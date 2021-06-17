Литва анонсировала строительство 500-километрового забора на границе с Беларусью
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Власти Литвы рассматривают возможность строительства забора на границе с Беларусью из-за увеличения числа нелегальных мигрантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.
По словам министра внутренних дел Литвы Агне Билотайте, такой забор может обойтись примерно в 15 миллионов евро.
В МВД Литвы сообщили, что в ходе исследования рассматривают разные варианты – забор может быть и одиночным, и двойным, с колючей проволокой или сигнализацией.
Протяженность литовско-белорусской границы - 678,8 км. Из-за природного рельефа забор нельзя установить вдоль всей границы. Сейчас забор установлен на 78 км границы с Беларусью. Еще около 92,5 км границы - это разного рода водоемы, поэтому забор могут установить на участке еще 508 км. Один км забора, по предварительной оценке, будет стоить около 30 тыс. евро.
"Кроме того, вдоль забора надо интегрировать видеокамеры, датчики и т.д. Их установка на 1 км границы обойдется в 130 тыс. евро", – отметили в министерстве.
По данным пограничников, в этом году белорусско-литовскую границу нелегально перешли почти 400 мигрантов, в основном это граждане Ирака. Это в 5 раз больше, чем за весь 2020 год.
Пожалуйста, подождите...
останні події не навіюють спокою... і слова бульбофюрера по "ніколи з території Беларусі..." дуже нагадують риторику *****...(та шо там нагадують - співпадають... до коми...)