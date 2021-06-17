Нулевой декларацией власть подвешивает на крючок каждого украинца, - Странников (УДАР)
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Принятый на этой неделе закон о нулевом декларировании - уничтожение среднего класса в Украине и возвращение тотального контроля со стороны власти.
Об этом в интервью изданию "Украинские новости" заявил депутат Киевсовета от "УДАРа Виталия Кличко" Андрей Странников.
"По сути это уничтожение среднего класса еще в зародыше. Выстрел ему в голову. Причем выстрел патронами образца 1937 года. "Забрать и поделить", как уже делали в ХХ веке. В "Слуге народа" рассказывают, что закон предлагает украинцам добровольно задекларировать имущество. На самом деле "государево око" сначала будет наблюдать, а потом всех, кто не задекларируется, со временем ждет преследование за незадекларированные доходы "по всей строгости закона. То есть "зеленая власть" подвешивает каждого гражданина "на крючок", - отметил УДАРовец.
Он отметил, что власть заставит украинцев объяснять происхождение состояния, чтобы его задекларировать.
"Когда закон вступит в силу, чтобы внести имущество в декларацию нужно будет не только уплатить 5% налога, но и объяснить его происхождение. То есть, если вы строитель, который 5 лет работал на ремонтах, или работник, который в течение времени вкалывал на клубнике в Польше, не покажете сбережения из-за невозможности официально объяснить их происхождение, вы не сможете без проблем потратить их в будущем. Потому что к вам в будущем придут и спросят: "а почему ты покупаешь машину, если не декларировал сбережения и не объяснил их происхождение? Ты - нарушитель закона ". И такая "азаровщина" может быть применена к каждому гражданину ", - пояснил Странников.
По его словам, партия "УДАР Виталия Кличко" предлагает изменить подход к налогообложению.
"Странно, что ко всем украинцам выставляют требования, как к народным депутатам или министрам. Возможно, власти сначала должны сделать так, чтобы украинцы жили, как депутаты и чиновники, а потом с них требовать? Есть альтернатива такому подходу. Партия "УДАР" выступает за детенизацию доходов. Это правильная и необходимая вещь для становления справедливого и экономически сильного государства. Но давайте начнем с головы: сначала честная судебная система и эффективная антикоррупционная политика, а потом все остальное. Без справедливости в государстве требование о декларировании состояния абсурдно. Лицо с какого-то места украинского рейтинга "Forbes" останется при своем, а вот владелец участка земли и двух магазинчиков в районном центре - ни с чем ", - подытожил УДАРовец.
Напомним, во вторник Верховная Рада приняла во втором чтении закон №5153 о "нулевом декларировании".
Пожалуйста, подождите...
только они "думали" что клоун им налоги снизит и комуналки, вмсете с раздачей халявы..
Не верили, когда их мордой толкли в факты и говорили что это они платить будут развлечения клоуна и его друзей:
Им платить, а главное, объяснять откуда деньги - теперь по закону НЕ нужно...
вместе с отменой слугами урода - криминалки за недостоверную декларацию.
Для того, чтобы их легализовать, нужно будет отнести все в банк и заплатить 5% государству.
Примечательно, что народным депутатам, в число которых входит и сам Гетманцев, и чиновникам через такую «амнистию» проходить не нужно - т. е. нести деньги в банк и платить «налог».
https://sud.ua/ru/news/publication/204114-ukraintsy-dolzhny-budut-otnesti-vsyu-nalichku-v-bank-verkhovnaya-rada-prinyala-zakon-o-nalogovoy-amnistii
Рінат Лєонідичу?
Віктору Міхаличу (Пінчуку)?
Медведчучині?................
якщо так, то в мене немає питань
Им платить, а главное, объяснять откуда деньги - теперь по закону НЕ нужно...
вместе с отменой слугами урода - криминалки за недостоверную декларацию.
Їм зарахують, начебто, сплату 5% і об'являть самими чесними і законослухняними громадянами України.
Ах да, это же П О П Е Р Е Д Н И К И во всем виноваты!
Але 5% з вартості кожного предмета власності - це що за байда? Закон не повинен мати зворотньої сили. Я припустимо колись купив собі машину і заплатив за неї всі податки. Це я ще раз податок маю заплатити?
З цього виходить - тут податок виключно по банківським рахункам. Часу повиводити все в налік - прорва, але тепер можна серйзно очікувати девальвацію гривні.
НОВЫЕ НАЛОГИ ДЛЯ ВСЕХ ГРАЖДАН УКРАИНЫ
Подивіться офіційну статистику поганого Пороха і хорошого Зе.
По Нафтагазу наприклад при Порошенку прибуток - 50,7 МЛРД гривень.
При ЗЕ теж підприємство - убиток - 18 МЛРД.
Тобто вкрали 50 Петіних і 18 запозичених, пішли в мінус .
Крадуть не з прибутків, а зі збитків !
А якщо фальсифіковує, то сідає в тюрму.
Не будьте наївним самі.
Статистика і цифри це не те, з чим ви можете сперечатись.
Ремонт произвели только на бумаге,и вот уже пошла прибыль успевай расписывать откуда.
Нафтогаз всегда был политической структурой и работал конкретно под заказ.
І керівник сказав написати мінус ?
Щоб його миттєво поперли, як нездару ?
Таких тримають.
Могли б десь на щось у графу витрат вписати якийсь мільйон.
Але ж зникли мільярди..
Хтось поклав їх у кишеню. Схаменіться. Адже далі грабуватимуть вже вас.
Якщо усіх за грати, то хотілося б знати.
Вони і пояснювати не будуть. Все через фірми підставні та виведені в офшори гроші.
А доїти будуть решту вкраїнців.
А так Киев это офуеть для братана из 90-х почти три миллиона лохов па пацански.******** идиотов каждый день миллионов на 30, шоб на ресторан вечером хватило.
Ну що ж ... кожному - своє
Несите ваши денежки - иначе быть беде.
И в полночь ваши денежки заройте в землю там,
И в полночь ваши денежки заройте в землю, где?
Заройте в землю, где…
Не горы, не овраги и не лес,
Не океан без дна и берегов,
А поле, поле, поле, поле Чудес,
А поле, поле, поле, поле Чудес,
Поле чудес в Стране Дураков.)