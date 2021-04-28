Зеленський звільнив посла України в Австрії Щербу, - указ

Президент України Володимир Зеленський звільнив Олександра Щербу з посади посла України в Австрії.

Відповідний указ №176/2 021 опубліковано на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Звільнити Щербу Олександра Васильовича з посади надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Австрія", - сказано в тексті указу.

Щерба був призначений послом України в Австрії 17 листопада 2014 року.

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