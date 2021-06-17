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Прокуратура Франции хочет посадить Саркози на полгода

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Прокуратура Франции хочет посадить Саркози на полгода

Бывшему президенту Франции Николя Саркози грозит 6 месяцев заключения по делу о незаконном финансировании избирательной кампании.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".

Кроме того, прокуроры считают, что экс-президент должен заплатить штраф в размере 3750 евро.

Прокуратура подчеркнула "полную неосторожность" бывшего главы государства в управлении финансами кампании, которая стоила почти вдвое больше разрешенного лимита.

Обвинение требует осудить еще 13 фигурантов дела на сроки от 18 месяцев до четырех лет лишения свободы. В частности, прокуроры требуюь трехлетнего условного заключения и штрафа в 50 000 евро для заместителя кампании Саркози Жерома Лавриле - единственного из фигурантов, кто признал факт мошенничества.

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Ранее в ходе судебного заседания 15 июня Саркози заявил о своей невиновности, отрицая обвинения в незаконном финансировании своей предвыборной кампании.

Напомним, бывшего президента Франции Николя Саркози обвиняют в незаконном финансировании президентской избирательной кампании 2012 года. По данным следствия, потратив на кампанию 22,5 миллиона евро, он почти вдвое превысил норму. Для прикрытия незаконных расходов была нанята PR-компания Bygmalion, которая выставила счет за свои услуги не президенту, а его политической партии.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+5
а ***** - висеть ))))
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17.06.2021 20:20
+3
Все друзья хутина должны сидеть !!!

Берлускони - сидел уже 😀
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17.06.2021 20:17
+2
Таварищи судьи, а нельзя ли назначить таварищу Саркози отсиживать срок в Грузии? Там будут рады миротворцу.
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17.06.2021 20:42
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Все друзья хутина должны сидеть !!!

Берлускони - сидел уже 😀
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17.06.2021 20:17 Ответить
а ***** - висеть ))))
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17.06.2021 20:20 Ответить
Сракози сядет на жжопу.
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18.06.2021 00:16 Ответить
Прокуратура хочет посадить Саркози

За геронтофилию?.....
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17.06.2021 20:23 Ответить
Ты с Макроном его попутал? Прокуратура Франции хочет посадить Саркози на полгода - Цензор.НЕТ 3171
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17.06.2021 23:31 Ответить
Прочитав заголовок я, грешным делом, подумал, неужели Венедиктова ! Прокуратура хочет посадить Саркози на полгода - Цензор.НЕТ 9819
Прочел текст - полегчало.
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17.06.2021 20:26 Ответить
Таварищи судьи, а нельзя ли назначить таварищу Саркози отсиживать срок в Грузии? Там будут рады миротворцу.
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17.06.2021 20:42 Ответить
22.5 миллиона евро на президентскую компанию!!!!!!!!!!!!!!!! В два раза превысил норму. Нищеброды. В Украине за такие деньги даже мэра города не выберешь.
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17.06.2021 21:00 Ответить
Ось такі вони, французькі гетьмани
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17.06.2021 21:19 Ответить
Всегото на погода!?😯😦🥺😳
И эти лягушачьи поцы рассказывают нам о коррупции!🙂
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17.06.2021 22:15 Ответить
Переоформление дизайна пресс-кабинета Зеленского на Банковой, обошлось в 8.451 млн. гривен.
Это почти миллион зарплат учителей за месяц. Не жирно ли скомороху?
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17.06.2021 22:21 Ответить
Так есть ли коррупция в стране шампанского, божоле, коньяка и лягушечьих бедришек в нежном соусе? Прокуратура Франции хочет посадить Саркози на полгода - Цензор.НЕТ 7187
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18.06.2021 08:57 Ответить
 
 