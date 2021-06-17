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налоги (3180) сельское хозяйство (316)

Правительство предлагает обложить сельхозпроизводителей дополнительными налогами на сумму 27,3 млрд грн в год, - Ассоциация аграриев

Новости Цензор.НЕТ Экономика Общество

Правительство предлагает обложить сельхозпроизводителей дополнительными налогами на сумму 27,3 млрд грн в год, - Ассоциация аграриев

Ведущие ассоциации сельхозпроизводителей – члены Всеукраинского аграрного форума выразили крайнюю обеспокоенность намерением Кабинета министров существенно утяжелить налоговое бремя для легальных предприятий под благовидным предлогом детенизации трети аграрного сектора.

В ходе пресс-конференции в ИА "УНИАН", 17 июня 2021 года, аграрии обратились к спикеру и главам профильных комитетов Верховной Рады с требованием внести в предложенный Кабмином законопроект №5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно сбалансированности бюджетных поступлений" изменения с учетом предложений представителей сельскохозяйственной отрасли.

По словам генерального директора ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Романа Сластена под эгидой детенизации отрасли данным законопроектом правительство в разы увеличивает налоги для легальных производителей и существенно расширяет полномочия налоговых органов, создавая благоприятную почву для процветания коррупции. При этом истинной цели – борьбы с теневым сектором, документ не решает.

"По нашим подсчетам, суммарно для ответственных налогоплательщиков данный законопроект в комплексе с повышением единого налога причинит убытки на 15, 3 млрд грн ежегодно, а в целом сельхозпроизводителей обложат дополнительными налогами на сумму 27,3 млрд грн в год. В частности, существует инициатива относительно увеличения вдвое единого налога IV группы, на котором находятся практически все сельхозпроизводители. Сейчас эта норма из законопроекта №5600 вынесена в отдельный законопроект, однако возможность ее реализации рассматривается. А это угрожает ежегодными потерями 5,3 млрд грн для сельхозпроизводителей. Более того, такое повышение негативно скажется также и на местных общинах, с которыми у большинства сельхозпроизводителей заключены благотворительные социальные договоры. Они помогают развитию своих общин, выделяя средства на образование, медицину, культуру. В среднем на эти цели направляется около 200 грн с 1 гектара земли", - пояснил Роман Сластен.

Как отметила директор ОС "Всеукраинский аграрный форум" Мария Дидух, вначале идея законопроекта №5600 заключалась в том, чтобы выровнять налоговую нагрузку на всех, кто работает как официально, так и не официально.

"Однако нынешняя редакция документа предусматривает не выравнивание налогов для всех, а увеличение в разы налоговой нагрузки для субъектов хозяйствования, которые работают легально. Кроме того документ содержит нормы, которые расширяют полномочия контролирующих органов и предоставляют им больше инструментов для давления на бизнес. К примеру, если субъекту хозяйствования предъявлено подозрение в налоговых злоупотреблениях, то еще в период досудебного следствия налоговые органы имеют право наложить арест на имущество производителя, что, по сути, полностью останавливает деятельность предприятия", - констатировала Мария Дидух.

Однако ключевой проблемой законопроекта заместитель главы Всеукраинского Аграрного Совета Михаил Соколов назвал явные манипуляции Кабмина с цифрами устанавливаемой для всех минимальной налоговой нагрузки в размере 5% от нормативно-денежной оценки земли.

"Такая минимальная налоговая нагрузка в действительности не является минимальной. Минимальный уровень налоговых отчислений в 5% был бы допустим, если бы эта цифра включала в себя единый социальный взнос. Но ЕСВ не включается в ставку минимального налогового обязательства. Исходя из того, что ЕСВ составляет приблизительно 1,5%, законопроект №5600 фактически завышает размер минимальной налоговой нагрузки на эти 1,5%. Таким образом, мы считаем необходимым снизить ставку минимальной налоговой нагрузки с 5% до 3,5% от нормативно-денежной оценки земли. Тогда это будет справедливо", - резюмировал Михаил Соколов.

Обращаясь к спикеру и народным депутатам Украины представители аграрной отрасли настаивают на недопустимости исключения из разряда налогоплательщиков IV группы разводчиков домашней птицы, страусов и перепелов. Кроме того сельхозпроизводители выразили категорический протест намерениям повысить налог на доходы физлиц с 5% до 18% при продаже земельного участка.
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Топ комментарии
+7
А где вы прикажите брать деньги на посадку миллиарда деревьев и на шпакивни к ним? А на университет Осла? А начинаются отпуска у слуг нарида, вумного. Так шо впердю. Як голосовали - так и живем.
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17.06.2021 17:24
+6
Пральна! 73% должны страдать!
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17.06.2021 17:17
+5
Ось і почалось. Знищуть дрібних фермерів. Створять умови що сам продаси, віддаси землю, або просто відіжмуть. Хто там волав що земля продається в інших країнах? Зробили себе разом. Правительство предлагает обложить сельхозпроизводителей дополнительными налогами на сумму 27,3 млрд грн в год, - Ассоциация аграриев - Цензор.НЕТ 6905
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17.06.2021 17:50
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Правила форума Совет форумчан
Пральна! 73% должны страдать!
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17.06.2021 17:17 Ответить
...а ти радіти
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17.06.2021 17:34 Ответить
Є категорія людей у яких мізки вмикаються тільки через страждання. Тому радісно, що в когось запрацює макітра і він не буде голосувати за кловунів.
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17.06.2021 17:37 Ответить
а теперь то же самое в польше. аграриям доплачвают.....
Продукты в Украине дороже, чем в ПольшеПри этом средние зарплаты поляков в 2 раза больше зарплат украинцев, а "коммуналка" и продукты в Украине постоянно дорожают.Причина удешевления продуктов питания в Польше, в частности, овощей и фруктов - правительственные дотации агропроизводителям. Об этом пишет "Обозреватель".В итоге продукты питания при более высоких заплатах в Польше дешевле.За тепличные огурцы покупатели в Варшаве в эквиваленте платят 14,9 грн, а в Киеве - 23 грн за кг. Буряк на польском рынке обходится в 9 грн, а у нас - в 15 грн за кг, помидоры тепличные стоят 26,1 грн и 40 грн за кг соответственно. Яблоки в Украине в среднем на 60-100% дороже. Например, если покупатель в польской столице платит за сорт "Чемпион" 7,5 грн, то в Киеве - 15 грн за кг.По данным польского Центрального статистического управления, средняя зарплата в Польше в 2021 году составляет около 5,5 тыс. злотых в месяц, это $1,445 тыс. В Украине же, по информации Государственной службы статистики, в среднем платят 13,5 тыс. грн, $500 в месяц.

Например, в 2018 - 2019 годах дотации за одну корову составили $93 (не более 20 голов) в год. За одну овцу фермер получает $25, а за одну козу - $13 в год. Базовый размер помощи фермеру составляет $115/га. Есть еще и помощь при выращивании определенных культур. За томаты готовы доплачивать $825/га, за хмель, клубнику, сахарную свеклу и картофель - $250-530/га.
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17.06.2021 18:09 Ответить
А ТИ ЗЕЛЕБОБИК ЧИ ЧЕЛ БАРИГИ СИВОГО ЩО БЕЗ,СТРАДАНІЙ.
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17.06.2021 18:14 Ответить
НАШИМ БАРОНАМ НАЛОГ, ЦЕ ЯК УКУС КОМАРЯ, ВОНИ ЖИУЮТЬ НА ЦІНАХ МАЛИХ ЗАРПЛАТАХ ПРАЦІВНИКАМ, ТАК ЩО ХАЙ НЕ СКІГЛЯТЬ.
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17.06.2021 18:18 Ответить
Азіровщина
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17.06.2021 17:18 Ответить
Правительство предлагает обложить сельхозпроизводителей дополнительными налогами на сумму 27,3 млрд грн в год, - Ассоциация аграриев - Цензор.НЕТ 3394
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17.06.2021 17:18 Ответить
- він просто КАЗЬОЛ
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17.06.2021 17:35 Ответить
///
НКРЕКП планує підвищити фонд СВОЄЇ заробітної плати на III квартал 2021 року на 47%, порівняно з аналогічним періодом 2020 року.
Відповідний проєкт постанови НКРЕКП оприлюднено на сайті комісії в порядку денному 23 червня,
Зарплатний фонд на III квартал 2021 року склав 138 млн грн, у порівнянні із 93 млн грн в аналогічний період минулого року. Для цього НКРЕКП на III квартал вирішила підвищити ставку плати на своє утримання на 21%.
Ставку на регулювання зобов'язані платити всі постачальники газу, електроенергії та житлово-комунальних послуг до спеціального фонду державного бюджету. Ці кошти з бюджету спрямовуються на утримання НКРЕКП.
Загальні витрати бюджету на утримання комісії в третьому кварталі збільшаться майже на половину - до 178 млн грн.
Нагадаємо, у 2021 році члени НКРЕКП вирішили підвищити собі заробітну плату в 1,5 рази, збільшивши бюджетне фінансування до 700 млн грн на рік. У 2020 році їх зарплата зросла у 2 рази - в середньому до 2,1 млн грн. Крім зростання зарплат, НКРЕКП практикує преміювання членів комісії з 50% посадового окладу кожні 3 місяці. Остання премія в розмірі 1,25 млн грн була затверджена наприкінці квітня.
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17.06.2021 17:19 Ответить
Вэлкам инвестиции, как что-то такое высрал т.н. Эль Мюрид

т.э. - если с фонаря делают - ой, а вы заработали больше чем надо(я за это), то мы покажем вам палец.
но Ахметова это ужас, вот Лещенко даже слушаю. тупо грабит, это надо. Отнять бы да поделить бы, блин, Царев сбоку с Кивой подсказывают Правительство предлагает обложить сельхозпроизводителей дополнительными налогами на сумму 27,3 млрд грн в год, - Ассоциация аграриев - Цензор.НЕТ 5496
зашли они на чай , то есть обсудить налоги гггг
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17.06.2021 17:20 Ответить
мазозебилы - вы довольны ,еще нет - виии чем занимаетесь? - тогда мы идем к вам)))
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17.06.2021 17:21 Ответить
А ЧИМ ТИ ЗЕМЛЕПАШЕЦЬ БАРИЖНИЙ НЕ ДОВОЛЕН, НЕ ПЛАТИЛИ НАЛОГИ, ЛІКВІДУВАЛИ СІЛЬСЬКІ РАДИ, ДУМАЛИ БУДЕТЕ ЖИРУВАТЬ ЧЕРЕЗ РУЧНІ ОТГ ГРАБУЮЧИ СЕЛЯН, ПЛАТІТЬ НАЛОГИ І НЕ СКІГЛІТЬ.
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17.06.2021 18:31 Ответить
зебил - вас скоро на вилы да на столбы определять будут - дебилы
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17.06.2021 18:34 Ответить
Правительство предлагает обложить сельхозпроизводителей дополнительными налогами на сумму 27,3 млрд грн в год, - Ассоциация аграриев - Цензор.НЕТ 1863
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17.06.2021 17:22 Ответить
да...шота на Украину льются дожди безналоговые Правительство предлагает обложить сельхозпроизводителей дополнительными налогами на сумму 27,3 млрд грн в год, - Ассоциация аграриев - Цензор.НЕТ 2509.потому их так много.
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17.06.2021 17:24 Ответить
А где вы прикажите брать деньги на посадку миллиарда деревьев и на шпакивни к ним? А на университет Осла? А начинаются отпуска у слуг нарида, вумного. Так шо впердю. Як голосовали - так и живем.
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17.06.2021 17:24 Ответить
ПОЧИНАЙТЕ ПЛАТИЬ ПО ЄВРОПЕЙСЬКІ, А ТО ТІЛЬКИ ГАВКАЄТЕ ПРО ЕВРОЦІНИ,І ГРБУЄТЕ УКРАЇНЦІВ, ЗАРПЛАТИ ПЛАТИТЕ РАДЯНСЬКІ, НЕ СКІГЛІТЬ.
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17.06.2021 18:34 Ответить
"Врагу не сдаёцца наш гордый Варяг!"(с).
Зато без помощи МВФ.
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17.06.2021 17:25 Ответить
Опять завоют, колхозник пострадает, Не дают огород засеять, а -я - я. А мне от этого? Соросятам тоже, они шо? аграрии. Бл.................. возьмите меня в КЛУБ.
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17.06.2021 17:31 Ответить
Ахметова пощипать не хотят.
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17.06.2021 17:37 Ответить
это чтобы землю продавали Правительство предлагает обложить сельхозпроизводителей дополнительными налогами на сумму 27,3 млрд грн в год, - Ассоциация аграриев - Цензор.НЕТ 6627 Готовят смену хозяев. И поделом.
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17.06.2021 17:47 Ответить
НЕ ПРОДАВАЙ ПРАЦЮЙ ПОВАЖАЙ ЛЮДЕЙ ЯКІ ДАЛИ ТОБІ ЗЕМЛЮ І УДЕ ВАМ ЩАСТЯ.
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17.06.2021 18:36 Ответить
Ось і почалось. Знищуть дрібних фермерів. Створять умови що сам продаси, віддаси землю, або просто відіжмуть. Хто там волав що земля продається в інших країнах? Зробили себе разом. Правительство предлагает обложить сельхозпроизводителей дополнительными налогами на сумму 27,3 млрд грн в год, - Ассоциация аграриев - Цензор.НЕТ 6905
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17.06.2021 17:50 Ответить
А які фракції проголосували за продаж землі?
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17.06.2021 20:48 Ответить
А они что -- до сих пор необложенными ходят? Непорядооок! Надо, надо их налогами учить уму-разуму!
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17.06.2021 17:53 Ответить
Ніколи не настане "кінця епохи бідності" коли голосуєш "по прикому".
Шари в житті не буває, за все доводиться платити, і за тупість, і за жадібність.
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17.06.2021 17:53 Ответить
Спокуха! Мудрий нарид оплатит повышение цен, а аграрии особо не пострадают. В крайнем случае продадут землю израельтянам.
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17.06.2021 18:12 Ответить
ПРОДАСТЬ ЗЕМЛЮ ТІЛЬКИ ОСЕЛ, І ВЖЕ НЕ БУДЕ АГРАРІЙ,ТАК ЩО СПОКІЙНІШЕ БАРИГА ЧИ ПЛАТИ НАЛОГ ЧИ ЧИ ЧИ.
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17.06.2021 18:40 Ответить
Тут без бизнес няни не обошлось, молодец Зеленский 😁😁😁
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17.06.2021 19:01 Ответить
На нашу коммуналку: глава НКРЭКУ купил себе новый Lexus за 1,4 млн грн
https://uainfo.org/blognews/1623676339-na-nashu-kommunalku-glava-nkreku-kupil-sebe-novyy-lexus-za.html
🤣
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17.06.2021 19:06 Ответить
Если вы хотите завладеть страной, не надо на нее нападать. Уничтожьте ее МОРАЛЬ и ЭКОНОМИКУ..

Вже 30-ть років..
Жеріть Лохи та неЛохи!!
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17.06.2021 19:11 Ответить
шариков казав -душить, душить и душить.-
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17.06.2021 19:18 Ответить
Трейдеров (кровосиси)надо облагать налогами,а не производителей.
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17.06.2021 19:52 Ответить
 
 