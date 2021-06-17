Правительство предлагает обложить сельхозпроизводителей дополнительными налогами на сумму 27,3 млрд грн в год, - Ассоциация аграриев
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Ведущие ассоциации сельхозпроизводителей – члены Всеукраинского аграрного форума выразили крайнюю обеспокоенность намерением Кабинета министров существенно утяжелить налоговое бремя для легальных предприятий под благовидным предлогом детенизации трети аграрного сектора.
В ходе пресс-конференции в ИА "УНИАН", 17 июня 2021 года, аграрии обратились к спикеру и главам профильных комитетов Верховной Рады с требованием внести в предложенный Кабмином законопроект №5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно сбалансированности бюджетных поступлений" изменения с учетом предложений представителей сельскохозяйственной отрасли.
По словам генерального директора ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Романа Сластена под эгидой детенизации отрасли данным законопроектом правительство в разы увеличивает налоги для легальных производителей и существенно расширяет полномочия налоговых органов, создавая благоприятную почву для процветания коррупции. При этом истинной цели – борьбы с теневым сектором, документ не решает.
"По нашим подсчетам, суммарно для ответственных налогоплательщиков данный законопроект в комплексе с повышением единого налога причинит убытки на 15, 3 млрд грн ежегодно, а в целом сельхозпроизводителей обложат дополнительными налогами на сумму 27,3 млрд грн в год. В частности, существует инициатива относительно увеличения вдвое единого налога IV группы, на котором находятся практически все сельхозпроизводители. Сейчас эта норма из законопроекта №5600 вынесена в отдельный законопроект, однако возможность ее реализации рассматривается. А это угрожает ежегодными потерями 5,3 млрд грн для сельхозпроизводителей. Более того, такое повышение негативно скажется также и на местных общинах, с которыми у большинства сельхозпроизводителей заключены благотворительные социальные договоры. Они помогают развитию своих общин, выделяя средства на образование, медицину, культуру. В среднем на эти цели направляется около 200 грн с 1 гектара земли", - пояснил Роман Сластен.
Как отметила директор ОС "Всеукраинский аграрный форум" Мария Дидух, вначале идея законопроекта №5600 заключалась в том, чтобы выровнять налоговую нагрузку на всех, кто работает как официально, так и не официально.
"Однако нынешняя редакция документа предусматривает не выравнивание налогов для всех, а увеличение в разы налоговой нагрузки для субъектов хозяйствования, которые работают легально. Кроме того документ содержит нормы, которые расширяют полномочия контролирующих органов и предоставляют им больше инструментов для давления на бизнес. К примеру, если субъекту хозяйствования предъявлено подозрение в налоговых злоупотреблениях, то еще в период досудебного следствия налоговые органы имеют право наложить арест на имущество производителя, что, по сути, полностью останавливает деятельность предприятия", - констатировала Мария Дидух.
Однако ключевой проблемой законопроекта заместитель главы Всеукраинского Аграрного Совета Михаил Соколов назвал явные манипуляции Кабмина с цифрами устанавливаемой для всех минимальной налоговой нагрузки в размере 5% от нормативно-денежной оценки земли.
"Такая минимальная налоговая нагрузка в действительности не является минимальной. Минимальный уровень налоговых отчислений в 5% был бы допустим, если бы эта цифра включала в себя единый социальный взнос. Но ЕСВ не включается в ставку минимального налогового обязательства. Исходя из того, что ЕСВ составляет приблизительно 1,5%, законопроект №5600 фактически завышает размер минимальной налоговой нагрузки на эти 1,5%. Таким образом, мы считаем необходимым снизить ставку минимальной налоговой нагрузки с 5% до 3,5% от нормативно-денежной оценки земли. Тогда это будет справедливо", - резюмировал Михаил Соколов.
Обращаясь к спикеру и народным депутатам Украины представители аграрной отрасли настаивают на недопустимости исключения из разряда налогоплательщиков IV группы разводчиков домашней птицы, страусов и перепелов. Кроме того сельхозпроизводители выразили категорический протест намерениям повысить налог на доходы физлиц с 5% до 18% при продаже земельного участка.
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Продукты в Украине дороже, чем в ПольшеПри этом средние зарплаты поляков в 2 раза больше зарплат украинцев, а "коммуналка" и продукты в Украине постоянно дорожают.Причина удешевления продуктов питания в Польше, в частности, овощей и фруктов - правительственные дотации агропроизводителям. Об этом пишет "Обозреватель".В итоге продукты питания при более высоких заплатах в Польше дешевле.За тепличные огурцы покупатели в Варшаве в эквиваленте платят 14,9 грн, а в Киеве - 23 грн за кг. Буряк на польском рынке обходится в 9 грн, а у нас - в 15 грн за кг, помидоры тепличные стоят 26,1 грн и 40 грн за кг соответственно. Яблоки в Украине в среднем на 60-100% дороже. Например, если покупатель в польской столице платит за сорт "Чемпион" 7,5 грн, то в Киеве - 15 грн за кг.По данным польского Центрального статистического управления, средняя зарплата в Польше в 2021 году составляет около 5,5 тыс. злотых в месяц, это $1,445 тыс. В Украине же, по информации Государственной службы статистики, в среднем платят 13,5 тыс. грн, $500 в месяц.
Например, в 2018 - 2019 годах дотации за одну корову составили $93 (не более 20 голов) в год. За одну овцу фермер получает $25, а за одну козу - $13 в год. Базовый размер помощи фермеру составляет $115/га. Есть еще и помощь при выращивании определенных культур. За томаты готовы доплачивать $825/га, за хмель, клубнику, сахарную свеклу и картофель - $250-530/га.
НКРЕКП планує підвищити фонд СВОЄЇ заробітної плати на III квартал 2021 року на 47%, порівняно з аналогічним періодом 2020 року.
Відповідний проєкт постанови НКРЕКП оприлюднено на сайті комісії в порядку денному 23 червня,
Зарплатний фонд на III квартал 2021 року склав 138 млн грн, у порівнянні із 93 млн грн в аналогічний період минулого року. Для цього НКРЕКП на III квартал вирішила підвищити ставку плати на своє утримання на 21%.
Ставку на регулювання зобов'язані платити всі постачальники газу, електроенергії та житлово-комунальних послуг до спеціального фонду державного бюджету. Ці кошти з бюджету спрямовуються на утримання НКРЕКП.
Загальні витрати бюджету на утримання комісії в третьому кварталі збільшаться майже на половину - до 178 млн грн.
Нагадаємо, у 2021 році члени НКРЕКП вирішили підвищити собі заробітну плату в 1,5 рази, збільшивши бюджетне фінансування до 700 млн грн на рік. У 2020 році їх зарплата зросла у 2 рази - в середньому до 2,1 млн грн. Крім зростання зарплат, НКРЕКП практикує преміювання членів комісії з 50% посадового окладу кожні 3 місяці. Остання премія в розмірі 1,25 млн грн була затверджена наприкінці квітня.
т.э. - если с фонаря делают - ой, а вы заработали больше чем надо(я за это), то мы покажем вам палец.
но Ахметова это ужас, вот Лещенко даже слушаю. тупо грабит, это надо. Отнять бы да поделить бы, блин, Царев сбоку с Кивой подсказывают
зашли они на чай , то есть обсудить налоги гггг
Зато без помощи МВФ.
Шари в житті не буває, за все доводиться платити, і за тупість, і за жадібність.
https://uainfo.org/blognews/1623676339-na-nashu-kommunalku-glava-nkreku-kupil-sebe-novyy-lexus-za.html
🤣
Вже 30-ть років..
Жеріть Лохи та неЛохи!!