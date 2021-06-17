Литва анонсировала строительство 500-километрового забора на границе с Беларусью

Власти Литвы рассматривают возможность строительства забора на границе с Беларусью из-за увеличения числа нелегальных мигрантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

По словам министра внутренних дел Литвы Агне Билотайте, такой забор может обойтись примерно в 15 миллионов евро.

В МВД Литвы сообщили, что в ходе исследования рассматривают разные варианты – забор может быть и одиночным, и двойным, с колючей проволокой или сигнализацией.

Протяженность литовско-белорусской границы - 678,8 км. Из-за природного рельефа забор нельзя установить вдоль всей границы. Сейчас забор установлен на 78 км границы с Беларусью. Еще около 92,5 км границы - это разного рода водоемы, поэтому забор могут установить на участке еще 508 км. Один км забора, по предварительной оценке, будет стоить около 30 тыс. евро.

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"Кроме того, вдоль забора надо интегрировать видеокамеры, датчики и т.д. Их установка на 1 км границы обойдется в 130 тыс. евро", – отметили в министерстве.

По данным пограничников, в этом году белорусско-литовскую границу нелегально перешли почти 400 мигрантов, в основном это граждане Ирака. Это в 5 раз больше, чем за весь 2020 год.

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