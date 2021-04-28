Зеленский уволил посла Украины в Австрии Щербу - указ

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Александра Щербу с должности посла Украины в Австрии.

Соответствующий указ №176/2021 опубликован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

"Уволить Щербу Александра Васильевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Австрия", - говорится в тексте указа.

Щерба был назначен послом Украины в Австрии 17 ноября 2014 года.

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