РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5153 посетителя онлайн
Новости Общество
7 695 59
декларация (1313) УДАР (906)

Нулевой декларацией власть подвешивает на крючок каждого украинца, - Странников (УДАР)

Новости Цензор.НЕТ Общество

Нулевой декларацией власть подвешивает на крючок каждого украинца, - Странников (УДАР)

Принятый на этой неделе закон о нулевом декларировании - уничтожение среднего класса в Украине и возвращение тотального контроля со стороны власти.

Об этом в интервью изданию "Украинские новости" заявил депутат Киевсовета от "УДАРа Виталия Кличко" Андрей Странников.

"По сути это уничтожение среднего класса еще в зародыше. Выстрел ему в голову. Причем выстрел патронами образца 1937 года. "Забрать и поделить", как уже делали в ХХ веке. В "Слуге народа" рассказывают, что закон предлагает украинцам добровольно задекларировать имущество. На самом деле "государево око" сначала будет наблюдать, а потом всех, кто не задекларируется, со временем ждет преследование за незадекларированные доходы "по всей строгости закона. То есть "зеленая власть" подвешивает каждого гражданина "на крючок", - отметил УДАРовец.

Он отметил, что власть заставит украинцев объяснять происхождение состояния, чтобы его задекларировать.

"Когда закон вступит в силу, чтобы внести имущество в декларацию нужно будет не только уплатить 5% налога, но и объяснить его происхождение. То есть, если вы строитель, который 5 лет работал на ремонтах, или работник, который в течение времени вкалывал на клубнике в Польше, не покажете сбережения из-за невозможности официально объяснить их происхождение, вы не сможете без проблем потратить их в будущем. Потому что к вам в будущем придут и спросят: "а почему ты покупаешь машину, если не декларировал сбережения и не объяснил их происхождение? Ты - нарушитель закона ". И такая "азаровщина" может быть применена к каждому гражданину ", - пояснил Странников.

По его словам, партия "УДАР Виталия Кличко" предлагает изменить подход к налогообложению.

"Странно, что ко всем украинцам выставляют требования, как к народным депутатам или министрам. Возможно, власти сначала должны сделать так, чтобы украинцы жили, как депутаты и чиновники, а потом с них требовать? Есть альтернатива такому подходу. Партия "УДАР" выступает за детенизацию доходов. Это правильная и необходимая вещь для становления справедливого и экономически сильного государства. Но давайте начнем с головы: сначала честная судебная система и эффективная антикоррупционная политика, а потом все остальное. Без справедливости в государстве требование о декларировании состояния абсурдно. Лицо с какого-то места украинского рейтинга "Forbes" останется при своем, а вот владелец участка земли и двух магазинчиков в районном центре - ни с чем ", - подытожил УДАРовец.

Напомним, во вторник Верховная Рада приняла во втором чтении закон №5153 о "нулевом декларировании".
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+20
Да хуже не будет...да зебилы??
показать весь комментарий
17.06.2021 16:17
+13
Нулевой декларацией власть подвешивает на крючок каждого украинца, - Странников (УДАР) - Цензор.НЕТ 2196
показать весь комментарий
17.06.2021 16:23
+6
нардепы, презЕдент и его друзья, олигархи и чиновники выведены из-под действия этого закона)
Им платить, а главное, объяснять откуда деньги - теперь по закону НЕ нужно...
вместе с отменой слугами урода - криминалки за недостоверную декларацию.
показать весь комментарий
17.06.2021 16:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Да хуже не будет...да зебилы??
показать весь комментарий
17.06.2021 16:17 Ответить
зебилам в сериальчике для умственноотсталых об этом прямо говорили..
только они "думали" что клоун им налоги снизит и комуналки, вмсете с раздачей халявы..
Не верили, когда их мордой толкли в факты и говорили что это они платить будут развлечения клоуна и его друзей:

Нулевой декларацией власть подвешивает на крючок каждого украинца, - Странников (УДАР) - Цензор.НЕТ 5647
показать весь комментарий
17.06.2021 16:21 Ответить
а що буде з тим, хто грою на піаніно непосильно заробив? Нулевой декларацией власть подвешивает на крючок каждого украинца, - Странников (УДАР) - Цензор.НЕТ 5665
показать весь комментарий
17.06.2021 16:18 Ответить
и ни копейки не заплатил ни в бюджет, ни в пенсионный фонд. как сказало зе:"я - успiшний бiзнесмен"...
показать весь комментарий
17.06.2021 16:21 Ответить
а нардепы, презЕдент и его друзья, олигархи и чиновники выведены из-под действия этого закона)
Им платить, а главное, объяснять откуда деньги - теперь по закону НЕ нужно...
вместе с отменой слугами урода - криминалки за недостоверную декларацию.
показать весь комментарий
17.06.2021 16:23 Ответить
Этим законом предусмотрено, что если человек годами копил наличные деньги абсолютно легально, с «белой зарплаты», платил налоги с нее и откладывал себе на сложные времена, эти средства окажутся вне закона.
Для того, чтобы их легализовать, нужно будет отнести все в банк и заплатить 5% государству.

Примечательно, что народным депутатам, в число которых входит и сам Гетманцев, и чиновникам через такую «амнистию» проходить не нужно - т. е. нести деньги в банк и платить «налог».

https://sud.ua/ru/news/publication/204114-ukraintsy-dolzhny-budut-otnesti-vsyu-nalichku-v-bank-verkhovnaya-rada-prinyala-zakon-o-nalogovoy-amnistii
показать весь комментарий
17.06.2021 16:27 Ответить
а Валєрічу теж прийдеться пояснювати походження його статків?
Рінат Лєонідичу?
Віктору Міхаличу (Пінчуку)?
Медведчучині?................
якщо так, то в мене немає питань
показать весь комментарий
17.06.2021 16:22 Ответить
А що пояснювати ? І так всі знають звідки вони )
показать весь комментарий
17.06.2021 16:23 Ответить
так не мені, суду
показать весь комментарий
17.06.2021 16:25 Ответить
От побачите, що будуть чіплятись до середнячків. А Ахмєтов купить за офшорні гроші віллу в Іспанії, і ніхто знати про це не буде. Тобто в нас припиниться купівля квартир, будинків, автівок.
показать весь комментарий
17.06.2021 16:35 Ответить
нардепы, презЕдент и его друзья, олигархи и чиновники выведены из-под действия этого закона)
Им платить, а главное, объяснять откуда деньги - теперь по закону НЕ нужно...
вместе с отменой слугами урода - криминалки за недостоверную декларацию.
показать весь комментарий
17.06.2021 16:24 Ответить
Та чічас.
Їм зарахують, начебто, сплату 5% і об'являть самими чесними і законослухняними громадянами України.
показать весь комментарий
17.06.2021 16:25 Ответить
Зебіли мають страждати.
показать весь комментарий
17.06.2021 16:22 Ответить
А нічого, що "нульова декларація" мусується верховною радою ще з 2015 року? Чи ти думаєш, що це все придумала і впроваджує зебільна команда? Коли вже вам, упоротим, дійде, що, допоки країною править олігархат, прізвище президента і назви фракцій у вр не мають абсолютно ніякого значення. Морди, які смикають мотузки поза сценою, лишаються ті ж самі...
показать весь комментарий
17.06.2021 21:13 Ответить
Мусуеться и приймаеться,ну,две большие разницы!

Ах да, это же П О П Е Р Е Д Н И К И во всем виноваты!
показать весь комментарий
18.06.2021 08:34 Ответить
Ти йому про Хому, воно тобі про Ярему. Почитай краще, як твій гетьман відстоював і доводив необхідність цього закону про нульову декларацію. Матеріалів про це в інтернеті вистачає.
показать весь комментарий
18.06.2021 22:34 Ответить
Та не рассказывай сказки зебил... ваш зеля это принял и это ваша работа, вы это вместе сделали.
показать весь комментарий
27.06.2021 15:37 Ответить
Економіка знищена, грошей ніхто не дає, а жирувати плісняві, та їх хазяї, вже звикли. Тому, ... "Поле чудес, в стране дураков"
Нулевой декларацией власть подвешивает на крючок каждого украинца, - Странников (УДАР) - Цензор.НЕТ 9935
показать весь комментарий
17.06.2021 16:23 Ответить
Ну я так-то за декларування доходів. Пояснити звідки в тебе шо - теж нормально, люди які живуть по чесному проблем не матимуть.

Але 5% з вартості кожного предмета власності - це що за байда? Закон не повинен мати зворотньої сили. Я припустимо колись купив собі машину і заплатив за неї всі податки. Це я ще раз податок маю заплатити?
показать весь комментарий
17.06.2021 16:23 Ответить
Поправлю сам себе. Цей чуділа зі статті не пише, що "...особи повинні будуть сплатити одноразовий збір: 5% щодо активів, розміщених на рахунках українських банків; 9% для розміщених за кордоном; 2,5% щодо вартості держоблігацій, придбаних у період з 1 січня 2021 року до 20 червня 2022 року."

З цього виходить - тут податок виключно по банківським рахункам. Часу повиводити все в налік - прорва, але тепер можна серйзно очікувати девальвацію гривні.
показать весь комментарий
17.06.2021 16:27 Ответить
А почему ты должен декларировать и показывать своё кому ли бо и тем более объяснять где взял лв на холодильник?
показать весь комментарий
17.06.2021 16:41 Ответить
ОБХСС
показать весь комментарий
17.06.2021 21:15 Ответить
Нулевой декларацией власть подвешивает на крючок каждого украинца, - Странников (УДАР) - Цензор.НЕТ 2196
показать весь комментарий
17.06.2021 16:23 Ответить
Луганський - хуже нє будєт ))
НОВЫЕ НАЛОГИ ДЛЯ ВСЕХ ГРАЖДАН УКРАИНЫ
показать весь комментарий
17.06.2021 16:25 Ответить
Лайк за Андрія)
показать весь комментарий
17.06.2021 16:27 Ответить
Говорить людина.
Подивіться офіційну статистику поганого Пороха і хорошого Зе.
По Нафтагазу наприклад при Порошенку прибуток - 50,7 МЛРД гривень.
При ЗЕ теж підприємство - убиток - 18 МЛРД.
Тобто вкрали 50 Петіних і 18 запозичених, пішли в мінус .
Крадуть не з прибутків, а зі збитків !
показать весь комментарий
17.06.2021 16:32 Ответить
Вы такие все наивные,как бухгалтер распишет,такие цифры вы и увидите,но это не говорит о действительном положении финансовых дел.
показать весь комментарий
17.06.2021 16:41 Ответить
Бухгалтер пиши цифри , які є.
А якщо фальсифіковує, то сідає в тюрму.
Не будьте наївним самі.
Статистика і цифри це не те, з чим ви можете сперечатись.
показать весь комментарий
17.06.2021 16:43 Ответить
Хіба не виводять підсумки за рік ? Виводять. Отакі вони і є.
показать весь комментарий
17.06.2021 16:44 Ответить
Бухгалтер пишет те цифры,какие ему говорит писать руководство.
Ремонт произвели только на бумаге,и вот уже пошла прибыль успевай расписывать откуда.
Нафтогаз всегда был политической структурой и работал конкретно под заказ.
показать весь комментарий
17.06.2021 16:54 Ответить
Підсумки року. Остаточна цифра.
І керівник сказав написати мінус ? Нульовою декларацією влада підвішує на гачок кожного українця, - Странніков (УДАР) - Цензор.НЕТ 8160
Щоб його миттєво поперли, як нездару ?
показать весь комментарий
17.06.2021 17:06 Ответить
Часто у нас руководителей нафтогаза пёрли? Нульовою декларацією влада підвішує на гачок кожного українця, - Странніков (УДАР) - Цензор.НЕТ 9957
показать весь комментарий
17.06.2021 17:09 Ответить
Якщо крали в мінус, то не перли.
Таких тримають.
показать весь комментарий
17.06.2021 17:11 Ответить
....и вообще руководителей госпредприятий,а они уже 30 лет еле-еле и долги по зарплатам.Сидят на госзаказах и дули крутят,а почему,да потому что им разрешают это делать.Деньги, можете себе нафантазировать куда идут.
показать весь комментарий
17.06.2021 17:15 Ответить
Ви ж розуміє, що самі себе дурите.
Могли б десь на щось у графу витрат вписати якийсь мільйон.
Але ж зникли мільярди..
Хтось поклав їх у кишеню. Схаменіться. Адже далі грабуватимуть вже вас.
показать весь комментарий
17.06.2021 17:42 Ответить
кодекс, статейку, оголосіть б/л, диспозицію, санкцію подивитися, вартість приватних камер пісюськи...
Якщо усіх за грати, то хотілося б знати.
показать весь комментарий
17.06.2021 16:27 Ответить
Всі олігархи та і просто багачі купують майно за кордоном.
Вони і пояснювати не будуть. Все через фірми підставні та виведені в офшори гроші.
А доїти будуть решту вкраїнців.
показать весь комментарий
17.06.2021 16:28 Ответить
формально можно написать НУЛЕВУЮ ВПИСАВ ТУДА МИНИМАЛКУ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА ИЛИ ПРОСТАВИВ НУЛИ и как бы дописать мол как все годы власть воров и ублюдков гундосила мне-- про то выживайте как хотите.... тому вам и ответа.... а какое ваше евреско клоунско собачье дело негодяй Владимир Александрович Зеленский у себя в прямой кишке сосчитай для начала глистов...и оплати налоги и да сдай наконец анализы которые за вами висят с предвыборного марафона... и я как юрист говорю к форме подачи нет требований - тому формально я задекларировал и точка...и да про вклады мы вообще не обязаны сообщать ДОБРОВОЛЬНО ПОСОКЛШЬКУ ЭТО ТАЙНА ВКЛАДОВ ОХРАНЯЕМАЯ ЗАКОНОМ ЕСЛИ МЫ ЗАДЕКЛАРИРУЕМ ТО БАНКИ С НАМИ РАЗОРВУТ БУДУТ ИМЕТЬ ВСЕ ПРАВА ДОГОВОРЫ ДЕПОЗИТА ИЛИ БАНКОВСКИХ СЕЙФОВ ЯЩЕЕК АРЕНДА ИЛИ ПОДНИМУТВ КОСМОС ТАРИФЫ НА ЭТИ УСЛУГИ....закон такое же цирк шапито как и сам Зеленский и все его рехформы в том числе дебило олигархизация борьба с коррупцией и так далее что то вроде если я нарушу закон я тут же уйду ....ага никак не начнет идти в нужном направлении...
показать весь комментарий
17.06.2021 16:30 Ответить
Шо такое УДАР ? Лучше-бы бывший боксер сидел у себя в Германии и там-бы ТЯЖЕЛО зарабатывал-бы деньги среди немцев по Немецким законам.
А так Киев это офуеть для братана из 90-х почти три миллиона лохов па пацански.******** идиотов каждый день миллионов на 30, шоб на ресторан вечером хватило.
показать весь комментарий
17.06.2021 16:31 Ответить
У него чесных с братаном 100 лямов зеленью,и бизняк в Европе по белому,а то шо в Киеве 3 млн лохов так то не его вина вообще.
показать весь комментарий
17.06.2021 16:45 Ответить
Альо ******, ты самый лучший ихний юрист из братаната. Дай руку пожму, братан. Нульовою декларацією влада підвішує на гачок кожного українця, - Странніков (УДАР) - Цензор.НЕТ 3175
показать весь комментарий
17.06.2021 17:10 Ответить
Луше жми штангу, поможет в трудную минуту.
показать весь комментарий
17.06.2021 17:34 Ответить
Простой украинец шо с декларацией, шо без,всегда сидит на крючке.
показать весь комментарий
17.06.2021 16:43 Ответить
Суть не в декларации а в том шо упыри легализуют способ залезть в карман всем кто живет и ещё не родился.Каббала во плоти.
показать весь комментарий
17.06.2021 16:51 Ответить
Авторитаризм ,вертикаль властии и прочее ведут к тоталитаризму. Зеленский Ермак Владимирович копирует молодого Путина тот тоже боролся с олигархами и СМИ пока не получил полноту власти и 30 и более лет правления! Тоже будет и в Украине, вспомните мои слова. Он не случайно ведёт себя так с союзниками чтоб не совались во внутренние дела ипотехоньку,медленно ,медленно меняет курс Украины на возвращение.
показать весь комментарий
18.06.2021 09:11 Ответить
Вести они могут пробовать куда хочешь, а привести явно никуда, им тупо не дано от природы.
показать весь комментарий
18.06.2021 10:40 Ответить
за жопу подвешивает ворюг, а народ-70% на субсидиях
показать весь комментарий
17.06.2021 16:46 Ответить
Выпей валерьянки.
показать весь комментарий
17.06.2021 16:52 Ответить
Дебилов это не касается, распереживались, на этой ветке нет таких денег ни у кого., но позвиздеть ОГО ГО. Мы то нация.
показать весь комментарий
17.06.2021 17:03 Ответить
А у тебя есть вариант другой нации? Или ты вообще в состав этой нации не входишь ,поэтому тебе похрен?
показать весь комментарий
18.06.2021 09:15 Ответить
Кожний хто сподівається на будь яке співчуття до людини праці в країні де до влади прийшли жидобільшовики - дурень. Той хто хто ладен все це "велике крадівництво" покірно терпіти сплачуючи всі їх "хотєлки" і не планує їх відсторонення невідворотно згине...
показать весь комментарий
17.06.2021 17:26 Ответить
На самом деле "забрать и поделить" не такая уж и плохая идея. Вам, господа, жалко Коломойского, Ахметова, Пинчука, Януковича, в конце концов? А это ведь это их люди сопротивляются, они-то забирали и мысли у них не было делиться с кем-то. А придётся.
показать весь комментарий
17.06.2021 17:27 Ответить
нам жалко що "забрать и поделить" зачепить лише тебе і ні в якому разу не Коломойського чи тим більш Ахметова
показать весь комментарий
17.06.2021 17:59 Ответить
Боисся? И правильно.
показать весь комментарий
17.06.2021 19:52 Ответить
Бачу, що ти не проти, щоб тебе видоїли ...
Ну що ж ... кожному - своє
показать весь комментарий
18.06.2021 17:35 Ответить
Ну вони ж хочуть закрутити гайки кожному, щоб ви взвили, а потім прикритися вами - тупи сам нарід не хоче декларування Нульовою декларацією влада підвішує на гачок кожного українця, - Странніков (УДАР) - Цензор.НЕТ 4923
показать весь комментарий
17.06.2021 17:58 Ответить
Не прячьте ваши денежки по банкам и углам,
Несите ваши денежки - иначе быть беде.
И в полночь ваши денежки заройте в землю там,
И в полночь ваши денежки заройте в землю, где?
Заройте в землю, где…
Не горы, не овраги и не лес,
Не океан без дна и берегов,
А поле, поле, поле, поле Чудес,
А поле, поле, поле, поле Чудес,
Поле чудес в Стране Дураков.)
показать весь комментарий
17.06.2021 18:40 Ответить
Одурели что ли? Судьбу овоща напомнить? Вова, тебя не выпустят, тебя растерзают.
показать весь комментарий
17.06.2021 19:12 Ответить
Так само було перед повстанням яке очолив Богдан.Носаті,картаві й пейсаті теж захотіли щоб їм з усього українці гроші віддавали.
показать весь комментарий
17.06.2021 21:41 Ответить
 
 