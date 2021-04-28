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Зеленський звільнив посла України в Австрії Щербу, - указ

Зеленський звільнив посла України в Австрії Щербу, - указ

Президент України Володимир Зеленський звільнив Олександра Щербу з посади посла України в Австрії.

Відповідний указ №176/2 021 опубліковано на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Звільнити Щербу Олександра Васильовича з посади надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Австрія", - сказано в тексті указу.

Щерба був призначений послом України в Австрії 17 листопада 2014 року.

Читайте також: Австрія додала вимогу до громадян України для в'їзду в країну, - посол Щерба

Автор: 

Австрія (958) Зеленський Володимир (23697) відставка (1459) посол (1096) Щерба Олександр (61)


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Топ коментарі
+23
Посол Украины в Австрии Александр Щерба возмутился по поводу статьи в австрийской газете Der Standard, в которой войну на Донбассе назвали "гражданской"
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/04/7/7289274/ https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/04/7/7289274/ Среда, 7 апреля 2021
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28.04.2021 18:14
+19
Помнится мне, что недели три назад, тот самый Щерба,- возмутился тем, что в какой-то центровой австрийской газете, война на Донбассе была названа гражданской. Серьезно он тогда возмутился. Уж не это ли причина увольнения...
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28.04.2021 18:03
+19
Щерба был одним из самых адекватных и активных послов Украины в Европе.
Достаточно почитать его страницу в твиттере.
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28.04.2021 18:17
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Шото с Хфірташом повязане, нє??
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28.04.2021 17:59 Відповісти
Посол Украины в Австрии Александр Щерба возмутился по поводу статьи в австрийской газете Der Standard, в которой войну на Донбассе назвали "гражданской"
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/04/7/7289274/ https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/04/7/7289274/ Среда, 7 апреля 2021
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28.04.2021 18:14 Відповісти
Вооот оно что?!!!
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28.04.2021 18:23 Відповісти
Чем не угодил? Наверное не любит ватников.
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28.04.2021 17:59 Відповісти
Недостаточно носатый.
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28.04.2021 18:02 Відповісти
Зробить пластичну операцію і стане послом в Ізраелі
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28.04.2021 18:34 Відповісти
―...Предлагаю вам взять несколько журналов в пользу детей Германии. По полтиннику штука.
―Нет, не возьму.
―Но почему вы отказываетесь?
―Не хочу.
―Вы не сочувствуете детям Германии?
―Сочувствую.
―А, полтинника жалко?
―Нет.
―Так почему же?
―Не хочу. (с)
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28.04.2021 18:01 Відповісти
Щоб кришкою не прищимило
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28.04.2021 18:04 Відповісти
А у нас Конституционный Суд Молдовы признал решение об декретировании ЧП НЕКОНСТИТУЦИОННЫМ! Таким образом,у Президента Молдовы М. Санду руки развязаны,и она может объявить досрочные выборы! Что и требовалось доказать!
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28.04.2021 18:01 Відповісти
Ладно. А шо там с Чаусом? Уже устаканили?
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28.04.2021 18:04 Відповісти
Не - они щас предьяву выставят и в ЕС пожалуются «о вмешательстве спецслужб с
страны в суверенные дела государства» Зебобо обделалось по полной....
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28.04.2021 18:15 Відповісти
Конечно с Чаусом работа агентов России. Тут просто надо организаторов "похищения" сразу задерживать.
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28.04.2021 19:20 Відповісти
БУ-ГА-ГА)))))) с засветим тачки на дип укр номерах? А погранец и камеры на пункте пропуска чьи пыли за рулём дип авто фиксировали?Напрминает ситуевину с москалями в форме беркута..... пропадос бубачке)
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28.04.2021 20:35 Відповісти
Я уже где-то про это написал. Наш SIS,после того как М. Санду стала Президентом,был незаконно Парламентом переведен из подчинения Президента в подчинении парламента. И то решение Парламента только вчера было признано незаконным. То есть,Служба Информации и Безопасности на момент инцидента с Чаусом был (хоть и незаконно) в подчинении соси-алистического парламента.Сейчас уже все изменилось и будем надеяться,что все прояснится.
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28.04.2021 18:23 Відповісти
Желаю удачи в борьбе с кацапскими технологиями
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28.04.2021 20:53 Відповісти
такая подозрительная активность...куда торопятся??? шото чувствуют или дозу поменяли? ))))
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28.04.2021 18:03 Відповісти
курц хочет "спутник" закупить. пока в списке который предлагается тебе при вакцинации только 3. но есть графа "другие". шо там точно будут предлагать и как оно там узнаю ровно через неделю ))
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28.04.2021 18:15 Відповісти
Куртца фирташ на самолете « летает» кули тут думать
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28.04.2021 20:36 Відповісти
Помнится мне, что недели три назад, тот самый Щерба,- возмутился тем, что в какой-то центровой австрийской газете, война на Донбассе была названа гражданской. Серьезно он тогда возмутился. Уж не это ли причина увольнения...
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28.04.2021 18:03 Відповісти
Щерба был одним из самых адекватных и активных послов Украины в Европе.
Достаточно почитать его страницу в твиттере.
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28.04.2021 18:17 Відповісти
Вот поэтому и уволили... Не место адекватному человеку = в стаде ЗЕБИЛОВ....
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28.04.2021 18:32 Відповісти
Это вроде бы плановая ротация посла, но зная кадровую политику зелоха, можно предположить, что место Щербы займет креатура кого-то из олигархов, либо ермака-татарова, с менее выраженной проукраинской позицией.
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28.04.2021 19:03 Відповісти
Вангуете.... ?!!! Ждем кого ж туда из ЗЭбилоидов назначат...
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28.04.2021 19:13 Відповісти
Угадывать не возьмусь. При зебилах это может быть кто угодно, даже лысый из "квартала".
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28.04.2021 19:21 Відповісти
Вон Макарову в США ОТПРАВИЛИ
БЛИН, ну какой из неё посол ? Ермак нарулит проблем
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28.04.2021 20:55 Відповісти
Твиттер-не работа посла.
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28.04.2021 20:03 Відповісти
Его твитты там читають многие, в том числе и другие дипломаты, представители СМИ.
Поэтому, это тоже работа.
Твитты политиков, чиновников, журналистов широко цитируются.
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28.04.2021 20:16 Відповісти
ха, прикольно. Щерба сильно уж отстаивал права Украине, правда в не дипломатичной форме. Следующий бюргер Мельник?
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28.04.2021 18:14 Відповісти
А реакція Кулеби! Він, як "кругляк" зручний для Зе?
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28.04.2021 18:21 Відповісти
питання до юних дипломатів - Розтлумачте, будь-ласка, звертання - Весь світ з нами
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28.04.2021 18:28 Відповісти
А може за те, що посол 7 років в Австрії, пригрів місце, а роботи не видно?

Цитата: "Австрія домовилася про закупівлю 1 млн доз російської "вакцини від коронавірусу "Спутник V".

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ORF, про це заявив канцлер Себастьян Курц."
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28.04.2021 18:37 Відповісти
То есть ты действительно считаешь , что посол самой бедной страны Европы , то есть с минимальными ресурсами , может влиять на внутреннюю политику Австрии переплюнув кацапов с их баблом . Ну ты и фантазер.
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28.04.2021 18:45 Відповісти
Тоді нахєр він там потрібен, якщо він не в стані впливати? Тому й зняли - і добре зробили.
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29.04.2021 20:18 Відповісти
А есть кандидатура , которая в состоянии кацапов уделать без бабла . Ну тогда вперед и с песней . Только по факту все будет как всегда у Осла , когда вместо профессиональных чиновников назначаются редкостные идиоты и начинается жопа. А если ты другие примеры знаешь , то велком в студию.
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29.04.2021 20:25 Відповісти
Сейчас прямой эфир с Президентом М. Санду,и она объявила досрочные выборы на 11 июля 2021 года! Ну,-С Богом!
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28.04.2021 18:40 Відповісти
дедал, Санду выразила благодарность России за поставки спутника. Тебе не стыдно?
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28.04.2021 18:46 Відповісти
Видать местечко кому то из 95 го понадобилось.
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28.04.2021 18:41 Відповісти
Сегодня с увольнением Коболева и назначением Витренко зеленые фактически отдали Нафтогаз Фирташу. Фирташ живет в Австрии в ожидании экстрадиции в США. Посла в Австрии также уволили сегодня. Интересно, не связаны ли эти события?
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28.04.2021 19:20 Відповісти
Будем считать, что посол не сжился с Фирташем и не сильно угодил шмаркле своими наездами на Московию и её марионеток. Так что следующий посол назначается шмарклей по рекомендации Фирташа. Фирташ в свою очередь спелся с канцлером Австрии.
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28.04.2021 20:29 Відповісти
Всех назначает Ермак 😀😀😀
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28.04.2021 20:59 Відповісти
Не дай Бог уволит посла в Чехии. Первый посол адекватный, за все годы независимости. Посольство наше не даёт спуску никому, по всем СМИ посол выступает с позицией Украин ы. Наше посольство в Чехии самое активное. В Чехии, сотни тысяч украинцев и только с приходом Перебийниса стала с диаспорой вестись работа
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28.04.2021 20:41 Відповісти
С украинской диаспорой реально плохо работают посольства в европейских странах .
Но посол Австрии работал конкретно
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28.04.2021 21:01 Відповісти
Я о после Щерба
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28.04.2021 21:02 Відповісти
На Цензоре был разговор с украинской активисткой из Австрии, так она была не высокого мнения о Щербе, правда уже не помню почему.
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28.04.2021 20:46 Відповісти
Властные украинские персоны , приезжая в другую страну , используют послов как дармовую рабочую силу и извозчиков . Вызывают посла встречать и селить в гостиницы своих родственников , родителей. У послов нет лишних денег на заправку авто , но чиновников Украины это не беспокоит , да и многие министры позволяют себе гонять послов для обслуживания своих родственников
И послам пожаловаться некому
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28.04.2021 21:07 Відповісти
 
 