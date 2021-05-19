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Новини Політика України
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Зеленський звільнив посла України в Туреччині Сибігу

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський звільнив посла України в Туреччині Сибігу

Президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Сибігу з посади посла України в Туреччині.

Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Звільнити Сибігу Андрія Івановича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Турецькій Республіці", - сказано в документі.

Сибіга почав дипломатичну кар'єру в МЗС у 1997 році. Працював у посольстві України в Польщі. З серпня 2016 року - посол України в Туреччині.

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Топ коментарі
+7
а ему как и нам нихрена не обьяснили? за что? или почему? а может простотак захотелось. а какая разница?
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19.05.2021 21:17
+4
До президенства он наверняка даже не знал, кто такой совковый кабинетный генерал Таран и то, что на него открывалось подозрение за государственную измену в совместной контактной группе с россиянами. Но он сразу же назначил его министром обороны. Генерал Хомчак тоже известен только тем, что завёл украинских военных в окружение под Иловайском, а сам чудесным образом невидимо вышел из него пройдя через россиян. Возможно за это его назначили? Можно проанализировать, кого, мягко говоря, странная власть назначает и увольняет.
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19.05.2021 21:31
+3
а себя, закомпанию, слабо уволить?
Га? Що скажеш нам, "порошенковський вирок" (вже два роки як вирок ) Зеленский уволил посла Украины в Турции Сибигу - Цензор.НЕТ 5930
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19.05.2021 21:18
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Польша -- Турция... ...посол малосольного посола...*)
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19.05.2021 21:14 Відповісти
а ему как и нам нихрена не обьяснили? за что? или почему? а может простотак захотелось. а какая разница?
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19.05.2021 21:17 Відповісти
Плановая ротация
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20.05.2021 07:33 Відповісти
а себя, закомпанию, слабо уволить?
Га? Що скажеш нам, "порошенковський вирок" (вже два роки як вирок ) Зеленский уволил посла Украины в Турции Сибигу - Цензор.НЕТ 5930
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19.05.2021 21:18 Відповісти
Филиал единой РАБссии в Украине ОПЗЖ Ведмедчука идет в наступление.... Зеленский уволил посла Украины в Турции Сибигу - Цензор.НЕТ 7147
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19.05.2021 21:19 Відповісти
До президенства он наверняка даже не знал, кто такой совковый кабинетный генерал Таран и то, что на него открывалось подозрение за государственную измену в совместной контактной группе с россиянами. Но он сразу же назначил его министром обороны. Генерал Хомчак тоже известен только тем, что завёл украинских военных в окружение под Иловайском, а сам чудесным образом невидимо вышел из него пройдя через россиян. Возможно за это его назначили? Можно проанализировать, кого, мягко говоря, странная власть назначает и увольняет.
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19.05.2021 21:31 Відповісти
А то гад укрепляет сотрудничество с Турцией, а Ермака ругают хозяева.
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19.05.2021 21:48 Відповісти
Напевно, врахували, що цей посол займав патріотичну позицію в своїй роботі і гарно працював в стосунках з Константинопольською патріархією та ПЦУ. Це було дуже помітно. Напевно, і для ОПУ.
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19.05.2021 21:56 Відповісти
У лысого дегенерата появился шанс?
Зеленський звільнив посла України в Туреччині Сибігу - Цензор.НЕТ 1860
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19.05.2021 22:03 Відповісти
Чому?
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19.05.2021 23:24 Відповісти
 
 