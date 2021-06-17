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декларація (855) УДАР (76)

Нульовою декларацією влада підвішує на гачок кожного українця, - Странніков (УДАР)

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Нульовою декларацією влада підвішує на гачок кожного українця, - Странніков (УДАР)

Ухвалений цього тижня закон про нульове декларування – знищення середнього класу в Україні і повернення тотального контролю з боку влади.

Про це в інтерв’ю виданню "Українські новини" заявив депутат Київради від "УДАРу Віталія Кличка" Андрій Странніков.

"По суті це знищення середнього класу ще у зародку. Постріл йому в голову. При чому постріл набоями зразка 1937 року.

"Забрати і поділити", як уже робили у ХХ столітті. У "Слузі народу" розказують, що закон пропонує українцям добровільно задекларувати майно. Насправді ж "государєво око" спочатку спостерігатиме, а потім всіх, хто не задекларується, з часом чекає переслідування за незадекларовані статки "по всій суворості закону. Тобто "зелена влада" підвішує кожного громадянина "на гачок", - наголосив УДАРівець.

Він зазначив, що влада змусить українців пояснювати походження статків, щоб їх задекларувати.

"Коли закон набуде чинності, щоб внести майно у декларацію, потрібно буде не тільки сплатити 5% податку, а й пояснити його походження. Тобто, якщо ви будівельник, який 5 років працював на ремонтах, або ж заробітчанин, який протягом часу вкалував на полуниці у Польщі, не покажете заощадження через неможливість офіційно пояснити їх походження, ви не зможете без проблем витратити їх у майбутньому. Бо до вас у майбутньому прийдуть та запитають: "а чому ти купуєш машину, якщо не декларував заощадження і не пояснив їх походження? Ти – порушник закону". І така "азаровщина" може бути застосована до кожного громадянина", - пояснив Странніков.

За його словами, партія "УДАР Віталія Кличка" пропонує змінити підхід до оподаткування.

"Дивно, що до всіх українців виставляють вимоги, як до народних депутатів чи міністрів. Можливо, влада спочатку має зробити так, щоб українці жили, як депутати і чиновники, а потім з них вимагати? Є альтернатива такому підходу. Партія "УДАР" виступає за детінізацію доходів. Це правильна та необхідна річ для становлення справедливої та економічно сильної держави. Але давайте почнемо з голови: спочатку чесна судова система та ефективна антикорупційна політика, а потім все інше. Без справедливості в державі вимога про декларування статків абсурдна. Особа з якогось там місця українського рейтингу "Forbes" залишиться при своєму, а от власник ділянки землі і двох магазинчиків у районному центрі – ні з чим", - підсумував УДАРівець.

Нагадаємо, у вівторок Верховна Рада ухвалила в другому читанні закон №5153 про "нульове декларування".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+20
Да хуже не будет...да зебилы??
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17.06.2021 16:17
+13
Нулевой декларацией власть подвешивает на крючок каждого украинца, - Странников (УДАР) - Цензор.НЕТ 2196
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17.06.2021 16:23
+6
нардепы, презЕдент и его друзья, олигархи и чиновники выведены из-под действия этого закона)
Им платить, а главное, объяснять откуда деньги - теперь по закону НЕ нужно...
вместе с отменой слугами урода - криминалки за недостоверную декларацию.
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17.06.2021 16:24
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Да хуже не будет...да зебилы??
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17.06.2021 16:17 Відповісти
зебилам в сериальчике для умственноотсталых об этом прямо говорили..
только они "думали" что клоун им налоги снизит и комуналки, вмсете с раздачей халявы..
Не верили, когда их мордой толкли в факты и говорили что это они платить будут развлечения клоуна и его друзей:

Нулевой декларацией власть подвешивает на крючок каждого украинца, - Странников (УДАР) - Цензор.НЕТ 5647
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17.06.2021 16:21 Відповісти
а що буде з тим, хто грою на піаніно непосильно заробив? Нулевой декларацией власть подвешивает на крючок каждого украинца, - Странников (УДАР) - Цензор.НЕТ 5665
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17.06.2021 16:18 Відповісти
и ни копейки не заплатил ни в бюджет, ни в пенсионный фонд. как сказало зе:"я - успiшний бiзнесмен"...
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17.06.2021 16:21 Відповісти
а нардепы, презЕдент и его друзья, олигархи и чиновники выведены из-под действия этого закона)
Им платить, а главное, объяснять откуда деньги - теперь по закону НЕ нужно...
вместе с отменой слугами урода - криминалки за недостоверную декларацию.
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17.06.2021 16:23 Відповісти
Этим законом предусмотрено, что если человек годами копил наличные деньги абсолютно легально, с «белой зарплаты», платил налоги с нее и откладывал себе на сложные времена, эти средства окажутся вне закона.
Для того, чтобы их легализовать, нужно будет отнести все в банк и заплатить 5% государству.

Примечательно, что народным депутатам, в число которых входит и сам Гетманцев, и чиновникам через такую «амнистию» проходить не нужно - т. е. нести деньги в банк и платить «налог».

https://sud.ua/ru/news/publication/204114-ukraintsy-dolzhny-budut-otnesti-vsyu-nalichku-v-bank-verkhovnaya-rada-prinyala-zakon-o-nalogovoy-amnistii
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17.06.2021 16:27 Відповісти
а Валєрічу теж прийдеться пояснювати походження його статків?
Рінат Лєонідичу?
Віктору Міхаличу (Пінчуку)?
Медведчучині?................
якщо так, то в мене немає питань
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17.06.2021 16:22 Відповісти
А що пояснювати ? І так всі знають звідки вони )
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17.06.2021 16:23 Відповісти
так не мені, суду
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17.06.2021 16:25 Відповісти
От побачите, що будуть чіплятись до середнячків. А Ахмєтов купить за офшорні гроші віллу в Іспанії, і ніхто знати про це не буде. Тобто в нас припиниться купівля квартир, будинків, автівок.
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17.06.2021 16:35 Відповісти
нардепы, презЕдент и его друзья, олигархи и чиновники выведены из-под действия этого закона)
Им платить, а главное, объяснять откуда деньги - теперь по закону НЕ нужно...
вместе с отменой слугами урода - криминалки за недостоверную декларацию.
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17.06.2021 16:24 Відповісти
Та чічас.
Їм зарахують, начебто, сплату 5% і об'являть самими чесними і законослухняними громадянами України.
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17.06.2021 16:25 Відповісти
Зебіли мають страждати.
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17.06.2021 16:22 Відповісти
А нічого, що "нульова декларація" мусується верховною радою ще з 2015 року? Чи ти думаєш, що це все придумала і впроваджує зебільна команда? Коли вже вам, упоротим, дійде, що, допоки країною править олігархат, прізвище президента і назви фракцій у вр не мають абсолютно ніякого значення. Морди, які смикають мотузки поза сценою, лишаються ті ж самі...
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17.06.2021 21:13 Відповісти
Мусуеться и приймаеться,ну,две большие разницы!

Ах да, это же П О П Е Р Е Д Н И К И во всем виноваты!
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18.06.2021 08:34 Відповісти
Ти йому про Хому, воно тобі про Ярему. Почитай краще, як твій гетьман відстоював і доводив необхідність цього закону про нульову декларацію. Матеріалів про це в інтернеті вистачає.
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18.06.2021 22:34 Відповісти
Та не рассказывай сказки зебил... ваш зеля это принял и это ваша работа, вы это вместе сделали.
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27.06.2021 15:37 Відповісти
Економіка знищена, грошей ніхто не дає, а жирувати плісняві, та їх хазяї, вже звикли. Тому, ... "Поле чудес, в стране дураков"
Нулевой декларацией власть подвешивает на крючок каждого украинца, - Странников (УДАР) - Цензор.НЕТ 9935
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17.06.2021 16:23 Відповісти
Ну я так-то за декларування доходів. Пояснити звідки в тебе шо - теж нормально, люди які живуть по чесному проблем не матимуть.

Але 5% з вартості кожного предмета власності - це що за байда? Закон не повинен мати зворотньої сили. Я припустимо колись купив собі машину і заплатив за неї всі податки. Це я ще раз податок маю заплатити?
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17.06.2021 16:23 Відповісти
Поправлю сам себе. Цей чуділа зі статті не пише, що "...особи повинні будуть сплатити одноразовий збір: 5% щодо активів, розміщених на рахунках українських банків; 9% для розміщених за кордоном; 2,5% щодо вартості держоблігацій, придбаних у період з 1 січня 2021 року до 20 червня 2022 року."

З цього виходить - тут податок виключно по банківським рахункам. Часу повиводити все в налік - прорва, але тепер можна серйзно очікувати девальвацію гривні.
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17.06.2021 16:27 Відповісти
А почему ты должен декларировать и показывать своё кому ли бо и тем более объяснять где взял лв на холодильник?
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17.06.2021 16:41 Відповісти
ОБХСС
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17.06.2021 21:15 Відповісти
Нулевой декларацией власть подвешивает на крючок каждого украинца, - Странников (УДАР) - Цензор.НЕТ 2196
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17.06.2021 16:23 Відповісти
Луганський - хуже нє будєт ))
НОВЫЕ НАЛОГИ ДЛЯ ВСЕХ ГРАЖДАН УКРАИНЫ
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17.06.2021 16:25 Відповісти
Лайк за Андрія)
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17.06.2021 16:27 Відповісти
Говорить людина.
Подивіться офіційну статистику поганого Пороха і хорошого Зе.
По Нафтагазу наприклад при Порошенку прибуток - 50,7 МЛРД гривень.
При ЗЕ теж підприємство - убиток - 18 МЛРД.
Тобто вкрали 50 Петіних і 18 запозичених, пішли в мінус .
Крадуть не з прибутків, а зі збитків !
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17.06.2021 16:32 Відповісти
Вы такие все наивные,как бухгалтер распишет,такие цифры вы и увидите,но это не говорит о действительном положении финансовых дел.
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17.06.2021 16:41 Відповісти
Бухгалтер пиши цифри , які є.
А якщо фальсифіковує, то сідає в тюрму.
Не будьте наївним самі.
Статистика і цифри це не те, з чим ви можете сперечатись.
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17.06.2021 16:43 Відповісти
Хіба не виводять підсумки за рік ? Виводять. Отакі вони і є.
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17.06.2021 16:44 Відповісти
Бухгалтер пишет те цифры,какие ему говорит писать руководство.
Ремонт произвели только на бумаге,и вот уже пошла прибыль успевай расписывать откуда.
Нафтогаз всегда был политической структурой и работал конкретно под заказ.
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17.06.2021 16:54 Відповісти
Підсумки року. Остаточна цифра.
І керівник сказав написати мінус ? Нульовою декларацією влада підвішує на гачок кожного українця, - Странніков (УДАР) - Цензор.НЕТ 8160
Щоб його миттєво поперли, як нездару ?
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17.06.2021 17:06 Відповісти
Часто у нас руководителей нафтогаза пёрли? Нульовою декларацією влада підвішує на гачок кожного українця, - Странніков (УДАР) - Цензор.НЕТ 9957
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17.06.2021 17:09 Відповісти
Якщо крали в мінус, то не перли.
Таких тримають.
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17.06.2021 17:11 Відповісти
....и вообще руководителей госпредприятий,а они уже 30 лет еле-еле и долги по зарплатам.Сидят на госзаказах и дули крутят,а почему,да потому что им разрешают это делать.Деньги, можете себе нафантазировать куда идут.
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17.06.2021 17:15 Відповісти
Ви ж розуміє, що самі себе дурите.
Могли б десь на щось у графу витрат вписати якийсь мільйон.
Але ж зникли мільярди..
Хтось поклав їх у кишеню. Схаменіться. Адже далі грабуватимуть вже вас.
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17.06.2021 17:42 Відповісти
кодекс, статейку, оголосіть б/л, диспозицію, санкцію подивитися, вартість приватних камер пісюськи...
Якщо усіх за грати, то хотілося б знати.
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17.06.2021 16:27 Відповісти
Всі олігархи та і просто багачі купують майно за кордоном.
Вони і пояснювати не будуть. Все через фірми підставні та виведені в офшори гроші.
А доїти будуть решту вкраїнців.
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17.06.2021 16:28 Відповісти
формально можно написать НУЛЕВУЮ ВПИСАВ ТУДА МИНИМАЛКУ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА ИЛИ ПРОСТАВИВ НУЛИ и как бы дописать мол как все годы власть воров и ублюдков гундосила мне-- про то выживайте как хотите.... тому вам и ответа.... а какое ваше евреско клоунско собачье дело негодяй Владимир Александрович Зеленский у себя в прямой кишке сосчитай для начала глистов...и оплати налоги и да сдай наконец анализы которые за вами висят с предвыборного марафона... и я как юрист говорю к форме подачи нет требований - тому формально я задекларировал и точка...и да про вклады мы вообще не обязаны сообщать ДОБРОВОЛЬНО ПОСОКЛШЬКУ ЭТО ТАЙНА ВКЛАДОВ ОХРАНЯЕМАЯ ЗАКОНОМ ЕСЛИ МЫ ЗАДЕКЛАРИРУЕМ ТО БАНКИ С НАМИ РАЗОРВУТ БУДУТ ИМЕТЬ ВСЕ ПРАВА ДОГОВОРЫ ДЕПОЗИТА ИЛИ БАНКОВСКИХ СЕЙФОВ ЯЩЕЕК АРЕНДА ИЛИ ПОДНИМУТВ КОСМОС ТАРИФЫ НА ЭТИ УСЛУГИ....закон такое же цирк шапито как и сам Зеленский и все его рехформы в том числе дебило олигархизация борьба с коррупцией и так далее что то вроде если я нарушу закон я тут же уйду ....ага никак не начнет идти в нужном направлении...
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17.06.2021 16:30 Відповісти
Шо такое УДАР ? Лучше-бы бывший боксер сидел у себя в Германии и там-бы ТЯЖЕЛО зарабатывал-бы деньги среди немцев по Немецким законам.
А так Киев это офуеть для братана из 90-х почти три миллиона лохов па пацански.******** идиотов каждый день миллионов на 30, шоб на ресторан вечером хватило.
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17.06.2021 16:31 Відповісти
У него чесных с братаном 100 лямов зеленью,и бизняк в Европе по белому,а то шо в Киеве 3 млн лохов так то не его вина вообще.
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17.06.2021 16:45 Відповісти
Альо ******, ты самый лучший ихний юрист из братаната. Дай руку пожму, братан. Нульовою декларацією влада підвішує на гачок кожного українця, - Странніков (УДАР) - Цензор.НЕТ 3175
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17.06.2021 17:10 Відповісти
Луше жми штангу, поможет в трудную минуту.
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17.06.2021 17:34 Відповісти
Простой украинец шо с декларацией, шо без,всегда сидит на крючке.
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17.06.2021 16:43 Відповісти
Суть не в декларации а в том шо упыри легализуют способ залезть в карман всем кто живет и ещё не родился.Каббала во плоти.
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17.06.2021 16:51 Відповісти
Авторитаризм ,вертикаль властии и прочее ведут к тоталитаризму. Зеленский Ермак Владимирович копирует молодого Путина тот тоже боролся с олигархами и СМИ пока не получил полноту власти и 30 и более лет правления! Тоже будет и в Украине, вспомните мои слова. Он не случайно ведёт себя так с союзниками чтоб не совались во внутренние дела ипотехоньку,медленно ,медленно меняет курс Украины на возвращение.
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18.06.2021 09:11 Відповісти
Вести они могут пробовать куда хочешь, а привести явно никуда, им тупо не дано от природы.
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18.06.2021 10:40 Відповісти
за жопу подвешивает ворюг, а народ-70% на субсидиях
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17.06.2021 16:46 Відповісти
Выпей валерьянки.
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17.06.2021 16:52 Відповісти
Дебилов это не касается, распереживались, на этой ветке нет таких денег ни у кого., но позвиздеть ОГО ГО. Мы то нация.
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17.06.2021 17:03 Відповісти
А у тебя есть вариант другой нации? Или ты вообще в состав этой нации не входишь ,поэтому тебе похрен?
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18.06.2021 09:15 Відповісти
Кожний хто сподівається на будь яке співчуття до людини праці в країні де до влади прийшли жидобільшовики - дурень. Той хто хто ладен все це "велике крадівництво" покірно терпіти сплачуючи всі їх "хотєлки" і не планує їх відсторонення невідворотно згине...
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17.06.2021 17:26 Відповісти
На самом деле "забрать и поделить" не такая уж и плохая идея. Вам, господа, жалко Коломойского, Ахметова, Пинчука, Януковича, в конце концов? А это ведь это их люди сопротивляются, они-то забирали и мысли у них не было делиться с кем-то. А придётся.
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17.06.2021 17:27 Відповісти
нам жалко що "забрать и поделить" зачепить лише тебе і ні в якому разу не Коломойського чи тим більш Ахметова
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17.06.2021 17:59 Відповісти
Боисся? И правильно.
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17.06.2021 19:52 Відповісти
Бачу, що ти не проти, щоб тебе видоїли ...
Ну що ж ... кожному - своє
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18.06.2021 17:35 Відповісти
Ну вони ж хочуть закрутити гайки кожному, щоб ви взвили, а потім прикритися вами - тупи сам нарід не хоче декларування Нульовою декларацією влада підвішує на гачок кожного українця, - Странніков (УДАР) - Цензор.НЕТ 4923
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17.06.2021 17:58 Відповісти
Не прячьте ваши денежки по банкам и углам,
Несите ваши денежки - иначе быть беде.
И в полночь ваши денежки заройте в землю там,
И в полночь ваши денежки заройте в землю, где?
Заройте в землю, где…
Не горы, не овраги и не лес,
Не океан без дна и берегов,
А поле, поле, поле, поле Чудес,
А поле, поле, поле, поле Чудес,
Поле чудес в Стране Дураков.)
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17.06.2021 18:40 Відповісти
Одурели что ли? Судьбу овоща напомнить? Вова, тебя не выпустят, тебя растерзают.
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17.06.2021 19:12 Відповісти
Так само було перед повстанням яке очолив Богдан.Носаті,картаві й пейсаті теж захотіли щоб їм з усього українці гроші віддавали.
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17.06.2021 21:41 Відповісти
 
 