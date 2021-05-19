4267 11
Зеленский уволил посла Украины в Турции Сибигу
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Сибигу с должности посла Украины в Турции.
Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
"Уволить Сибигу Андрея Ивановича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Турецкой Республике", - говорится в документе.
Сибига начал дипломатическую карьеру в МИД в 1997 году. Работал в посольстве Украины в Польше. С августа 2016 года - посол Украины в Турции.
Топ комментарии
+7 Юрій Вінгорськи
показать весь комментарий19.05.2021 21:17
+4 Сергей 8a760299
показать весь комментарий19.05.2021 21:31
+3 БОРЯ ВАВКИН
показать весь комментарий19.05.2021 21:18
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Га? Що скажеш нам, "порошенковський вирок" (вже два роки як вирок )