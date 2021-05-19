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Зеленський звільнив посла України в Туреччині Сибігу
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Сибігу з посади посла України в Туреччині.
Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
"Звільнити Сибігу Андрія Івановича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Турецькій Республіці", - сказано в документі.
Сибіга почав дипломатичну кар'єру в МЗС у 1997 році. Працював у посольстві України в Польщі. З серпня 2016 року - посол України в Туреччині.
Топ коментарі
+7 Юрій Вінгорськи
показати весь коментар19.05.2021 21:17
+4 Сергей 8a760299
показати весь коментар19.05.2021 21:31
+3 БОРЯ ВАВКИН
показати весь коментар19.05.2021 21:18
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