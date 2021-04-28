Зеленський звільнив посла України в Австрії Щербу, - указ
Президент України Володимир Зеленський звільнив Олександра Щербу з посади посла України в Австрії.
Відповідний указ №176/2 021 опубліковано на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Звільнити Щербу Олександра Васильовича з посади надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Австрія", - сказано в тексті указу.
Щерба був призначений послом України в Австрії 17 листопада 2014 року.
Топ коментарі
+23 Andriy Kalnyshevsky
показати весь коментар28.04.2021 18:14
+19 Андрей Шевченко #481297
показати весь коментар28.04.2021 18:03
+19 Алла Новосад #194524
показати весь коментар28.04.2021 18:17
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https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/04/7/7289274/ https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/04/7/7289274/ Среда, 7 апреля 2021
―Нет, не возьму.
―Но почему вы отказываетесь?
―Не хочу.
―Вы не сочувствуете детям Германии?
―Сочувствую.
―А, полтинника жалко?
―Нет.
―Так почему же?
―Не хочу. (с)
страны в суверенные дела государства» Зебобо обделалось по полной....
Достаточно почитать его страницу в твиттере.
БЛИН, ну какой из неё посол ? Ермак нарулит проблем
Поэтому, это тоже работа.
Твитты политиков, чиновников, журналистов широко цитируются.
Цитата: "Австрія домовилася про закупівлю 1 млн доз російської "вакцини від коронавірусу "Спутник V".
Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ORF, про це заявив канцлер Себастьян Курц."
Но посол Австрии работал конкретно
И послам пожаловаться некому