ГБР обыскивает Минюст, - Малюська

Государственное бюро расследований проводит обыски в Министерстве юстиции.

Об этом министр юстиции Денис Малюська заявил в комментарии "УП", информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, обыски проводят в одном из помещений министерства, расположенном на Левом берегу Киева. Там размещена Антирейдерская комиссия.

Сейчас задержанных или подозреваемых среди сотрудников Минюста нет.

По словам министра, ему неизвестны причины обысков и суть расследования ГБР.

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