятного?
показати весь коментар
17.06.2021 10:27 Відповісти
Там люди не живут,не вводи людей в заблуждение,рептилия.
показати весь коментар
17.06.2021 10:35 Відповісти
Рашистское животное , в спам ,скотина, время ответственности за свои преступления против Украины только наступают ,будете удушены а-ля сссссссср ,злобные подонки , слепая ветвь недоразвития человекоподобных...
показати весь коментар
17.06.2021 11:12 Відповісти
Дрыщ обосранный, быдло, живущее на расее, по опросу Левада-центр, 78% высказалось за войну с Украиной. Поэтому, говноед лаптекопытный, запомни пословицу : Кацап - это на национальность а диагноз, а расея - сорт говна. И пшел нах с бандеровского сайта !
показати весь коментар
17.06.2021 10:44 Відповісти
на рашке - орки. В США и ЕС - добрые эльфы. Не знал ?
показати весь коментар
17.06.2021 10:34 Відповісти
Это совсем другое ! Они несли им добро и демократию !
показати весь коментар
17.06.2021 10:47 Відповісти
Уася,ерничать будешь татаромордва, на пляшке из под горилки...
показати весь коментар
17.06.2021 11:15 Відповісти
Хитрость в том, что путинский режим - это гибридный фашистский режим. Его вертухаи хамовато-ксенофобской, гэбэшно-гебельсовской пропаганды, в отличие от прежних фашистов, даже имея уже у себя подобные концлагеря, будут цинично и как обычно лживо уверять, что они - якобы "антифашисты". Всему миру надо давно осознать, что нынешние кремлёвские бандиты - это фашисты, но они пока ещё маскируют эту свою мерзкую сущность. Если бы не реакция мирового сообщества в Ср"шке уже давно чинуши гарцевали бы в эсэсовской форме. И сейчас они спонсируют всевозможных экстремистов по миру. Именно благодаря кремлёвским подачкам вся эта мерзость снова поднимает голову: шовинисты, расисты, юдофобы, ксенофобы и т. п.

Відносини між ЄС і РФ можуть погіршитися ще більше, - Боррель - Цензор.НЕТ 1996
показати весь коментар
17.06.2021 09:41 Відповісти
Та не маскуються вони, всі все бачать. Гітлера теж бачили і були вельмо стурбовані поки їх самих не почали бомбити.
показати весь коментар
17.06.2021 10:00 Відповісти
Европа и сама хочет портить отношеня-поэтому и поставили главой ЕС человека по фамилии Бардель,чтобы отношения были бардак.
показати весь коментар
17.06.2021 09:41 Відповісти
пассивные толерасты
показати весь коментар
17.06.2021 09:44 Відповісти
А з ким покращуються відносини у запаребріка?
показати весь коментар
17.06.2021 09:45 Відповісти
Там зараз топлять за відновлення гулагу. В теорії КНР та КНДР.
показати весь коментар
17.06.2021 09:53 Відповісти
Жодному слову европейців вірити не можна.Невміняємі толерасти, що власними руками повністю ісламізували свій европейський дім і далі продовжують цей процес додаючи ще й геїзацію.
показати весь коментар
17.06.2021 10:08 Відповісти
Ууууу,ляха-муха, кислыми щами и лаптями потянуло через монитор
показати весь коментар
17.06.2021 11:18 Відповісти
Якщо говорять правду за европейців, це зовсім не означає що стоять за московію. Промий вочі, лопух.
показати весь коментар
17.06.2021 11:40 Відповісти
Ну, здрасьте.
Так той, хто з ним зустрічався в Женеві, розписався за весь Захід: що він його представляє.
Ви що, його прес-конференцію не слухали ?
Стільки талдичилося про європейських союзників, приїхав до вас, набалакався і зустрівся.
А ви тепер фронду розводите.
Їй-Богу, ліва рука не знає, що робить права.

Newsmax

1stiSpu1 ohoranrsofrsefd ·

President Biden claims he will act tough on Russia while representing the West rather than placing America first, Emerald Robinson reports. nws.mx/tv
показати весь коментар
17.06.2021 10:12 Відповісти
Таємниці версальського двору і підкилимні інтриги. ))
Інакше й не назвеш. Відносини між ЄС і РФ можуть погіршитися ще більше, - Боррель - Цензор.НЕТ 9529
показати весь коментар
17.06.2021 10:29 Відповісти
Дай того Бог,дай Бог,чтобы у ЕС с козломордией отношения только ухудшались вплоть до полнлго развала кацапстана!
показати весь коментар
17.06.2021 13:09 Відповісти
 
 