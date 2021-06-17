Прокуратура Франции хочет посадить Саркози на полгода
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Бывшему президенту Франции Николя Саркози грозит 6 месяцев заключения по делу о незаконном финансировании избирательной кампании.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".
Кроме того, прокуроры считают, что экс-президент должен заплатить штраф в размере 3750 евро.
Прокуратура подчеркнула "полную неосторожность" бывшего главы государства в управлении финансами кампании, которая стоила почти вдвое больше разрешенного лимита.
Обвинение требует осудить еще 13 фигурантов дела на сроки от 18 месяцев до четырех лет лишения свободы. В частности, прокуроры требуюь трехлетнего условного заключения и штрафа в 50 000 евро для заместителя кампании Саркози Жерома Лавриле - единственного из фигурантов, кто признал факт мошенничества.
Ранее в ходе судебного заседания 15 июня Саркози заявил о своей невиновности, отрицая обвинения в незаконном финансировании своей предвыборной кампании.
Напомним, бывшего президента Франции Николя Саркози обвиняют в незаконном финансировании президентской избирательной кампании 2012 года. По данным следствия, потратив на кампанию 22,5 миллиона евро, он почти вдвое превысил норму. Для прикрытия незаконных расходов была нанята PR-компания Bygmalion, которая выставила счет за свои услуги не президенту, а его политической партии.
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Берлускони - сидел уже 😀
За геронтофилию?.....
Прочел текст - полегчало.
И эти лягушачьи поцы рассказывают нам о коррупции!🙂
Это почти миллион зарплат учителей за месяц. Не жирно ли скомороху?