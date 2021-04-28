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Зеленский уволил посла Украины в Австрии Щербу - указ

Зеленский уволил посла Украины в Австрии Щербу - указ

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Александра Щербу с должности посла Украины в Австрии.

Соответствующий указ №176/2021 опубликован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

"Уволить Щербу Александра Васильевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Австрия", - говорится в тексте указа.

Щерба был назначен послом Украины в Австрии 17 ноября 2014 года.

Также на Цензор.НЕТ: Путина в Украине ожидает все что угодно, но не блицкриг, - посол в Австрии Щерба

Автор: 

Австрия (807) Зеленский Владимир (20239) отставка (3150) посол (1793) Щерба (69)


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Топ комментарии
+23
Посол Украины в Австрии Александр Щерба возмутился по поводу статьи в австрийской газете Der Standard, в которой войну на Донбассе назвали "гражданской"
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/04/7/7289274/ https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/04/7/7289274/ Среда, 7 апреля 2021
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28.04.2021 18:14
+19
Помнится мне, что недели три назад, тот самый Щерба,- возмутился тем, что в какой-то центровой австрийской газете, война на Донбассе была названа гражданской. Серьезно он тогда возмутился. Уж не это ли причина увольнения...
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28.04.2021 18:03
+19
Щерба был одним из самых адекватных и активных послов Украины в Европе.
Достаточно почитать его страницу в твиттере.
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28.04.2021 18:17
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Шото с Хфірташом повязане, нє??
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28.04.2021 17:59 Ответить
Посол Украины в Австрии Александр Щерба возмутился по поводу статьи в австрийской газете Der Standard, в которой войну на Донбассе назвали "гражданской"
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/04/7/7289274/ https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/04/7/7289274/ Среда, 7 апреля 2021
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28.04.2021 18:14 Ответить
Вооот оно что?!!!
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28.04.2021 18:23 Ответить
Чем не угодил? Наверное не любит ватников.
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28.04.2021 17:59 Ответить
Недостаточно носатый.
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28.04.2021 18:02 Ответить
Зробить пластичну операцію і стане послом в Ізраелі
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28.04.2021 18:34 Ответить
―...Предлагаю вам взять несколько журналов в пользу детей Германии. По полтиннику штука.
―Нет, не возьму.
―Но почему вы отказываетесь?
―Не хочу.
―Вы не сочувствуете детям Германии?
―Сочувствую.
―А, полтинника жалко?
―Нет.
―Так почему же?
―Не хочу. (с)
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28.04.2021 18:01 Ответить
Щоб кришкою не прищимило
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28.04.2021 18:04 Ответить
А у нас Конституционный Суд Молдовы признал решение об декретировании ЧП НЕКОНСТИТУЦИОННЫМ! Таким образом,у Президента Молдовы М. Санду руки развязаны,и она может объявить досрочные выборы! Что и требовалось доказать!
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28.04.2021 18:01 Ответить
Ладно. А шо там с Чаусом? Уже устаканили?
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28.04.2021 18:04 Ответить
Не - они щас предьяву выставят и в ЕС пожалуются «о вмешательстве спецслужб с
страны в суверенные дела государства» Зебобо обделалось по полной....
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28.04.2021 18:15 Ответить
Конечно с Чаусом работа агентов России. Тут просто надо организаторов "похищения" сразу задерживать.
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28.04.2021 19:20 Ответить
БУ-ГА-ГА)))))) с засветим тачки на дип укр номерах? А погранец и камеры на пункте пропуска чьи пыли за рулём дип авто фиксировали?Напрминает ситуевину с москалями в форме беркута..... пропадос бубачке)
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28.04.2021 20:35 Ответить
Я уже где-то про это написал. Наш SIS,после того как М. Санду стала Президентом,был незаконно Парламентом переведен из подчинения Президента в подчинении парламента. И то решение Парламента только вчера было признано незаконным. То есть,Служба Информации и Безопасности на момент инцидента с Чаусом был (хоть и незаконно) в подчинении соси-алистического парламента.Сейчас уже все изменилось и будем надеяться,что все прояснится.
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28.04.2021 18:23 Ответить
Желаю удачи в борьбе с кацапскими технологиями
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28.04.2021 20:53 Ответить
такая подозрительная активность...куда торопятся??? шото чувствуют или дозу поменяли? ))))
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28.04.2021 18:03 Ответить
курц хочет "спутник" закупить. пока в списке который предлагается тебе при вакцинации только 3. но есть графа "другие". шо там точно будут предлагать и как оно там узнаю ровно через неделю ))
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28.04.2021 18:15 Ответить
Куртца фирташ на самолете « летает» кули тут думать
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28.04.2021 20:36 Ответить
Помнится мне, что недели три назад, тот самый Щерба,- возмутился тем, что в какой-то центровой австрийской газете, война на Донбассе была названа гражданской. Серьезно он тогда возмутился. Уж не это ли причина увольнения...
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28.04.2021 18:03 Ответить
Щерба был одним из самых адекватных и активных послов Украины в Европе.
Достаточно почитать его страницу в твиттере.
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28.04.2021 18:17 Ответить
Вот поэтому и уволили... Не место адекватному человеку = в стаде ЗЕБИЛОВ....
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28.04.2021 18:32 Ответить
Это вроде бы плановая ротация посла, но зная кадровую политику зелоха, можно предположить, что место Щербы займет креатура кого-то из олигархов, либо ермака-татарова, с менее выраженной проукраинской позицией.
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28.04.2021 19:03 Ответить
Вангуете.... ?!!! Ждем кого ж туда из ЗЭбилоидов назначат...
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28.04.2021 19:13 Ответить
Угадывать не возьмусь. При зебилах это может быть кто угодно, даже лысый из "квартала".
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28.04.2021 19:21 Ответить
Вон Макарову в США ОТПРАВИЛИ
БЛИН, ну какой из неё посол ? Ермак нарулит проблем
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28.04.2021 20:55 Ответить
Твиттер-не работа посла.
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28.04.2021 20:03 Ответить
Его твитты там читають многие, в том числе и другие дипломаты, представители СМИ.
Поэтому, это тоже работа.
Твитты политиков, чиновников, журналистов широко цитируются.
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28.04.2021 20:16 Ответить
ха, прикольно. Щерба сильно уж отстаивал права Украине, правда в не дипломатичной форме. Следующий бюргер Мельник?
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28.04.2021 18:14 Ответить
А реакція Кулеби! Він, як "кругляк" зручний для Зе?
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28.04.2021 18:21 Ответить
питання до юних дипломатів - Розтлумачте, будь-ласка, звертання - Весь світ з нами
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28.04.2021 18:28 Ответить
А може за те, що посол 7 років в Австрії, пригрів місце, а роботи не видно?

Цитата: "Австрія домовилася про закупівлю 1 млн доз російської "вакцини від коронавірусу "Спутник V".

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ORF, про це заявив канцлер Себастьян Курц."
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28.04.2021 18:37 Ответить
То есть ты действительно считаешь , что посол самой бедной страны Европы , то есть с минимальными ресурсами , может влиять на внутреннюю политику Австрии переплюнув кацапов с их баблом . Ну ты и фантазер.
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28.04.2021 18:45 Ответить
Тоді нахєр він там потрібен, якщо він не в стані впливати? Тому й зняли - і добре зробили.
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29.04.2021 20:18 Ответить
А есть кандидатура , которая в состоянии кацапов уделать без бабла . Ну тогда вперед и с песней . Только по факту все будет как всегда у Осла , когда вместо профессиональных чиновников назначаются редкостные идиоты и начинается жопа. А если ты другие примеры знаешь , то велком в студию.
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29.04.2021 20:25 Ответить
Сейчас прямой эфир с Президентом М. Санду,и она объявила досрочные выборы на 11 июля 2021 года! Ну,-С Богом!
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28.04.2021 18:40 Ответить
дедал, Санду выразила благодарность России за поставки спутника. Тебе не стыдно?
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28.04.2021 18:46 Ответить
Видать местечко кому то из 95 го понадобилось.
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28.04.2021 18:41 Ответить
Сегодня с увольнением Коболева и назначением Витренко зеленые фактически отдали Нафтогаз Фирташу. Фирташ живет в Австрии в ожидании экстрадиции в США. Посла в Австрии также уволили сегодня. Интересно, не связаны ли эти события?
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28.04.2021 19:20 Ответить
Будем считать, что посол не сжился с Фирташем и не сильно угодил шмаркле своими наездами на Московию и её марионеток. Так что следующий посол назначается шмарклей по рекомендации Фирташа. Фирташ в свою очередь спелся с канцлером Австрии.
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28.04.2021 20:29 Ответить
Всех назначает Ермак 😀😀😀
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28.04.2021 20:59 Ответить
Не дай Бог уволит посла в Чехии. Первый посол адекватный, за все годы независимости. Посольство наше не даёт спуску никому, по всем СМИ посол выступает с позицией Украин ы. Наше посольство в Чехии самое активное. В Чехии, сотни тысяч украинцев и только с приходом Перебийниса стала с диаспорой вестись работа
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28.04.2021 20:41 Ответить
С украинской диаспорой реально плохо работают посольства в европейских странах .
Но посол Австрии работал конкретно
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28.04.2021 21:01 Ответить
Я о после Щерба
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28.04.2021 21:02 Ответить
На Цензоре был разговор с украинской активисткой из Австрии, так она была не высокого мнения о Щербе, правда уже не помню почему.
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28.04.2021 20:46 Ответить
Властные украинские персоны , приезжая в другую страну , используют послов как дармовую рабочую силу и извозчиков . Вызывают посла встречать и селить в гостиницы своих родственников , родителей. У послов нет лишних денег на заправку авто , но чиновников Украины это не беспокоит , да и многие министры позволяют себе гонять послов для обслуживания своих родственников
И послам пожаловаться некому
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28.04.2021 21:07 Ответить
 
 