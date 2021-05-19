Зеленский уволил посла Украины в Турции Сибигу

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Сибигу с должности посла Украины в Турции.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"Уволить Сибигу Андрея Ивановича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Турецкой Республике", - говорится в документе.

Сибига начал дипломатическую карьеру в МИД в 1997 году. Работал в посольстве Украины в Польше. С августа 2016 года - посол Украины в Турции.

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