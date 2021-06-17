РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10948 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
820 9
назначение (2040) посол (1728)

Зеленский назначил новых послов в ряде стран Африки и Латинской Америки

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский назначил новых послов в ряде стран Африки и Латинской Америки

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 17 июня, подписал указы о назначении новых украинских послов. В частности, на Багамских островах, в Ботсване, Мавритании, Мозамбике и государстве Тринидат и Тобаго.

Как инфрмирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Новым послом Украины в Республике Ботсвана и Мозамбике стала Любовь Абравитова. Он также является украинским послом в Южно-Африканской Республике.

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица по совместительству возглавит дипломатическое представительство в Республике Тринидад и Тобаго, а также на Багамских островах.

В то же время президент назначил послом Украины в Исламской Республике Мавритания Максима Субха. Он назначен на должность по совместительству, поскольку также является украинским послом в Алжире.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский уволил посла Украины в Турции Сибигу

Автор: Роман Свиридович
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
куда назначил ослов?
показать весь комментарий
17.06.2021 20:37 Ответить
А попередніх, що з"їли?
показать весь комментарий
17.06.2021 20:38 Ответить
Зеленский назначил новых послов в ряде стран Африки и Латинской Америки - Цензор.НЕТ 6644
показать весь комментарий
17.06.2021 20:38 Ответить
херово наверно быть послом на Тринидаде.
Жарко, море єто шумит, пальмы.... жуть.
показать весь комментарий
17.06.2021 20:39 Ответить
Полностью статью ты все-таки не осилило - Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица по совместительству возглавит дипломатическое представительство в Республике Тринидад и Тобаго, а также на Багамских островах, Источник: https://censor.net/ru/n3272129. Ключевое выражение "по совместительству". Поймешь, что это означает, или растолковать? Зеленский назначил новых послов в ряде стран Африки и Латинской Америки - Цензор.НЕТ 5884
показать весь комментарий
17.06.2021 20:52 Ответить
бескорыстно любиш зеленского, бобик? Или надеешся шо в Набсовет возьмут Зеленский назначил новых послов в ряде стран Африки и Латинской Америки - Цензор.НЕТ 7519
показать весь комментарий
17.06.2021 20:56 Ответить
Нет, просто не перевариваю дебилов типа тебя
показать весь комментарий
17.06.2021 21:40 Ответить
найди разницу. "Я принес вам мир!"
Зеленский назначил новых послов в ряде стран Африки и Латинской Америки - Цензор.НЕТ 5332
показать весь комментарий
17.06.2021 20:41 Ответить
Рада переспрямувала на роботу судів 600 млн грн, які мали виділити на підготовку збірних команд для участі в Паралімпійських і Дефлімпійських іграх
показать весь комментарий
17.06.2021 20:41 Ответить
 
 