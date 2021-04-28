Зеленский уволил посла Украины в Австрии Щербу - указ
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Александра Щербу с должности посла Украины в Австрии.
Соответствующий указ №176/2021 опубликован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.
"Уволить Щербу Александра Васильевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Австрия", - говорится в тексте указа.
Щерба был назначен послом Украины в Австрии 17 ноября 2014 года.
Также на Цензор.НЕТ: Путина в Украине ожидает все что угодно, но не блицкриг, - посол в Австрии Щерба
Топ комментарии
+23 Andriy Kalnyshevsky
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+19 Андрей Шевченко #481297
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+19 Алла Новосад #194524
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https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/04/7/7289274/ https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/04/7/7289274/ Среда, 7 апреля 2021
―Нет, не возьму.
―Но почему вы отказываетесь?
―Не хочу.
―Вы не сочувствуете детям Германии?
―Сочувствую.
―А, полтинника жалко?
―Нет.
―Так почему же?
―Не хочу. (с)
страны в суверенные дела государства» Зебобо обделалось по полной....
Достаточно почитать его страницу в твиттере.
БЛИН, ну какой из неё посол ? Ермак нарулит проблем
Поэтому, это тоже работа.
Твитты политиков, чиновников, журналистов широко цитируются.
Цитата: "Австрія домовилася про закупівлю 1 млн доз російської "вакцини від коронавірусу "Спутник V".
Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ORF, про це заявив канцлер Себастьян Курц."
Но посол Австрии работал конкретно
И послам пожаловаться некому