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ГБР обыскивает Минюст, - Малюська
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Государственное бюро расследований проводит обыски в Министерстве юстиции.
Об этом министр юстиции Денис Малюська заявил в комментарии "УП", информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, обыски проводят в одном из помещений министерства, расположенном на Левом берегу Киева. Там размещена Антирейдерская комиссия.
Сейчас задержанных или подозреваемых среди сотрудников Минюста нет.
По словам министра, ему неизвестны причины обысков и суть расследования ГБР.
Топ комментарии
+17 Яр Холодний
показать весь комментарий17.06.2021 21:04
+15 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий17.06.2021 21:05
+13 Вася Шевченко f77d76ba
показать весь комментарий17.06.2021 21:13
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В даному випадку_читайте вище..😁
Антирейдерская коммиссия где, вернее какому министерству принадлежит? Вот Минюст и "развлекают", шоб не вмешивались. Какое такое соблюдение антирейдерских законов?
К Юре енакиевскому симпатий ноль, если шо.
Там нюансик еще: спихнули штурм якобы на "Азов". Погуглила. Азов - подразделенеи НГУ. НГУ штурмует НГУ? Если "внутривидовые разборки", то нужно снимать Авакова, а чья это креатура? Кто подает кандидатуру министра? Вот лично я не верю, шо это был Азов. Не хочу в это верить. И потом, у рыгов отнимают "кусок хлеба". РыгоСМИ уже бы захлебывались, шо патриоты - мародеры. мразиянские СМИ - молчат... наши - тоже.
Под клоунским колпаком - кусок ... Ешь.Те, безмозглые 73%
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десь з 500 мільонів років(якщо не помиляюся).