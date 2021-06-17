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Минюст (1700) обыск (1845) ГБР (2556) Малюська Денис (293)

ГБР обыскивает Минюст, - Малюська

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

ГБР обыскивает Минюст, - Малюська

Государственное бюро расследований проводит обыски в Министерстве юстиции.

Об этом министр юстиции Денис Малюська заявил в комментарии "УП", информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, обыски проводят в одном из помещений министерства, расположенном на Левом берегу Киева. Там размещена Антирейдерская комиссия.

Сейчас задержанных или подозреваемых среди сотрудников Минюста нет.

По словам министра, ему неизвестны причины обысков и суть расследования ГБР.

Также читайте: Прокуратура и ГФС провели обыски в "Киевавтодоре" по делу о неуплате налогов на сумму 30 млн грн. ФОТОрепортаж

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+17
Мабуть шукають тюрму яку Малюська "заникав" щоб продать! А їм Порошенка садить нікуди!!! ГБР обыскивает Минюст, - Малюська - Цензор.НЕТ 4473
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17.06.2021 21:04
+15
Тюрьма - ЗАНАЧКА 😀😀😀
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17.06.2021 21:05
+13
купил пиджак с отливом )))))
ДБР обшукує Мін'юст, - Малюська - Цензор.НЕТ 3200

...
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17.06.2021 21:13
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На голові постій пустій..
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17.06.2021 21:04 Ответить
Замість голови там ще одна дупа. Отже, перед молюскою стоїть дуже тяжка задача: котрою дупою сидіти?
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17.06.2021 21:28 Ответить
Головодупий моллюск??
))
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17.06.2021 21:30 Ответить
Якось так. Хоча, як на мене, то хай би фахівці-біологи підказали: головодупий чи дупоголовий ДБР обшукує Мін'юст, - Малюська - Цензор.НЕТ 5326 .
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17.06.2021 21:33 Ответить
Ваще то є головоногий ...
В даному випадку_читайте вище..😁
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17.06.2021 21:37 Ответить
Я в курсі - ще не забув шкільний курс біології (принаймні, остаточно).
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17.06.2021 21:39 Ответить
Мабуть шукають тюрму яку Малюська "заникав" щоб продать! А їм Порошенка садить нікуди!!! ГБР обыскивает Минюст, - Малюська - Цензор.НЕТ 4473
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17.06.2021 21:04 Ответить
Тюрьма - ЗАНАЧКА 😀😀😀
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17.06.2021 21:05 Ответить
Ніт. Этто длинная история с рынком "Столичный". Он принадлежал Юре енакиевскому. Если очень кратко, то рейдерит его ФСБ РФ, помогают в этом Баканов, Шефир и ...Коля Котлета. Первый раз переписали с помощью черного нотариуса на гражданина из Крыма, который лет семь даже админграницу не пересекал. Потом судебный исполнитель наложил запрет на редактирование данных в реестре. И нотариусы, и судисполнители - парафия Малюськи. И вот в прошлый раз Малюська своим волевым решением "вернул всьо взад". Потом к нему пришли люди от Баканова и сказали ай яй яй... не надо так делать с уважаемыми людьми. Недавно был новый рейдерский захват. С восмью БТРами (не уверена, шо БТРы, может БМП, я не разбираюсь, но точно по 35 человек в каждом). А теперь вопрос - в Киеве восемь БТРов(???) штурмуют нацгвардию и КОРД , трое нацгвардейцев пострадали и в СМИ молчок, на Цензоре так точно ни строчки, так какой, простите, главнокомандующий отдал приказ на штурм? Там террористы?.Ніт., там большие бабки. Или главнокомандующего решили не уведомлять?
Антирейдерская коммиссия где, вернее какому министерству принадлежит? Вот Минюст и "развлекают", шоб не вмешивались. Какое такое соблюдение антирейдерских законов?
К Юре енакиевскому симпатий ноль, если шо.
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18.06.2021 10:11 Ответить
Наташа - я просто "постібався"! Я не лізу в цю "клоунаду" - надто багато "бруду " по роботі я був змушений через себе "перепустить" А це для нормальної психіки - тяжко
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18.06.2021 10:32 Ответить
Да я поняла, шо сарказьм.
Там нюансик еще: спихнули штурм якобы на "Азов". Погуглила. Азов - подразделенеи НГУ. НГУ штурмует НГУ? Если "внутривидовые разборки", то нужно снимать Авакова, а чья это креатура? Кто подает кандидатуру министра? Вот лично я не верю, шо это был Азов. Не хочу в это верить. И потом, у рыгов отнимают "кусок хлеба". РыгоСМИ уже бы захлебывались, шо патриоты - мародеры. мразиянские СМИ - молчат... наши - тоже.
Под клоунским колпаком - кусок ... Ешь.Те, безмозглые 73%
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18.06.2021 10:59 Ответить
Є таке поняття - "Стоять над схваткой" От я в даному випадку так і став Хай "гризуться"!!!
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18.06.2021 11:22 Ответить
Нічого страшного, тобі вже там і ремонт зробили
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17.06.2021 21:05 Ответить
Малюску за решётку!!
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17.06.2021 21:09 Ответить
в платну камеру покращеного планування
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17.06.2021 21:11 Ответить
не-не...сначала в обычную...а ту пусть арендует или ремонтирует за свои...
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17.06.2021 21:14 Ответить
Ніц не вийде! Воно дістане справку і, регочучи, заявить: "А фіґу вам! Я не осудний!"
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17.06.2021 21:31 Ответить
Ищут Малюську.
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17.06.2021 21:09 Ответить
Под столом искали?
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17.06.2021 21:09 Ответить
ДБР обшукує Мін'юст, - Малюська - Цензор.НЕТ 1213

......
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17.06.2021 21:12 Ответить
хорошо, что не трусы оставил, а то интриги бы не получилось..
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17.06.2021 21:19 Ответить
А вот не хер с ногами на столе сидеть ДБР обшукує Мін'юст, - Малюська - Цензор.НЕТ 8426
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17.06.2021 21:11 Ответить
ДБР обшукує Мін'юст, - Малюська - Цензор.НЕТ 7632

...
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17.06.2021 21:12 Ответить
Хотя бы обувь снял, засранец.
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17.06.2021 21:44 Ответить
В позе лотоса сидит Молюска 😀
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18.06.2021 02:32 Ответить
ищут откаты с продажи тюрем ДБР обшукує Мін'юст, - Малюська - Цензор.НЕТ 1748
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17.06.2021 21:11 Ответить
купил пиджак с отливом )))))
ДБР обшукує Мін'юст, - Малюська - Цензор.НЕТ 3200

...
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17.06.2021 21:13 Ответить
пинжак. если с отливом, то только пинжак!
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18.06.2021 08:16 Ответить
як то кажуть в ході слідства головне не вийти на самого себе , схоже що таки..вийшли
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17.06.2021 21:15 Ответить
Малюська таки собі наврочив з цими в'язницями комфортабельними. Походу сидіти він буде у камері з басейном та кондиціонером.
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17.06.2021 21:18 Ответить
Нарисованными в камере.
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17.06.2021 21:53 Ответить
Цьому моллюску навіть до трилобіта далеко-
десь з 500 мільонів років(якщо не помиляюся).
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17.06.2021 21:19 Ответить
Лише ДБР? Дивно... дивно, що рептілоїди з марсіанами не долучились до того перфоменсу.
ДБР обшукує Мін'юст, - Малюська - Цензор.НЕТ 4469
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17.06.2021 21:24 Ответить
Поки в шоці...🤗
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17.06.2021 21:32 Ответить
Судя по ежедневным новостям о рейдерстве, антирейдерскую комиссию нужно искать не на левом берегу, а где-то в паралельной вселенной.
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18.06.2021 03:17 Ответить
Мабуть Малюська таки взяв до себе в міністерство працювати тих,про кого казав:" Я бы всех этих осужденных на пожизненное взял к себе на работу в минюст-они все такие умные."
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18.06.2021 09:07 Ответить
 
 