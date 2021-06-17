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Литва анонсировала строительство 500-километрового забора на границе с Беларусью

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Литва анонсировала строительство 500-километрового забора на границе с Беларусью

Власти Литвы рассматривают возможность строительства забора на границе с Беларусью из-за увеличения числа нелегальных мигрантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

По словам министра внутренних дел Литвы Агне Билотайте, такой забор может обойтись примерно в 15 миллионов евро.

В МВД Литвы сообщили, что в ходе исследования рассматривают разные варианты – забор может быть и одиночным, и двойным, с колючей проволокой или сигнализацией.

Протяженность литовско-белорусской границы - 678,8 км. Из-за природного рельефа забор нельзя установить вдоль всей границы. Сейчас забор установлен на 78 км границы с Беларусью. Еще около 92,5 км границы - это разного рода водоемы, поэтому забор могут установить на участке еще 508 км. Один км забора, по предварительной оценке, будет стоить около 30 тыс. евро.

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"Кроме того, вдоль забора надо интегрировать видеокамеры, датчики и т.д. Их установка на 1 км границы обойдется в 130 тыс. евро", – отметили в министерстве.

По данным пограничников, в этом году белорусско-литовскую границу нелегально перешли почти 400 мигрантов, в основном это граждане Ирака. Это в 5 раз больше, чем за весь 2020 год.

Также смотрите: Белорусские пограничники убирают веником контрольно-следовую полосу, после намеренного пропуска нелегалов в Литву. ВИДЕО

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+8
Дожились білоруси. Литва анонсировала строительство 500-километрового забора на границе с Беларусью - Цензор.НЕТ 1508
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17.06.2021 19:05
+8
правильный шаг
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17.06.2021 19:12
+5
А ваши искандеры таки летают,русский?
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17.06.2021 19:16
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Дожились білоруси. Литва анонсировала строительство 500-километрового забора на границе с Беларусью - Цензор.НЕТ 1508
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17.06.2021 19:05 Ответить
багато води? так запустіть крокодилів. Українцям рить треба рів, а у вас все готово вже.
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17.06.2021 19:08 Ответить
Тут одна суттєва проблема: терморегуляція організму. Бо усі рептилоїди холоднокровні. Литовською зимою крокодили навряд чи замерзнуть насмерть, але скоріше за все заляжуть дрихнути в анабіоз. А бульбавовна та кацапи лізтимуть у будь-який сезон.
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17.06.2021 23:21 Ответить
Просто мы с квцапским 5 вонюяим кварталсм
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17.06.2021 19:09 Ответить
правильный шаг
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17.06.2021 19:12 Ответить
Бюджет забора на 1км протяжонности уже есть... можно ориентироваться на забор с кацапией... и проводить тендер по 1 км забора... фопы сделают прочне и дешевле государства...
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17.06.2021 19:12 Ответить
Не верю. Белорусы любят расею, доверяют кремлёвской крысе.... Зачем им бежать в НАТОвскую Литву, которая на дух не переносит лаптей, ботоксного шизофреника,закопавшегося в подземный бункер ? Белорусам надо на паРашу - к братьям по засохшему мозгу и тяге к рабству...
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17.06.2021 19:13 Ответить
ну надо ж как-то обозначать шо это сарказм...(если это сарказм? )))))
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17.06.2021 19:36 Ответить
Etot zabor nuzen dlia nelegalov iz Iraka i poxozix.Tut kazdi den zabrasyvajet rezim lukosenko.U nix reisi idut Bagdad Minsk po dva raza v den,govoriat uze 1500 takix xodiat po MInsku i zdut momenta
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17.06.2021 19:37 Ответить
Тема с нелегалами давно известная схема шантажа, Эрдоган если не ошибаюсь так устраивал с сирийцами и Европа была в ужасе )))))
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17.06.2021 19:45 Ответить
Ты за себя отвечай кацапе на не за всех беларусов . Куда им бежать не твоя забота .
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17.06.2021 20:21 Ответить
А ваши искандеры таки летают,русский?
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17.06.2021 19:16 Ответить
Тебе простой вопрос задали, русский. Шо за истерика?
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17.06.2021 19:29 Ответить
Так тебе и под родным ссаным триколором не комфортно, русский. Так некомфортно, шо в ответ на простой вопрос ты непонятную чушь несешь
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17.06.2021 19:37 Ответить
Любишь своего фюрерка, русский?
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17.06.2021 19:41 Ответить
А кто в твоей стране-помойке самый русский - рамзанка дыров, шойга или *****?
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17.06.2021 19:53 Ответить
А іракці пересуваються виключно на Іскандерах, чого русня така тупа?
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17.06.2021 19:28 Ответить
тобто ти радієш, як звичайна кацапсина, не розуміючи що й тобі з того щастя нічого не обломиться )))
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17.06.2021 19:39 Ответить
шо ж так злорадничаешь тогда????
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17.06.2021 19:46 Ответить
З колоній завжди качали копалини, фуйло і ставили для того щоб з московитів це качати.Тут нема зради, цінності на буси( папірці від приватної американської фірми) завжи міняли.
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17.06.2021 20:48 Ответить
Білорусія просто вирішила зекономи на заборі. Пропустила троха мігрантів і вуаля - красивий, ******** паркан. Хоча сумно це все.
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17.06.2021 19:15 Ответить
То так литвини від литвинів вже парканом відгороджуються. Була берлінська стіна, а зараз буде литвинська.
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17.06.2021 19:21 Ответить
Так так . Брєстськая крепость оживаєт . )) .
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17.06.2021 19:31 Ответить
+20kv на проволоку,+самонаводящие на движуху пулеметы...
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17.06.2021 19:28 Ответить
Правильно, от дикарей надо отгораживаться.
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17.06.2021 19:37 Ответить
Україні теж не погано було б задуматися... хоча би...
останні події не навіюють спокою... і слова бульбофюрера по "ніколи з території Беларусі..." дуже нагадують риторику *****...(та шо там нагадують - співпадають... до коми...)
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17.06.2021 19:42 Ответить
Нам треба стіну, як у Грі престолів. Щоб одічалиє навіть не думали до нас лізти.
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17.06.2021 23:36 Ответить
Верное решение Литва анонсувала будівництво 500-кілометрового паркану на кордоні з Білоруссю - Цензор.НЕТ 3377
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17.06.2021 20:06 Ответить
И крокодилов, побольше крокодилов вдоль границы в водоемах.
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17.06.2021 20:45 Ответить
От бешеных собак, надо абстрагироваться и как можно скорей.
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17.06.2021 20:58 Ответить
Запросили б Яценюка він швидко б там все розрулив з тою стіною )
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17.06.2021 22:17 Ответить
Трампакс кращий спєц по парканам. Головний борцун з мексиканськими одічалими. 😆
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17.06.2021 23:33 Ответить
Яйценюка пригласили руководить строительством?
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18.06.2021 09:15 Ответить
"в этом году белорусско-литовскую границу нелегально перешли почти 400 мигрантов, в основном это граждане Ирака"
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18.06.2021 09:33 Ответить
ogex", "Novaja Neftenaja Kompanija", "Sohra", "Bremino group", "Globalcustom" "Belaeronavigacija", "Maz" ir "Belaz"..Eti kompaniji popali pod sankciji,sleducije pojdiot udobrenije i neft produkti
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18.06.2021 12:25 Ответить
 
 