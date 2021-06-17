Нульовою декларацією влада підвішує на гачок кожного українця, - Странніков (УДАР)
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Ухвалений цього тижня закон про нульове декларування – знищення середнього класу в Україні і повернення тотального контролю з боку влади.
Про це в інтерв’ю виданню "Українські новини" заявив депутат Київради від "УДАРу Віталія Кличка" Андрій Странніков.
"По суті це знищення середнього класу ще у зародку. Постріл йому в голову. При чому постріл набоями зразка 1937 року.
"Забрати і поділити", як уже робили у ХХ столітті. У "Слузі народу" розказують, що закон пропонує українцям добровільно задекларувати майно. Насправді ж "государєво око" спочатку спостерігатиме, а потім всіх, хто не задекларується, з часом чекає переслідування за незадекларовані статки "по всій суворості закону. Тобто "зелена влада" підвішує кожного громадянина "на гачок", - наголосив УДАРівець.
Він зазначив, що влада змусить українців пояснювати походження статків, щоб їх задекларувати.
"Коли закон набуде чинності, щоб внести майно у декларацію, потрібно буде не тільки сплатити 5% податку, а й пояснити його походження. Тобто, якщо ви будівельник, який 5 років працював на ремонтах, або ж заробітчанин, який протягом часу вкалував на полуниці у Польщі, не покажете заощадження через неможливість офіційно пояснити їх походження, ви не зможете без проблем витратити їх у майбутньому. Бо до вас у майбутньому прийдуть та запитають: "а чому ти купуєш машину, якщо не декларував заощадження і не пояснив їх походження? Ти – порушник закону". І така "азаровщина" може бути застосована до кожного громадянина", - пояснив Странніков.
За його словами, партія "УДАР Віталія Кличка" пропонує змінити підхід до оподаткування.
"Дивно, що до всіх українців виставляють вимоги, як до народних депутатів чи міністрів. Можливо, влада спочатку має зробити так, щоб українці жили, як депутати і чиновники, а потім з них вимагати? Є альтернатива такому підходу. Партія "УДАР" виступає за детінізацію доходів. Це правильна та необхідна річ для становлення справедливої та економічно сильної держави. Але давайте почнемо з голови: спочатку чесна судова система та ефективна антикорупційна політика, а потім все інше. Без справедливості в державі вимога про декларування статків абсурдна. Особа з якогось там місця українського рейтингу "Forbes" залишиться при своєму, а от власник ділянки землі і двох магазинчиків у районному центрі – ні з чим", - підсумував УДАРівець.
Нагадаємо, у вівторок Верховна Рада ухвалила в другому читанні закон №5153 про "нульове декларування".
Будь ласка, зачекайте...
только они "думали" что клоун им налоги снизит и комуналки, вмсете с раздачей халявы..
Не верили, когда их мордой толкли в факты и говорили что это они платить будут развлечения клоуна и его друзей:
Им платить, а главное, объяснять откуда деньги - теперь по закону НЕ нужно...
вместе с отменой слугами урода - криминалки за недостоверную декларацию.
Для того, чтобы их легализовать, нужно будет отнести все в банк и заплатить 5% государству.
Примечательно, что народным депутатам, в число которых входит и сам Гетманцев, и чиновникам через такую «амнистию» проходить не нужно - т. е. нести деньги в банк и платить «налог».
https://sud.ua/ru/news/publication/204114-ukraintsy-dolzhny-budut-otnesti-vsyu-nalichku-v-bank-verkhovnaya-rada-prinyala-zakon-o-nalogovoy-amnistii
Рінат Лєонідичу?
Віктору Міхаличу (Пінчуку)?
Медведчучині?................
якщо так, то в мене немає питань
Им платить, а главное, объяснять откуда деньги - теперь по закону НЕ нужно...
вместе с отменой слугами урода - криминалки за недостоверную декларацию.
Їм зарахують, начебто, сплату 5% і об'являть самими чесними і законослухняними громадянами України.
Ах да, это же П О П Е Р Е Д Н И К И во всем виноваты!
Але 5% з вартості кожного предмета власності - це що за байда? Закон не повинен мати зворотньої сили. Я припустимо колись купив собі машину і заплатив за неї всі податки. Це я ще раз податок маю заплатити?
З цього виходить - тут податок виключно по банківським рахункам. Часу повиводити все в налік - прорва, але тепер можна серйзно очікувати девальвацію гривні.
НОВЫЕ НАЛОГИ ДЛЯ ВСЕХ ГРАЖДАН УКРАИНЫ
Подивіться офіційну статистику поганого Пороха і хорошого Зе.
По Нафтагазу наприклад при Порошенку прибуток - 50,7 МЛРД гривень.
При ЗЕ теж підприємство - убиток - 18 МЛРД.
Тобто вкрали 50 Петіних і 18 запозичених, пішли в мінус .
Крадуть не з прибутків, а зі збитків !
А якщо фальсифіковує, то сідає в тюрму.
Не будьте наївним самі.
Статистика і цифри це не те, з чим ви можете сперечатись.
Ремонт произвели только на бумаге,и вот уже пошла прибыль успевай расписывать откуда.
Нафтогаз всегда был политической структурой и работал конкретно под заказ.
І керівник сказав написати мінус ?
Щоб його миттєво поперли, як нездару ?
Таких тримають.
Могли б десь на щось у графу витрат вписати якийсь мільйон.
Але ж зникли мільярди..
Хтось поклав їх у кишеню. Схаменіться. Адже далі грабуватимуть вже вас.
Якщо усіх за грати, то хотілося б знати.
Вони і пояснювати не будуть. Все через фірми підставні та виведені в офшори гроші.
А доїти будуть решту вкраїнців.
А так Киев это офуеть для братана из 90-х почти три миллиона лохов па пацански.******** идиотов каждый день миллионов на 30, шоб на ресторан вечером хватило.
Ну що ж ... кожному - своє
Несите ваши денежки - иначе быть беде.
И в полночь ваши денежки заройте в землю там,
И в полночь ваши денежки заройте в землю, где?
Заройте в землю, где…
Не горы, не овраги и не лес,
Не океан без дна и берегов,
А поле, поле, поле, поле Чудес,
А поле, поле, поле, поле Чудес,
Поле чудес в Стране Дураков.)