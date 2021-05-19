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Новости Политика Украины
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Зеленский уволил посла Украины в Турции Сибигу

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский уволил посла Украины в Турции Сибигу

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Сибигу с должности посла Украины в Турции.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"Уволить Сибигу Андрея Ивановича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Турецкой Республике", - говорится в документе.

Сибига начал дипломатическую карьеру в МИД в 1997 году. Работал в посольстве Украины в Польше. С августа 2016 года - посол Украины в Турции.

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Топ комментарии
+7
а ему как и нам нихрена не обьяснили? за что? или почему? а может простотак захотелось. а какая разница?
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19.05.2021 21:17
+4
До президенства он наверняка даже не знал, кто такой совковый кабинетный генерал Таран и то, что на него открывалось подозрение за государственную измену в совместной контактной группе с россиянами. Но он сразу же назначил его министром обороны. Генерал Хомчак тоже известен только тем, что завёл украинских военных в окружение под Иловайском, а сам чудесным образом невидимо вышел из него пройдя через россиян. Возможно за это его назначили? Можно проанализировать, кого, мягко говоря, странная власть назначает и увольняет.
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19.05.2021 21:31
+3
а себя, закомпанию, слабо уволить?
Га? Що скажеш нам, "порошенковський вирок" (вже два роки як вирок ) Зеленский уволил посла Украины в Турции Сибигу - Цензор.НЕТ 5930
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19.05.2021 21:18
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Польша -- Турция... ...посол малосольного посола...*)
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19.05.2021 21:14 Ответить
а ему как и нам нихрена не обьяснили? за что? или почему? а может простотак захотелось. а какая разница?
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19.05.2021 21:17 Ответить
Плановая ротация
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20.05.2021 07:33 Ответить
а себя, закомпанию, слабо уволить?
Га? Що скажеш нам, "порошенковський вирок" (вже два роки як вирок ) Зеленский уволил посла Украины в Турции Сибигу - Цензор.НЕТ 5930
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19.05.2021 21:18 Ответить
Филиал единой РАБссии в Украине ОПЗЖ Ведмедчука идет в наступление.... Зеленский уволил посла Украины в Турции Сибигу - Цензор.НЕТ 7147
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19.05.2021 21:19 Ответить
До президенства он наверняка даже не знал, кто такой совковый кабинетный генерал Таран и то, что на него открывалось подозрение за государственную измену в совместной контактной группе с россиянами. Но он сразу же назначил его министром обороны. Генерал Хомчак тоже известен только тем, что завёл украинских военных в окружение под Иловайском, а сам чудесным образом невидимо вышел из него пройдя через россиян. Возможно за это его назначили? Можно проанализировать, кого, мягко говоря, странная власть назначает и увольняет.
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19.05.2021 21:31 Ответить
А то гад укрепляет сотрудничество с Турцией, а Ермака ругают хозяева.
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19.05.2021 21:48 Ответить
Напевно, врахували, що цей посол займав патріотичну позицію в своїй роботі і гарно працював в стосунках з Константинопольською патріархією та ПЦУ. Це було дуже помітно. Напевно, і для ОПУ.
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19.05.2021 21:56 Ответить
У лысого дегенерата появился шанс?
Зеленський звільнив посла України в Туреччині Сибігу - Цензор.НЕТ 1860
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19.05.2021 22:03 Ответить
Чому?
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19.05.2021 23:24 Ответить
 
 